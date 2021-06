–

Muchos alumnos de 2º de Bachillerato de varios puntos de España han coincidido en Mallorca tras las pruebas de la Selectividad.

– En Madrid, ya son 160 contagiados y más de 400 contactos estrechos los que están implicados en este brote.

– El viaje ha sido organizado por los alumnos y/o sus familias, no por los centros educativos.

Son ya más de 150 positivos confirmados y subiendo. Todos, alumnos de 2º de Bachillerato de más de 30 institutos de la Comunidad de Madrid. Los alumnos estaban preparando la EBAU y como los colegios no han organizado ningún viaje de fin de curso por la situación de la pandemia fueron los propios alumnos los que decidieron contratar a una agencia de viajes que les organizara un viaje a Mallorca. Las fechas aproximadas del viaje han sido del 10/11 de junio hasta el 18/19 de junio. Los jóvenes, de entre 17 y 18 años, se alojaron en 20 hoteles ubicados en El Arenal y Magaluf.

La envergadura del brote es tal, que la Comunidad de Madrid ha decidido tratarlo como un único brote ya que están implicados muchos alumnos de muchos institutos. “Hemos tenido conocimiento de que ha sido un brote muy grande pero ahora está controlado, los alumnos y sus familias están aislados y de momento, todos son asintomáticos y no ha habido ningún ingreso“, explican fuentes madrileñas. El brote de Elche que ya ha superado los 30 contagiados de varios institutos de la región puede estar conectado con este brote de Madrid y con otro que ha surgido en Salamanca. Los estudiantes afectados de Elche viajaron en barco con la compañía Baleà ria, que tiene su sede en Dénia. Salud Pública continúa en estos momentos con la investigación del brote y el seguimiento de contactos.

Los primeros síntomas se empezaron a notar a la vuelta del viaje y se les hizo la prueba PCR. En Madrid, ya son 155 contagiados y más de 400 contactos estrechos los que están implicados en este brote. El viaje empezaba en Madrid, la mayoría viajaba en autobús a Valencia y desde ahí cogían el Ferry hasta Mallorca. “Ya el viaje en Ferry fue una locura. Todos juntos, sin mascarilla y bebiendo alcohol. Es posible que ahí empezara todo”, aseguran a NIUS fuentes cercanas al caso.

Una vez en Mallorca se distribuían en varios hoteles, pero los organizadores habían preparado varios eventos donde se encontraban todos los jóvenes allí: un par de conciertos de reggaeton, una fiesta en un barco, etc. En concreto el Boatparty que salió del puerto Arenal el 15 de junio a las 15:30. “Algunos padres han contado que después de los eventos les dejaban estar un callejón sin salida para que allí bebieran, bailaran o fumaran y así no molestaran. Un callejón custodiado por la Policía Local de Mallorca.

El viaje lo organizaron los propios alumnos

“De nuestro Instituto, el María Moliner, han ido 11 alumnos que tienen una media de 9 en la pruebas de selectividad. Han vuelto contagiados siete de ellos. El Instituto María Moliner no ha tenido nada que ver con la organización del viaje, es más, nos enteramos de que se iban justo antes de las pruebas de la EBAU. Como centro covid nos hemos encargado de la organización de los contagios por ayudar a alumnos y familias y en estos momentos los siete alumnos y sus familiares están aislados. Los chavales no han vuelto a pisar el Instituto desde su vuelta a Madrid”, dicen fuentes del centro público.

Todos los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, con chavales implicados en este brote, con los que ha hablado NIUS, aseguran que no han tenido nada que ver en la organización del viaje, no obstante apuntan a que es una pena que después de tanto esfuerzo durante todo el año, en el minuto 90 del partido se hayan olvidado las medidas de seguridad y haya surgido este macro brote. “Con lo duras que han sido las medidas durante todo el año da mucha rabia que haya terminado así un viaje que habían organizado para celebrar que habían aprobado todo y con nota”, aseguran.

Otros explican, en la misma línea, que no han celebrado ni fiesta de graduación por no poner en riesgo a los alumnos y que no pudieran presentarse a las pruebas. “Es una verdadera lástima después del año tan difícil que hemos pasado y las medidas tan duras que hemos llevado a cabo que tenga que terminar así la temporada escolar”, dicen algunos centros. En cualquier caso, puntualizan, que todos estos chavales ya son ex alumnos de los centros educativos ya que todos han terminado la selectividad.

Todos sin mascarilla en el concierto de reggaeton

El concierto se anunciaba con el mayor festival de reggaeton de Europa con artistas mundiales elegidos para la ocasión. Fue el martes 15 de junio en la Plaza de Toros de Palma. La policía tuvo que intervenir y cancelar el concierto debido a los graves incumplimientos de la normativa anticovid detectados en el evento. Los conciertos con la gente de pie no están permitidos todavía en Baleares. Uno de los artistas, Maikel de la Calle, colgó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se ve a cientos de jóvenes agolpados frente al escenario sin cumplir las restricciones de seguridad. La mayoría de los asistentes eran estudiantes de vacaciones en la isla.

Y este pasado domingo 19 de junio se organizó la segunda edición del concierto de reggaeton del RBF Mallorca Erasmus Edition. Se había pedido su cancelación por los problemas detectados en el anterior pero el Ayuntamiento mallorquín aseguró que no podía cancelarlo de forma preventiva. Y se celebró.

Según las fuentes, en el concierto los jóvenes estaban sin mascarilla, agolpados de pie delante del escenario y pasándose los vasos de bebida unos a otros sin control.

Botellón de 4.000 personas en una explanada de El Arenal

Las agencias de viajes, que organizaron los diferentes viajes a Mallorca, contactadas por este periódico, aseguran que ellas llevaban eventos organizados que terminaban a las 12 de la noche y culpan al Gobierno Balear por permitir botellones custodiados por la policía. “A partir de ahí lo que hicieran los chavales no era nuestra responsabilidad. Cuando terminaban los eventos que teníamos preparados, los jóvenes no volvían al hotel, se iban “al botellódromo” una explanada cerca de Aqualand El Arenal y del Campo de Fútbol Arenal y ahí llegaba el desmadre”. Un macrobotellón donde se podían reunir unas 4.000 personas. Eso sí, aseguran que la Policía Local estaba controlando la zona para que no se movieran de ahí. “Hablamos con los agentes para pedirles que no permitieran ese tipo de fiestas pero no hicieron nada”.

Los viajes de los centros educativos, tanto públicos como concertados y privados, fueron organizados a través de varias empresas especializadas, una de las cuales, Unicampus, ha cifrado en 400 el número de estudiantes que viajaron a las islas, una parte procedentes de Elche y el resto de otras ciudades de distintas comunidades, entre ellas la de Madrid.

Cientos de alumnos contagiados

Fuentes cercanas al caso aseveran que este brote, el más grande desde hace meses, va a subir mucho la incidencia en la Comunidad de Madrid. Según datos de Madrid, de momento, la mayoría de los contagios es la variante británica, aunque se ha mandado a secuenciar las muestras y se está a la espera de los resultados definitivos. Hasta el martes 22 de junio, a incidencia del coronavirus en Madrid se encuentra en riesgo medio-bajo de contagios. En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 82,02 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

