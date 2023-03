–

Se acerca el 8 de marzo, y con ello, nos reivindicamos una vez m谩s en contra de las discriminaciones hist贸ricas de las mujeres trabajadoras, tales como la brecha salarial o la mayor vulnerabilidad a desigualdades de varias 铆ndoles (en contrataci贸n, promoci贸n, estabilidad laboral, etc). Conforme la sociedad se digitaliza de forma cada vez m谩s amplia y enraizada, estas desigualdades tambi茅n se manifiestan en todos los momentos en que interact煤an las personas y la tecnolog铆a, y por ende, tambi茅n se reflejan en el sector laboral de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n (TIC).

Empecemos por definir el fen贸meno de las desigualdades digitales sistem谩ticas. La brecha digital es cualquier distribuci贸n desigual en el acceso, en el uso, o en el impacto de las tecnolog铆as digitales (ordenadores, smartphones, Internet of Things, etc) entre grupos sociales. Igualmente, las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el terreno de las nuevas tecnolog铆as e Internet se conocen como la brecha digital de g茅nero, y se manifiesta no s贸lo en el menor n煤mero de mujeres usuarias de las TIC, sino tambi茅n en la persistencia de desigualdades estructurales espec铆ficas de g茅nero que constituyen barreras para una plena inclusi贸n. Existen varias formas de clasificar los tipos de impedimentos que constituyen la brecha digital, as铆 que aqu铆 los agruparemos en tres categor铆as.

Uno de los efectos de la brecha digital: sesgo en las tecnologias (ejemplo con Amazon Rekognition)

1. Brecha de acceso

Es tambi茅n conocida como la primera brecha digital, y est谩 relacionada con el n煤mero de personas que, las usen o no, tienen acceso a las TIC. Es una cuesti贸n atinente a las infraestructuras tecnol贸gicas que afecta en especial a pa铆ses subdesarrollados o en v铆as de desarrollo, pero tambi茅n, en los desarrollados, a poblaciones de zonas deprimidas, rurales o de dif铆cil acceso.

Consecuencias en el sector TIC de la brecha de acceso

El impacto es claro: la inserci贸n en el mercado laboral de las TIC, si no hay acceso en condiciones, es directamente imposible. Con la digitalizaci贸n de los servicios p煤blicos y privados, acelerada por la pandemia, se marginaliza del sistema a las personas con menos recursos (muchas de ellas, mujeres migrantes), vulnerando sus derechos. Una de las reivindicaciones de las zonas rurales del pa铆s es, justamente, la inversi贸n en infraestructuras que permita igualdad de oportunidades: el mercado laboral del trabajo remoto queda fuera del alcance de sus habitantes por este motivo.

Dentro de las zonas m谩s urbanizadas tambi茅n hay desigualdades de acceso, puesto que en las zonas deprimidas tambi茅n se nota la falta de infraestructuras modernas y de sistemas no obsoletos. Esto dificulta la capacidad de teletrabajar, y por lo tanto, la empleabilidad en el sector, pero tambi茅n reduce la calidad de vida en general, con el consiguiente impacto en la calidad de vida laboral.

2. Brecha de uso

Tambi茅n llamada segunda brecha digital, son las diferencias en el uso profesional o cotidiano de las TIC (navegaci贸n por Internet para obtener informaci贸n, compras en l铆nea, etc), m谩s limitado o nulo seg煤n los grupos demogr谩ficos. El proceso de reducirla trae consigo la alfabetizaci贸n digital de la poblaci贸n, que consiste en formarla para usar apropiadamente la tecnolog铆a digital y las herramientas de la comunicaci贸n (por ejemplo, ayud谩ndola a comprender las interfaces de usuario o terminolog铆a t茅cnica).

Consecuencias en el sector TIC de la brecha de uso

Es evidente que no usar las TIC impide que la poblaci贸n no alfabetizada digitalmente pueda conseguir empleo en este sector, y teniendo en cuenta que cada vez m谩s trabajos estan a帽adiendo su uso como requisito, buena parte de la clase trabajadora est谩 siendo paulatinamente expulsada del mercado laboral. Las variables de uso de las TIC van aparejadas de factores como la edad y el g茅nero, con las mujeres mayores de 50 a帽os como uno de los colectivos m谩s vulnerables.

Cabe a帽adir tambi茅n el bucle de retroalimentaci贸n que lleva consigo la exclusi贸n de demograf铆as. Si los productos tecnol贸gicos se dise帽an asumiendo una homogeneidad en sus usuarios que no tiene en consideraci贸n a todos aquellos que no sean hombres blancos, esto conduce, entre otras cosas, a mayor dificultad de uso para ciertos colectivos.

3. Brecha de impacto

Se entiende la primera brecha digital como aquella que distingue el diferente acceso al mundo digital y tiene que ver con la desigualdad de origen. Cuando nos referimos a la segunda brecha digital nos centramos en los diferentes usos que las personas hacen de las nuevas tecnolog铆as.

Es la tercera brecha digital de g茅nero la que pone el acento en 鈥渓os c贸digos, estereotipos, patrones y roles de g茅nero que se reproducen en la sociedad y que generan desigualdad鈥. Incluso en regiones con acceso bien repartido y alfabetizaci贸n digital, la proporci贸n de mujeres en tecnolog铆a no supera el 15% del total, dando lugar a un sector fuertemente masculinizado.

Consecuencias en el sector TIC de la brecha de impacto

Los fen贸menos sociales responsables de la infrarrepresentaci贸n de las mujeres en el campo de la tecnolog铆a est谩n bastante bien estudiados, con varios de ellos teniendo terminolog铆a propia.

Conforme las ni帽as crecen y van progresando de la escuela al instituto y la universidad, su presencia en los campos de la ciencia, la tecnolog铆a, la ingenier铆a y las matem谩ticas va decreciendo. Esto es conocido como 鈥渓a tuber铆a que gotea鈥 (leaky pipeline), y el resultado es que, al salir del mundo educativo, los graduados ya se han dividido en carreras de hombres y de mujeres.

Una vez dentro del mundo laboral, no es raro que las mujeres no asciendan tras los primeros a帽os. Este fen贸meno es conocido como 鈥渟uelo pegajoso鈥 (sticky floor), y tiene una relaci贸n directa con la sobrecarga que sufren las mujeres con la doble jornada y la falta de conciliaci贸n por parte de los varones (de hecho, la falta de conciliaci贸n laboral es end茅mica en el sector TIC). Esto hace que las mujeres no puedan aumentar su formaci贸n fuera del horario laboral y tengan m谩s dificultades para asistir a reuniones o comidas de empresa, y el resultado es que, en vez de progresar en su carrera profesional, abandonen sus puestos de trabajo o reduzcan sus jornadas.

Incluso si las mujeres consiguen mantener sus carreras, los estereotipos de g茅nero muchas veces impiden que sean consideradas para ascender (por ejemplo, por la creencia de que son menos competitivas), o si lo hacen, que normalmente sea hacia puestos menos t茅cnicos y m谩s enfocados a gesti贸n (normalmente menos remunerados). Esto es conocido como el 鈥渢echo de cristal鈥 (glass ceiling) y, cuando se combina con el suelo pegajoso, deja a las mujeres en una posici贸n muy vulnerable en tiempos de recesi贸n.

Una de las consecuencias de esta situaci贸n combinada es un mayor desgaste psicol贸gico para las mujeres ya empleadas en el sector TIC, que tras superar los distintos obst谩culos que suponen poder trabajar en este sector se siguen viendo cuestionadas diariamente. Cuando son las propias mujeres las que se cuestionan a s铆 mismas hablamos del s铆ndrome del impostor, y es un fen贸meno mejor estudiado que el cuestionamiento y la sexualizaci贸n externa recibidos en forma de acoso laboral.

Vista la cantidad de impedimentos descritos, no es de extra帽ar que la brecha digital sea tan acentuada con las mujeres. Si a esto le sumamos que el sector TIC sigue siendo considerado de los m谩s pr贸speros, est谩 claro el impacto que supone en la lucha global por la igualdad de g茅nero.