En C贸rdoba, te imputan si habl谩s mal del FMI. Las sospechas sobre la 鈥渕ano invisible鈥 del gobierno provincial detr谩s de la justicia. Una charla exclusiva con el poder judicial cordob茅s que compara las protestas con las dictaduras militares. El pre谩mbulo de un ajuste econ贸mico administrada por el co-gobierno. Por Lea Ross (La Luna con Gatillo).



Para C贸rdoba, el mes de abril arranc贸 con el anuncio de ocho personas imputadas por ejercer protestas callejeras. Dos fueron confirmadas en el fuero federal, por un piquete ocurrido en la Ruta 9 en la localidad de Colonia Caroya; lo curioso es que la protesta ocurri贸 hace m谩s un a帽o atr谩s, en enero del 2022, en la previa del Festival de Jes煤s Mar铆a. Mientras que los seis restantes ni siquiera est谩n identificados. Su existencia no es m谩s que, por ahora, una alocuci贸n que realiz贸 el fiscal Ernesto de Arag贸n contra quienes participaron de los cortes de calle realizados el centro de la capital cordobesa el mi茅rcoles pasado.

Todo justo en la misma semana que el 鈥渃o-gobierno鈥, compuesto entre el Fondo Monetario Internacional y el Poder ejecutivo nacional, acordaron severos recortes para paliar el d茅ficit fiscal.

A pique

Las organizaciones congregadas en la llamada Unidad Piquetera hab铆an definido que, para el d铆a mi茅rcoles 5 de abril, se ejercer铆an cortes de calles, de manera simult谩nea, en un centenar de lugares del pa铆s. El principal reclamo fue detener la quita del beneficio del Potenciar Trabajo, que en el verano saliente fueron de alrededor de 90 mil personas, casi la d茅cima parte de todo ese universo.

En la provincia mediterr谩nea, se tuvo que lidiar con un fallo, firmado el viernes pasado, emitido desde el Juzgado de Control y Faltas N掳 10, exigiendo la restricci贸n a las protestas callejeras. All铆, se demanda 鈥渃esar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un t茅rmino razonable y mediante la implementaci贸n de medidas efectivas conducentes a tales fines鈥 y que la Polic铆a de C贸rdoba lleve 鈥渁delante todo tipo de tareas inherentes a la prevenci贸n anticipada de la toma indebida del espacio p煤blico, con preponderancia de las calles y dem谩s v铆as de circulaci贸n鈥. Un p谩rrafo muy llamativo de ese texto es que compara las protestas masivas con las dictaduras que se ejercieron en Am茅rica Latina en d茅cadas pasadas. Aqu铆 exponemos el dichoso fragmento, para demostrar que no se saca de contexto.

La resoluci贸n fue en respuesta a un habeas corpus, presentada el a帽o pasado, por el centro vecinal del barrio Nueva C贸rdoba y por comerciantes de la zona. Uno de ellos es el due帽o de Fiorani Free Shop, los famosos locales que ofrecen fragancias con marcas de alta gama internacional como Dior o Giorgio Armani. 隆Ohlal谩!

Quien los ases贸 fue Eduardo Bittar, uno de los vicepresidentes del Colegio de Abogados de C贸rdoba y, por ende, un poco oneroso en cuanto a sus honorarios. Cuando Bittar present贸 este recurso por mesa de entrada, casi en simult谩neo, el legislador por el oficialismo provincial, Juan Manuel Cid, quien preside la Comisi贸n de Asuntos Constitucionales, impuls贸 un proyecto de ley para frenar los piquetes masivos con argumentos muy parecidos. Cid tiene un lazo fuerte con Bittar, porque colabor贸 en su campa帽a para que su lista fuera reelecta en la gremial de letradxs. 鈥淣osotros entendemos que ac谩 hay un ataque del gobierno provincial. Porque la justicia es un ap茅ndice del poder ejecutivo provincial, no es imparcial鈥, asever贸 Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero en C贸rdoba, al presente cronista.

Se me escap贸 la inteligencia

Durante las protestas, a algunxs no se les escap贸 el detalle de la presencia de supuestos periodistas, que enfocaban con una filmadora los rostros de les manifestantes. Los individuos, con vestimentas que portaban la insignia de 鈥淧rensa鈥, cumplen con todos los requisitos para ser una figura estereotipada. El fiscal Arag贸n sostuvo que para poder determinar las 鈥渟eis imputaciones鈥, requer铆a la revisi贸n de unos registros f铆lmicos. Hasta ahora, se interpreta que hablaba de las c谩maras de vigilancia.

Meses atr谩s, antes que se emitiera la cuestionada resoluci贸n, el juzgado de control y faltas organiz贸 unas audiencias judiciales, donde se le pregunt贸 a la jefa de Polic铆a de C贸rdoba, Liliana Zabala Belletti, si se pod铆an identificar a ciertos cabecillas que podr铆an ejercer alg煤n delito; ella respondi贸 que s铆. Seg煤n el colega Juan Manuel Gonz谩lez, que cronic贸 esos encuentros para La Voz del Interior, el pedido especifico era que si se pod铆a realizar 鈥渋nteligencia鈥 para 鈥渃ortar la cabeza鈥 de las organizaciones. Cuando algunos medios le preguntaron al juez de control si realmente dijo eso, 茅l aclar贸 que m谩s que 鈥渋nteligencia鈥, lo que quiso decir es 鈥渋nvestigaci贸n鈥.

Hay tiran铆as y tiran铆as

Es mi茅rcoles al mediod铆a. El presente cronista se contacta con una importante figura del 谩mbito judicial, que tuvo un rol central en el lanzamiento del mencionado fallo antipiquete. 鈥淗oy se ha dado una toma total del centro鈥, me comenta por tel茅fono, al que pide ser citado en off. Palabras m谩s, palabras menos, 茅ste fue el intercambio que tuvimos:

-He consultado con un ex juez de la provincia de C贸rdoba, que me dice que lo que le llama la atenci贸n de este fallo es que no apunta a un hecho concreto, sino en abstracto. Y por ende, est谩 legislando, que es un rol que tiene otros poderes del Estado. 驴Qu茅 puede decir sobre eso?

-Respeto la opini贸n de ese ex-juez. Al contrario: el fallo habla de una problem谩tica concreta, que es lo planteado por los accionantes. Y por el otro lado, no legisla. Simplemente, le dice a las autoridades provinciales cu谩les son las normativas vigentes.

-Pero la opini贸n de mi fuente me remiti贸 a un momento del fallo, que responsabiliza las protestas piqueteras del 2001 por la declaraci贸n del Estado de sitio. 驴Considera que eso es as铆?

-No, al contrario. El Estado no debe estar ausente en esas situaciones para evitar una escalada de violencia. En otro fragmento del fallo, tambi茅n se menciona otro caso, que fue cuando un grupo de barrabravas atacaban un piquete, por cortar la ruta. La ausencia del Estado es lo que genera esas violencias.

-驴Y la justicia no estar铆a legislando entonces?

-No. Porque todo se basa en la legislaci贸n vigente. Lo dice el Art铆culo 194 del C贸digo Penal, que establece como delito la interrupci贸n del transporte. M谩s claro, 茅chenle agua. Pero la funci贸n de un juez tiene claro que es aplicar la ley, no legislar. Obviamente, cualquiera se puede equivocar en la interpretaci贸n de leyes. Pero permitir protestas que vulneren los derechos de los comerciantes, me parece ruidoso.

-驴Por qu茅 no se permiti贸 la participaci贸n de quienes realizan protestas en las audiencias judiciales?

-Porque los habeas corpus interponen contra el Estado para exigir que cumpla ciertas normas. No hay partes penales. Adem谩s, no se podr铆a darle espacio a todos aquellos que ocupan espacio p煤blico. No es solo organizaciones sociales, tambi茅n hay sindicatos, clubes鈥

-Pero el fallo menciona al Polo Obrero.

-Se lo menciona como ejemplo. Habla del uso indebido del espacio p煤blico.

-Sin embargo, en el fallo, se apunta en particular a los piquetes, donde casi hace una historizaci贸n. De hecho, el fallo dice que los extranjeros ven con extra帽eza a los piquetes.

-Bueno, eso quiere decir que estamos a contrapelo del mundo. En otros pa铆ses, a la hora de protestar, se utilizan otras v铆as.

-Pero al resto del mundo tambi茅n le llam贸 la atenci贸n que por el triunfo del Mundial, en Argentina salieron a las calles miles de personas y no hubo un solo muerto.

-Bueno, pero鈥 驴cu谩ntas veces gan贸 Argentina el Mundial? No hay enfrentamientos porque todos est谩n embanderados en una misma premisa, y porque es feriado. Es algo pasajero, no es sistem谩tico como lo que se vive permanentemente en el centro de la capital. La soluci贸n es empatizar con todas las partes. Hacerlo solo con una facci贸n, y que es la m谩s numerosa, me parece fascista.

-A eso quer铆a llegar: hay un momento bastante llamativo en la resoluci贸n que, pr谩cticamente, compara esas protestas masivas con las dictaduras latinoamericanas. 驴Realmente considera que son comparables?

-Habla de las tiran铆as de masas. La tiran铆a es toda aquella que por toda v铆a de fuerza se impone por encima del resto de la poblaci贸n. Porque si por una determinada problem谩tica social, que lo conocemos en todo el pa铆s fruto de la crisis econ贸mica, habilita a los grupos afectados ir en detrimento del resto de la poblaci贸n, no es un razonamiento v谩lido. Todo lo que se impone por la fuerza en detrimento de cualquier grupo o individuo es un acto antirrepublicano y antidemocr谩tico.

-Pero le vuelvo a repetir: 驴son comparables con las dictaduras?

-Habla de las tiran铆as de masas. Precisamente, lo que hablo es que reina la imposici贸n de la fuerza. Que no se escuche la voz de un comerciante, de un vecino o de cualquier otra persona que est茅 en inferioridades de condiciones porque no est谩 agrupada de una forma determinada o porque num茅ricamente no est谩 en representaci贸n, entonces s铆 es antidemocr谩tico y tir谩nico.

-Se insiste como v铆ctimas a los comerciantes de la capital o quienes viven en el centro. 驴Cu谩l ser铆a el rol de la justicia, cuando tiene familias que viven m谩s cerca de la periferia, que tiene escasos recursos y que incluso les cuesta llegar al centro, porque las l铆neas de colectivo no siempre cumplen con la frecuencia y la llegada que lo requieren?

-La forma de intervenci贸n pol铆tica de todos los ciudadanos es con el voto popular. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a trav茅s de sus representantes. Las autoridades son electas en el poder ejecutivo y legislativo. No es el rol de legislar ni tomar decisiones ejecutivas al poder judicial. Pero lo que s铆 puede hacer es que se cumpla con la ley. Las v铆as de hecho no son el modo de cambiar las cosas.

-驴Entonces esas familias pueden acceder a la justicia, de la misma manera que accedi贸 las personas del centro?

-Esa gente del centro no son los m谩s pudientes. En lugar de ir al choque, optaron por una v铆a judicial鈥

-Recurriendo a un abogado que tiene un cargo importante en el Colegio de Abogados.

-Bueno, pero lo que sobra en C贸rdoba son abogados. Y muchos de ellos ni cobran. No creo que hay que generalizar o estigmatizar de los comerciantes. De hecho, valoro que hayan recurrido a esta alternativa, en lugar de cortar una calle鈥

-驴Est谩n estigmatizados los comerciantes de Nueva C贸rdoba?

-Considero que s铆. Sino, es ver la situaci贸n parcialmente. Adem谩s, fueron ellos quienes recurrieron a la justicia y este tiene que darles tratamiento. Es como si a un juzgado se pidiera investigar un homicidio, y se lo acusa de no tratar los casos de violaci贸n.

La noche del Fondo

Es el primer lunes de abril, y recorro las calles c茅ntricas arriba de un taxi. A pesar que el cielo est谩 oscuro, y el reloj marca las nueve, un grupo de docentes realiza una protesta cortando la media calzada de la calle Chacabuco, la vedette de las manifestaciones, debido al toque rococ贸 que viene recibiendo en inversi贸n municipal de obra p煤blica. Sostienen un gazebo, para emular una carpa blanca. 鈥淧obre gente, les proponen un salario de miseria鈥, me comenta la taxista opinando sobre el tema.

Sea el personal docente como de salud, las protestas de trabajadores estatales generan una m铆nima adhesi贸n por parte de la sociedad cordobesa en su conjunto. No as铆 quienes est谩n organizadxs desde alg煤n movimiento social, enfocados en la categor铆a de 鈥減laneros鈥. Por eso es m谩s f谩cil para los Estados 鈥渇ocalizar鈥 sus problemas, con los palos a nivel provincial o desde el bolsillo a nivel nacional.

Para esa misma hora, mientras me dirijo a la terminal de 贸mnibus, la p谩gina web del Fondo Monetario Internacional habr谩 subido la 煤ltimo revisi贸n trimestral de la situaci贸n nacional. El staff report, como le dicen. All铆 se diagn贸stica el cumplimiento o no de las pautas impuestas por el organismo internacional, m谩s las pr贸ximas exigencias a cumplir, con acuerdo de la administraci贸n gubernamental econ贸mica, a cargo de Sergio Massa.

En su punto 12, hacen referencia al Potencia Trabajo, desencadenante de las protestas del mi茅rcoles. Subraya que se deben 鈥渃ontinuar los esfuerzos para fortalecer la focalizaci贸n del programa emblem谩tico de empleo social鈥. Focalizar quiere decir ajustar. Para eso, esperan que 400.000 beneficiarios ca铆dos pasen al mercado laboral formal y que 500.000 retornen a la escuela. Casi como si fuese una orden de rango militar. Finalmente, se busca 鈥渞educir las superposiciones de programas鈥 y que 鈥渓a mayor parte de los ahorros por la reducci贸n de transferencias se destinar谩n a fortalecer el capital humano a trav茅s de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos鈥.

Por otra parte, en el punto 11, se anuncia 鈥渦na nueva resoluci贸n en abril鈥 para subir las tarifas de luz de 鈥渁ltos ingresos鈥 entre 85 y 90%, mientras que el resto usuarios m谩s alumbrado p煤blico ser谩n del 31%. En cuanto a 鈥渦suarios comerciales, se implementar谩n aumentos de precios adicionales en agosto (17%) y noviembre (7%)鈥. El p谩rrafo es acompa帽ado por una gr谩fica que se帽ala que las boletas de Argentina son baratas en comparaci贸n a otros pa铆ses.

Finalmente, el punto 13, se menciona sobre la famosa moratoria para personas jubiladas que no dieron su aporte, aprobado hace poco en el Senado. All铆 se anuncia que se lanzar谩n normas 鈥減ara orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad鈥, y que se tendr谩 que 鈥済arantizar una fuerte verificaci贸n de recursos鈥. Tambi茅n, el beneficio solo ser谩 para quienes hayan realizado alg煤n aporte al sistema, que no reciban otros beneficios o que no puedan comprar d贸lares. Es decir: poner trabas al tan festejado proyecto aprobado por el oficialismo. 鈥淒icho esto, es probable que se necesiten m谩s medidas de ingresos y gastos de alta calidad鈥, sostiene el Fondo.

La verdad y la realidad

Todo esto expone que las medidas del Fondo Monetario Internacional vienen impactando fuerte en los bolsillos, a煤n con el silencio de la dirigencia. En particular, del gobernador Juan Schiaretti, que por primera vez habl贸 del FMI. Fue en una entrevista a Jorge Fontevecchia el domingo pasado:

Decir que el FMI 鈥渘o est谩 exigiendo que le paguen鈥, que no exige 鈥渁lgo imposible鈥 de pagar, que 鈥渇uimos los argentinos鈥 quienes recurrimos al Fondo y que no hay 鈥渦n apriete鈥 por parte del organismo al pa铆s tiene tanta sinfon铆a perlocutiva como otro presidenciable, a帽os atr谩s, cuando dec铆a que combatir la inflaci贸n era re-f谩cil. Tomar la cuesti贸n del Fondo como algo light es el horizonte de un discurso 鈥渃ordobesista鈥 del cual siempre pretendi贸 ocultar la incidencia del magn谩nimo cr茅dito emitido desde el 2018 a nuestra realidad.

Criticar la econom铆a argentina sin mencionar al FMI, sea ejercida por Schiaretti como cualquier otro, es como la broma del Dr. Tangalanga al due帽o de un videoclub, referida a una pel铆cula con Robert Redford:

