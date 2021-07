–

July 28, 2021

Text: maci脿 bl谩zquez | professor de geografia de la uib | @maciablazquez

Il路lustraci贸: soma | @soma.marc

Molts col路lectius ecologistes debaten sobre la transformaci贸 territorial deguda al turisme, a les Illes Balears i a d鈥檃ltres espais intensament turistificats: d鈥檃qu铆 a prop, a la costa peninsular o les Illes Can脿ries; o de m茅s enfora: Ven猫cia, Amsterdam, la Rep煤blica Dominicana, Costa Rica o Bahia, per posar l鈥檈xemple d鈥檜na nova ciutat de 40 hect脿rees, Aguaduna, que es pret茅n urbanitzar amb capital dels Matutes.

Les den煤ncies i les propostes de la gent agreujada promouen la discussi贸 pol铆tica que s鈥檈xpressa, aqu铆 a Balears, al @GOBMallorca, @Terraferida, @ALBA_SUD, @AssBarrisDT o @Tot_Inclos. Aquest ecologisme social lliga l鈥檈xpressi贸 territorial de la turistificaci贸 amb la despossessi贸 que es deriva dels processos d鈥檃cumulaci贸 de capital. La ci猫ncia fonamenta aquests debats i tamb茅 es nodreix dels seus fruits. De manera que sovint elabora an脿lisis que li donen rigor acad猫mic, per貌 que nom茅s es posen a l鈥檃bast a publicacions minorit脿ries. De manera que si pretenem aprendre amb la reflexi贸 col路lectiva i compartida, fora de les capelletes dels setci猫ncies, ens cal fer-nos preguntes per al debat. Aquestes primeres idees poden servir com a carta de convit.

Quin patr贸 espacial mostra el turisme balear?

Un tret cridaner dels canvis recents al turisme balear 茅s l鈥extensi贸 territorial del seu 脿mbit de negoci. Al primer boom es crearen nuclis tur铆stics de sol i platja, com espais monofuncionals per aquest consum en massa. A aquests indrets, la ind煤stria tur铆stica t茅 la seva factoria a l鈥檋otel, com a punt d鈥檃rribada d鈥檜na cadena per produir experi猫ncies personals (que 茅s el que ven el turisme). Aquesta cadena de producci贸 i consum lliga aerol铆nies de vols x脿rter, paquets tur铆stics d鈥檕peradors i ag猫ncies de viatges, o la conversi贸 del temps d鈥檕ci en una oportunitat de negoci.

En el transcurs dels anys, s鈥檋an consagrat m茅s espais al mercat tur铆stic. Els t猫cnics en m脿rqueting en diuen d鈥檃ix貌 鈥減osar en valor鈥 per 鈥渃rear producte鈥. Sense pretendre esser exhaustiu, apunt un grapat d鈥櫭爉bits espacials especialment afectats per l鈥檈xtensi贸 territorial del turisme m茅s enll脿 dels nuclis tur铆stics de sol i platja: el camp, la mar i la ciutat. Al camp, en primer lloc, es converteix el foravila en una altra mercaderia tur铆stica. On hi havia hagut hortes, sementers i safareigs, s鈥檋i fan xalets, piscines, jardins d鈥檜rbanitzaci贸 difusa, hotels de luxe, camps de golf, polo o h铆pica. El mateix passa amb la mar, al segon lloc del nostre llistat. Augmenta el nombre d鈥檃marraments per embarcacions recreatives de gran eslora, les instal路lacions portu脿ries s贸n de cada dia m茅s nom茅s per a qui t茅 m茅s doblers i el fondeig envaeix els racons de la costa m茅s verge (all脿 on els abor铆gens ens refugiam de la saturaci贸 tur铆stica). Per 煤ltim i en tercer lloc, la ciutat es gentrifica. Resumim aix铆 l鈥檈xpulsi贸 de qui 茅s m茅s pobre. L鈥檋abitatge dels barris m茅s atractius 茅s presa del capital tur铆stic per al lloguer, a les botigues dels carrers m茅s comercials les ocupen les franqu铆cies, i les places i els carrers de vianants es converteixen en una mercaderia m茅s per ampliar les terrasses dels establiments tur铆stics. Els barris menys afavorits tampoc no es lliuren de l鈥檈xpulsi贸 de les classes socials m茅s desfavorides. Amb el desnonament, per exemple, a Son Gotleu, i perqu猫 hi pega la COVID, o a Punta Ballena de Magaluf i al Baleneari 6 de la Platja de Palma perqu猫 els turistes de menys poder adquisitiu s鈥檈xcedeixen en els seus h脿bits.

Qu猫 s鈥檋i cuina a la rebotiga?

El turisme t茅 una rebotiga 鈥搊 una sala de m脿quines, tal vegada millor dit鈥 molt pudent. Rere la seva m脿scara d鈥檌nd煤stria sense xemeneies, precisa molta d鈥obra p煤bica, que 茅s fortament consumidora de territori, minerals, aigua i energia. Em referesc a: aeroports, ports de mercaderies, autopistes, depuradores d鈥檃ig眉es residuals, potabilitzadores i dessaladores per a l鈥檃bastament d鈥檃igua, incineradores de residus, gasoductes, esteses el猫ctriques鈥 i encara moltes d鈥檃ltres canonades soterrades m茅s! Com el seu mateix nom indica, aquestes infraestructures les proveeix l鈥檃dministraci贸 p煤blica, a c脿rrec del doblers de tothom que paga imposts. D鈥檃ltra banda, si resseguim la geografia dels fluxos de materials i energia de la ind煤stria tur铆stica, se鈥檔s mostra la deslocalitzaci贸 dels seus inconvenients vers les regions m茅s desfavorides del m贸n: d鈥檃ll脿 on extraiem minerals i on es pateixen les conseq眉猫ncies dels nostres residus (com passa, per exemple, amb la pujada del nivell de la mar o les sequeres vinculades al canvi clim脿tic).

Qui en treu m茅s benefici d鈥檃ix貌?

El negoci tur铆stic est脿 lligat estretament a l鈥檌mmobiliari i al financer. Dit en poques paraules, els fa de tapadora perqu猫 el turisme ven la imatge m茅s beat铆fica. L鈥檃n脿lisi del seu rerefons aix铆 ens ho demostra. L鈥檈xpansi贸 territorial abans esmentada 茅s nom茅s el reflex de la circulaci贸 de capital. La nova urbanitzaci贸 tur铆stica del boom balear fixava capital local 鈥揹e cacics, comerciants, industrials i estraperlistes鈥 i internacional de molt diversa proced猫ncia, com ara procedent d鈥檕peradors tur铆stics principalment brit脿nics i alemanys. L鈥檃mpliaci贸 m茅s recent de l鈥檃bast geogr脿fic tamb茅 ha implicat el desembarcament de noves fonts de capital especulatiu: bancs, fons d鈥檌nversi贸 i de pensions, els mateixos turistes que abans s鈥檃llotjaven a hotels i ara volen invertir en segones resid猫ncies, narcotraficants, m脿fies dedicades al tr脿fic de persones o intermediaris dedicats al rentat de doblers negres. Qualsevol element de l鈥檈ntorn constru茂t pot ser ara un b茅 amb el qual especular: hotels sencers, suites, xalets, equipaments esportius, o fins i tot projectes fracassats o llic猫ncies d鈥檕bres!

No se鈥檔s escapa que els inversors especulatius d鈥檃rreu han de menester sicaris locals a la base de la pir脿mide. Aix貌 vol dir que alguns d鈥檈ntre nosaltres assumeix funcions d鈥aconseguidors des de dins de les principals institucions locals: bufets de t猫cnics, pol铆tics, acad猫mics, associacions empresarials, administracions p煤bliques o fins i tot a les organitzacions socials. Alguns casos de corrupci贸 arriben a fer-se p煤blics, per貌 no s贸n res comparat amb el volum total de les pressions exercides per les camarilles favorables a l鈥檈speculaci贸 urban铆stica.

Qui n鈥櫭﹕ m茅s perjudicat?

Competint, com ara en aquests negocis, 茅s clar que perqu猫 alg煤 tregui tant de profit hi ha d鈥檋aver alg煤 que perdi. Resumidament, surten perjudicades: les considerades classes socials subalternes, la col路lectivitat i la resta de natura. El sistema capitalista es fonamenta en l鈥檈xplotaci贸 laboral, amb la flexibilitat negativa de la for莽a de treball. La ind煤stria tur铆stica paga salaris mitjans m茅s baixos amb m茅s precarietat que a d鈥檃ltres sectors; i si la crisi amena莽a amb fallides i tancaments, com ara arran de la pand猫mia, la comunitat assumeix l鈥檃plicaci贸 de mesures pal路liatives amb subsidis i assist猫ncia social. La col路lectivitat tamb茅 assumeix els serveis essencials, financerament i emocionalment; com ara la sanitat, tan visible durant el confinament, perqu猫 el mercat no aporta solucions a les necessitats b脿siques en aquestes circumst脿ncies. Una darrera damnificada 茅s la natura, que 茅s la nostra comunitat estesa d鈥檌guals. Aix铆 ens ho ha fet veure la pand猫mia de la COVID-19 o comen莽a a demostrar-nos-ho tamb茅 l鈥檈merg猫ncia clim脿tica. Potser sobreviuria la humanitat sense la resta de la natura? Malgrat aix貌, fem servir l鈥檈ntorn perqu猫 engoleixi els residus de la ind煤stria tur铆stica i la proveeixi de recursos (minerals, aigua, biodiversitat鈥), que extraiem i malbaratam com si no hi hagu茅s un dem脿, tot i que sovint s贸n irreempla莽ables.

Quins canvis afloren al territori?

La empremta territorial de les inversions especulatives, caracter铆stiques de les transformacions m茅s recents, es fa visible de diverses maneres. El capital es fixa en elements ostentosos, que serveixen per simbolitzar la riquesa dels especuladors, perseguint el prestigi social. Amb aquesta d猫ria adquireixen, reformen, modernitzen, ocupen i exhibeixen: possessions, iots, xalets, apartaments i hotels de luxe鈥 En segon lloc, la rendibilitat de les seves inversions no persegueix tant fer negoci amb economia productiva, com s铆 es feia a l鈥檋oteleria industrial amb la prestaci贸 de serveis d鈥檃llotjament. La rendibilitat de moltes noves inversions al territori 茅s especulativa, basada en els guanys financers, fiscals o pel benefici que s鈥檈xtreu de la seva compra-venda. Un darrer tret que de cada dia s鈥檃ccentua m茅s i que afecta el territori 茅s l鈥exclusi贸 social. Els rics es reserven els llocs m茅s privilegiats, vora la mar, a la ciutat hist貌rica o, fins i tot, a urbanitzacions tancades amb seguretat privada. Amb la pand猫mia s鈥檃fegeix encara m茅s segregaci贸 socioespacial. La poblaci贸 sotmesa a condicions laborals i de vida m茅s prec脿ria es cont茅 al marge, als indrets m茅s desfavorits, que 茅s all脿 on pega amb m茅s for莽a la COVID-19.

Qu猫 perdurar脿 i qu猫 canviar脿 territorialment al turisme, despr茅s d鈥檃questa pand猫mia?

Les Illes fan de refugi en temps de turbul猫ncies i aix铆 passa que se鈥檔s tria per posar a recer fortunes i aixoplugar-se de tensions socials i ambientals. Aquests darrers mesos de pand猫mia hem vist augmentar el nombre d鈥檃vions privats arribats a Balears. Com tamb茅 ho fa el negoci del turisme de luxe i l鈥檃dquisici贸 d鈥immobles per part d鈥檌nversors internacionals a la cerca de refugi pel seu capital i tamb茅 del contagi per a les seves fam铆lies. Per altra banda, aquest estiu els nuclis tur铆stics de sol i platja han estat pr脿cticament buits. Es tracta d鈥檈ntorns urbans que ocupen indrets privilegiats i aix貌 els fa 茅sser cobejats pel capital especulatiu. 脡s per aix貌 que s鈥檋a canviat la regulaci贸 urban铆stica i tur铆stica d鈥檈n莽脿 de la crisi de 2008, que ara permet vendre habitacions d鈥hotels o convertir-los en oficines i d鈥檃ltres negocis. Altres destinacions tur铆stiques de masses han experimentat aquests mateixos canvis, i s鈥檋an convertit en nuclis urbans m茅s multifuncionals i residencials. Els amos dels negocis ja reclamen canviar el model tur铆stic per acceptar nom茅s clients rics. I aquest 茅s un discurs que arrela entre molta gent. Fins i tot se鈥檒 fan seu ambientalistes amb visi贸 parcel路l脿ria, que donen prioritat a la defensa dels vestigis de natura amena莽ats per l鈥檈mpremta de la humanitat, sense considerar q眉estions de just铆cia social o de sostenibilitat global. Si la seva arc脿dia ecotur铆stica es fa realitat, potser encara ens convertiran en un parad铆s fiscal, fet a mida per a persones riques. Aix铆 ens podran fer participar en la dist貌pia, convertint-nos en 鈥渋lles d鈥檕rdre i por, enmig d鈥檜n oce脿 d鈥檈ntropia i pobresa鈥, en paraules de Jos茅 Manuel Naredo.

Qu猫 aporten els moviments socials en defensa del territori?

El gaudi i l鈥檈studi de l鈥檈ntorn ens aporta serenor, admiraci贸 i estimaci贸 per la resta de la natura, i ens fan entendre que hi formam part. Aix铆 trencam el dogma que ens pret茅n 茅ssers superiors, deslligats de les limitacions biof铆siques per obra i gr脿cia de la ci猫ncia i de la tecnologia. L鈥檃rticulaci贸 d鈥檌niciatives col路lectives eleva aquest repte al debat p煤blic, amb les eines a l鈥檃bast: publicacions, 煤s de les xarxes socials, mobilitzacions, den煤ncies, iniciatives legislatives populars鈥 Tot i les seves paradoxes, l鈥檈cologisme ha emp猫s iniciatives reeixides de defensa del territori: la protecci贸 d鈥檈spais naturals, l鈥檈stabliment de morat貌ries urban铆stiques i tur铆stiques, la reversi贸 de guanys amb imposts com ara l鈥檈cotaxa, l鈥檈stabliment de figures de planificaci贸 territorial per procediments p煤blics o la persecuci贸 de la corrupci贸 immobili脿ria.

Tot fa pensar que seguirem essent un laboratori privilegiat per aquest negoci: immobiliari, financer i delictiu, emmascarat de turisme. Per貌 tamb茅 pens que podem contribuir a evitar perseverar en els errors; al menys, aportant m茅s informaci贸 i idees al debat, per aprofundir en la radicalitat democr脿tica que ens ajudi a contraposar la demanda de m茅s just铆cia social i ambiental.