El Gobierno de Ir谩n ejecut贸 este lunes al segundo manifestante que hab铆a sido condenado por participar de las protestas que se desarrollan hace tres meses en el pa铆s. El objetivo del r茅gimen con las ejecuciones es amedrentar a quienes salen a las calles, sin embargo logra el efecto contrario y las movilizaciones se multiplican en su contra.

A tan solo cuatro d铆as de la ejecuci贸n de un activista de derechos humanos, el Gobierno de Ir谩n ejecut贸 este lunes p煤blicamente a un segundo condenado por su participaci贸n en las protestas que sacuden el pa铆s desde septiembre pasado por la muerte de la joven Mahsa Amini.

El objetivo del r茅gimen, cada vez m谩s cuestionado, es imprimir miedo a los manifestantes mostrando p煤blicamente las ejecuciones. Sin embargo, las movilizaciones y protestas contin煤an y se fortalecen en varias ciudades del pa铆s y en particular entre las y los j贸venes.

La nueva v铆ctima es Majidreza Rahnavard, quien fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) bajo la acusaci贸n de, supuestamente, haber matado a dos miembros de las fuerzas de represivas.

Fue ahorcado en p煤blico y no dentro de la prisi贸n, inform贸 Mizan Online, la agencia de informaci贸n de la judicatura, citada por AFP.

Mizan Online tambi茅n public贸 im谩genes de la ejecuci贸n de Rahnavard, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una gr煤a.

鈥淟a ejecuci贸n p煤blica de un joven manifestante, 23 d铆as despu茅s de su detenci贸n, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la Rep煤blica Isl谩mica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes鈥, declar贸 a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organizaci贸n Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

鈥淢ajidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesi贸n coaccionada, tras un juicio manifiestamente injusto y un juicio espect谩culo鈥, a帽adi贸.

Esta nueva ejecuci贸n es la primera en p煤blico en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre pasado de Mahsa Amini, una joven kurda iran铆 de 22 a帽os fallecida tras ser detenida por la polic铆a de la moral por infringir el estricto c贸digo de vestimenta que deben respetar las mujeres del pa铆s.

El poder judicial iran铆 dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relaci贸n con las protestas, calificadas por las autoridades de 鈥渄isturbios鈥.

Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.

鈥淪in debido proceso. Juicios ficticios. As铆 es como quieren detener las protestas en todo el pa铆s鈥, dijo Omid Memarian, analista sobre Ir谩n de la organizaci贸n Democracy for the Arab World Now (DAWIN).

Seg煤n Amnist铆a Internacional, Mahan Sadrat, de 22 a帽os, condenado a muerte tras un juicio sumario e 鈥渋njusto鈥 el 3 de noviembre, fue trasladado el s谩bado a la prisi贸n de Rajai Shahr, en Karaj, cerca de Teher谩n, 鈥渓o que hace temer una ejecuci贸n inminente鈥, tal como ayer public贸 T茅lam.

Fue declarado culpable de sacar un cuchillo durante las protestas, lo que neg贸 rotundamente ante el tribunal.

Amnist铆a Internacional tambi茅n advirti贸 que la vida de otro joven, Sahand Nourmohammadzadeh, corre peligro tras ser condenado a muerte el 6 de noviembre por 鈥渄emoler las barandillas de una autopista y quemar contenedores de basura y neum谩ticos鈥.

Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 a帽os, de la minor铆a kurda de Ir谩n. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoy贸 las protestas contra el r茅gimen, est谩 acusado de 鈥渃orrupci贸n en la tierra鈥 y podr铆a ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iran铆es.

Nuevas protestas

Horas despu茅s de que se anunciase la segunda ejecuci贸n, activistas iran铆es llamaron a salir a las calles de nuevo para denunciar a las autoridades.

鈥淟lamada urgente en las principales plazas de las ciudades鈥, le铆a la convocatoria de un colectivo de activistas en nombre de Mayid Reza Rahnavard.

Otro grupo de activistas llam贸 a caminar en silencio ma帽ana para denunciar las ejecuciones y las detenciones de los manifestantes que protestan desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre.

鈥淢a帽ana caminaremos en silencio鈥 y 鈥渉aremos concentraciones nocturnas鈥 en diferentes lugares, rezaba esa convocatoria.

La semana pasada, tras el anuncio de la supuesta disoluci贸n de la Polic铆a de la Moral y antes de la primera ejecuci贸n hubo llamados a tres d铆as de huelga, que en los hechos se convirtieron en una suerte de paro c铆vico con peso en algunas ciudades que vieron el comercio cerrado, y manifestaciones en distintos puntos del pa铆s.

El mi茅rcoles pasado, cuando se celebr贸 el D铆a del Estudiante, la juventud sali贸 a marchar y a expresarse en forma masiva. Universitarias y secundarias son un sector clave de las protestas y han adquirido un singular protagonismo con el correr de las semanas.

Los estudiantes de distintas universidades y colegios secundarios corearon consignas contra el r茅gimen como 鈥溌uerte al dictador!鈥 o 鈥溌on o sin hiyab, nos dirigimos a una revoluci贸n!鈥. Desafiando la brutal represi贸n y el amedrentamiento del r茅gimen, las y los j贸venes son un componente clave en las movilizaciones.

El intento fallido y tard铆o de anunciar la supuesta disoluci贸n de la Polic铆a de la Moral no sirvi贸 para frenar las protestas que ya ingresaron en su tercer mes. El r茅gimen busca entonces amedrentar a los manifestantes con las primeras dos ejecuciones y teniendo de rehenes a miles de detenidos y detenidas. Pero hasta el momento solo han logrado aumentar la bronca de los manifestantes que ya hace semanas piden la ca铆da del r茅gimen.