Una revoluci√≥n que Seyed Ali Khamenei ha definido como “un fen√≥meno vivo y dotado de voluntad, que se mantiene siempre flexible y lista para corregir sus errores”

Primera parte

Mientras se acercaba la conmemoraci√≥n de los 43 a√Īos del triunfo de la Revoluci√≥n Isl√°mica de Ir√°n, dedique estos d√≠as a revisar apuntes, notas, opiniones y art√≠culos escritos respecto a esa victoria de las fuerzas que derrocaron a la Dinast√≠a de los Pahlavi en ese febrero del a√Īo 1979 y que en la llamada d√©cada alba mostr√≥ todo el potencial revolucionario de una sociedad, que consolidar√≠a su triunfo bajo la gu√≠a del Im√°n Jomeini.

La consagración del proceso revolucionario iraní comenzaría a marcar un punto de inflexión histórico, no sólo para Asia Central, el Cáucaso Sur y Asia occidental, sino que el inicio de lo que constatamos hoy, como una fuerza de enorme influencia en el campo de la resistencia munial, contra aquellas potencias hegemónicas, que sólo ven a los países y sus sociedades, como meros lacayos.

Aliados incondicionales, pero no en una relación equitativa, sino de sometimiento a políticas, que en la mayoría de las ocasiones significa la opresión de sus propios pueblos y con aquellos regímenes más serviles y testaferros, como es el caso del sionismo y la casa al Saud, punta de lanza en la agresión contra aquellos que no están dispuestos a ser avasallados.

La Revoluci√≥n Isl√°mica de Ir√°n surge desde un pa√≠s, ubicado en el seno de una regi√≥n milenaria, cruce de culturas, cuna de la agricultura, la escritura, de civilizaciones cuya impronta a√ļn perdura. Una regi√≥n de enorme importancia geopol√≠tica, con riquezas descomunales en materia de petr√≥leo, gas y minerales de gran demanda para la industria mundial.

Una zona, cruce de oleoductos, gasoductos, que llevan su preciada riqueza a través de miles de kilómetros de tuberías, en todas las direcciones, como también transportadas en ferrocarriles, buques tanques hacia puertos secos y/o marítimos, atravesando el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mediterráneo, para su comercialización en Asia y Europa, principalmente.

Una Revolución Islámica que se desarrolla en el centro estratégico de un continente con grandes organizaciones como es la de Cooperación de Shanghái y otros más ambiciosos y multimillonarios como es la Nueva Ruta de la Seda.

Proyectos de envergadura mundial, que se han ido escenificando y concretando a medida que se constata, que es posible prescindir del pesado lastre que significa ser socio, al final de la cadena, de EEUU y la Unión Europea.

El comandante en jefe del Ej√©rcito de Ir√°n, el general de divisi√≥n Seyed Abdolrahim Musavi se√Īal√≥ por estos d√≠as, a prop√≥sito de un nuevo aniversario la revoluci√≥n que, “La Revoluci√≥n Isl√°mica […] desafi√≥ el sistema bipolar del comunismo-liberalismo que gobernaba el mundo y reson√≥ la promesa de libertad e independencia en los o√≠dos de la gran naci√≥n de Ir√°n, las naciones musulmanas y los oprimidos de mundo”.

En la misma línea sostengo, permanentemente, y así lo expresé en este mismo portal segundopaso.es en febrero del 2021, un mes después del asesinato del teniente general Qasem Soleimani que existe un consenso absoluto, desde el bando de amigos como también enemigos de la Revolución islámica de Irán, que esta se ha constituido en uno de los sucesos históricos más relevantes del siglo XX, que tras más de cuatro décadas, sigue signando la política internacional.

Una revolución islámica masiva, popular, convocante muy distinta a cualquier otra revolución que haya tenido nuestro planeta. Una revolución triunfante bajo un liderazgo potente, reconocido y respetado como fue el del Imán Jomeini.

La revolución islámica es un movimiento que cambió la correlación de fuerzas en Asia Occidental, que sacó a la nación persa del dominio estadounidense situándolo como estandarte en la historia de lucha d ela resistencia. Una Revolución, digna representante de aquellas manifestaciones propias del espíritu revolucionario del pueblo iraní, donde los conceptos de independencia y justicia son visibles: el movimiento tabacalero de fines del siglo XIX.

El movimiento constitucional (en la primera d√©cada del siglo XX) y el movimiento para nacionalizar la industria petrolera, que signific√≥ la presencia de servicios de inteligencia occidentales al servicio de los poderes proccidentales opuestos a que Ir√°n se hiciera due√Īo de sus riquezas naturales. EEUU y sus servicios de inteligencia, como la CIA hicieron de Ir√°n un campo de prueba, para derrocar gobiernos que no segu√≠an su predicamento. Como sucedi√≥, efectivamente el a√Īo 1953 cuando los servicios de inteligencia angloestadounidenses propiciaron el derrocamiento del gobierno iran√≠.

Recordemos que el a√Īo 1951 se elige primer ministro de Ir√°n a Mohamed Mosadeq, quien intent√≥ en agosto del a√Īo 1953 nacionalizar la industria petrolera. Ese mismo mes, el Sha firma un decreto por el cual destituye a Mossadeq, bajo √≥rdenes de Washington, decisi√≥n resistida por la poblaci√≥n obligando a Mohammad Reza a huir con destino a Roma.

En el transcurso de este proceso el jefe de la CIA, Allan Dulles arriba a la capital italiana, para coordinar las acciones que condujeron al derrocamiento de Mossadeq. El Shah, bajo la gu√≠a de la CIA retorna a Ir√°n y comienza a desarrollar una pol√≠tica de profunda represi√≥n. Apoyado en esto por la polic√≠a secreta fundada el a√Īo 1957 la SAVAK (Sazeman-e Ettela’at va Amniyat-e Keshvar) Organizaci√≥n de Inteligencia y Seguridad Nacional) cuyos fundamentos, entrenamiento y direcci√≥n estuvieron en manos de la CIA y el MI6 brit√°nico en la llamada Operaci√≥n Ajax.

Desestabilizaci√≥n, golpismo, derrocamiento de un gobierno leg√≠timo, consolidaci√≥n de una Monarqu√≠a nefasta, fueron los resultados de la acci√≥n angloestadounidense en virtud de objetivos de usurpaci√≥n de las riquezas iranies y al mismo tiempo ejercer un dominio hegem√≥nico que terminar√≠a definitivamente el a√Īo 1979.

La revoluci√≥n del a√Īo 1979 estableci√≥ un cambio radical a lo mencionado precedentemente y ello permitir√≠a a los iranies ejercer la plena soberan√≠a sobre su pa√≠s, en todos los √°mbitos de su vida y en el marco de una rep√ļblica isl√°mica, lo que la hace totalmente diferente a cualquiera otra que se haya dado hasta entonces. Una revoluci√≥n √ļnica y distinguible.

Y eso influyó claramente en el concierto internacional: pues implicó desprenderse del tutelaje estadounidense y británico. Centrarse en la defensa de su soberanía, pero sin olvidar la defensa de otros pueblos, como el palestino, por ejemplo. Es, por tanto, una revolución diferente, novedosa, con la clara evidencia que ya no se contaría con la nación persa para agredir a los pueblos de la región, ni para someterse a los apetitos comerciales de empresas energéticas transnacionales, ni ser parte de bandos ideológicos que se disputan el control del planeta como se concretaba bajo la monarquía Pahlavi, que situó a Irán como el portaviones terrestre del dominio norteamericano en esa parte del mundo.

El triunfo revolucionario iran√≠ ha generado una influencia potente, conformando a la naci√≥n persa como alternativa pol√≠tica a un mundo que hasta el momento de la victoria revolucionaria se divid√≠a entre el campo occidental liderado por EEUU y el campo socialista que ten√≠a como referente a la ex Uni√≥n de Rep√ļblicas Socialistas Sovi√©ticas. Un mundo bipolar en el plano pol√≠tico, econ√≥mico y militar, fundamentalmente, que tras la ca√≠da de la ex URSS gener√≥ la consolidaci√≥n de la unipolaridad fomentada y llevada a la pr√°ctica por EEUU, que habl√≥ de un Nuevo Orden Mundial, avalado por la propia Organizaci√≥n de las Naciones Unidas (ONU) y que signific√≥, en lo inmediato la imposici√≥n econ√≥mica y militar del imperialismo escenificado, por ejemplo en la invasi√≥n de Iraq el a√Īo 1991, los ataques contra serbia entre marzo y junio del a√Īo el a√Īo 1999 junto a la Organizaci√≥n del Tratado del Atl√°ntico Norte (OTAN) la agresi√≥n contra Somalia en la llamada Operaci√≥n United Shield el a√Īo 1994. A√Īos de consolidaci√≥n de la unipolaridad, el sometimiento mayoritario de las naciones al poder occidental pero que encontr√≥ en Ir√°n una muralla donde se ha estrellado permanentemente.

El triunfo de la revoluci√≥n isl√°mica origin√≥ un pa√≠s distinto, en una sociedad donde los conceptos de soberan√≠a y dignidad se imponen. Una naci√≥n que, adem√°s, comienza a ser sometida a un cerco y una presi√≥n internacional. Una pol√≠tica de m√°xima presi√≥n cuya primera prueba extrema a un a√Īo del triunfo revolucionario fue la guerra impuesta desde Iraq, bajo el r√©gimen de Sadam Husein, que implicaron ocho a√Īos de una contienda sangrienta (entre 1980-1988) proveniente de un r√©gimen agresor cuyos hilos eran manejados por occidente y sus socios sionistas y wahabitas.

Esa guerra signific√≥ una consolidaci√≥n a√ļn m√°s fuerte de la revoluci√≥n iran√≠. Marc√≥ una impronta, en que a pesar de los da√Īos en vidas humanas, la destrucci√≥n de la infraestructura industrial, el peso social, psicol√≥gico que significa luchar para la defensa de tu tierra, esa defensa sagrada permiti√≥ consolidar la revoluci√≥n isl√°mica. Mostr√≥ al mundo que esta revoluci√≥n lleg√≥ para quedarse y proyectarse.

Todo ello en un contexto regional complicado, que se enrarece a√ļn m√°s a partir de la d√©cada de los y 90 cuando se invade Irak a manos de una coalici√≥n internacional, liderada, precisamente por aliados del r√©gimen basista. Un contexto que adquiere mayor peligro para los pueblos de la regi√≥n en el a√Īo 2001 al generarse los llamados atentados del 11 de septiembre de 2001, que van a originar la invasi√≥n de Afganist√°n y nuevamente la invasi√≥n de Iraq, ambos pa√≠ses vecinos de Ir√°n.

Enmarcado aquello en la llamada la ‘guerra contra el terror’ por parte de EEUU y sus aliados que hasta el d√≠a de hoy significa tener tropas estadounidenses tanto en Afganist√°n como Irak, con centenares de miles de muertos y heridos, la destrucci√≥n de ambos pa√≠ses, su fragmentaci√≥n. Contexto regional que a partir del a√Īo 2011 tendr√° nuevas v√≠ctimas de esta pol√≠tica occidental de violencia y extremismo, como es el caso de Siria Y Yemen sometidos al crimen m√°s abyecto por parte de grupos extremistas creados, armados y financiados por la monarqu√≠a wahabita con apoyo de las potencias occidentales y el papel activo del sionismo. Los mismos actores embarcados en tratar de someter a los pueblos.

Las declaraciones efectuadas por Seyed Hasan Nasrall√°, secretario general del Movimiento de Resistencia isl√°mica de El L√≠bano (Hizbullah) respecto a la conmemoraci√≥n de estos 43 a√Īos del triunfo de la revoluci√≥n isl√°mica visualizan su importancia “Hoy, la Rep√ļblica Isl√°mica es un modelo de independencia y libertad en todo el mundo isl√°mico y en todo el mundo, mientras que antes de la Revoluci√≥n, Ir√°n estaba controlado por EEUU. Ir√°n es hoy una gran potencia regional que no puede ser ignorada…una revoluci√≥n generada por el verdadero islam, que es capaz de enfrentar la opresi√≥n y la atrocidad. Y, esto es, exactamente, lo que EEUU no tolera. La enemistad de Washington hacia Teher√°n tiene sus ra√≠ces en el surgimiento de un sistema independiente en Ir√°n que disfruta de soberan√≠a popular”.

Plenamente de acuerdo con las palabras del secretario general de Hizbullah pues, Washington s√≥lo acepta y acoge la incondicionalidad, el sometimiento y el servilismo. Por ello, no existe, en la actualidad, un ataque m√°s constante e ilegal que el ejecutado por EEUU y sus aliados contra la Rep√ļblica Isl√°mica de Ir√°n.

No le perdonan su triunfo revolucionario. Y esa realidad de una revoluci√≥n que marcha m√°s all√° de los deseos del imperio y sus socios sionistas y wahabitas, han significado 43 a√Īos de agresiones de los gobiernos estadounidenses, dem√≥cratas y republicanos sin distinci√≥n: Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George W. Bush, hijo, Barack Obama, la administraci√≥n de Donald Trump y la actual presidida por Joe Biden. Ninguno de estos gobiernos del r√©gimen estadounidense olvida que Ir√°n los dej√≥ al descubierto como lo que son: gobiernos totalitarios, un r√©gimen violador de los derechos humanos de los pueblos y del derecho internacional.

Los grupos de poder estadounidenses tienen muy presente que Irán logró liberarse de la nociva influencia que EEUU significa para los pueblos. Al eliminar todo rastro militar y político del poder imperial en tierras persas se generó el inicio de la conformación de una nueva correlación de fuerzas, que tiene directa relación con la lucha de liberación de los pueblos de Asia occidental de la influencia occidental y sus socios sionistas y wahabitas, que llevan adelante esos planes de dominio. No es casual, que a los pocos meses de triunfar la revolución islámica, el mismísimo Imán Jomeini signara, como línea central de la política exterior iraní, la defensa del pueblo palestino y su apoyo a la causa de su liberación.

La instauraci√≥n del D√≠a Mundial de Al Quds es una muestra evidente de los objetivos de apoyo a la resistencia de los pueblos, convirtiendo a Ir√°n en un referente de la lucha por la autodeterminaci√≥n y en un dolor de cabeza, tanto para la monarqu√≠a feudal saud√≠, como tambi√©n para el r√©gimen de apartheid sionista, que ya en ese entonces llevaba 31 a√Īos de ocupaci√≥n y colonizaci√≥n de Palestina.

Para Washington, un pa√≠s que busca su propio camino de desarrollo, que tiene como norte los conceptos de soberan√≠a y dignidad se convierte de inmediato en enemigo irreconciliable. Resulta evidente que EEUU aspira al dominio mundial, bajo la premisa que los pa√≠ses y sus pueblos est√°n para servirle y permitir que el denominado “estilo de vida estadounidense” se mantenga, a pesar de los da√Īos generados en materia de respeto a los derechos humanos, inestabilidad en los cinco continentes, da√Īo ambiental planetario y un desequilibrio entre las naciones en materia pol√≠tica, econ√≥mica y militar.

Your browser does not support HTML5 video.

Segunda parte

Una revolución islámica que llegó para quedarse, a partir de romper con un pasado monárquico, sometido a Occidente y, sobre todo, una revolución decidida a apoyar a los pueblos en sus procesos de autodeterminación y consolidación de sus soberanías, sobre todo bajo el asedio estadounidense.

El l√≠der religioso de la naci√≥n persa, Sayyed Ali Khamenei afirma que “antes de la Revoluci√≥n Isl√°mica, los EEUU usaban al ej√©rcito de Ir√°n, para reprimir a otros pueblos” haciendo referencia a la utilizaci√≥n de fuerzas militares iran√≠es incluso en la agresi√≥n a Vietnam en la d√©cada del sesenta en el siglo XX. Aviones de la naci√≥n persa que bombardearon a la poblaci√≥n civil vietnamita, que serv√≠an a los intereses de la monarqu√≠a presidida por Mohammad Reza Pahlavi, que en esencia eran los intereses hegem√≥nicos de EEUU y sus aliados, principalmente el sionista, expresado en la desestabilizaci√≥n del panarabismo en la zona de Asia Occidental (1)

La presencia de la embajada estadounidense en Ir√°n: el “nido de espionaje” era la expresi√≥n del intervencionismo en los asuntos internos de la naci√≥n persa. La presencia de asesores norteamericanos, agentes de inteligencia involucrados en la pol√≠tica de espionaje contra el mundo opositor, asesores de la Savka, maestros en las acciones de tortura contra aquellos que se levantaban contra el Sha. La naci√≥n norteamericana y su pol√≠tica hegem√≥nica era, por tanto, una presencia indeseable y los estudiantes iran√≠es supieron combatir dicha presencia (2) Ese talante deshonroso tuvo al menos tres d√©cadas y media de presencia activa, antes de salir con la cola entre las piernas, derrotados y humillados por una revoluci√≥n, que desde el inicio les dej√≥ claro que no necesitaban su presencia en suelo persa.

Efectivamente, tras el t√©rmino de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense, ebrio de triunfalismo, decidi√≥, que en el marco del enfrentamiento entre su pa√≠s y la ex Uni√≥n Sovi√©tica, denominada en el argot de la pol√≠tica internacional como conflicto este-oeste y posteriormente como Guerra Fr√≠a, la naci√≥n persa ser√≠a una pieza clave en la contenci√≥n de los afanes en pol√≠tica exterior de esa otra superpotencia surgida tras el fin de la SGM, que fue la Uni√≥n de Rep√ļblicas Socialistas Sovi√©ticas. “Se consolid√≥ as√≠ un doble pivote reaccionario y con caracter√≠sticas de gendarme de los intereses de occidente en Asia Occidental: el Ir√°n Mon√°rquico y la creaci√≥n artificiosa de la entidad sionista el a√Īo 1948. A la par de dar sustento a la conformaci√≥n del r√©gimen criminal sionista en tierras palestinas, EEUU desarroll√≥ una cercana relaci√≥n con Mohammad Reza Pahlavi” (3)

Las acciones desestabilizadoras contra Ir√°n tuvieron su primera acci√≥n golpista ante la decisi√≥n del primer ministro Mohamed Mossadeq, el a√Īo 1953, de nacionalizar la riqueza petrol√≠fera iran√≠. Una decisi√≥n resistida por las trasnacionales brit√°nicas y estadounidenses, que utilizaron a su t√≠tere con t√≠tulo de sha, quien emiti√≥ un decreto destituyendo a Mossadeq, por √≥rdenes de Washington. Una decisi√≥n que determin√≥ la resistencia de la pobalaci√≥n que oblig√≥ al monarca a escapar. La pol√≠tica intervencionista occidental comenz√≥ a actuar de inmediato, derroc√≥ a Mossadeq, colocando nuevamente en el trono digitado desde Washington al que ser√≠a el √ļltimo representante de la dinast√≠a Pahlav√≠ (4).

El reinado tir√°nico del Sha continu√≥ bajo la protecci√≥n angloestadounidense, sin grandes contratiempos, a punta de represi√≥n, muerte y exilio de sus opositores, convirti√©ndose en el t√≠tere y m√°s fiel aliado de EEUU, sus aliados occidentales y en rigurosa correspondencia con el r√©gimen sionista, con quien estrecharon lazos con el objetivo de servir a los intereses de occidente en el mundo isl√°mico. M√°s a√ļn, Mohammad Reza reconoce a Israel, como no lo hab√≠a hecho ning√ļn pa√≠s de la regi√≥n y se establecen estrechas relaciones entre la CIA, el Mossad y la SAVAK. Tan cercana era esta relaci√≥n, que funcionarios de la monarqu√≠a persa solicitaron el a√Īo 1979, a oficiales del Mossad, asesinar al Im√°n Jomeini, convencidos que de esa forma podr√≠an detener la revoluci√≥n iran√≠ (5) La intentona fracas√≥.

Han sido 43 a√Īos de un duro batallar, de una Revoluci√≥n que ha sufrido m√ļltiples agresiones, como fue el caso de la guerra impuesta entre los a√Īos 1980 y 1988 a manos del r√©gimen iraqu√≠ presidido por el fallecido Sadam Hussein, alentado por Washington para atacar a Ir√°n y destruir la joven revoluci√≥n. El intento fracas√≥ y la denominada sagrada defensa consolid√≥ a√ļn m√°s el proceso revolucionario iran√≠, que apuntal√≥ su actual impronta de poder regional, que causa escozor a las potencias hegem√≥nicas, que no aceptan la libertad de los pueblos. Un Ir√°n convertido en faro de la resistencia, en apoyo s la lucha por la soberan√≠a siria tras 11 a√Īos de agresi√≥n extremista fomentada por la triada conformada por el imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Un Ir√°n consolidado a la luz de un mensaje y una pr√°ctica que llama a la conquista, defensa y consolidaci√≥n de la soberan√≠a y la dignidad como ejes fundamentales para la construcci√≥n de una identidad como pa√≠ses.

Estos 43 a√Īos de revoluci√≥n, expresan con nitidez, lo que ha sido una constante: la naci√≥n persa, sus autoridades y su pueblo, no pueden bajar la guardia frente a las pol√≠ticas desestabilizadoras de Washington y sus asociados, que han intensificado sus ataques a la par de los avances de integraci√≥n regional y multilateral en que Ir√°n participa. En un escenario regional complejo donde la Rep√ļblica Isl√°mica de Ir√°n ha roto en mil pedazos, tanto el mito de la invisibilidad de Occidente y sus t√≠teres regionales, en especial el sionismo. Un marco regional que ha resaltado el enorme y trascendental papel que cumple la naci√≥n persa, en el logro de la defensa de la soberan√≠a y la autodeterminaci√≥n de los pueblos de la regi√≥n. Una revoluci√≥n que ha tenido sus propias contradicciones y ¬ŅC√≥mo no tenerla? si se trata de un proceso pol√≠tico vivo, en permanente desarrollo, con altibajos, con dificultades, con un pueblo movilizado pero que es capaz de separar aguas de aquellos, que aprovechando las l√≥gicas reivindicaciones econ√≥micas, intentan desestabilizar el pa√≠s, haci√©ndole el juego a Washington y aliados, que aprovechan cada resquicio, cada oportunidad para tratar de quebrar la unidad revolucionaria en Ir√°n.

Una revoluci√≥n que Seyed Ali Khamenei ha definido como “un fen√≥meno vivo y dotado de voluntad, que se mantiene siempre flexible y lista para corregir sus errores, pero ni admite revisionismo ni cae en la pasividad. Es sensible de manera positiva a las cr√≠ticas…pero bajo ning√ļn pretexto se aleja de sus valores, entreverados con la fe religiosa del pueblo…una revoluci√≥n isl√°mica que no ha ca√≠do ni caer√° en el estancamiento y la par√°lisis, y no ve contradicci√≥n entre el dinamismo revolucionario y el orden pol√≠tico y social, sino que defender√° hasta el fin de los tiempos la teor√≠a del orden revolucionario. Una Rep√ļblica Isl√°mica, que no est√° anquilosada ni carece de sensibilidad y comprensi√≥n frente a los nuevos fen√≥menos y situaciones sucesivos, pero mantiene un compromiso f√©rreo con sus principios y es muy suspicaz respecto a sus l√≠neas divisorias con sus rivales y enemigos (6)

La visi√≥n de esta revoluci√≥n victoriosa a pesar de a√Īos de ser sometida a una pol√≠tica de m√°xima presi√≥n es de un proceso que el im√°n Khamenei define como poderosa, pero tambi√©n amable e indulgente, y hasta ha sido victimizada. No ha ca√≠do en los extremismos y desviaciones que averg√ľenzan a muchos otros alzamientos y movimientos. En ning√ļn conflicto ha disparado la primera bala, ni siquiera frente a EEUU ni a (el antiguo dictador iraqu√≠) Saddam Husain, sino que en todos los casos se ha defendido despu√©s de ser agredida, pero contraatacando siempre de manera muy poderosa. Desde su inicio hasta hoy, esta Revoluci√≥n no ha sido nunca despiadada ni sangrienta, como tampoco pasiva ni vacilante. Ha defendido con franqueza y valent√≠a a los oprimidos frente a opresores y matones. Esta valent√≠a revolucionaria, esta honestidad franca y poderosa, esta capacidad de acci√≥n a niveles mundial y regional en defensa de los oprimidos del mundo son un gran orgullo para Ir√°n y los iran√≠es, ¬°y ojal√° as√≠ sea siempre!”. Hermosas palabras que reflejan lo que esta revoluci√≥n es

Existe una orientaci√≥n valios√≠sima de la pol√≠tica exterior iran√≠ que se centra en la defensa del pueblo palestino. Ir√°n ha definido, como el principal enemigo de los pueblos de Asia occidental, por su car√°cter colonialista, racista y criminal. Un r√©gimen que Amnist√≠a Internacional en su informe de febrero de este a√Īo 2022 se√Īala que el apartheid israel√≠ contra la poblaci√≥n palestina: Cruel sistema de dominaci√≥n y crimen de lesa humanidad. “Las autoridades israel√≠es deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la poblaci√≥n palestina”. Un informe que documenta c√≥mo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ileg√≠timos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulaci√≥n y la negaci√≥n de la nacionalidad y la ciudadan√≠a a la poblaci√≥n palestina son elementos de un sistema que, seg√ļn el derecho internacional, equivale a apartheid y que constituyen apartheid como crimen de lesa humanidad seg√ļn las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convenci√≥n contra el Apartheid. Amnist√≠a Internacional pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que considere el crimen de apartheid en su investigaci√≥n en curso en los TPO y pide a todos los Estados que ejerzan la jurisdicci√≥n universal para hacer comparecer ante la justicia a los perpetradores de cr√≠menes de apartheid” (7)

Ir√°n nos entrega una ruta de dignidad, un camino a seguir con respecto al sionismo, que cuenta con el apoyo incondicional del r√©gimen estadounidense, que a trav√©s de la influencia y el poder pol√≠tico, econ√≥mico y militar del Comit√© de Asuntos P√ļblicos Estadounidense-Israel√≠ (AIPAC por sus siglas en ingl√©s) genera la verdadera pol√≠tica exterior estadounidense, incluso si esto significa estar contra el derecho internacional, los organismos como la ONU y sus instituciones, contra sus propios socios europeos como ha quedado demostrado con el incumplimiento de Washington de los Acuerdos del Plan Integral de Acci√≥n Conjunta (JCPOA por sus siglas en ingl√©s) y el retiro unilateral de Washington de compromisos asumidos en julio del a√Īo 2015, refrendados por la resoluci√≥n N¬į 2231 de diciembre del mismo a√Īo y que lo muestra hoy como un pa√≠s que borra con el codo lo escrito por la mano. El sionismo en Asia occidental es el brazo ejecutor del imperialismo en una simbiosis con la tambi√©n criminal monarqu√≠a saud√≠.

A 43 a√Īos del triunfo de la revoluci√≥n reedito mis palabras, expresadas tiempo atr√°s en el contexto del concurso internacional Fayr llamado por la Radio Voz Exterior de Ir√°n, para resaltar el papel que cumple Ir√°n en la regi√≥n de Asia Occidental y que irradia hacia otras zonas vecinas. Un papel que comenz√≥ a brillar, con m√°s fuerza que nunca a partir del triunfo en la firma de los acuerdos nucleares y la defensa consecuente de lo firmado sin someterse a las presiones occidentales, defendiendo su plena soberan√≠a a pesar de la pol√≠tica de m√°xima presi√≥n ejercida por un EEUU que se retir√≥ unilateralmente del Plan Integral de Acci√≥n Conjunta en mayo del a√Īo 2018. S√≥lo la Rep√ļblica Isl√°mica de Ir√°n ha logrado frenar los √≠mpetus del terrorismo global takfir√≠ hijos putativos, creados, organizados, financiados y armados por Washington y sus aliados. S√≥lo Ir√°n junto al Eje de la Resistencia y la posterior incorporaci√≥n de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han sido efectivas para combatir, contener y luego destruir a los grupos terroristas que atacan Siria desde el a√Īo 2011, defender la soberan√≠a Siria, apoyar a Yemen, al L√≠bano y el pueblo palestino. En este proceso sobresale la figura del m√°rtir, el teniente general Qasem Suleimani.

Las autoridades pol√≠ticas y religiosas de Ir√°n han advertido permanentemente que EEUU, desde el triunfo de la revoluci√≥n iran√≠ el a√Īo 1979, se ha empe√Īado en destruir la naci√≥n persa. Para ello, sostuve y reitero en cada aniversario del triunfo de la Daheye Fajr – d√©cada del alba – que una de las herramientas usadas por el imperialismo y sus socios sionistas y wahabitas es atizar el fuego de la ignorancia, de las denuncias sin pruebas, de las acciones desestabilizadoras, el mundo de las sanciones y el bloqueo para causar malestar en la poblaci√≥n e ir creando un escenario que les permita implementar una guerra contra Ir√°n.

Todo ello en el marco de lo que el autor franc√©s Jean Michel Vernochet, en un valios√≠simo libro titulado “Ir√°n: la destrucci√≥n necesaria” sostiene respecto al papel predador de Washington y sus aliados “hay que destruir a Ir√°n ¬°claro que s√≠! No s√≥lo para impedir su eventual acceso al arma at√≥mica (algo improbable) no s√≥lo porque la independencia de Ir√°n puede poner en entredicho la preeminencia regional de Israel, atalaya occidental en el Oriente Medio…Es que hay que mantener, a toda costa, la posici√≥n dominante de Israel en la regi√≥n, que depende de su monopolio regional del arma at√≥mica” (8) Monopolio que nos demuestra la hipocres√≠a y el doble rasero de Washington que suele “rasgar vestiduras frente al programa nuclear iran√≠” reafirmado por las autoridades pol√≠ticas y religiosas de este pa√≠s, como un programa de car√°cter pac√≠fico y refrendado en el Acuerdo Nuclear firmado con el G5+1 y sin embargo los gobiernos estadounidenses avalan a la entidad sionista, que posee entre 200 a 300 artefactos nucleares. Sojuzga a la poblaci√≥n palestina, cuyo territorio ocupa militarmente. Agrede a vecinos como Siria y El L√≠bano mediante el apoyo a movimientos terroristas takfir√≠ y con acciones desestabilizadoras a trav√©s de sus servicios de inteligencia. Asesina cient√≠ficos nucleares iran√≠es.

Ir√°n, conocedor de esta realidad de impunidad con que cuenta el sionismo – benefici√°ndose del aval financiero, militar, pol√≠tico y diplom√°tico a Washington y el lobby sionista en EEUU – no descuida la defensa de su revoluci√≥n. Ir√°n es consciente de sus responsabilidades, no s√≥lo respecto a la protecci√≥n de su sociedad, sino tambi√©n el papel que cumple a trav√©s del Eje de la Resistencia. Ir√°n en un escenario complejo, con dificultades econ√≥micas, con agresiones activas a la orden del d√≠a por parte de Washington y sus hijos putativos, entrega un mensaje contundente de fidelidad a sus principios e ideales. Un Ir√°n que nos ense√Īa que resistir es parte del lenguaje de la victoria. Tras 43 a√Īos de Revoluci√≥n Ir√°n sigue firme en la defensa de su soberan√≠a y dignidad. Cada d√≠a la Revoluci√≥n Iran√≠ da pasos agigantados en la regi√≥n, para el definitivo triunfo contra el Imperialismo, el sionismo y el wahabismo: los grandes males de nuestro mundo.

—-

Notas

1. https://spanish.khamenei.ir/news/4585

2. https://www.hispantv.com/noticias/politica/501611/iran-toma-embajada-eeuu

3. https://www.erfan.ir/spa/81569.html

4. https://segundopaso.es/news/2218/Ir%C3%A1n-43-a%C3%B1os-del-triunfo-de-la-revoluci%C3%B3n-isl%C3%A1mica-Parte-I

5. Se considera, que el precursor del triunfo revolucionario de febrero del a√Īo 1979 fue el levantamiento del 9 de enero de 1978 en Qom. Signada como una coyuntura hist√≥rica fundamental, porque actu√≥ como precursor de m√°s manifestaciones masivas en otras ciudades de Ir√°n, sacudiendo los cimientos del desp√≥tico r√©gimen de Pahlavi antes de derrocarlo finalmente en la Revoluci√≥n Isl√°mica de 1979.

6. https://parstoday.com/es/radio/programs-i62328-ir%C3%A1n_durante_la_semana_que_pas%C3%B3

7. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-apartheid-israeli-contra-la-poblacion-palestina-cruel-sistema-de-dominacion-y-crimen-de-lesa-humanidad/

8. https://www.voltairenet.org/article177946.html

segundopaso.es