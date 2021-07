–

F谩tima Barrios era una mujer trans, ten铆a 29 a帽os y falleci贸 tras un operativo policial. Denuncian violencia institucional. Se esperan los resultados de la autopsia.

Por Agustina Ramos.

El domingo 18 de julio, F谩tima Bel茅n Barrios, una mujer trans de 29 a帽os, falleci贸 en la subcomisar铆a del Barrio Guadalupe, en la localidad de Formosa. Alrededor de las 6 de la ma帽ana, la hab铆an llevado a esa dependencia desde la casa donde viv铆a, a partir de un llamado al 911 de una vecina que alert贸 sobre una pelea, inform贸 a Presentes la Fiscal铆a a cargo. Una hora despu茅s, F谩tima falleci贸 en la subcomisar铆a en circunstancias dudosas que hoy se investigan. Su familia apunta a la polic铆a como responsable.

En la madrugada del domingo 18 de julio, la due帽a de la propiedad donde F谩tima alquilaba y vecina, llam贸 a la polic铆a para denunciar una pelea f铆sica entre F谩tima y otra mujer. Tras el llamado, la polic铆a provincial se acerc贸 al domicilio, de donde llevaron a F谩tima y a una amiga suya. 鈥淐uando llegaron los efectivos policiales, F谩tima se torn贸 un poco agresiva porque consideraba que no ameritaba una presencia policial y menos detenerla. Ah铆 se produce un forcejeo con los polic铆as鈥, narr贸 Daniel Suizer, el abogado que representa a la familia de F谩tima. 鈥淔ue una alteraci贸n del orden p煤blico, es decir, una causa contravencional. Ni siquiera era un il铆cito ni una causa penal, era una infracci贸n por m煤sica fuerte y gritos鈥, precis贸.

La causa lleva la car谩tula 鈥淎ctuaciones preliminares sobre averiguaci贸n de causal de muerte鈥 y es el expediente N掳739/21. Est谩 en el Juzgado N掳2, el juez asignado es Marcelo Lopez Picabea y la Fiscal铆a N掳4, a cargo de la fiscal Natalia Ver贸nica Tafetani, lleva adelante la investigaci贸n.

Desde la Fiscal铆a explican que F谩tima no estuvo en calidad de detenida. 鈥淪e la traslad贸 junto a otra chica tambi茅n trans por disturbios en la v铆a p煤blica ya que era una causa contravencional. En esos casos simplemente se los lleva, se les toma los datos, se inicia la causa y contin煤an en libertad鈥.

Los polic铆as que participaron del operativo est谩n siendo investigados de forma administrativa por la fuerza policial, pero por el momento no por el poder judicial. 鈥淧rimero vamos a esperar la causal de muerte y ah铆 vamos a saber. Por ahora no hay ning煤n tipo de intervenci贸n de terceros鈥, indic贸 la fiscal.

La versi贸n policial

Seg煤n el informe policial, F谩tima sufri贸 una descompensaci贸n en la subcomisar铆a, y cuando el personal m茅dico del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Cat谩strofes (SIPEC) lleg贸, constat贸 que ya no presentaba signos vitales.

En declaraciones a medios locales, el comisario y jefe de la Unidad Regional N掳1 de la Polic铆a de Formosa, V铆ctor T茅llez, dijo que 鈥渓a mujer falleci贸 en una oficina de la comisar铆a. Nunca fue encerrada en una celda com煤n. Y mucho menos recibi贸 agresiones o violencia policial durante el procedimiento鈥.

Fiscal铆a espera resultados

La fiscal a cargo de la investigaci贸n, Natalia Tafetani, dijo a Presentes que se esperan los resultados de los an谩lisis de las muestras. 鈥淪e est谩n procesando en el Centro de Investigaciones Forense de nuestro poder judicial鈥. Calcul贸 que durante 鈥渆sta semana o la pr贸xima鈥 tendr谩n el informe completo.

Adem谩s, especific贸 que 鈥渁l momento no hay indicios de lesiones externas. Est谩 totalmente descartado que haya sido alg煤n factor externo, como golpes o lesiones, porque en el cad谩ver de ella no hab铆a nada que pueda indicar una causal de muerte con interrupci贸n de terceras personas.鈥 Y agreg贸: 鈥淭enemos los primeros resultados de sangre y orina, que arrojaron presencia de drogas y alcohol en altas dosis. La muerte se produjo por alg煤n factor que todav铆a desconocemos, puede o no ser una intoxicaci贸n鈥.

Por qu茅 denuncian violencia policial

Sin embargo, tanto la familia como el abogado que la representa aseguran que F谩tima muri贸 por 鈥渓a brutalidad policial鈥. 鈥淣os basamos en las fotograf铆as del cad谩ver. En ellas se la ve con contusiones en la frente (un hundimiento de cr谩neo), lesiones en la tibia y en las rodillas, y golpes en la nariz y en el rostro鈥, detall贸 Suizer.

El abogado inform贸 a Presentes que se tom贸 el testimonio de otras personas trans que estuvieron en el lugar, 鈥渜ue evidencian una golpiza de parte de los efectivos ya dentro de la camioneta, del m贸vil policial鈥.鈥淓s lamentable. Fue muerta por manos policiales: no me cabe ninguna duda. El objetivo de acompa帽ar a la familia es mostrar que F谩tima no muri贸 de muerte natural como se dice porque presentaba golpes en el cuerpo que ameritan otra cosa鈥, agreg贸.

Todxs tenemos derechos

Antonia Palacios, coordinadora de la Red Libertad Positiva Formosa, organizaci贸n que se encuentra acompa帽ando y dando contenci贸n a la familia, cont贸 que est谩n a la espera de los resultados de la autopsia. Aunque los an谩lisis dieron como resultado que F谩tima estaba bajo los efectos de sustancias, sus allegadxs creen que la causa de su muerte fue otra.

El lunes 19 de julio, familiares de F谩tima y distintas organizaciones de Formosa convocaron a una concentraci贸n ante la Subcomisar铆a. Tambi茅n hubo una concentraci贸n en Buenos Aires. En Formosa adem谩s se realiz贸 una conferencia de prensa, en la que particip贸 la madre. 鈥淢e dijeron que mi hija falleci贸, que muri贸 de una sobredosis. Pero antes me dijeron que ella se hac铆a la retobada, que no le quiso dar los datos de ella. Yo estoy segura de que a ella la mataron a golpes鈥, expres贸 Beatriz Bogado. 鈥淣o quiero que esto vuelva a suceder con ninguna chica trans porque todos tenemos derechos鈥, resalt贸 su madre a Radio Uno Formosa.

Piden investigar a la polic铆a

En declaraciones a La Ma帽ana en Vivo de Formosa, el comisario T茅llez inform贸 que por protocolo institucional, los polic铆as que actuaron en el procedimiento de la detenci贸n de F谩tima fueron sumariados con causa administrativa para investigar conductas y/o deslindar responsabilidades en el hecho.

鈥淟a primera medida que pedimos al juez es que en la investigaci贸n intervenga otra fuerza, como la Gendarmer铆a, la Prefectura o la Polic铆a Federal. No puede la polic铆a investigarse a s铆 misma鈥, dijo el abogado de la familia, que a煤n no se ha constituido como querellante en la causa.

En este sentido explic贸 que en Formosa existe la Acordada N掳 2.418 de 2005 que establece que en cualquier situaci贸n en donde se vea involucrada la polic铆a provincial debe intervenir otra fuerza. 鈥淣o lo hicieron y eso despierta muchas sospechas鈥, apunt贸 Suizer.

Con esta muerte en una subcomisar铆a, ya son dos las muertes de mujeres trans vinculadas con la polic铆a en menos de una semana. A F谩tima se suma Victoria N煤帽ez, de 27 a帽os, en Paran谩, Entre R铆os, quien falleci贸 el mi茅rcoles 21 de julio tras una intervenci贸n policial.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/07/30/investigan-muerte-de-fatima-mujer-trans-de-29-anos-en-formosa-denuncian-violencia-policial/