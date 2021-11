–

De parte de Nodo50 November 10, 2021 31 puntos de vista

Ioana Marinescu (Bucarest, 1979) me recibe por Skype con su vitalidad habitual. 芦Hoy estoy trabajando en la oficina, lo prefiero a quedarme en casa禄. Desde la Universidad de Pensilvania, donde es profesora titular, desarrolla una labor imprescindible para comprender algo tan complejo y cambiante como el mercado laboral, 茅se al que todos estamos atados de una manera u otra. Marinescu es economista, y entre sus 谩reas de especializaci贸n se encuentran cuestiones tan peliagudas como el salario m铆nimo, la implementaci贸n de una renta b谩sica universal o incondicional (RBI) 鈥搎ue defiende con datos s贸lidos鈥, la concentraci贸n empresarial, el subsidio por desempleo o el impuesto al carbono.

Lejos de ser una acad茅mica de las que no bajan de la torre de marfil, Marinescu es una estrella en Twitter, donde comparte su investigaci贸n con quien quiera leerla, adem谩s de escribir asiduamente para el diario franc茅s Lib茅ration y haber testificado varias veces en el Congreso de Estados Unidos y para distintos organismos federales.

De origen rumano, estudi贸 primero en Francia, realiz贸 su segundo doctorado en la London School of Economics y, antes de establecerse en Pensilvania, fue profesora de la Harry School of Public Policy, en la Universidad de Chicago. Esa trayectoria internacional se refleja tambi茅n en su investigaci贸n, de la que hablamos hoy.

El Papa ha defendido recientemente 芦un salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los m谩s elementales bienes de la vida禄. 驴Cree que la percepci贸n social sobre la RBI ha cambiado 煤ltimamente? 驴Est谩 ganando popularidad?

S铆, creo que la gente es mucho m谩s consciente. Era un tema minoritario hace diez a帽os y ahora se habla m谩s de 茅l. Aqu铆 hay que destacar dos acontecimientos: el refer茅ndum que se celebr贸 en Suiza en 2016, que revitaliz贸 el inter茅s en Europa, y la candidatura de Andrew Yang a alcalde de Nueva York, con propuestas que defend铆an la RBI. Yang se mantuvo en las listas durante bastante tiempo, as铆 que mucha gente pudo familiarizarse con el tema. Aunque el factor que lo complica todo en Estados Unidos es la polarizaci贸n pol铆tica: lo que proponga un partido, el otro lo rechaza. Por desgracia, ocurre tambi茅n con las medidas clim谩ticas; es muy dif铆cil juzgar una propuesta una vez que la filtra el partidismo.

Pero, antes de que fuera tan popular, la renta b谩sica la apoyaban o rechazaban conservadores y progresistas indistintamente.

S铆, en principio ambos partidos podr铆an estar de acuerdo. A los conservadores defensores del libre mercado les gusta mucho la idea de 芦libertad禄. No hay casi costes administrativos, porque es para todo el mundo, y le otorga m谩s libertad a la gente. Pero siempre va a haber tensi贸n entre los afines a la derecha y a la izquierda en lo relacionado a la cantidad del ingreso, y si 茅ste va a sustituir o no a otros programas sociales vigentes. La derecha tiende a querer cantidades m谩s peque帽as y que se eliminen otras ayudas, lo cual puede generar grandes desacuerdos, porque la gente de izquierdas puede pensar que la renta b谩sica es la f贸rmula adoptada por los conservadores para debilitar el estado del bienestar. As铆 que es complicado.

Puedo entender los beneficios de que no haya costes administrativos. En Espa帽a se aprob贸 el Ingreso M铆nimo Vital, que es tambi茅n una transferencia de dinero mensual, pero el ciudadano debe estar por debajo de cierto nivel de renta para recibirla. La burocracia asociada al proceso est谩 creando muchos problemas, lo cual no ocurrir铆a si fuese una renta universal; sin embargo, el riesgo de desactivar programas sociales que intentan reducir la desigualdad es importante. 驴Cu谩l es su opini贸n? 驴Cree que la RBI deber铆a convivir con otras ayudas?

Deje que le cuente un principio b谩sico, y no estoy juzgando el importe sino el sistema. Se podr铆a decir que las ayudas que est谩n dirigidas a la clase baja y son b谩sicamente en dinero o equivalentes (como los cupones de comida, o las ayudas al alquiler) se podr铆an reemplazar con una renta b谩sica. Y, por supuesto, si no quieres que la gente pierda en ese trueque, la renta deber铆a ser lo suficientemente alta. Pero hay otra categor铆a de programas, los que cumplen la funci贸n de un 芦seguro禄, que no se pueden sustituir, porque est谩n dise帽ados para mantener tu nivel adquisitivo estable en momentos de shock, de sacudida econ贸mica. Por ejemplo: si alguien es de clase media y pierde el trabajo, la renta b谩sica no es suficiente para continuar con su modo de vida, as铆 que hace falta la prestaci贸n por desempleo. Igual ocurre con las pensiones. Para que los jubilados tengan m谩s o menos el mismo nivel de vida que ten铆an cuando estaban trabajando necesitamos un sistema que refleje eso, por lo que la renta b谩sica no debe reemplazar estas medidas que, o bien act煤an como un seguro, o est谩n relacionadas con tu nivel de vida. En otras palabras, la RBI no sirve como sustituto de programas que est谩n ah铆 para estabilizar el consumo, para garantizar una seguridad en tus ingresos.

Al contrario de lo que mucha gente puede pensar, su investigaci贸n demuestra que la renta b谩sica universal no destruye puestos de trabajo. 驴Podr铆a explicar por qu茅?

Una preocupaci贸n general es que, si la gente recibe la RBI cuando no est谩 trabajando, 茅sta act煤a como incentivo para seguir as铆, en el paro. Ahora bien, quiero dejar claro que la renta b谩sica est谩 dise帽ada para que, incluso si trabajas, te la quedes. Es muy diferente de otras ayudas que, cuando superas cierto umbral de ingresos, las pierdes; la renta b谩sica es mejor porque, independientemente de lo que ocurra, la mantienes, as铆 que el efecto nunca ser铆a: 芦Oh, no voy a trabajar porque me quitan la prestaci贸n禄. Simplemente, no te mueres de hambre, as铆 que la necesidad de trabajar es menor pero, si trabajas, ganas m谩s. Por eso puede tener cierto impacto negativo sobre el trabajo, aunque muy poco.

Si vemos los estudios que se han hecho, el impacto es m铆nimo o no existe. A veces, la gente puede reducir el n煤mero de horas trabajadas. Lo que hemos descubierto es que un 10% de incremento en ingresos gracias a la RBI puede menguar el trabajo que la gente realiza en un 1%, y en muchos casos ni eso. Una de las razones por las que no se produce un impacto negativo es que existen efectos estructurales que van m谩s all谩 del individuo. Esta ayuda puede hacer que mucha gente est茅 menos predispuesta a trabajar, o que, como no se muere de hambre, espere m谩s para aceptar un contrato en algo que le guste pero, a nivel social, todo este dinero, que est谩 tambi茅n disponible para los m谩s pobres, incrementa el consumo, y ciertos negocios pueden crear empleo adicional, por lo que estas dos fuerzas se cancelan y no se dan grandes efectos.

Una de sus propuestas para financiar la RBI es un impuesto al carbono. Antes de meternos en el tema, 驴qu茅 grava exactamente este impuesto? Imagino que hay pagarlo por conducir, por viajar en avi贸n鈥 Pero, si compro aguacates que vienen de M茅xico en vez de patatas sembradas aqu铆 al lado, 驴tambi茅n lo estoy pagando? Todo lo que consumimos lleva asociada una huella de carbono.

Un impuesto al carbono bien dise帽ado grava todo lo que incluya di贸xido de carbono en proporci贸n a la cantidad y, para hacer las cosas bien, se debe gravar en el origen. Digamos que el aguacate se transporta por carretera, pues el impuesto no se paga al final, en el supermercado, sino sobre el combustible usado, lo cual se va a reflejar en el precio final. Como el coste de producci贸n se incrementa, el aguacate ser谩 m谩s caro. 脡se es el principio general; todo se volver谩 un poco m谩s caro, que es exactamente lo que queremos para que la gente tome decisiones m谩s conscientes con el medioambiente. Eso del lado del consumidor. Del lado del productor, como los productos que lleven una gran cantidad de carbono se van a encarecer, se les anima que busquen f贸rmulas para producir cosas que no impliquen carbono y as铆 no verse obligados a cobrar precios altos y, en consecuencia, perder clientes.

驴Y por qu茅 este impuesto para financiar la renta b谩sica?

Este impuesto es la herramienta favorita de los economistas para reducir las emisiones de di贸xido de carbono. Se podr铆an implementar otras regulaciones, como un tope de emisiones, pero el impuesto consigue lo mismo de una manera m谩s flexible. Las empresas a las que les sea f谩cil reducir sus emisiones lo van a hacer, y much铆simo, para evitar pagar el impuesto. Para otras empresas no ser谩 tan f谩cil: seg煤n el tipo de negocio, elegir谩n pagar el impuesto. De esta manera se fomenta que las empresas que tengan facilidades reduzcan sus emisiones r谩pidamente y a las otras se les da tiempo para que se adapten. Si se opta por una medida fija para todo el mundo, las empresas que no puedan reducir emisiones de golpe tendr铆an problemas, y las otras se quedar铆an sin el incentivo para contaminar por debajo del l铆mite obligatorio. Por eso el impuesto al carbono es tan eficiente. Ahora bien, 驴qu茅 tiene que ver con la renta b谩sica? El impuesto es muy atractivo en s铆 mismo, pero es que adem谩s produce estos ingresos que el gobierno puede usar y, lo que se est谩 proponiendo es que se distribuya a partes iguales entre la gente en forma de 芦dividendos禄, que es b谩sicamente una RBI.

Esto es muy 煤til porque sabemos que el precio de algunos productos se va a incrementar, y es especialmente efectivo con la gente de clase baja, que va a estar mejor que antes. Sabemos que hay una correlaci贸n entre la huella de carbono y los ingresos; si eres m谩s rico, tienes una casa grande que hay que calentar en invierno, haces vuelos transatl谩nticos, tienes dos coches, etc. As铆 que pagas m谩s y recibes menos. Por eso es un impuesto progresivo. Los pobres gastan menos carbono, tienen una casa m谩s peque帽a, no tienen coche鈥 Se quedar铆an con la renta b谩sica y pagar铆an menos en impuestos. El Departamento del Tesoro realiz贸 un estudio que demostraba que el 70% de la poblaci贸n saldr铆a ganando con esta medida.

驴Podr铆a ser que esta medida aumentase la desigualdad para algunos grupos? Estoy pensando en gente de clase media-baja que, por alguna raz贸n, tiene una huella de carbono muy alta: camioneros, por ejemplo.

Si combinamos el impuesto al carbono con la renta b谩sica universal, la medida es progresiva. Quiz谩 haya alguna excepci贸n, gente en zonas rurales que tenga tres coches鈥 Pero habr铆a que hacer cuentas porque es dif铆cil que no salgan ganando. Se podr铆an dise帽ar otras medidas complementarias, pero para una categor铆a de personas. Por ejemplo, para las que vivan en zonas rurales no ser铆a en funci贸n de su factura energ茅tica, porque entonces anular铆amos el objetivo del impuesto al carbono.

El precio de petr贸leo est谩 por las nubes. Esto est谩 dificultando la supervivencia de muchas empresas. Con un impuesto al carbono, las cosas ser铆an m谩s caras a煤n鈥 驴Correr铆amos el riesgo de que se redujera la actividad econ贸mica? Y, 驴cree que es posible una econom铆a 芦verde禄?

Con un impuesto al carbono se reducir谩 la actividad econ贸mica que contenga mucho carbono, 茅se es el objetivo. 驴Se puede compensar con actividad m谩s verde? Cuando se han hecho estudios en pa铆ses que han implementado medidas de este tipo, se ha visto que no ha tenido consecuencias en el empleo porque, si bien se destruyen trabajos en algunos sectores, se crean en otros. La econom铆a se adapta. Por desgracia, s铆 que hay costes transicionales para algunas personas: si cierra una mina, no va a ser f谩cil para esos trabajadores efectuar la transici贸n, as铆 que debemos estar atentos y encontrar una manera de compensarles por ello. Pero a nivel macroecon贸mico, cuando el carbono es m谩s caro, hay un crecimiento en sectores menos da帽inos con el medioambiente.

Est谩 claro que podemos lograr una econom铆a m谩s verde; sobre si puede haber crecimiento con impacto cero de emisiones鈥 veremos. Por eso es necesario este impuesto, pero tal vez podamos dise帽ar tambi茅n incentivos que reduzcan el uso de energ铆as no renovables. De nuevo, 驴es posible llegar a un 100% de crecimiento verde? Probablemente no, pero se puede avanzar mucho para minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad econ贸mica, y s贸lo estamos empezando.

驴Cu谩nto de realista tienen, seg煤n usted, las propuestas de decrecimiento o econom铆a estacionaria?

Creo que es dif铆cil. Sinceramente, yo no soy especialista en este tema, pero s铆 es cierto que el crecimiento ha sido 煤til de muchas formas, y la falta del mismo ha provocado muchos problemas, no para el capitalismo, sino para la gente: p茅rdida de empleo, bajada de sueldos鈥 Por eso digo que podemos reducir dr谩sticamente nuestro impacto medioambiental con nuevas tecnolog铆as y pol铆ticas responsables; eso ya mejorar铆a la situaci贸n. A corto plazo, me parece la mejor opci贸n. De todas formas, vale la pena pensar en otras soluciones, aunque la econom铆a convencional a煤n no sabe c贸mo llegar al decrecimiento, 隆pero puede cambiar! El pensamiento econ贸mico muta e, ideas que hace unos a帽os se consideraban her茅ticas, hoy est谩n a la orden del d铆a.

Hablemos del salario m铆nimo, otra de sus l铆neas de investigaci贸n. 驴Subirlo destruye empleo? 驴Qu茅 ventajas e inconvenientes tendr铆a?

脡sa es una de las ideas que antes eran her茅ticas y ahora ya no lo son. La raz贸n por la que parece una locura no pensar que la subida del salario m铆nimo merma el empleo es que, desde un enfoque muy simple, si se obliga a las empresas a pagar m谩s por la mano de obra, entonces 茅sta es m谩s cara y, cuando algo es m谩s caro, 芦compramos menos禄 de eso, lo cual significa contratar menos trabajadores o que trabajen menos horas. Eso es lo que dice la teor铆a b谩sica, pero lo que ignora es que, en muchos casos, a los trabajadores se les est谩 pagando mucho menos que el margen de productividad, es decir, lo que aportan a la empresa. Si 茅se es el caso, entonces hay margen de acci贸n para subirles el sueldo y sigue siendo rentable para la empresa sin destruir empleos.

De hecho, en algunos casos lo que ocurre es que se crean puestos de trabajo. Lo explico: digamos que una empresa paga una miseria, tan poco que los trabajadores deciden irse a otra que pague m谩s, o quiz谩 prefieran quedarse en casa con sus ni帽os, porque a la gente no le gusta que la exploten. Ahora bien, si se obliga a que los salarios sean m谩s altos, esta medida atrae a trabajadores que quieran recibir ese salario y, si 茅ste no supera lo que el empleado aporta, la empresa seguir谩 obteniendo beneficios. Nuestra investigaci贸n muestra que, tal y como funciona el mercado, los trabajadores normalmente est谩n mal pagados y, en ese caso, subir el salario m铆nimo no destruye empleo, sino que puede crearlo. As铆 y todo, el incremento no puede ser enorme, no debe ir m谩s all谩 de ese margen; lo que, en cualquier caso, ser铆a bastante inusual. En subidas moderadas lo que suele ocurrir es que los trabajadores se reorganizan en sectores pero la cifra general de empleo no cambia significativamente.

Hace poco se propuso en Espa帽a acortar la semana laboral a cuatro d铆as sin reducci贸n de sueldo. 驴Es factible esta iniciativa?

Si se reduce el tiempo de trabajo pero se mantiene el sueldo, eso incrementa el precio de la mano de obra y podr铆a disminuir el empleo, pero realmente depende de lo que coment谩bamos con la subida del salario m铆nimo: de si los trabajadores est谩n muy mal pagados, 茅se es un primer factor. El segundo factor es si la gente es capaz de ser tan productiva como antes, y yo lo veo casi imposible, pero s铆 que se puede ser bastante productivo trabajando un d铆a menos. Por otra parte, puede conllevar algunas ventajas, como una reducci贸n del da帽o medioambiental o un aumento del bienestar social, ya que la gente tendr铆a tiempo para otras actividades.

驴Sabe? Es interesante, porque alguien como Keynes pens贸 que el tiempo de las jornadas laborales iba a disminuir; sin embargo, lo que parece haber ocurrido es que la gente ha preferido consumir m谩s, quiz谩 porque no se ha tenido en cuenta el coste medioambiental de esa producci贸n. Pero, si lo pensamos, 驴queremos m谩s cosas o m谩s vida?, pues tal vez cambie nuestra noci贸n de este intercambio. Quiero a帽adir que, para la gente de los pa铆ses m谩s ricos, 茅sta no deber铆a ser una decisi贸n dif铆cil, nuestra vida material es bastante buena. Ahora bien, a nivel global es m谩s complicado. Dile a los pa铆ses pobres: 芦Si creces m谩s, perjudicas el medioambiente禄. Es duro. Desde un enfoque que destaque la justicia social transnacional, deber铆amos integrar las perspectivas de la gente que vive en los pa铆ses m谩s pobres, quienes, leg铆timamente, quieren elevar su nivel de vida e igualarlo al que tenemos en los pa铆ses ricos.