Intervenci贸n del Doctor Pasquale Mario Bacco en la C谩mara de Diputados de Italia del 28 de julio de 2020

Yo tambi茅n quiero agradecer a Sara Cunial (Diputada), de la cual he o铆do hablar tant铆simo en los 煤ltimos meses y que luego he tenido el placer enorme de conocerla, encontrando una persona estupenda e incre铆blemente humilde, ella como todos sus colaboradores.

Yo he frecuentado el Senado durante los 煤ltimos cinco a帽os, y todos nos hemos relacionado con los pol铆ticos durante la vida, ella representa bajo mi opini贸n, el ejemplo maravilloso de c贸mo deber铆an ser los pol铆ticos, de lo que significa el servicio.

Ustedes entender谩n como ser谩 de dif铆cil para m铆 hablar, despu茅s que han hablado dos personajes tan importantes.

Os dais cuenta? En qu茅 situaci贸n me encuentro ahora, pero ellos para m铆 son un ejemplo, deber铆an ser un ejemplo para todos los que estamos aqu铆.

Aqu铆 tenemos a un juez, un magistrado, con una historia importante que se ponen en acci贸n para darle una mano a la poblaci贸n, porque nosotros somos la poblaci贸n y luego tenemos a un profesor excepcional como Giulio Tarro que os aseguro que es una persona humilde y valiente m谩s de lo que ustedes se pueden imaginar.

Ellos me dieron la bienvenida, yo soy el m谩s joven, y soy el que menos tengo que perder, vengo de una experiencia muy diferente. He vivido mi vida pensando que viv铆a en una perfecta Democracia, porque as铆 me lo hab铆an ense帽ado, que hab铆a la Democracia, el Respeto de las personas y que todas las cosas iban as铆 porque estaban unas normas perfectas.

En los 煤ltimos meses lamentablemente ME HE DESPERTADO en un ESTADO QUE NO RECONOZCO, en personas que no reconozco. Y es una situaci贸n que muchas personas de nuestra asociaci贸n El Her茅tico (L麓Eretico), que hemos fundado, me transmiten de no confiar m谩s en las instituciones.

Y esto bajo mi punto de vista es una cosa grav铆sima, porque venir aqu铆, ayer hemos estado en el Senado, hoy en la C谩mara. Yo he estado aqu铆 otras veces por motivaciones profesionales, pero por primera vez me siento como un desconocido. O sea me doy cuenta de ser visto como un desconocido, como alguien que trae un mensaje peligroso. De todas formas hay algo positivo, hoy los medios de comunicaci贸n y la prensa nacional empiezan a hablar de nosotros, aunque nos definen como 鈥淒ELIRANTES鈥, y nos desean un tratamiento sanitario obligatorio de inmediato, sobre todo al Juez Giorganni.

De hecho esperamos que de un momento a otro se lo van a llevar, luego espero que nos vais a ayudar a tenerlo aqu铆 con nosotros.

Un ejemplo, yo soy un m茅dico, un m茅dico investigador, y lo que quiero decir es que tenemos que pasar a la acci贸n, se acab贸 el tiempo de las flores, hemos sido amables, y seguimos as铆, y continuaremos gentiles y civiles, pero ahora necesitamos a todos porque yo en estos dos d铆as me estoy dando cuenta en primera persona, que estas personas no han cambiado ni un mil铆metro su proyecto, su proyecto sigue para adelante y posiblemente acelera a煤n m谩s.

Aqu铆 con nosotros est谩 el abogado Polacco, otra persona espl茅ndida que he conocido, y me lo dice siempre, no confiamos en ellos (El Gobierno), no confiamos, y de hecho prorrogaron el estado de alarma. Ellos no han cambiado nada, tenemos todos dentro de nuestras posibilidades, tenemos que comprometernos absolutamente, aunque hubo una t铆mida protesta de manera civil y educada sobre el tema de la mascarilla.

Pero tenemos que hacerlo, tenemos que testimoniar, contar lo que est谩 pasando.

Yo siendo m茅dico tengo que leer de nuevo todo lo que ha pasado porque de ah铆 viene todo, todo es un gran FRAUDE, as铆 tenemos que llamarlo.

Yo nunca he sido un complotista (conspiracionista), lo repito, mi historia es diferente, pero empiezo a pensar diferente.

Pensar que personas como Sara Cunial y tambi茅n como otros amigos, el mismo Rocco, hace 7 鈥 8 meses los hubiera considerado unos locos, y estoy avergonzado por ello, porque en verdad hoy digo: anda! Si los hubiera escuchado antes!

Porque veo todo completamente diferente, personas que perdieron la dignidad, se arrodillan y se venden, se venden a bajo costo, aqu铆 hemos llegado al punto en el cual tenemos a personas vendidas, incluso mis colegas vendidos a bajo costo.

Un virus que es un virus rid铆culo, respecto a lo que nos han dicho, Se帽ores es un VIRUS RID脥CULO, el virus, el covid, debemos decirlo siempre con m谩s fuerza, este virus no ha matado ninguna persona, ninguna persona que no tuviera alguna problem谩tica ligada con el sistema inmunitario o con otras patolog铆as previas.

Pensar cuanto es importante lo que dec铆a justamente el profesor y empezamos a quitar excusas, Ok, China nos ha dado datos falsos, pero tambi茅n ha dado indicaciones muy precisas, indicaciones que no quiso escuchar el Gobierno Italiano y todas las instituciones, el Instituto Superior de Sanidad, no han escuchado absolutamente nada. Por qu茅?

Porqu茅 es importante el discurso de las AUTOPSIAS, porque todo nace all铆, la llave de todo est谩 ah铆, los nudos se deshacen ah铆.

Nosotros nos hemos equivocado con el PROTOCOLO, os hago un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros decimos, dec铆a Giorganni: 鈥淢asacre de Estado, asesinos鈥 pero provocados, en algunos casos aunque provocados. 驴Por qu茅 decimos que hemos matado a las personas?

Imagin谩is por ejemplo que hoy tomamos a los diab茅ticos y nos equivocamos con el tratamiento, desde hoy empezamos a dar az煤car a todos los diab茅ticos, esta noche las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) estar谩n llenas de personas, este es el problema.

Nosotros hemos eliminado completamente los medicamentos que hoy llevan a la recuperaci贸n inmediata, como la heparina, los antiinflamatorios, la hidroxicloroquina que fue demonizada por un peri贸dico m茅dico que ten铆a una reputaci贸n que tambi茅n la ha perdido: Lancet.

Lo hemos tratado con todo lo contrario, les hemos dado esta ventilaci贸n profunda, yo no s茅 si ustedes saben y entiendan exactamente que es la ventilaci贸n profunda. Nosotros le hemos quemado los pulmones, porque el ox铆geno que hemos introducido dentro del aparato respiratorio a causa de la trombo embolia pulmonar que ten铆an, no pod铆a ser ni siquiera utilizado, o sea les hemos dado ox铆geno en estado puro, el verbo justo es DISPARAR. Hab铆amos disparado sobre los pulmones, los hab铆amos oxidado, los hab铆amos QUEMADO. HEMOS MATADO LAS PERSONAS, y en todo esto, los m茅dicos, mis colegas, se han convertido en un instrumento de muerte, la peor pel铆cula de horror a comparaci贸n, si ustedes pudieran ver las im谩genes de las autopsias, ser铆a a comparaci贸n una pel铆cula para ni帽os. Hemos condenado a las personas, que no se nos olvide, porque no debemos olvidar, que en las residencias de los ancianos hemos instituido la pena de muerte en Italia.

Y esto se ha podido ver con las autopsias, porque si hubi茅ramos hecho las autopsias, nunca habr铆amos metido a un sujeto covid positivo en contacto con el target (respirador), o sea sujetos: ancianos y enfermos, los hemos condenado a muerte, todos condenados a muerte. Todo en la 贸ptica del terrorismo y el confinamiento.

Pero todo es mentira, ahora nos dicen, yo he hablado con amigos suecos y se r铆en de nosotros, ellos se r铆en de nosotros con raz贸n, porque les hemos dicho que hemos hecho el confinamiento y hemos tenido m谩s muertos.

Pero todo esto es mentira, una mentira mundial de una prensa tambi茅n vendida. Es correcto abogado Polacco? Despu茅s me defiende Ud. de todas las denuncias.

Nosotros somos valientes, cuando decimos la verdad, no debemos tener miedo.

Y el terrorismo contin煤a ahora, al inicio jugaban sobre el virus, la neumon铆a intersticial, todas mentiras, pero ahora juegan sobre el error ASINTOM脕TICOS / ENFERMOS, cuando la medicina nos dice que un enfermo tiene s铆ntomas, no existe el enfermo que no tiene s铆ntomas. Si yo no tengo s铆ntomas que tipo de enfermo soy? Entonces ustedes est谩n todos enfermos aqu铆?

Despu茅s el profesor Tarro una eminencia, un ejemplo, 茅l ha sido profesor de nuestra generaci贸n, una referencia absoluta, tratado como un principiante por algunos simil profesionales.

Me pregunto como se hace para no pensar que la prensa est谩 corrupta?

Hemos escuchado siempre las mismas personas a Burioni, la Capua. La Capua es una entidad abstracta, que huye de Italia porque est谩 indagada, llega a EEUU y pasa a ser Directora de uno de los institutos m谩s importantes.

Abogado Polacco si nosotros vamos a EEUU, si todo va bien, nos dan una patada por el culo, entonces quiero decir, que ella llega all铆 y de repente la llaman por todas partes en todos los programas televisivos para hablar, 驴Pero qui茅n es esta doctora? 驴Qu茅 ha hecho en su vida esa se帽ora para meterse a hablar de medicina a todos los italianos con dos p谩ginas enteras del Corriere della Sera.

Pregunta a Sara Cunial: A ti te han hecho una entrevista con dos p谩ginas enteras? No y nunca te la har谩n.

La Segunda Ola鈥 ya vale鈥 ya tenemos que acabar con este chiste, ya vale. De verdad, que la segunda ola es algo imposible, hay que entender que estamos muy cerca de la inmunidad de reba帽o, el profesor Tarro hoy puede tranquilamente confirmarnos que 戮 de la poblaci贸n est谩 inmune, porque no hay motivo de coger el virus por fuerza, se puede estar en contacto con 茅l, aunque algunas part铆culas virales, tenemos una inmunizaci贸n de casi el 75% de un virus que ya era rid铆culo, el COVID19 ya no est谩. Existe un virus muy banal para quien tiene el placer de verlo en el laboratorio, un virus lento, con la mitad de las cepas que ya est谩n muertas.

Ciertamente el virus ha estado en circulaci贸n. Nunca hemos dicho que no.

Pero el tema es que CUALQUIER ENFERMEDAD SI ES TRATADA MAL O NO SE TRATA, PUEDE LLEVAR A COMPLICACIONES.

Profesor Tarro, yo no s茅 si esto lo hemos dicho, pero el primer paciente que tratamos con ventilaci贸n en la UCI de N谩poles me ha dicho antes de ayer, es un abogado del cual no voy a decir el nombre, me dice: yo me estaba tratando tranquilamente en mi casa con medicamentos, con el antibi贸tico, estaba bien, en un momento dado habl茅 con una doctora que en buena fe porque ten铆a un protocolo que seguir obligada, obligada a respetarlo, entonces empez贸 otro tipo de terapia despu茅s de dos horas estaba intubado en terapia intensiva en la UCI.

Entonces cuando nosotros decimos asesinos de estado, masacre de estado, personas matadas en la UCI, decimos cosas verdaderamente sencillas que podr铆an volver a pasar en cualquier momento.

Nosotros tenemos este terrorismo, y doy un ejemplo, nosotros tenemos un Gobernador de una Regi贸n en Italia, en realidad tenemos muchos de estos personajes, elijan ustedes el mejor, pero est谩 un cierto Gobernador de la Regi贸n de la Campania, un tal de Luca, este se帽or de Luca aparte de contar todos los chistes que quiere, hablando de lanzallamas si no se respetan las normas, pr谩cticamente se ha convertido en un showman, un personaje del cual se dec铆a que nunca se volver铆a a votar, hoy ser谩 reelegido nuevamente, y ya ha decidido los asesores y todo lo dem谩s en su grupo, ha instituido una sanci贸n de 1000 euros por no llevar mascarilla. Ahora Sara yo he estado hace dos d铆as en la Campania, y no hay ni una sola persona que no lleve la mascarilla, terrorismo puro, puro: 1000 euros por no llevar la mascarilla. Ahora, abogado Polacco, en Italia la n贸mina media cuanto es? Se puede imponer 1000 euros de sanci贸n? El Gobierno y las instituciones pueden aceptar esto de un personaje que habla de lanzallamas, que cuenta chistes sobre los muertos de B茅rgamo, de quien daba abrazos a los abuelos y luego los llevaba al hospital. Ha contado todos los chistes del mundo.

Lamentablemente tengo que hablar del Colegio de M茅dicos, yo soy m茅dico, luego termino r谩pidamente, NOSOTROS hemos pedido su DISOLUCI脫N, porque si es verdad, y tenemos que ser honestos.

El Her茅tico (L麓Eretico) es una asociaci贸n de un grupo de personas donde todos tienen palabra, en nuestra web todos pueden entrar y publicar lo que les de la gana, hoy hemos publicado tambi茅n algunos peri贸dicos que hablaban mal de nosotros, el famoso art铆culo del peri贸dico que ped铆a el tratamiento sanitario obligatorio, para el Juez Giorganni est谩 en El Her茅tico (L麓Eretico). Nosotros no censuramos nada y esto es algo que hemos aprendido con las clases que he tomado con el Juez Giorganni.

El Colegio de M茅dicos ha tenido un comportamiento que da verg眉enza, porque no ha dicho nada sobre las autopsias, no ha dicho nada sobre los protocolos, han mandado m茅dicos 鈥 v铆ctimas (por lo cual de hecho hemos pedido la amnist铆a) con las bolsas de la basura a contacto con los sujetos covid positivos, y no ha dicho nada sobre las mascarillas, es in煤til que os diga cuanto son da帽inas las mascarillas: TIRARLAS! Ahora el profesor Tarro se los explicar谩 a煤n mejor que yo, pero hoy me pregunto, el Colegio de M茅dicos llama pr谩cticamente a procedimiento disciplinario a todos los m茅dicos, porque hoy en Italia lo sabemos todos, que un m茅dico no puede decir, ser antivacuna, yo no lo soy, pero estoy en contra de ESTA VACUNA CLARAMENTE. Obviamente! Es una estafa total! Pero quiero decir, no estoy en contra de las vacunas, pienso que algunas vacunas pueden servir, Sara lo piensa diferente, respeto las opiniones, pero lo que quiero decir, puede que un m茅dico que est谩 contra las vacunas sea inhabilitado por el Colegio? Es una verg眉enza, una verg眉enza democr谩tica.

Y entonces os pregunto al Dr. Crisanti que ha dicho que despu茅s de 8 d铆as, la mentira del milenio ha dicho que el virus est谩 a煤n en concentraciones peligrosas sobre un cad谩ver, ha negado la medicina, lo han llamado?

Burioni, donde el presentador Fazio no le dec铆a nada, ha empezado diciendo que era m谩s probable coger un rel谩mpago que el Covid, hasta a decir que la plasmaterapia es una terapia muy cara. Cuesta 80 euros, y despu茅s promocionaba los anticuerpos monoclonales que 茅l produce, cuando ha hecho sus bromas contra los f谩rmacos, alguien podr铆a haber sido condicionado a no curarse con f谩rmacos adecuados por un chiste contado por el se帽or Burioni? No s茅, pero si esto pas贸, pienso que debe tener algunos muertos sobre la conciencia este se帽or.

El se帽or Lopalco, en Bari lo llaman 鈥淓L TRAMPA鈥 hagan Uds. sus consideraciones, al d铆a de hoy es a煤n jefe de la Task Force en la Regi贸n de la Puglia, candidato tanto como pol铆tico y como magistrado. Estos son los m茅dicos profesionalmente correctos?

Y podr铆a seguir todav铆a鈥 Pregliasco que dice que se tiene que hacer el amor no m谩s de quince minutos porque si no despu茅s, en la intimidad despu茅s de 15 minutos, tack, llega el virus!!! Ustedes sab铆an esto?

Eduardo no te r铆as! Que me cuentan que tienes perfomances importantes, entonces te pasar谩s de los 15 minutos y ser谩s super positivo no? Pide una consulta a Pregliasco y se r铆e. Es un indisciplinado, un indisciplinado!

Os dejo, y os digo que para m铆 es de verdad muy emocionante, tener contacto con todos ustedes, os digo que nosotros somos de verdad algo libre, cada uno con su propia individualidad, os invito a entrar en nuestra web porque abriremos por cada uno de ustedes una p谩gina en El Her茅tico (L麓Eretico), y en esta p谩gina pod茅is escribir todo lo que os d茅 la gana, en total libertad, libertad absoluta sin ofenderse.

Bueno os cuento una 煤ltima cosa y luego os dejo, hace unos d铆as una se帽ora anciana ha escrito algo sobre el Papa, no os voy a decir lo que ha escrito, ella tiene 82 a帽os casi 83, y dado que no censuramos nada pero esta cosa estaba bastante fuerte, la llam茅 para saber porque lo hab铆a escrito y ella me contest贸 os hab茅is presentado como un espacio de libertad que no os permite censurarme porque vais contra vuestra alma, yo lo he dicho a nombre m铆o porque yo lo he escrito y yo me tomo toda la responsabilidad y entonces lo hemos dejado aun sabiendo que nos pueden atacar.

En realidad tambi茅n quiero decir algo tambi茅n sobre la Iglesia de la cual me esperaba algo diferente, porque cuando he visto entrar en la Iglesia, arribar sobre el altar, los militares armados y la Iglesia no decir nada entonces he pensado aqu铆 estamos a la deriva.

Luchemos todos juntos que lo lograremos, ciertamente lo lograremos y de todas formas los haremos sudar mucho. Gracias.