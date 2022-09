–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo September 1, 2022

A diferencia de Afganist谩n o Siria, Irak no es un proxy de EEUU, sino una pieza fundamental en el control del mercado mundial de la energ铆a, base de su imperio. Sin Irak no hay EEUU.

Breve y certero art铆culo que perfila el panorama actual tanto de la pol铆tica como del conflicto en Irak tras 20 a帽os de neocolonialismo y ocupaci贸n militar.

Traducci贸n tarcoteca – Baghdad Is in Chaos After Almost 20 Years Since the US Invasion – Mideast Discourse 31.8.2022 Steven Sahiounie