INVESTIGACIONES NANOTECNOL脫GICAS SOBRE LAS VACUNAS CONTRA COVID-19: Detecci贸n de nanopart铆culas t贸xicas de 贸xido de grafeno y metales pesados

Agosto 2021

Introducci贸n

La nueva pandemia de CoVID19 ha llevado a la industria farmac茅utica a desarrollar nuevos f谩rmacos con denominaci贸n de 鈥渧acunas鈥. Sin embargo, los mecanismos de acci贸n de estos nuevos f谩rmacos declarados por las industrias farmac茅uticas, junto con lo informado en la ficha t茅cnica de los productos, sugiere que esos productos no deber铆an considerarse vacunas convencionales, sino f谩rmacos nanotecnol贸gicos con funci贸n de terapia gen茅tica.

Es posible que el empleo de la denominaci贸n de 鈥渧acunas鈥 sea una estrategia encaminada a conseguir autorizaciones para uso de emergencia, sorteando as铆 los requisitos necesarios para la aprobaci贸n de nuevos medicamentos, especialmente para los que implican mecanismos nanotecnol贸gicos novedosos, con escasos datos cl铆nica sobre seguridad y eficacia. Si bien las patentes de estas vacunas han sido aprobadas, las autorizaciones para uso de emergencia se han obtenido con fundamento exclusivo en documentos aportados por las propias compa帽铆as farmac茅uticas, y no nos consta la realizaci贸n de contra-an谩lisis de composicion qu铆mica independientes por las agencias reguladoras nacionales . Por tanto la composici贸n real de los lotes distribuidos a la poblaci贸n es conocida s贸lo por los fabricantes. As铆, las personas a las que se propone la vacunaci贸n carecen de informaci贸n real, actualizada y certificada sobre lo que se va a inocular en sus cuerpos. Se les mantiene en la oscuridad en lo que respecta a los procesos nanotecnol贸gicos implicados, sobre los riesgos de reacciones adversas a corto, medio y largo plazo, y sobre las posibles nano-bio-interacciones que pueden ocurrir en un futuro por la inoculaci贸n de sustancial de potencial toxicidad.

El presente estudio es un muestreo aleatorio de algunas muestras de vacunas COVID19, a trav茅s de an谩lisis y observaciones directas mediante instrumentaci贸n nanotecnol贸gica. No se trata de un muestreo estad铆sticamente significativo, ni de una an谩lisis concluyente, completo y definitivo del contenido de las vacunas para COVID19, sino de un llamamiento a implementar contraan谩lisis rutinarios independientes, con trasparencia p煤blica, de los diferentes lotes que vayan a ser inoculados masivamente a poblaciones humanas incluyendo grupos de riesgo.

Materiales y m茅todos

Se analizaron muestras de viales de cuatro 鈥渧acunas COVID鈥 comercializadas por Pfizer-Biontech, Vaxzevria de Astrazeneca, Janssen de Johnson & Johnson, y Moderna) utilizando diferente instrumentaci贸n y protocolos de preparaci贸n seg煤n un enfoque de an谩lisis nanotecnol贸gico: Microscop铆a 脫ptica de Campo Claro y Oscuro, Espectroscopia de Absorbancia y Fluorescencia UV, Microscopios Electr贸nicos de Barrido (MEB, o SEM en ingl茅s), Microscopios Electr贸nicos de Transmisi贸n (TEM por su sigla en ingl茅s, o MET en espa帽ol), Espectroscopios de Energ铆a Dispersiva (EDS, o EDXRF) , espectroscop铆a Ultravioleta (UV-Vis) y Resonancia Magn茅tica Nuclear (RMN, o NMR en ingl茅s).

Debido a la brevedad de este informe, presentamos aqu铆 un resumen de resultados representativos de un cuerpo de datos observacionales mucho mas m谩s amplios. Los an谩lisis se centraron en la recogida de im谩genes por microscop铆a de cuerpos de dimensi贸n nanom茅trica presentes y en el an谩lisis de su composici贸n qu铆mica por espectroscop铆a EDS. Las siguientes im谩genes presentan de forma objetiva objetos detectados en las muestras.

En primer lugar, la figura 1 muestra liposomas que, seg煤n Pfizer declara, servir铆an para vehiculizar mol茅culas de ARNm dentro del organismo tras la inoculaci贸n.

Figura 1. Preparaci贸n SEM-Cryo de vacuna Pfizer.

Microscop铆a 脫ptica y Electr贸nica (TEM) (Campra, 2021)

Una muestra de la patente COMIRNATYTM , comercializada por Pfizer-Biontech, fue procesada en condiciones de refrigeraci贸n y esterilidad, utilizando campana de flujo laminar y material de laboratorio esterilizado. Los pasos para los an谩lisis fueron:

Diluci贸n en soluci贸n salina fisiol贸gica est茅ril al 0,9% (0,45 ml + 1,2 ml) Fraccionamiento de la polaridad: 1,2 ml de hexano + 120 ul de muestra RD1 Extracci贸n de la fase acuosa hidrof铆lica Escaneo de espectroscopia de absorbancia y fluorescencia UV Extracci贸n y cuantificaci贸n del ARN de la muestra Microscop铆a electr贸nica (TEM) y 贸ptica de la fase acuosa

En primer lugar se obtuvieron im谩genes de la fracci贸n acuosa de mediante microscop铆a 贸ptica para evaluar visualmente la posible presencia de nanopart铆culas. Las observaciones al microscopio 贸ptico de la misma revelaron la abundancia de objetos laminares 2D transparentes que muestran gran similitud con las im谩genes de 贸xido de grafeno (GO, en ingl茅s) de la literatura (Xu et al, 2019), y con las im谩genes obtenidas de rGO (贸xido de grafeno reducido) est谩ndar (SIGMA)(Figuras 2a,b). Se obtuvieron im谩genes de dos tipos de objetos bidimensionales (2D). En primer lugar grandes l谩minas transparentes de tama帽o y formas variables, mostrando objetos 2D ondulados y planos e irregulares. En segundo lugar, abundantes l谩minas m谩s peque帽as de formas poligonales, tambi茅n similares a las escamas descritas en la literatura como GO (Xu et al, 2019) pueden ser reveladas con microscop铆a de campo oscuro (Fig 2c). Ambos tipos de objetos laminares similares al GO estaban esparcidos en la fracci贸n acuosa de la muestra. Ning煤n componente descrito por la patente registrada puede asociarse a estos objetos laminares.

Fig. 2a. Imagen de la fracci贸n acuosa de la muestra de la vacuna de Pfizer (izquierda) y del 贸xido de grafeno reducido (rGO) est谩ndar previamente sonicado (derecha) (Sigma-777684). Microscop铆a 贸ptica, 100X (Campra, 2021)

Figura 2b. Im谩genes de la fracci贸n acuosa de l谩minas 2D de la muestra de la vacuna de Pfizer (izquierda) y del est谩ndar de 贸xido de grafeno reducido (rGO) sonicado (derecha) (Sigma-777684). Microscop铆a 贸ptica, 600X (Campra, 2021)

Figura 2c. Im谩genes de la fracci贸n acuosa de peque帽os objetos laminares de la muestra de la vacuna de Pfizer. Microscop铆a de campo oscuro, 600X (Campra, 2021)

Microscop铆a Electr贸nica de Transmisi贸n (Campra, 2021)

En la figura 3 mostramos 3 im谩genes de la muestra de ComirnatyTM con niveles crecientes de aumento. Las im谩genes TEM de la fracci贸n acuosa de la muestra muestran una gran similitud con las im谩genes TEM de 贸xido de grafeno de la literatura (figura 4, de Choucair et al, 2009). Se observa una intrincada matriz o malla de l谩minas flexibles transl煤cidas plegadas, con una mezcla de aglomeraciones multicapa m谩s oscuras y monocapas desplegadas de color m谩s claro. Aparecen zonas lineales m谩s oscuras debido al solapamiento local de las l谩minas y a la disposici贸n local de las l谩minas individuales en paralelo al haz de electrones. Tras la malla, aparece una alta densidad de formas claras redondeadas y el铆pticas no identificadas, que posiblemente correspondan a agujeros generados por el forzamiento mec谩nico de la malla durante el tratamiento. Estas formas el铆pticas no corresponden con el soporte de carbono empleado en TEM, sino son producto de deformaciones en la morfolog铆a de las mallas de la muestra.

Fig. 3. Fracci贸n acuosa de la muestra ComirnatyTM. Microscopio electr贸nico (TEM), JEM-2100Plus, a 200 kV (Campra, 2021)

Figura 4. Im谩genes TEM de 贸xido de grafeno a dos aumentos (de Choucair et al 2009).

Aunque las im谩genes de estas l谩minas presentan gran similitud con el patr贸n rGO descrito en la literatura, para una identificaci贸n definitiva del grafeno por TEM, es necesario obtener un patr贸n de difracci贸n de electrones hexagonal caracter铆stico. Debido a la falta de muestra para su posterior procesamiento no ha sido posible obtenerlo por ahora. Hemos obtenido este patr贸n a partir de la muestra est谩ndar de rGO (datos no mostrados).

Cuantificaci贸n del ARN en Comirnaty (Campra, 2021)

La cuantificaci贸n del ARN en la muestra se realiz贸 con protocolos convencionales (Fisher). Seg煤n el software espec铆fico de comprobaci贸n de calibraci贸n del espectrofot贸metro NanoDropTM 2000 (Thermofisher), el espectro de absorci贸n UV de la fracci贸n acuosa total se correlacion贸 con 747 ng/ul de sustancias absorbentes desconocidas (Fig. 5). Sin embargo, tras la extracci贸n del ARN con un kit comercial (Thermofisher), la cuantificaci贸n con la sonda de fluorescencia Qbit espec铆fica para ARN (Thermofisher) mostr贸 que s贸lo 6 ng/ul pod铆an relacionarse con la presencia de ARN. El espectro era compatible con el pico del rGO a 270 nm, as铆 como con muchas otras sustancias que presentan grupos crom贸foros en ese m谩ximo de absorci贸n. Seg煤n las im谩genes microsc贸picas presentadas aqu铆, la mayor parte de esta absorbancia podr铆a deberse a las l谩minas 2D observadas similares al grafeno, abundantes en suspensi贸n en la muestra. Esta tesis fue apoyada adem谩s por la alta fluorescencia de la muestra con un m谩ximo a 340 nm, de acuerdo con los valores del pico para el rGO. Hay que recordar que el ARN no muestra fluorescencia espont谩nea bajo la exposici贸n a los rayos UV.

Fig. 5. Espectro UV de la fracci贸n acuosa de la muestra de la vacuna Pfizer. (Campra, 2021)

Referencias para la preparaci贸n 1,2,3

Fluorescencia UV de la fracci贸n acuosa

Figura 6. Espectros de fluorescencia UV de la fracci贸n acuosa del vial ComirnatyTM. Longitud de onda de excitaci贸n: 300 nm. (Campra, 2021)

Los espectros de absorci贸n y fluorescencia UV se obtuvieron complementariamente con el espectrofot贸metro Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader (BioteK) (Fig. 6). El espectro de absorbancia UV confirm贸 un pico m谩ximo a 270 nm, compatible con la presencia de rGO. El m谩ximo de fluorescencia UV a 340 nm tambi茅n es compatible con la presencia de cantidades significativas de rGO en la muestra (Bano y otros, 2019).

Microscopio Electr贸nico de Barrido Ambiental (ESEM) acoplado a una microsonda de un sistema de Fluorescencia de Rayos X por Energ铆a Dispersiva (EDS)

Las siguientes im谩genes muestran diferentes part铆culas identificadas en las 鈥渧acunas鈥 de Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Janssen, analizadas con un Microscopio Electr贸nico de Barrido Ambiental (ESEM) acoplado a una microsonda de un sistema de Fluorescencia de Rayos X por Energ铆a Dispersiva (EDS), que revela la naturaleza qu铆mica de los residuos observados.

Figura 7. Imagen de Microscopio Electr贸nico de Barrido de una nanopart铆cula en la vacuna de Pfizer

La Fig. 7 muestra un grupo de nanopart铆culas de grafeno en una vacuna de Pfizer. Parecen estar aglomeradas. El espectro EDS informa de la presencia de carbono, ox铆geno y cloruro de sodio, ya que el producto est谩 diluido en una soluci贸n salina.

Fig.8 Espectro EDS de una 鈥渧acuna鈥 de Pfizer bajo un microscopio ESEM acoplado a una microsonda de rayos X EDS (eje X =KeV, eje Y = Conteos)

La Fig.8 muestra un raro cuerpo extra帽o, se puede observar un cuerpo extra帽o de 50 micras de largo, una presencia no identificada en una vacuna, con agujeros en la superficie. Los residuos blancos est谩n compuestos por Carbono, Ox铆geno, Aluminio, Silicio, Calcio, Magnesio, Cloro y Nitr贸geno.

Fig. 9 Cuerpo extra帽o afilado de 20 micras de longitud identificado en una 鈥渧acuna鈥 de Pfizer. Se compone de carbono, ox铆geno, cromo, azufre, aluminio, cloruro y nitr贸geno.

Fig. 10 Cuerpo extra帽o identificado en una 鈥渧acuna鈥 de Pfizer. La part铆cula blanca de 2 micras de longitud est谩 compuesta de bismuto, carbono, ox铆geno, aluminio, sodio, cobre y nitr贸geno.

Fig. 11. Aglomerado org谩nico (carbono-ox铆geno-nitr贸geno) con nanopart铆culas incrustadas de bismuto-titanio-vanadio-hierro-cobre-silicio-aluminio incrustadas en la 鈥渧acuna鈥 de Pfizer.

Fig.13. Un aglomerado org谩nico-inorg谩nico identificado en una 鈥渧acuna鈥 de Janssen. Las part铆culas est谩n compuestas de acero inoxidable.

Algunos metales presentes en los aglomerados , como la fig. 13, son magn茅ticos y pueden desencadenar problemas biol贸gicos dentro de la circulaci贸n sangu铆nea debido a posibles interacciones con otros dipolos.

Fig. 14. Una entidad mixta (org谩nica-inorg谩nica) identificada en una 鈥渧acuna鈥 de Moderna. Se trata de un sustrato a base de carbono en el que est谩n incrustadas algunas nanopart铆culas. Las nanopart铆culas est谩n compuestas de aluminio-cobre-hierro-cloro.

Fig. 15 An谩lisis EDS de la 鈥渧acuna鈥 Moderna.

Se identificaron muchos cuerpos extra帽os con una morfolog铆a esf茅rica con algunas cavidades en forma de burbuja. Est谩n compuestos de Silicio-Plomo-Cadmio-Selenio. Esta composici贸n altamente t贸xica recuerda a la de los puntos cu谩nticos (seleniuro de cadmio).

Fig. 16. La 鈥渧acuna鈥 Moderna muestra una entidad de 100 micras. Est谩 compuesto de carbono y ox铆geno con contaminaci贸n de nitr贸geno, silicio, f贸sforo y cloro.

Fig. 17. Entidades a base de carbono en una 鈥渧acuna鈥 de Moderna mezcladas con aglomerados rellenos de part铆culas de silicato de aluminio

XRF (fluorescencia de rayos X)

Los an谩lisis XRF revelan la parte org谩nica de la que est谩 compuesta la 鈥渧acuna鈥 de Astrazeneca. La abundancia de C y H probablemente se debe a la presencia mayoritaria de sacarosa en la formulaci贸n.

Fig. 18: Espectro 1H de la vacuna AstraZeneca

Mediante la instrumentaci贸n XRF se identificaron las siguientes mol茅culas: histidina, sacarosa, PEG (polietilenglicol) y alcohol et铆lico (etanol). La presencia de sacarosa y PEG se declara en la ficha t茅cnica de esta 鈥渧acuna鈥. Las se帽ales de RMN y XPS (Espectroscopia de Fotoelectrones Emitidos por rayos X) de la se帽al acuosa responden al patr贸n de la sacarosa, por lo que es necesario un mayor procesamiento y fraccionamiento de las muestras para obtener espectros de otras sustancias desconocidas en las muestras con estas t茅cnicas.

En la Fig. 18, se utilizan diferentes colores para las cuatro mol茅culas identificadas mediante los espectros de referencia. La concentraci贸n relativa se calcula sobre las integrales de las se帽ales de referencia de las mol茅culas en un espectro cuantitativo adquirido con un ciclo de trabajo de 5 segundos, ya que el T1 calculado m谩s largo fue de 5 segundos.

DISCUSI脫N

En nuestro limitado muestreo aleatorio de vacunas 鈥渃ontra鈥 COVID19, hemos encontrado evidencias preliminares de la presencia de nanopart铆culas de potencial toxicidad que no est谩n declaradas en las fichas t茅cnicas de los fabricantes, como metales pesados y posiblemente 贸xido de grafeno. Dado que no se incluyen en la documentaci贸n presentada a las agencias reguladoras de EE.UU. y la UE (FDA, EMA, etc.) para las autorizaciones de emergencia obtenidas para su uso urgente en humanos, AQU脥 DENUNCIAMOS QUE SE DEBE HACER UN CONTRAAN脕LISIS exhaustivo e independiente a todas las vacunas COVID19, incluyendo un muestreo debidamente dise帽ado de diferentes lotes a lo largo del periodo de vacunaci贸n.

Se desconoce si estas nanopart铆culas se introdujeron por contaminaci贸n durante el proceso de fabricaci贸n o se incluyeron intencionadamente en las formulaciones. Por lo que sabemos, no se ha hecho ni publicado NING脷N AN脕LISIS OFICIAL DE LOS ORGANISMOS REGULADORES. Revisando el proceso de autorizaci贸n de emergencia, parece que el control del producto final antes de su distribuci贸n SE BASA 脷NICAMENTE EN DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LOS FABRICANTES. Esto significa que los consumidores no est谩n completamente informados del contenido real de los productos, por lo que el requisito obligado de consentimiento informado para participar en los medicamentos experimentales no se ha presentado a los participantes. Los posibles efectos adversos, incluida la muerte, notificados al VAERS y a otros sistemas, podr铆an ser causados por la inoculaci贸n de esos contaminantes en el organismo. Hay que observar que los componentes no declarados, pero que hemos identificado, no son biocompatibles y algunos tienen adem谩s un impacto f铆sico una vez que est谩n dentro de la circulaci贸n sangu铆nea, especialmente en contacto con el endotelio vascular, con potencial actividad tromb贸tica. Las nanopart铆culas encontradas en las 鈥渧acunas鈥 de Pfizer y Astrazeneca, pueden representar un riesgo potencial para el cuerpo humano, debido a su conocida toxicidad. Pueden ser responsables de la formaci贸n de trombos ya que son trombog茅nicas. Otro riesgo lo representa la extravasaci贸n de las part铆culas con la consiguiente posible hemorragia. Una vez en la circulaci贸n sangu铆nea, las part铆culas pueden ser transportadas tambi茅n al cerebro. En este caso, el paciente puede sufrir una apoplej铆a y/o una hemorragia cerebral. Si el da帽o del endotelio causado por las part铆culas se produce en el coraz贸n, existe una alta probabilidad de contraer miocarditis opericarditis. Adem谩s de todo esto, la toxicidad del grafeno es bien conocida (Volkov et al, 2017), por lo que su presencia en los lotes seg煤n nuestras observaciones preliminares debe ser cuidadosamente controlada.

