De parte de Congreso Nacional Ind铆gena October 3, 2022 168 puntos de vista

Al CCRI-CG-EZLN

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A la Comisi贸n Sexta del EZLN

Al SubComandante Insurgente Galeano

Al SubComandante Insurgente Mois茅s

Al Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno

A Ma. de Jes煤s Patricio Mart铆nez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios

que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Europa Insumisa, digna y rebelde

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen

Hermanas y hermanos tod@s

Desde la Casa de los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas 鈥淪amir Flores Soberanes鈥, anteriormente mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas, INPI. Nosotr@s, hombres, mujeres, ni帽@s y ancian@s, originari@s de Santiago Mexquititlan, Amealco Quer茅taro, residentes en la CDMX y hablantes de nuestra lengua materna 脩h枚nh枚; como lo hicimos hace dos a帽os cuando tomamos el INPI, declaramos que este 12 de octubre, no tenemos nada que clebrar, que no sea la Resistencia y la Rebeld铆a de nuetros pueblos.

Este 12 de octubre, se cumplen 530 a帽os de la mal llamada Conquista de Am茅rica. Denunciamos que el despojo, la discriminaci贸n y genocidio en contra de nuestros pueblos y comunidades ind铆genas, en nada ha cambiado como hace m谩s de medios siglo. Con otros rostros, con otros nombres, con otros colores, pero al final de cuentas, con el mismo Capataz, se sigue colonizando y despojando a nuestros pueblos, pues en nombre de la civilizaci贸n y el desarrollismo, se siguen imponiendo pol铆ticas indigenistas como en el pasado. Peor a煤n, para fortalecer al sistema neoliberal, se institucionalizan megaproyectos de muerte y despojo, siempre acompa帽ados del crimen organizado como su brazo ejecutor y garante de la imposici贸n. No conforme con ello, emiten decretos para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretra铆a de la Defensa Nacional, para que desde la Cuarta Transformavi贸n, como parte de una pol铆tica de gobierno, se y militarice no s贸lo a los pueblos ind铆genas y sus territorio, sino a todo el Pa铆s.

En resumen, frente a nuestra LUCHA QUE DE POR S脥, ES POR LA VIDA, vivimos una gerra de exterminio y una contrainsurgencia que ataca directamente a los procesos de organizaci贸n, autonom铆a y autodeterminaci贸n de nuestros pueblos y comunidades ind铆genas, a las comunidades zapatistas, y muy especialemnte, va dirigida, en contra el Ej茅rcito Zapatista de Liberac贸n Nacional, EZLN. Esa guerra, sus miliraes y el crimen organizado son tambi茅n los resosables de la desaprici贸n forzada de nuetros 43 asutentes de Ayotzinapa.

Por todo lo entarior, y en medio de tanto dolor y tanta rabia, que imponen el sistema capitalista y los due帽@s del poder y del dinero, desde nuetros corazones humildes, dignos y rebeldes, hacemos atenta鈥

INVITACI脫N

A CELEBRAR LA RESISTENCIA Y LA REBELD脥A

ESTE 12 DE OCTUBRE, NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR,

QUE NO SEA LA RESISTENCIA Y LA REBELD脥A DE NUESTROS

PUEBLOS Y COMUNIDADES IND脥GENAS.

CELEBREMOS JUNTOS鈥,

DOS A脩OS DE LA TOMA DEL INPI

DOS A脩OS QUE EL TRAIDOR NO DESPACHA EN LO QUE FUERON SUS OFICINAS

DOS A脩OS DE RESISTENCIA Y REBELD脥A CONTRA EL MAL GOBIERNO

Compa帽er@s tod@s.

Este 12 de octubre en punto de las 12:00 Hrs., los invitamos a que celebren con la Comunidad ind铆gena Otom铆 nuestro 2do. Aniversario de la Toma INPI. Para nosotr@s es muy importante que asistan, que nos acompa帽en, que compartamos la palabra, que escuchemos su pensamiento, que compartamos tod@s la alegre rebeld铆a que hace posible nuestro andar colectivo, nuestra lucha por la vida.

Tambi茅n les decimos, que, en Dos a帽os, no ha habido respuesta del gobierno local y federal a nuestras demandas. Seguimos enfrentando la discriminaci贸n, el desprecio y la represi贸n de Claudia Sheinbaum. Su Secretario de Gobierno de aquel entonces, Alfonso Suarez del Real, como el actual, se comprometieron a expropiar Roma 18 鈥 Londres 7, en la Col. Ju谩rez. De eso, puras simulaciones de gobierno. Se Expropi贸 Zacatecas 74, y en dos a帽os no hay el m铆nimo avance en la construcci贸n de una vivienda digna y decorosa, mucho menos lo habr谩 con relaci贸n al trabajo, salud, alimentaci贸n, educaci贸n, democracia, libertad y justicia, etc.

En este 2do. Aniversario, -agradecemos su comprensi贸n-, ya que llevaremos a cabo un evento muy breve. Iniciaremos a las 12:30 Hrs. con un Evento Pol铆tico Cultural. Habr谩 un Mensaje de la Comunidad Ind铆gena Otom铆 residente en la CDMX, Saludos de nuestr@s Invitad@s, M煤sica, Sones, Rap, Danza, Poes铆a, Canto, Teatro, Baile, Tianguis de Artesan铆as, Venta de Libros, Carteles, Playeras, Expo de Fotograf铆a y mucho m谩s. A las 14:30 Hrs. la Comunidad Otom铆, ofrecer谩 una comida para tod@s nuestr@s invitados y asistentes, a esta celebraci贸n de la Resistencia y la Rebeld铆a. Finalmente, y contra la guerra y militarizaci贸n que imponen los poderosos, te invitamos a pintarle sus caracolitos a los gobiernos pasados y presente.

ATENTAMENTE

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

隆POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

隆NUNCA M脕S UNA CIUDAD Y UN M脡XICO SIN NOSOTR@S!

GALEANO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

隆SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!

隆VIVA EL EJ脡RCITO ZAPATISTA DE LIBERACI脫N NACIONAL!

VIVA EL #CNI, VIVA EL #CIG, VIVA EL #EZLN

隆NOS FALTAN 43!

隆PORQUE VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

隆NO A LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!

Desde la Casa de los Pueblos y las Comunidades Ind铆genas,

鈥淪AMIR FLORES SOBERANES鈥, con Resistencia y Rebeld铆a, Comunidad Ind铆gena Otom铆, residente en la CDMX, integrante del CNI-CIG y de la Coordinaci贸n Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.

Ciudad de M茅xico a 2 de octubre de 2022. 隆Que No Se Olvida!