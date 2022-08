–

En portada: Integrantes del COPINH se manifestaron en Tegucigalpa para exigir justicia para el pueblo Lenca por la violencia y corrupci贸n cometida por la empresa DESA y el proyecto hidroel茅ctrico Agua Zarca. Foto: Copinh

Desde el pasado lunes (1), el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupci贸n en Tegucigalpa realiza las audiencias de juicio oral y p煤blico en el caso Fraude sobre el Gualcarque, mediante el cual se investiga la red de corrupci贸n que favoreci贸 ilegalmente a la empresa Desarrollos Energ茅ticos Sociedad An贸nima (DESA) para la obtenci贸n de la concesi贸n del proyecto hidroel茅ctrico 鈥淎gua Zarca鈥.

Este jueves (4), en lo que el Consejo C铆vico de Organizaciones Populares e Ind铆genas de Honduras (COPINH) consider贸 un d铆a hist贸rico, el Tribunal llam贸 a testificar a Jacobo Atala, presidente del banco BAC Credomatic y vicepresidente de la Junta Directiva de DESA. 鈥淧or primera vez un miembro de la familia Atala Zablah es requerido para hablar del Proyecto Hidroel茅ctrico 鈥楢gua Zarca鈥 y su nefasta e ilegal inversi贸n鈥, comparti贸 el COPINH mediante redes sociales.

No obstante, mientras que miembros de la comunidad Lenca de R铆o Blanco se presentaron ante el Tribunal para aportar sus testimonios, Atala lo hizo de manera virtual, argumentando incapacidad m茅dica y viajes fuera de Honduras.

鈥淓l contrato (entre la Empresa Nacional de Energ铆a El茅ctrica y DESA) est谩 vigente en espera de la continuidad del proyecto. Tenemos las esperanzas que se logre realizar el proyecto (hidroel茅ctrico Agua Zarca)鈥, declar贸 el banquero, quien es se帽alado por el COPINH de estar vinculado directamente con el asesinato de Berta C谩ceres, ex coordinadora de dicha organizaci贸n quien colabor贸 con la comunidad de R铆o Blanco en la resistencia contra la imposici贸n del proyecto.

鈥淣o nos cuesta nada mantener ese contrato vigente, la sociedad esta vigente鈥, se帽al贸 Atala, corroborando las intenciones de mantener el desarrollo de Agua Zarca. 鈥淎 pesar del dolor y la muerte que ha significado este proyecto para el pueblo Lenca se sostiene la amenaza de construirlo鈥, respondi贸 el COPINH ante la postura del banquero.

R铆o Blanco

Durante la audiencia tambi茅n se presentaron los testimonios de habitantes de la comunidad Lenca de R铆o Blanco. Lucio S谩nchez, presidente del Consejo Ind铆gena de la comunidad cont贸 sobre las afectaciones sufridas por la poblaci贸n debido al concesionamiento ilegal del r铆o Gualcarque para el proyecto hidroel茅ctrico. 鈥淎 nosotros no nos dijeron que iban a realizar ese proyecto, nos dimos cuenta cuando estaban construyendo unas calles (鈥) No nos dijeron nada y empezaron a trabajar鈥, relat贸 sobre la imposici贸n de la hidroel茅ctrica.

Integrantes del COPINH se manifestaron en Tegucigalpa para exigir justicia para el pueblo Lenca por la violencia y corrupci贸n cometida por la empresa DESA y el proyecto hidroel茅ctrico Agua Zarca. Foto: Copinh

Por su parte, Rosalina Dom铆nguez, lideresa de la misma comunidad asegur贸 que antes de la llegada de la hidroel茅ctrica la comunidad viv铆a en paz. 鈥淧or el proyecto Agua Zarca sufrimos de asesinatos y amenazas, tambi茅n de afectaciones de salud. Tambi茅n nos asesinaron a la compa帽era Berta C谩ceres鈥, resalt贸 Dom铆nguez en su testimonio frente al Tribunal.

Seg煤n Dom铆nguez, las violaciones y amenazas que han sufrido las y los habitantes de R铆o Blanco provienen del negocio de quienes vendieron las tierras para la construcci贸n de la represa de Agua Zarca. 鈥淣uestro territorio no deber铆a ser privatizado porque ya no tendr铆amos esa agua ni el acceso al r铆o, ya no tendr铆amos ese r铆o para cultivar鈥, reclam贸 la lideresa en la audiencia.

Red criminal

El pasado martes (2), los equipos legales que representan al COPINH y a la comunidad de R铆o Blanco como v铆ctimas en el caso de corrupci贸n Fraude sobre el Gualcarque, presentaron la formalizaci贸n de la acusaci贸n a seis integrantes de la red de corrupci贸n que favoreci贸 ilegalmente a la empresa DESA, propiedad de la familia Atala Zablah.

Las personas acusadas son: Roberto David Castillo Mej铆a, Carolina Castillo, Roberto Mart铆nez Lozano, Ra煤l Pineda, Luis Espinoza y Jos茅 Carbajal, todos imputados por el manejo de recursos del R铆o Gualcarque.

Integrantes del COPINH y la comunidad de R铆o Blanco presentaron los cargos al argumentar que la concesi贸n hidroel茅ctrica ilegal desat贸 la violencia en las comunidades Lencas que protegen al sagrado r铆o Gualcarque y arrebat贸 violentamente la vida de Berta C谩ceres.

Cabe recordar que, en junio pasado, Roberto David Castillo Mej铆a fue sentenciado a 22 a帽os y seis meses de prisi贸n por su participaci贸n en el asesinato de C谩ceres. Castillo es un ex militar y ex directivo de la empresa hidroel茅ctrica DESA.

Durante su testimonio ante el Tribunal, Jacobo Atala justific贸 el hecho de haber empleado a Castillo en la empresa de su propiedad debido a que previamente hab铆a laborado en la ENEE. 鈥淭rabajar ah铆 le daba conocimiento sobre temas de proyectos el茅ctricos y la regulaci贸n y la legislaci贸n鈥, declar贸.

Integrantes del COPINH se manifestaron en Tegucigalpa para exigir justicia para el pueblo Lenca por la violencia y corrupci贸n cometida por la empresa DESA y el proyecto hidroel茅ctrico Agua Zarca. Foto: Copinh

Por su parte, Karla Gabriela Aguilar Rodr铆guez tambi茅n resalt贸 el papel de Castillo y su relaci贸n con la ENEE, pues fue a petici贸n del mismo que Rodr铆guez realiz贸 los tr谩mites ante la Secretar铆a de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para obtener licencia ambiental de la hidroel茅ctrica 鈥淎gua Zarca鈥.

Roberto Abate Ponce, ex-empleado de David Castillo y contratado por este para desempe帽arse como chofer de la empresa DIGICOM tambi茅n comparti贸 su testimonio. Seg煤n sus declaraciones, David Castillo utilizar贸 sus datos personales, sin su consentimiento, para los tr谩mites que permitieron la fundaci贸n de la empresa DESA de la que posteriormente Castillo Mej铆a se har铆a presidente y de la que se har铆an accionistas los hermanos Atala Zablah.

Otros testimonios tambi茅n han sido compartidos durante la primera semana de audiencias. Destaca el experto forestal del Instituto de Conservaci贸n Forestal, Jorge Arturo Romero Santos, quien testific贸 que seg煤n los estudios realizados por la misma empresa DESA y los datos de su investigaci贸n, no era factible que la represa Agua Zarca produjera la energ铆a que propon铆a, adem谩s de que iba a causar da帽os irreparables a la fauna y al r铆o Gualcarque.