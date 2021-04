–

La modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o al menos lo que han podido saber hasta ahora los colectivos y sindicatos sobre ella, no solo no ha cumplido las expectativas del personal de investigación, sino que se ha encontrado con su oposición frontal por alguna de las novedades incluidas en la norma. Entre los principales puntos conflictivos, colectivos en defensa de los derechos laborales del personal de investigación subrayan la figura del ‘tenure-track’, la no inclusión de la indemnización por fin de contrato, la transferencia de lo público a lo privado y el hecho de que el texto se haya redactado sin diálogo social.

“Se esperaba una ley ambiciosa, prometían mayor estabilidad entre el personal investigador y, aunque todavía no hay mucha información, lo que hemos podido saber ha generado tensiones”, resume José Manuel Pérez, presidente de FPU Investiga, un colectivo de investigadores predoctorales que tratan de mejorar sus condiciones laborales. El borrador del texto, que podría ser llevado al Consejo de Ministros de mañana martes, ha sido criticado también por sindicatos como Comisiones Obreras y se encontró con la oposición del Ministerio de Trabajo: tal y como adelantaba La Información, un informe del equipo de Yolanda Díaz concluía que la propuesta de la figura del ‘tenure-track’ podría ser “inconstitucional” al desproteger al trabajador, un criterio que el Ministerio de Ciencias aceptó y se comprometió a abordar.

Tenure-track, menos derechos

La de tenure-track es una figura importada del mundo anglosajón a la que podría acceder el personal investigador postdoctoral —el que ha defendido con éxito su tesis—, algo que supone responder a una de las reivindicaciones del sector. Lo que se plantea es un contrato de cuatro años que, tras una evaluación externa que resulte positiva, suponga una “contratación estable”. La evaluación externa —sobre la cual, además, se desconoce cómo sería o quién la efectuaría— es uno de los puntos conflictivos de esta figura: “En caso de no superar esta evaluación, cuyo contenido no se concreta, la persona investigadora quedaría fuera del sistema ‘por causas objetivas’, desprotección que no tiene encaje en el ordenamiento jurídico-laboral español”, apuntan desde FPU Investiga.

Para CC OO, el nuevo contrato “no resuelve las necesidades de estabilización de la gran bolsa de personal investigador precario de larga duración existente hoy en día”, al suponer, en realidad, “una modalidad más de contrato temporal”. El sindicato hace referencia a que, más allá de estar condicionada a una evaluación externa, incluso si es positiva la continuidad del contrato está sujeta a la voluntad del organismo contratante de mantener la relación laboral, lo que supone “una clara infracción de las disposiciones y tratados internacionales” a través de una figura que, apunta también el sindicato, presenta problemas de encaje jurídico.

A ello, FPU Investiga suma dos cuestiones. Por una parte, reseña la posibilidad de que esta figura se desvirtúe como ya sucedió con la del profesorado asociado —que ha llevado a que muchas instituciones incumplan la Ley Orgánica de Universidades en lo que a temporalidad de las plantillas se refiere— al “fomentar la competitividad económica que ya ha menoscabado los derechos de profesionales de la investigación durante décadas”. Por otra, hace alusión también al hecho de que no haya habido modificación presupuestaria, lo que a juicio del colectivo supone “una nueva evidencia de la única finalidad de la reforma: servir como caladero de votos para próximas elecciones, aún a costa de consolidar el envejecimiento de las plantillas junto a un sistema de temporalidad y precarización del personal al servicio de la investigación”.

Nuevo capítulo de la fuga a lo privado

CC OO destaca como otro de los puntos conflictivos del anteproyecto de Ley la modificación de las condiciones en las que se realiza la transferencia de resultados obtenidos en el sistema público —a través de la investigación— al sector privado. El anteproyecto, expone el sindicato, propone extender la duración de las excedencias del personal investigador y permitir la flexibilidad horaria para facilitar que preste sus servicios en empresas de base tecnológica. También se señala que las incompatibilidades recogidas por ley no se apliquen al personal de investigación que preste sus servicios en este tipo de empresas, lo que “podría dar lugar a situaciones de graves conflictos de interés”.

Para Piratas de la Ciencia, una asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada al fomento de la cultura, la divulgación y la comunicación de la ciencia, no se debe obviar el contexto de la privatización del sector de la investigación a escala global al analizar reformas como la que plantea el Ministerio de Duque: “Hemos sido testigos de cómo IBM ha sido una institución destacada en el desarrollo de la nanotecnología, cómo SpaceX empieza a asentarse como alternativa a la propia NASA o la ESA, o cómo los últimos avances más significativos en el desarrollo de las tecnologías cuánticas las lidera Google AI Quantum”, expone el colectivo a El Salto. Tanto CC OO como Piratas de la Ciencia apuntan que la colaboración público-privada no es negativa por sí misma, pero resaltan que cabe prestar atención al modo en el que se hace.

Desde la asociación hacen alusión a los intereses económicos de la empresa privada: “Vemos cómo las patentes privadas en el desarrollo de vacunas, más que una oportunidad de regeneración económica y productiva, son obstáculos que frenan el avance hacia una inmunización globalizada y rápida”, con lo que las políticas públicas “no pueden ser entendidas como programas a extinguir”. Esto, sumado a que, exponen, “la propia investigación, las metodologías internas de trabajo, de evaluación y de selección del producto de la investigación [publicaciones científicas, número de citas, índices de impacto…]” también han sido privatizadas y se han reducido las condiciones y los derechos laborales de los equipos de investigación, dificulta el panorama.

Para Piratas de la Ciencia, la urgencia en la aprobación de la reforma y el hecho de que no mejore las condiciones laborales del personal de investigación, no aborde las desigualdades de género en el sector, establezca la figura del tenure-track y extinga el programa de científico titular —una trayectoria de estabilización para muchos perfiles de investigación— pero sí incorpore “una cantidad apreciable de cambios asociados a regular la transferencia de conocimiento entre los ámbitos académicos y privados” puede llevar a pensar que “los objetivos principales de este proyecto de reforma están dirigidos a abrir los canales de explotación de la investigación desde el sector privado, pero sin a la vez revisar las condiciones laborales que requiere este sector para garantizar una inserción laboral y productiva de pleno derecho”.

Movilización digital el miércoles

Mientras FPU Investiga lamenta que con la reforma “el personal investigador español veamos nuevamente cómo nuestro trabajo queda sujeto a la inestabilidad, la precariedad y la incertidumbre”, y cómo los méritos para alcanzar una situación laboral estable “son cada vez más exigentes y sujetos a criterios ambiguos y a disponibilidades presupuestarias”, Piratas de la Ciencia resalta que la clave es entender que el desarrollo profesional no debe quedar reservado a una pequeña élite, y “menos cuando esta élite bajo la etiqueta de excelencia se gesta, se mantiene y se desarrolla gracias al trabajo indispensable de equipos completos, sostenidos por las bases de la investigación”.

El desacuerdo con una modificación “que no resuelve los problemas de envejecimiento y precariedad, que niega los derechos laborales al personal investigador y que no reconoce la carrera profesional para el conjunto de escalas y sectores”, ha llevado a Marea Roja de la Investigación a convocar una manifestación virtual este miércoles a las 12h bajo los hashtags #StopTenureTrack y #LeyDeLaCienciaConDerechos. “Ese eslogan que parece que todos compartimos, ‘sin ciencia no hay futuro’, tenemos que empezar a acompañarlo con otro que nos recuerde que ‘sin derechos no hay ciencia’, o lo que es lo mismo, ‘sin derechos no hay futuro’”, concluye Piratas de la Ciencia.

