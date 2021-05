–

Un juzgado de Barcelona investiga a dos Mozos d麓Esquadra por la chica de 19 a帽os a la que vaciaron el ojo hace tres meses, en la primera noche de protestas por el encarcelamiento de Pablo Has茅l. Son escopeteros de la Brigada M贸vil (Brimo) que dispararon balas de foam el 16 de febrero alrededor de las ocho y media de la tarde en el cruce de la calle Bosch y la V铆a Augusta. El juez Joaqu铆n Aguirre, titular del juzgado de instrucci贸n n煤mero 1 de Barcelona, ha admitido a tr谩mite la querella presentada por la v铆ctima y ha citado a declarar para el 14 de junio a la chica, un testigo y los dos antidisturbios -los agentes lo har谩n en la condici贸n de investigados.

芦Uno de los dos presunta y probablemente es quien realiz贸 el disparo que caus贸 las grav铆simas lesiones禄, explica el abogado de la acusaci贸n particular -que representa la v铆ctima-, Xavier Mu帽oz. El juzgado tambi茅n ha aceptado que Iridio sea la acusaci贸n popular del caso y la codirectora de la entidad, la abogada Ana茂s Franquesa, ve 芦positivo禄 que se cite a los dos escopeteros como investigados por un delito de lesiones que ha provocado la p茅rdida o inutilidad de un 贸rgano principal. Franquesa destaca que la identificaci贸n de los agentes 芦no habr铆a sido posible禄 sin el nuevo formato del n煤mero de operativo policial (NOP) de los antidisturbios, porque ahora tambi茅n lo llevan ante el uniforme.

Por ello Franquesa pide a los Mossos que extiendan el nuevo formato del NOP, que es m谩s corto y tambi茅n se incorpore al frente y en el casco, al ARRO (脕rea de Recursos Operativos). La abogada a帽ade otra petici贸n al departamento de Interior porque piensa que 芦deber铆a ser capaz de determinar cu谩l de los dos agentes dispar贸 y concretar a煤n m谩s禄. Mu帽oz conf铆a en que el cuerpo policial 芦colabore禄. Una de las diligencias que ha ordenado el juez, solicitada por la Fiscal铆a, es que la Divisi贸n de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos aclare si los antidisturbios investigados tienen antecedentes penales. La DAI ha aportado un informe de las comunicaciones por emisora 鈥嬧媎el dispositivo policial y otro de la polic铆a cient铆fica.

Como dispararon el foam

El abogado de la v铆ctima espera que los agentes 芦puedan explicar cu谩l fue su actuaci贸n y si es meritoria de una reprobaci贸n penal禄. 芦Muy probablemente el disparo se realiz贸 de forma antirreglamentaria, contraria al protocolo, y consideramos que es inaceptable que personas que asisten a una manifestaci贸n puedan estar sometidas a riesgos vitales禄, asegura Mu帽oz, que reclama que la investigaci贸n 芦satisfaga las necesidades de verdad y justicia禄. La joven fue operada en el Hospital Cl铆nico de Barcelona y el juez ha pedido informaci贸n al centro, como tambi茅n lo ha hecho con el Sistema de Emergencia M茅dicas (SEM), que la atendi贸 de entrada. La chica ha perdido por completo el ojo derecho y le ha sido necesaria la colocaci贸n de una pr贸tesis ocular.

Un Mosso sujeta una pistola de proyectiles de 鈥榝oam鈥 en las protestas por Hasel en Barcelona

Qu茅 son las balas de foam

Desde la brutal represi贸n a las manifestaciones en protesta contra la detenci贸n y encarcelamiento de Pablo Hasel han vuelto a poner en el centro del debate el uso de las balas de foam de los Mossos d鈥橢squadra, despu茅s de que la joven d 19 a帽os perdiera su ojo en Barcelona tras el impacto de uno de estos proyectiles.

Estas balas de foam son las sustitutas de las pelotas de goma, que se prohibieron en Catalunya en 2014, aunque esta norma afecta 煤nicamente a los Mossos d鈥橢squadra y no a la Polic铆a Nacional o a la Guardia Civil. Esta medida se tom贸, en parte, tras el caso de Ester Quintana, una mujer que perdi贸 un ojo a causa del impacto de una pelota de goma en la manifestaci贸n por la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

El foam, tiene forma de pelota de golf partida por la mitad, desde la fuerza de seguridad catalana justifican su utilizaci贸n con que se trata de un arma de 芦precisi贸n禄, por lo cual 芦el agente puede dirigir el impacto hacia la persona y la zona del cuerpo que considere禄. En el caso que nos ocupa, es evidente, que el Mosso que ha disparado contra la j贸ven eligi贸 su ojo derecho como zona del cuerpo previamente considerada para dirigir su disparo.

Bala foam utilizada por los Mossos d麓Esquadra

El proyectil de 鈥榝oam鈥 recibe su nombre por el tipo de espuma con el que est谩 fabricado. Tiene 40 mil铆metros de di谩metro y al estar hecho de material viscoel谩stico su impacto queda repartido entre el proyectil y el objetivo. A diferencia de la bala de goma, el 鈥榝oam鈥 no rebota cuando toca el suelo. Esto no quiere decir que sea menos lesivo que la bala de goma, sino que, al ser un proyectil de precisi贸n, las lesiones que provoca se producen por un impacto directo en el cuerpo, y no fruto de un rebote incontrolado. Se dispara mediante un fusil de mira telesc贸pica que incrementa su precisi贸n.

Con un calibre de 40mm, un peso de 220gr y con velocidades superiores a los 300km/h, las balas de foam o Flash-Ball鈥檚, dicen los Mossos que son 芦menos lesivas禄 que las pelotas de goma. No obstante la defensa que ejercen desde la instituci贸n policial sobre su utilizaci贸n, se consideran igualmente armas peligrosas.

La joven que perdi贸 un ojo durante la manifestaci贸n a favor de Pablo Has茅l.

Protocolo de actuaci贸n

El protocolo establece que, antes de usar las lanzadoras de munici贸n de precisi贸n, ser谩 necesario haber agotado las v铆as de di谩logo y mediaci贸n y hacer un aviso previo. El protocolo tambi茅n obliga a apuntar por debajo del abdomen, sin aviso previo ante situaciones violentas y sin autorizaci贸n del mando policial en casos de 芦peligro muy grave禄.

Las lanzadoras de precisi贸n podr谩n ser utilizadas por el agente al que se haya asignado su uso y, por norma general, ser谩 necesaria la 芦autorizaci贸n expresa de la persona que ejerce el mando del equipo o del dispositivo禄. No obstante, a帽ade el protocolo, se podr谩n usar los proyectiles de precisi贸n sin autorizaci贸n 芦excepcionalmente, en casos de extrema necesidad con peligro muy grave para las personas, para los propios agentes de polic铆a o para los bienes禄.

驴Cu谩ndo se permite usar foam seg煤n el protocolo?

El protocolo establece que, con car谩cter general, se podr谩n usar en situaciones que comporten 芦des贸rdenes p煤blicos graves y con peligro inminente para las personas, la polic铆a y los bienes inmuebles禄 o que sea necesario 芦neutralizar conductas violentas individualizadas que pueden provocar lesiones a las personas o da帽os a los bienes禄.

Despu茅s del uso de la lanzadora, cada operador y mando policial deber谩 informar del tipo de proyectiles que se haya disparado en cada intervenci贸n, el lugar y la hora, de la forma m谩s exacta posible, y las posibles incidencias detectadas.

