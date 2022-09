–

Durante los 煤ltimos d铆as, Irak atraviesa una situaci贸n extremadamente violenta y particular. El pa铆s lleva m谩s de nueve meses sin gobierno, y las protestas multitudinarias que se desataron esta semana ya dejaron decenas de muertos y centenares de heridos, todos simpatizantes de Muqtada al-Sadr.

En octubre del a帽o pasado, se celebraron elecciones parlamentarias pero el partido que m谩s votos obtuvo, apenas ara帽贸 el 10%. El influyente cl茅rigo al-Sadr pidi贸 que su partido encabece el gobierno, pero no lo logr贸. Entonces, inst贸 a sus 73 parlamentarios a renunciar.

Al-Sadr es una figura clave de la pol铆tica iraqu铆, lidera una amplia coalici贸n que incluye desde el Partido Comunista a liberales, progresistas, reformistas y conservadores religiosos. A pesar de ser, quiz谩s, el dirigente m谩s importante del pa铆s, el cl茅rigo no fue candidato ni en los comicios de 2018 ni en los de 2021. A partir de los hechos ocurridos durante las revueltas, al-Sadr comenz贸 una huelga de hambre hasta que pare la violencia y afirm贸 que se 鈥渞etira de la pol铆tica鈥.

El lunes pasado, sus seguidores tomaron el Palacio de la Rep煤blica, donde se re煤ne el Consejo de Ministros, en lo que se conoce como la Zona Verde de Bagdad. Desde entonces, no han cesado las protestas ni, por supuesto, la represi贸n.

Mucho tiempo ha pasado desde comienzos de 2000 y los tiempos de la 鈥済uerra contra el terrorismo鈥, iniciada por el gobierno de George W. Bush tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, poco y nada ha cambiado en la regi贸n de Medio Oriente, ahora abandonada a su suerte tras cierta p茅rdida de inter茅s de las grandes potencias en la zona. Los focos de la comunidad internacional sobre Irak parecen haberse desvanecido despu茅s de los a帽os de la guerra. De la misma manera que sucedi贸 en pa铆ses como Afganist谩n o Libia, no hay grandes declaraciones sobre los derechos humanos o la situaci贸n pol铆tica y social posteriores a las invasiones. Al igual que esos pa铆ses, Irak lucha por no terminar de convertirse en un Estado fallido que no puede proveer los servicios b谩sicos a sus ciudadanos.

El pa铆s sufri贸 la invasi贸n de los pa铆ses de la OTAN en el a帽o 2003, hecho que termin贸 con el derrocamiento y posterior ejecuci贸n de Saddam Hussein, quien gobern贸 con mano de hierro el pa铆s entre 1979 y 2003. Durante su mandato, fueron especialmente perseguidos los chiitas y los kurdos. Entre 1986 y 1989 fueron asesinados, por ejemplo, 180.000 civiles kurdos en un hecho criminal de lo que se conoce como 鈥渓impiezas 茅tnicas鈥. Las consecuencias de la guerra de Irak de 2003 no terminaron de sanar.

Luego de una serie de gobiernos t铆teres o acusados de corrupci贸n, el pueblo iraqu铆 parece estar harto y exige, de una vez, vivir como merece. El pa铆s es el quinto productor de petr贸leo del mundo -produce 4.700.000 barriles de crudo por d铆a-. Pero el grueso de su poblaci贸n no accede a sus beneficios econ贸micos y paga cifras siderales por servicios extremadamente deficitarios.

Irak, junto a Siria y L铆bano, es uno de los pa铆ses que m谩s ha sufrido el enfrentamiento contra el autoproclamado Estado Isl谩mico, o Daesh. Si bien la guerra contra este grupo extremista pr谩cticamente ha sido ganada, el problema ahora es qu茅 hacer con los ciudadanos extranjeros pertenecientes a la organizaci贸n terrorista que han sido capturados. En mayo de 2019, por ejemplo, Irak conden贸 a muerte a tres ciudadanos franceses miembros del Daesh. En 2018 se produjeron ejecuciones masivas de detenidos de la agrupaci贸n terrorista, que han suscitado preocupaci贸n en activistas internacionales.

El gran ayatol谩 Ali Sistani, m谩ximo l铆der espiritual de los chiitas, a diferencia de los ayatolas iran铆es, no participa activamente de la pol铆tica del pa铆s. No obstante, se ha pronunciado en los 煤ltimos a帽os sobre la necesidad de concentrar esfuerzos en derrotar al Daesh.

Los enfrentamientos entre los seguidores de al-Sadr, que son chiitas, se dan contra otras facciones chiitas apoyadas por Ir谩n. El cl茅rigo llam贸 a la paz, instando a sus seguidores a retirarse de la Zona Verde y evitar a toda costa los enfrentamientos. Sin embargo, al-Sadr siempre demostr贸 ser absolutamente imprevisible en su accionar pol铆tico, por lo que no se sabe qu茅 es lo que puede pasar en los pr贸ximos d铆as en un pa铆s que a煤n contin煤a sin gobierno. En un contexto internacional inestable, impredecible y cada d铆a m谩s complejo, donde los n煤cleos de la competencia global parecen disputarse en otras regiones, lo que sucede en Irak no parece importarles demasiado a los grandes actores de la comunidad internacional. Sin embargo, toda inestabilidad en una zona ya de por s铆 complicada como Medio Oriente puede hacer que se genere un efecto domin贸 con consecuencias imposibles de predecir en el corto o en el mediano plazo. Por eso es importante estar atentos a lo que suceda en Irak, aunque ni Washington, ni Mosc煤, ni Beijing, parezcan estarlo.

Por Gonzalo Fiore Viani / Diario Hoy

