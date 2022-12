El r茅gimen iran铆 ha ejecutado este lunes de madrugada a un segundo detenido en las manifestaciones que recorren el pa铆s desde hace tres meses, confirm贸 Mizan News, un medio de la propaganda oficial iran铆 vinculado con el Poder Judicial. Majid Reza Rahnavard, de 23 a帽os, muri贸 ahorcado en una gr煤a en plena calle en Mashad, a unos 900 kil贸metros al este de Teher谩n, en la que ha sido la primera ejecuci贸n en p煤blico de un manifestante detenido en las actuales protestas. El joven ha muerto en la horca cuando solo han transcurrido 23 d铆as de su arresto, el 19 de noviembre. Diez d铆as despu茅s, fue condenado a muerte, acusado de haber matado a pu帽aladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij y bajo el cargo de 鈥渆nemistad con Dios鈥. El 8 de diciembre, un primer manifestante, Mohsen Shekari, tambi茅n de 23 a帽os, hab铆a sido ejecutado -en la c谩rcel- por el mismo delito y una acusaci贸n similar: herir con un arma blanca a un paramilitar Basij.

鈥淩ahnavard fue condenado a muerte a partir de confesiones obtenidas bajo coacci贸n, tras un proceso manifiestamente injusto y un juicio que fue una pantomima. Este crimen debe tener graves consecuencias para la Rep煤blica Isl谩mica鈥, ha asegurado en un tuit el director de la ONG iran铆 en el exilio Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam. Este activista, al igual que otras organizaciones de la di谩spora iran铆, ha denunciado que este manifestante fue condenado en un juicio sin garant铆as procesales, en el que ni siquiera pudo ser asistido por un abogado defensor. De acuerdo con el colectivo iran铆 1500 tasvir, que informa en redes sociales de las protestas y de la represi贸n de las manifestaciones, el joven recibi贸 鈥渢antos golpes que en todas las fotograf铆as posteriores a su arresto aparece herido鈥.

Otros diez manifestantes est谩n ya en el pasillo de la muerte en c谩rceles iran铆es, en muchos, si no en todos los casos, despu茅s de haber sido declarados culpables de 鈥渆nemistad con Dios鈥. Al menos otra decena de personas, de acuerdo con ONG iran铆es, afronta una m谩s que probable pena capital, procesada por ese mismo delito, definido de forma ambigua y sin equivalente en las leyes internacionales. Amnist铆a Internacional considera la tipificaci贸n de este crimen 鈥渦n cheque en blanco鈥 para condenar a muerte en Ir谩n, seg煤n explic贸 recientemente a este diario la especialista en Ir谩n de esa organizaci贸n, Yolanda Vega.

MajidReza Rahnavard is indicted by the Islamic Republic on the meaningless charge of 鈥渂elligerence against God鈥 which for medieval Mullahs is reason for execution. They had beaten him up so much that he was injured in all the photos they published of him after arrest.#MahsaAmini pic.twitter.com/09Gq5Y44tX

鈥 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) November 25, 2022