芦El inmigrante禄 funciona […] como un extraordinario analizador de las regiones m谩s oscuras del inconsciente禄

Pierre Bourdieu.

La ley sobre 芦separatismo禄 anunciada para su presentaci贸n en el Consejo de Ministros franc茅s el 9 de diciembre de 2020 dibuja los contornos de las futuras elecciones presidenciales de 2022. No es sorprendente que la inmigraci贸n, el Islam, los barrios obreros, etc., se coloquen una vez m谩s en el centro de los debates pol铆ticos y las pol茅micas que los acompa帽an. La derecha est谩 ya protestando contra un texto considerado demasiado 芦blando禄 y la extrema derecha lo ve como confirmaci贸n y reconocimiento de sus tesis. Los columnistas de los medios de comunicaci贸n se complacen en advertir contra un peligro inminente relacionado con el 芦comunitarismo禄 o contra una cat谩strofe en curso que tiene su origen en la inmigraci贸n y sus herederos franceses.

En una impresionante l贸gica de sobrepuja, cada uno de ellos plantea sus propuestas para proteger a la Rep煤blica, el secularismo, la libertad de expresi贸n, etc., que se ver铆an amenazados por este pseudo-芦separatismo禄: prohibici贸n del velo para las acompa帽antes en las salidas escolares en opini贸n de algunos e incluso en la calle de otros, restauraci贸n de la doble pena, expulsi贸n de menores no acompa帽ados o en algunos casos, de las mujeres que lleven el fulard, restablecimiento de la pena de muerte, organizaci贸n por el Estado de un “isl谩m de Francia”, reapertura de un presidio, etc.

Una vez m谩s, se impone un debate/pantalla pol铆tica y medi谩ticamente, relegando a un segundo lugar una gesti贸n calamitosa de una pandemia sin precedentes, una masificaci贸n del empobrecimiento y la precariedad que conduce a un desclasamiento generalizado que ahora se extiende a las clases medias, un movimiento social a gran escala que, desde los Chalecos Amarillos hasta el movimiento contra la reforma de las pensiones pasando por el movimiento contra los cr铆menes racistas, visibiliza una crisis de legitimidad de las pol铆ticas neoliberales de estos 煤ltimos decenios, cuando la violencia policial se extiende ya a todas las protestas sociales, cuando 茅stas han sido durante mucho tiempo el “privilegio” de los barrios populares y de sus habitantes, de las intervenciones militares del ej茅rcito franc茅s en todas las direcciones, etc. Para ello, la vieja receta del miedo se moviliza nuevamente en forma de un discurso de guerra que llama a una l贸gica de unidad nacional contra un 芦enemigo del interior禄 y a hacer callar las diferencias sociales y los desacuerdos pol铆ticos frente al peligro representado.

El asesinato odioso de un ense帽ante por 芦decapitaci贸n禄 en octubre de 2020 por un joven de 18 a帽os es interpretado por el Presidente de la Rep煤blica, su Ministro del Interior, muchos pol铆ticos y nuestros famosos columnistas como prueba de la veracidad del peligro y la urgencia de una reacci贸n firme. El asesino responsable de este horrible acto afirm贸 castigar a este maestro por haber utilizado una caricatura del profeta del peri贸dico Charlie Hebdo en una secuencia pedag贸gica sobre tolerancia.

Toda la gente que rechaza esta l贸gica de guerra es reducida a la caracterizaci贸n de “islamoizquierdista禄 que hace el juego, ya sea por c谩lculo o por ingenuidad al 芦islamismo禄. Como era de esperar, la instrumentalizaci贸n de una emoci贸n colectiva frente a la ignominia despierta una serie de actos, espont谩neos algunos, muy bien organizados otros, contra las y los musulmanes reales o supuestos : agresi贸n a dos mujeres que llevaban un 芦velo禄 en Par铆s, pegada de carteles con las caricaturas del Profeta en las paredes de varias mezquitas, dep贸sitos de jam贸n en las estanter铆as halal de los supermercados, etc, y contra los llamados “islamoizquierdistas”, pintada de la palabra “colaboracionista” en la sede del PCF en Par铆s, exigencia de un reemplazo de los responsables del observatorio del laicismo acusados de no compartir la visi贸n guerrera y excluyente de este principio democr谩tico, etc.

Nos encontramos con este panorama al terminar este libro, cuyo proyecto y contenido son el resultado de las discusiones establecidas durante nuestras muchas conferencias sobre las inmigraciones y sus herederos, sobre los barrios populares y los procesos sociales que se despliegan en ellos y sobre las pol铆ticas de las 煤ltimas d茅cadas relativas a estos territorios y sus habitantes. El enfoque fragmentario de estas cuestiones, aisl谩ndolas a cada una de ellas del contexto global (hist贸rico, econ贸mico, ideol贸gico, pol铆tico, etc.), nos parec铆a frecuente. Sin embargo, aislar una parte (o partes) de la totalidad que la determina es un obst谩culo para comprender los problemas generales de estas cuestiones.

Los hechos descritos anteriormente, es decir, la gesti贸n mediante el miedo de un hecho social vil, por un lado, y las reacciones islam贸fobas suscitadas por esta gesti贸n, por el otro, solo son posibles teniendo en cuenta este reduccionismo metodol贸gico ahora trivializado por columnistas y dem谩s 芦expertos禄 que pueblan los plat贸s y, por lo tanto, influyen en la opini贸n p煤blica en una sola direcci贸n. Proponer una recontextualizaci贸n hist贸rica, econ贸mica e ideol贸gica de los diversos temas relacionados con las inmigraciones, sus herederos franceses y los territorios donde viven es el objetivo principal de este libro. No pretendemos una exhaustividad imposible, sino simplemente un recordatorio de algunos datos de estos diferentes contextos sin los cuales las y los dominantes pueden imponer f谩cilmente sus lecturas de lo real incluso a una parte significativa de quienes quieren combatirlos.

Hist贸ricamente, la idea generalizada de la inmigraci贸n contempor谩nea como algo que plantea dificultades al resto de la sociedad o constituye un peligro para ella, presupone una reescritura de la historia de las inmigraciones pasadas. En efecto, se recurre al relato de una integraci贸n armoniosa de las inmigraci贸nes europeas para resaltar la imposible 芦integraci贸n禄 de la inmigraci贸n contempor谩nea. Para hacerlo, los discursos y tratamientos sufridos por estas inmigraciones europeas en el momento en que tienen lugar se borran de la memoria hist贸rica. En t茅rminos de tratamiento, estas sucesivas inmigraciones se han asignado sistem谩ticamente a empleos y sectores sobreexplotados, viviendas segregadas y a la incertidumbre de la residencia. En t茅rminos de discurso, estas y estos inmigrantes 芦europeos禄 han sido estigmatizados sistem谩ticamente como portadores de todos los males sociales, tanto en el discurso pol铆tico como en los medios de comunicaci贸n. Desde las y los 芦inmigrantes del interior禄 ( procedentes de regiones marginadas como Breta帽a y Auvernia) hasta las inmigraci贸nes 芦europeas禄, la estigmatizaci贸n ideol贸gica de estas inmigraciones responde a sus funciones econ贸micas.

En el plano econ贸mico, estas sucesivas inmigraciones remiten a causas similares, lo que no excluye, por supuesto, las especificidades secundarias, y a un modo igualmente comparable de integraci贸n en la sociedad francesa. Las causalidades identificables, ayer como hoy, para las inmigraciones europeas o para las de las colonias y luego las antiguas colonias, se encuentran en la destrucci贸n de las econom铆as campesinas comunitarias y familiares, basadas en la agricultura dirigida al autoconsumo y en una econom铆a de subsistencia, por un capitalismo que solo puede funcionar expandi茅ndose, es decir, destruyendo todos los dem谩s modos de producci贸n a su paso. La colonizaci贸n en este sentido es una generalizaci贸n por la fuerza armada de las relaciones socioecon贸micas capitalistas que conducen a los mismos resultados, pero mucho m谩s radical y r谩pidamente, que los obtenidos por la ruina del campesinado europeo. Las y los campesinos despose铆dos son 芦libres禄 a partir de ah铆 para transformarse en proletarios que el sistema capitalista necesita. A partir de ah铆, constituir谩n, ayer como hoy, una variable de ajuste estructural a trav茅s de una segmentaci贸n del mercado laboral que permite explotar a todos los trabajadores y sobreexplotar a algunos de ellos.

La desigualdad de derechos sociales, sindicales y pol铆ticos y la discriminaci贸n legal relacionadas con la nacionalidad, la amenaza de expulsi贸n y la represi贸n contra las veleidades de protesta se han utilizado continuamente para imponer una adscripci贸n a la sobreexplotaci贸n. En otras palabras, la 芦raza禄 se ha utilizado constantemente como una forma de gestionar las relaciones de clase para enmascararlas, dividir seg煤n el origen de las y los trabajadores que tienen un inter茅s estrat茅gico en unirse, invisibilizar la sobreexplotaci贸n explicando de forma esencialista la condici贸n social de las inmigraciones sucesivas como resultado de un 芦fracaso de integraci贸n禄, a su vez suscitado por una diferencia pseudocultural. El esencialismo fue as铆 (y sigue siendo hoy) el acompa帽amiento ideol贸gico de esta gesti贸n de las relaciones de clase.

Esta invariancia de la funci贸n econ贸mica de ninguna manera impide la existencia de variaciones relacionadas con las correlaciones de fuerzas sociales de cada secuencia hist贸rica. Dependiendo de c贸mo las organizaciones del movimiento obrero hayan abordado los problemas de inmigraci贸n, la adscripci贸n laboral y la sobreexplotaci贸n que la acompa帽a han sido m谩s o menos fuertes y m谩s o menos duraderas. Ahora bien, las 煤ltimas d茅cadas del siglo pasado han visto un cambio significativo en la correlaci贸n de fuerzas sociales a nivel nacional y mundial. Lo que se ha llamado 芦globalizaci贸n禄 es una estrategia de reconquista por parte de las clases dominantes de las conquistas sociales arrancadas por las luchas sociales durante m谩s de un siglo y medio. Estamos presenciando la destrucci贸n paso a paso de todos los obst谩culos a la l贸gica capitalista impuestos por las luchas sociales anteriores, una gran venganza hist贸rica en cierto modo.

La puesta en competencia a escala mundial de la fuerza de trabajo constituida por esta globalizaci贸n capitalista (o m谩s precisamente esta nueva fase de la globalizaci贸n capitalista) requer铆a un nuevo modelo migratorio y un nuevo apoyo ideol贸gico. A diferencia de la fase anterior del capitalismo, el acceso a la fuerza de trabajo sobreexplotada ahora se obtiene primero por la exportaci贸n de empresas y secundariamente por la importaci贸n de inmigrantes. De ah铆 se deriva el cierre de fronteras en una l贸gica de construcci贸n de la Europa fortaleza, por un lado, y en la precarizaci贸n de la residencia de nuevos inmigrantes para sectores no reubicables de la econom铆a, por el otro. El acompa帽amiento ideol贸gico, por su parte, toma la forma de discursos sobre el 芦umbral de tolerancia禄, la 芦crisis migratoria禄, el 芦gran reemplazo禄, etc.

Es este nuevo contexto global que constituye la 芦globalizaci贸n禄 lo que creemos que debe tenerse en cuenta en el an谩lisis de los diferentes problemas contempor谩neos relacionados con la inmigraci贸n y los barrios populares. No solo no hay ninguna crisis migratoria (en el sentido de una afluencia masiva que exceda la pseudocapacidad de acogida), sino que las estructuras demogr谩ficas europeas hacen necesario un aporte migratorio para contrarrestar o ralentizar el envejecimiento de la poblaci贸n. No hay una afluencia masiva de nuevos inmigrantes, a pesar de las consecuencias catastr贸ficas de las pol铆ticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y los efectos destructivos de las guerras por los minerales y energ铆as dirigidas por las grandes potencias, porque es a los pa铆ses vecinos a los que migran los parias de la tierra de la mundializaci贸n capitalista.

Por lo tanto, el nuevo modelo de migraci贸n satisface otras necesidades. La primera necesidad es fijar mano de obra barata en su pa铆s de origen para ponerla a disposici贸n de los empleos deslocalizados. Esto da como resultado el principio del cierre militarizado de las fronteras europeas y estadounidenses, lo que se traduce en que las fronteras mediterr谩nea y mexicana se conviertan en cementerios gigantes. La segunda necesidad es la captura de mano de obra cualificada (la famosa 芦fuga de cerebros禄 africanos, por ejemplo) que ya no encuentra trabajo en su pa铆s debido a la destrucci贸n de los servicios p煤blicos impuesta por los planes de ajuste estructural del FMI. De ah铆 deriva el c铆nico principio de 芦inmigraci贸n elegida禄, que consiste en recuperar una mano de obra cualificada cuyo costo de capacitaci贸n no ha sido asumido por la econom铆a francesa. La crisis de Covid ha puesto as铆 de relieve el gran n煤mero de m茅dicos extranjeros que trabajan en los servicios de urgencias. La tercera necesidad es proporcionar una fuerza laboral 芦competitiva禄 para los sectores no deslocalizables.

El resultado de todo ello es en primer lugar una producci贸n jur铆dica de inmigrantes sin papeles, la espada de Damocles de la expulsi贸n y las limitaciones de supervivencia que les obligan a aceptar condiciones de trabajo y remuneraci贸n similares a las de los empleos reubicados en pa铆ses dominados. El 芦estatus禄 de los inmigrantes sin papeles, anteriormente de corta duraci贸n, ahora se extiende a lo largo de varios a帽os, constituyendo as铆 un vivero sustancial de mano de obra sin m谩s remedio que aceptar este tipo de empleos.

En segundo lugar, el resultado es la precarizaci贸n de la residencia para las personas inmigrantes 芦regulares禄, sobre las que ahora pesa la amenaza permanente de no renovaci贸n de su permiso de residencia. Las leyes de residencia, que se han multiplicado en las 煤ltimas d茅cadas, han ido en la direcci贸n de la inestabilidad que hace que las y los inmigrantes 芦regulares禄 sean cautivos de ciertos empleos y sectores.

Finalmente, en tercer lugar, de lo anterior deriva un sistema de discriminaci贸n racista que afecta a las y los herederos franceses de las inmigraciones provenientes de las antiguas colonias. A diferencia de las inmigraciones europeas, para las que el trato discriminatorio terminaba con los hijos franceses de estos inmigrantes, ahora dura al menos varias generaciones para los herederos de las inmigraciones poscoloniales. El estigma xen贸fobo ahora adquiere una dimensi贸n transgeneracional. A la nacionalidad como criterio de discriminaci贸n legal se a帽aden ahora como criterios de discriminaci贸n ilegal pero generalizada el origen o el color. Es as铆 como el capitalismo globalizado organiza una verdadera pir谩mide de fuerzas laborales en cada uno de los pa铆ses del centro dominante. Lejos de detenerse en la inmigraci贸n, esta l贸gica piramidal se extiende al conjunto de las fuerzas de trabajo a trav茅s de la desregulaci贸n, la flexibilidad y la multiplicaci贸n de los estatus y, en particular, los estatus precarios. Es este proceso global el que tiene como objetivo enmascarar o legitimar ideol贸gicamente una serie de nuevos discursos (o viejos reformulados) que constituyen pol茅micas pol铆ticas y medi谩ticas recurrentes sobre la inmigraci贸n o sobre la juventud de los barrios populares: 芦crisis de integraci贸n禄, 芦comunitarianismo禄, 芦ensalvajamiento禄, etc.

Estos nuevos discursos proceden invirtiendo el orden de las causas y consecuencias. Los resultados del trato desigual se presentan como causas relacionadas con una esencia, cultura, religi贸n. Por lo tanto, la discriminaci贸n racista, que ya no se puede negar debido a su amplitud, se atribuye a las v铆ctimas. La discriminaci贸n en el acceso a la vivienda se convierte as铆 en el resultado del comunitarismo. Las discriminaciones en materias escolares se transforman en un resultado de la cultura familiar. Las producidas en t茅rminos de empleo se transforman como resultado de una pseudocrisis de integraci贸n. Por lo tanto, la denuncia de estas discriminaciones puede interpretarse como victimizaci贸n patol贸gica o estrat茅gica para acceder a un bien raro inmerecido (empleo, capacitaci贸n, vivienda, etc.). Las consecuencias de esta discriminaci贸n racista en las trayectorias de quienes la sufren y en la comunidad son significativas. Colectivamente, se difunde la imagen de una parte de la poblaci贸n francesa problem谩tica en funci贸n de un criterio de color y origen. En t茅rminos de trayectorias, el da帽o invisible (o m谩s precisamente invisibilizado por el discurso dominante) se despliega tanto en t茅rminos de salud f铆sica como mental. La sensaci贸n de ser un franc茅s de segunda clase no est谩 exenta de consecuencias en la relaci贸n consigo mismo, con los dem谩s y con la sociedad global.

De la revuelta individual al nihilismo, pasando por la autodestrucci贸n de uno mismo y/o del propio entorno y las revueltas colectivas de los barrios populares como en noviembre de 2005, estamos en presencia de los efectos de este sistema de discriminaciones racistas. Para una extrema minor铆a de esta juventud, la que tiene menos factores protectores en su entorno, el debilitamiento de la existencia y la proyecci贸n imposible hacia el futuro conducen a ponerlos a disposici贸n de todas las recuperaciones ideol贸gicas. Es as铆 como las discriminaciones racistas forman un caldo de cultivo para charlatanes de todo tipo (desde el “complotismo禄 hasta el 芦terrorismo禄). Estas consecuencias del contexto discriminatorio son a su vez puestas en escena como otras tantas causas ligadas a una pseudo especificidad del isl谩m.

La explicaci贸n culturalista en lugar de la explicaci贸n socioecon贸mica permite as铆 pasar de una extrema minor铆a a toda una categor铆a de la poblaci贸n caracterizada por su fe real o supuesta, al tiempo que invisibiliza las causas reales del proceso. A pesar de una multitud de investigaciones que documentan los procesos de discriminaciones racistas masivas y estructurales, estos desaparecen de los an谩lisis dominantes de los hechos y males sociales que afectan a los barrios populares y a sus habitantes. Continuado en el plano de las trayectorias, se desarrolla un efecto masivo, determinado por las imposiciones de la supervivencia: la disminuci贸n de la ambici贸n, es decir, la resignaci贸n a la degradaci贸n. As铆 se produce de nuevo un vivero consecuente de mano de obra disponible para los empleos sometidos a la sobreexplotaci贸n.

Estos nuevos discursos ideol贸gicos no pod铆an dejar de producir una reconfiguraci贸n del racismo, adapt谩ndolo a las nuevas necesidades del capitalismo globalizado. Contrariamente a las explicaciones idealistas, el racismo no es una caracter铆stica inherente al ser humano, sino una producci贸n hist贸rica datada. La puesta en escena por el antirracismo de Estado del racismo como una maldici贸n ineludible, un rostro negativo de la humanidad, una realidad que siempre ha existido, etc., enmascara las funciones sist茅micas del racismo a nivel econ贸mico, pol铆tico e ideol贸gico. Para ello, el racismo se amalgama con otros procesos que han existido en el pasado, y en particular con el etnocentrismo y la xenofobia.

Ahora bien, el racismo surge como una teorizaci贸n de la desigualdad leg铆tima entre las personas seg煤n el criterio de pertenecer a pseudorazas en el momento del surgimiento del capitalismo, para justificar su extensi贸n al resto del mundo. Para 茅l tambi茅n, son necesidades materiales las que dan lugar a justificaciones ideol贸gicas. Por las mismas razones, el racismo tiene una historia que lo mueve de una figura a otra en funci贸n de las necesidades de justificaci贸n y de las correlaciones de fuerzas. Estas 煤ltimas, transform谩ndose, despiertan nuevas figuras que est谩n menos desacreditadas y, por lo tanto, son capaces de desempe帽ar mejor su funci贸n de legitimar la dominaci贸n. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, el progreso del conocimiento cient铆fico y las revueltas de las 芦razas inferiores禄, han hecho obsoleta la figura del racismo biol贸gico a nivel mundial. Entonces pod铆a aparecer la figura del racismo culturalista. La mutaci贸n de la forma estaba as铆 al servicio de la continuidad de la funci贸n.

Las mutaciones de la mundializaci贸n capitalista son de tal magnitud y causan tal regresi贸n social que hicieron necesaria una nueva mutaci贸n de las modalidades del racismo. Sin dejar de centrarse en un enfoque culturalista, estas nuevas modalidades ten铆an que satisfacer las necesidades de legitimaci贸n de la globalizaci贸n: justificaci贸n de las nuevas guerras por la energ铆a y las materias primas, legitimaci贸n de la pol铆tica criminal de cierre armado de las fronteras, justificaci贸n de la discriminaci贸n racista y la organizaci贸n piramidal de las sociedades en los pa铆ses dominantes, etc. La teor铆a del 芦choque de civilizaciones禄 proporciona un marco te贸rico global para esta necesidad de nuevas modalidades de racismo. 脡sta se argumenta ahora, de forma expl铆cita o m谩s enmascaradamente, invocando la existencia de un 芦conflicto de civilizaci贸n禄 que hace necesario defender una civilizaci贸n occidental que estar铆a amenazada por otras. Toma as铆 la forma de racismo civilizacionista. La ventaja de esta nueva figura es tener una gran plasticidad que le permite adaptarse a una diversidad de objetivos de acuerdo con las necesidades del pa铆s en cuesti贸n, el momento hist贸rico o el objetivo a corto plazo perseguido. Puede traducirse en racismo antilatino en los EEUU e islamofobia y negrofobia en Francia. Si bien es unitaria (en el sentido de una unidad de argumentario), la nueva figura no es un铆voca (en el sentido de la multiplicidad de sus posibles traducciones).

Por supuesto, quienes est谩n en el punto de mira de estas nuevas formas de racismo no se han quedado sin reaccionar. Desde principios de la d茅cada de 1980, se han multiplicado las luchas contra la discriminaci贸n racista, la islamofobia, las guerras imperialistas, la violencia policial, etc., para denunciar las consecuencias racistas de la globalizaci贸n capitalista. Las convergencias se han multiplicado hasta el punto de trazar los contornos de lo que ahora se conoce como 芦antirracismo pol铆tico禄, una expresi贸n elegida por estas y estos activistas para enfatizar la naturaleza sist茅mica del racismo en oposici贸n a un planteamiento dominante del racismo que le define como reacci贸n individual. La naturaleza sist茅mica del racismo requiere acci贸n pol铆tica, mientras que su definici贸n individual se orienta hacia acciones morales o educativas o se limita a la deconstrucci贸n de prejuicios. Se han producido intentos de organizaci贸n y, a pesar de las diferencias, profundas sobre ciertos temas, han convergido para visibilizar lo que los nuevos discursos de dominaci贸n estaban tratando de ocultar.

La reacci贸n sist茅mica fue violenta, tan violenta como los intereses en juego. Primero tom贸 la forma de un intento de contener y aislar el antirracismo pol铆tico mediante la intimidaci贸n a posibles aliados. El contexto de los atentados fue utilizado e instrumentalizado para hacerlo. La aparici贸n, y luego la recuperaci贸n masiva por parte de los medios del neologismo 芦islamoizquierdismo禄 con un prop贸sito de descalificaci贸n y luego de amenaza, ilustran este intento de imponer el orden, es decir, de reimponer el silencio. Luego tom贸 la forma de un control del vocabulario tratando de prohibir ciertos conceptos que permiten comprender las mutaciones contempor谩neas del racismo: racismo de Estado, islamofobia, etc. Finalmente, tom贸 la forma de una vieja l贸gica de responder a los requisitos de igualdad, la de la inversi贸n. As铆, y para llevarlo a la pr谩ctica, se difunde en los medios de comunicaci贸n la tesis de la existencia de pseudo-芦racismo antiblanco禄.

Esta tesis oculta el v铆nculo entre racismo y poder y permite as铆 poner en el mismo plano insultos individuales y desigualdades de trato debido al origen o el color. La l贸gica desplegada es del mismo tipo que la planteada anteriormente a prop贸sito de la exigencia de igualdad entre hombres y mujeres a la que tambi茅n se opuso un pseudosexismo anti-hombres.

Tal inversi贸n solo pod铆a intentar imponerse propagando el miedo social, que tom贸 la forma de discursos pol铆ticos y medi谩ticos sobre 芦comunitarismo禄, 芦separatismo禄, 芦asalvajamiento禄, etc. Dentro de la propia Rep煤blica, seg煤n estos discursos, habr铆a un enemigo interior que amenazar铆a indiscriminadamente a la Rep煤blica, al laicismo, a los derechos de las mujeres y propagar铆a un racismo antiblanco.

A partir de ah铆, se podr铆a desplegar una l贸gica de guerra preventiva contra este enemigo en formas que no dejan de recordar a las l贸gicas anticomunistas de los momentos m谩s exacerbados de la Guerra Fr铆a. Justificar por el temor un trato de excepci贸n a parte de la poblaci贸n es, ayer como hoy, una forma de gestionar la protesta social. Este tratamiento espec铆fico tiene como objetivo vigilar y castigar a una parte de la poblaci贸n a la que sus condiciones de vida impulsan a la reivindicaci贸n y la revuelta social. Los discursos sobre los 芦territorios perdidos de la Rep煤blica禄 que ser铆a urgente reconquistar, si fuera necesario por la fuerza, tienen como objetivo actualizar la vieja obsesi贸n con el control de las 芦clases peligrosas禄.

Han preparado a la opini贸n p煤blica para aceptar un cambio en los objetivos policiales en los territorios donde viven estas poblaciones construidas como peligrosas. Verdadera l贸gica de guerra, la pseudo-芦reconquista territorial禄 se traduce en una militarizaci贸n del armamento policial, la creaci贸n de una fuerza policial espec铆fica de la que la BAC (Brigada Anti Criminalidad) es su servicio m谩s conocido, un aumento de los controles seg煤n los rasgos f铆sicos de las personas con fines de intimidaci贸n y recordatorio de dominaci贸n. El resultado no es sorprendente y toma la forma de violencia policial sist茅mica que conduce a repetidas muertes en los barrios obreros. Lejos de ser excesos puntuales, son solo la parte visible del iceberg de la violencia policial, resultado de las opciones pol铆ticas de mantenimiento del orden en algunos territorios.

Las interacciones entre todas estas diferentes cuestiones se desarrollar谩n en los diferentes cap铆tulos de este libro. Subrayemos por el momento, de nuevo, la importancia de un enfoque sist茅mico contra la lectura fragmentaria dominante. La lectura fragmentada de cuestiones relacionadas con la inmigraci贸n y los barrios populares, la disociaci贸n de estas cuestiones del contexto econ贸mico y pol铆tico global y mundial, la no inclusi贸n de estas cuestiones en la din谩mica hist贸rica con sus invariancias y mutaciones, que lleva a la percepci贸n de la realidad contempor谩nea como completamente nueva o, por el contrario, totalmente id茅ntica, la negaci贸n de las contradicciones materiales y pol铆ticas que determinan esta din谩mica hist贸rica, etc., son las caracter铆sticas esenciales de los an谩lisis hegem贸nicos de los problemas ligados con la inmigraci贸n en la escena pol铆tica y medi谩tica.

Todas ellas conducen a una negaci贸n de la dimensi贸n sist茅mica que une al conjunto de estas cuestiones entre s铆. No hay violencia policial, por un lado, y discriminaci贸n racista, por el otro, por un lado guerras imperialistas y por otro lado el desarrollo de la islamofobia y la negrofobia, aqu铆 la pseudo禄crisis de los refugiados禄 y all铆 el tema de los inmigrantes indocumentados. Estas cuestiones est谩n unidas entre si por un mismo contexto que las determina y por un mismo sistema social dominante que las estructura. No es por casualidad que los t茅rminos militantes satanizados sean precisamente los que llevan a la consideraci贸n de esta dimensi贸n sist茅mica: racismo de Estado, violencia policial, islamofobia, etc.

Este v铆nculo sist茅mico no significa que estemos en presencia de un gran complot desarrollado en secreto y luego implementado paso a paso. Las acusaciones de complotismo a menudo tienen como objetivo invalidar las tomas de conciencia de esta dimensi贸n sist茅mica. As铆, si el complotismo es reductor, la acusaci贸n sistem谩tica de conspiraci贸n es igual de reductor. El anticomplotismo dominante acompa帽a el proceso de invisivilizaci贸n de la dimensi贸n sist茅mica de los problemas sociales. Impide tener en cuenta las estrategias de las clases dominantes para defender sus intereses materiales. De hecho, es a trav茅s de sucesivas adaptaciones como se establece la coherencia general entre las necesidades econ贸micas y sus justificaciones ideol贸gicas.

Desde el momento en que cada una de las cuestiones se aborda sobre la base de un criterio com煤n, en este caso la b煤squeda del m谩ximo beneficio y, m谩s precisamente, la reducci贸n del costo de la fuerza de trabajo, las respuestas terminan convergiendo, fortaleci茅ndose mutuamente, complement谩ndose entre s铆, constituyendo un sistema. Al igual que el juguete tradicional 芦culbuto禄 que siempre vuelve a su equilibrio porque su base est谩 lastrada por un peso, un sistema de dominaci贸n en mutaci贸n termina recuperando una coherencia global debido a que tiene una base lastrada por su criterio central (actualmente el beneficio m谩ximo).

Parafraseando a Malcolm X, podr铆amos decir: 芦Si no prestas atenci贸n a la dimensi贸n sist茅mica, la ideolog铆a dominante te har谩 odiar a los oprimidos y amar a los opresores”. Si este libro contribuye modestamente a esta toma de conciencia colectiva de la naturaleza sist茅mica que vincula todos los temas relacionados con la inmigraci贸n, con sus herederos franceses y los barrios populares, habr谩 hecho un trabajo 煤til. Si ayuda a entender que estos temas constituyen un analizador de la sociedad francesa y sus mecanismos de explotaci贸n y dominaci贸n, habr谩 hecho una modesta contribuci贸n a la lucha por la igualdad.

entreleslignesentrelesmots.blog. Traducci贸n: Faustino Eguberri para viento sur