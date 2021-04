–

De parte de CGT Fesi Bac April 22, 2021 32 puntos de vista

Se帽or Presidente, Se帽oras y Se帽ores del Consejo, Se帽oras y Se帽ores Accionistas, Compa帽eras y Compa帽eros.

Mi nombre es Antonio Fragua, Secretario General de la Confederaci贸n General del Trabajo en BBVA y les hablo en nombre de mi Secci贸n Estatal y en el de quienes han delegado en nosotros cerca de 2 millones de acciones.

Esta Junta est谩 marcada 鈥搒in que figure en su Orden del D铆apor la comunicaci贸n el 13 de abril (y martes) del inicio del procedimiento de DESPIDO COLECTIVO EN BBVA. Como imagin谩bamos en CGT, 鈥淩epensar costes en BBVA鈥, como Vds. lo han denominado, es igual a ERE por motivos econ贸micos. Eso s铆, Vds. se incrementan sus retribuciones en el punto 8潞 del Orden del D铆a de esta Junta mientras aseguran querer 鈥済arantizar nuestra competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro con el m铆nimo impacto posible en la plantilla鈥.

Como recordar谩, Sr. Torres, CGT ya le hemos expuesto personalmente que NO ADMITIREMOS ninguna reestructuraci贸n de costes sin haberse presentado un plan de viabilidad que, tras haber acometido todos los recortes posibles en todos los 谩mbitos 鈥渘o humanos鈥, afecte en 煤ltima instancia a la plantilla, y, en todo caso, v铆a prejubilaciones.

La pandemia ha dejado patente, entre otras cosas, la carencia de plantillas en oficinas, con todos los problemas de atenci贸n presencial que siguen gener谩ndose (p.ej. abrir oficinas de varias personas de plantilla, atendidas por una sola persona con el cierre echado). No cabe, en nuestra opini贸n, ning煤n recorte de plantilla. CGT BBVA estamos a favor del cierre de oficinas recolocando al personal en oficinas de mayor tama帽o, y, por tanto, generando un mejor ambiente laboral al poderse distribuir mejor y m谩s eficienteme nte el abundante trabajo diario, pero NUNCA DAREMOS EL VISTO BUENO A SALIDAS TRAUM脕TICAS en empresas con beneficios, y menos cuando 茅stos son ingentes y recurrentes. Nuestra prioridad siempre es y ser谩 PRESERVAR EL EMPLEO.

Aunque, en el inicio de la pandemia, les reconocimos p煤blicamente la buena gesti贸n realizada de la misma, con una atenci贸n presencial inferior a la media del sector, desde la 鈥渄esescalada鈥 del 11 de mayo de

2020, dejada en manos del 谩rea de Negocio, CGT BBVA seguimos denunciando, como tambi茅n se lo hemos hecho saber, entre otros asuntos:

1) Riesgos Psicosociales en BBVA: Presiones comerciales insostenibles, con buena parte de la plantilla, sobre todo las Fuerzas de Venta, con ataques de ansiedad y bajas por depresi贸n. Sistemas de reporte comercial excesivos y agobiantes.

Siguen las objetivaciones diarias sin tener en cuenta las jornadas reducidas o ausencias en las plantillas de las oficinas. Se incorpora al denominado Plan Mejora por baja productividad a personas que han estado de baja m茅dica de larga duraci贸n o de excedencia de maternidad/paternidad reciente.

Contin煤an los rankings/drives de visualizaci贸n masiva sin consentimiento de las personas interesadas, a pesar de no estar permitido por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.

Precisamente, en el a帽o en que se est谩 negociando una m谩s que necesaria Actualizaci贸n del Plan de Igualdad de 2010, siguen sin dejar a la plantilla ni elegir sus vacaciones, haciendo el cuadre de las mismas, no ya en el 谩mbito de su centro de trabajo o dependencia, sino que deben cuadrarse entre distintos centros de trabajo.

La Encuesta Gallup de Satisfacci贸n del Empleado, al menos en la Red de Oficinas, no puede ser positiva si se ci帽e a la realidad, salvo que se adoctrine su realizaci贸n, como est谩 ocurriendo. La publicitada 鈥渦na de las

mejores empresas para trabajar鈥, es, en la realidad una de las que mucha gente, con alta formaci贸n durante

muchos a帽os de carrera profesional, est谩 deseando salir.

Siguen sin medir adecuada y objetivamente los Riesgos Psicosociales en BBVA a pesar de que la Inspecci贸n de Trabajo nos ha dado a CGT la raz贸n en nuestras denuncias.

2) Recortes del DOR de 2020 y 2021: 隆Menudo pago a la plantilla por todos los esfuerzos realizados, sobre todo a quienes han puesto en peligro su salud atendiendo presencialmente durante la pandemia! Se comunicaron recortes cercanos al 50%. Eso s铆, Vds. en el punto 8潞 del Orden del D铆a de esta Junta proponen aprobarse la remuneraci贸n variable de hasta el 200% de la remuneraci贸n fija. Ni se sonrojan por ello. Repensamos los costes鈥el resto de la plantilla.

3) D茅ficit de gesti贸n de TyC con la plantilla: A modo de ejemplo, que personas con jornada continuada cuyos puestos se amortizan con el cierre de las 118 oficinas del pasado 14 de febrero sean forzadas desde gesti贸n de TyC, impositivamente, a coger el puesto de BBVA Contigo/CSE u otros con jornada partida, conociendo el problema familiar que ocasiona, bajo amenaza de traslado en comisi贸n de servicio, incluso de despido en alg煤n caso.

4) Poca o nula informaci贸n anticipada a la RLT de cambios organizativos y sus repercusiones: Demasiadas cartas enviadas por CGT sin contestar. Muchas veces, los cambios ocurren, la plantilla nos pregunta y no podemos contestarles al no sernos facilitada la informaci贸n previamente. La mayor铆a de ocasiones es objeto de conflicto sindical por la poca claridad y comunicaci贸n de cuanto acontece y, cuando se hace, el mensaje impartido institucionalmente se pervierte al llegar a mandos intermedios:(p.ej. Actuaciones a seguir en zonas con movilidad restringida, con restauraci贸n cerrada o con aforo limitado, actuaciones con el temporal Filomena鈥搕ener que ir bajo amenaza-, etc.). Determinadas personas Responsables de Zona / CBC / departamento, dependiendo de su mejor o peor criterio y sentido com煤n, act煤an, a veces, muy desafortunadamente, ampar谩ndose en el miedo. Esto no es liderazgo, es feudalismo.

5) Ventas digitales: Siguen objetiv谩ndose las ventas digitales (cuando, te贸ricamente, no se puede saber si un cliente contrata desde su terminal el producto que sea, salvo que al cliente presencial se le haga desde la oficina, lo que es pr谩ctica habitual). Se penaliza o requiere autorizaci贸n superior la contrataci贸n presencial, debiendo 鈥渃ompensar鈥 en el d铆a dicha contrataci贸n con contrataciones digitales, ocasionando mala praxis.

6) Registro de Jornada: Estamos en contra de la aplicaci贸n del Acuerdo como se hace ahora, negando autorizar las horas extraordinarias, y la plantilla falseando los registros, bien marcando que se come en varias horas para que la prolongaci贸n cuente como asuntos personales, bien grabando la jornada oficial independientemente de la jornada real que hacen. Por todo ello, las horas extraordinarias realizadas siguen sin ser declaradas y compensadas.

7) Negocio: Venta 鈥渋maginativa鈥 de Fondos ICO, venta de seguros de decesos durante la pandemia, etc.

Mucha de la conflictividad viene por dejar hacer a Negocio lo que quiere, en contra de toda 茅tica y, desde luego, sin que importe, ni el equipo ni la clientela.

8) Caso Cenyt: Sr. Torres, no queremos olvidarnos de las noticias que siguen manchando la reputaci贸n de nuestro Banco por el presunto v铆nculo de BBVA y nuestro anterior Presidente con pagos al Grupo Cenyt, del excomisario Villarejo y su red de espionaje a la competencia y a determinados grupos hostiles -como nos consideraron en 2017- as铆 como por el intento de compra de BBVA por SACYR.

Se帽or Presidente, se帽oras y se帽ores del Consejo, como cada a帽o, nos ofenden sus excesivas retribuciones mientras RECORTAN EMPLEOS Y COSTES鈥e los dem谩s. Debemos 鈥渞epensar鈥 antes los problemas end茅micos aqu铆 expuestos por CGT y el resto de la representaci贸n sindical. En sus manos est谩 el ponerles soluci贸n鈥i quieren.

Muchas gracias.