El levantamiento en Kurdist├ín Oriental (Rohjilat) e Ir├ín, en demanda de libertad y autodeterminaci├│n, ya lleva 39 d├şas. El r├ęgimen de los mul├ís sigue reaccionando con toda su fuerza: m├ís de 200 personas han sido asesinadas hasta el momento, al menos 40 de ellas en Rojhilat. Pero no hay se├▒ales de que la insurgencia disminuya.

En Mahabad, se convoc├│ a otra huelga general el fin de semana pasado y, a pesar de la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, un gran n├║mero de personas salieron a las calles por la noche, cantando ÔÇťJin, Jiyan, Azad├«ÔÇŁ (Mujer, Vida, Libertad) y ÔÇťMuerte al dictadorÔÇŁ.

Tambi├ęn se realizaron protestas contra el r├ęgimen en Sine (Sanandaj), Seqiz (Saqqez), Kirma┼čan (Kermanshah), D├¬wlan (Dehgolan) y Bokan. Seg├║n los informes, hubo disparos nuevamente en Sine, y en Kirma┼čan los estudiantes de la Universidad Razi corearon ÔÇťLucharemos, moriremos, recuperaremos Ir├ínÔÇŁ. Ayer, tambi├ęn comenz├│ un paro anunciado por el Consejo Coordinador de los Sindicatos de Maestros.

El co-presidente del PJAK (Partido por una Vida Libre en Kurdist├ín), Siamand Moini, ve a Kurdist├ín como el centro de la revoluci├│n en Ir├ín. En una entrevista con RojNews, habl├│ sobre la situaci├│n actual del pa├şs, el proyecto de su partido y la importancia de una postura com├║n entre todos y todas las ciudadanas.

-En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre el levantamiento actual, iniciado por la muerte violenta de Jina Mahsa Amini, y los movimientos de protesta anteriores?

-Las dictaduras y los sistemas conservadores tienen sus propias verdades, basadas en una cierta limitaci├│n y rechazo a otras ideas. Estos sistemas, generalmente, se oponen a cualquier forma de libertad social y personal. No aceptan ning├║n camino que se abra a la libertad. La Rep├║blica Isl├ímica de Ir├ín opera en esta conciencia y desde una perspectiva militarista. As├ş se ha mantenido el sistema patriarcal. Es perfectamente natural llamar sectario y fascista a este r├ęgimen. Nunca trat├│ de encontrar soluciones. Por lo tanto, las protestas han sido organizadas continuamente por diferentes clases y grupos en Ir├ín.

Sin embargo, las manifestaciones actuales son diferentes a las anteriores. Pueden describirse como el comienzo de un renacimiento de la conciencia y las ideas en Ir├ín y en toda la regi├│n. Las protestas anteriores se basaban en clases o en regiones, y estaban dirigidas contra la mentalidad centralista del Estado-naci├│n. No hab├şa un terreno com├║n entre los diferentes componentes sociales de Ir├ín y Kurdist├ín. Esta vez, las manifestaciones comenzaron en el Este de Kurdist├ín, encabezadas por mujeres kurdas. La gente us├│ el lema revolucionario ÔÇťJ├«n, Jiyan, Azad├«ÔÇŁ. Este lema une a todas las fuerzas y partidos que se oponen al r├ęgimen iran├ş. Se canta en todo el pa├şs, pero se origina en el Este de Kurdist├ín. Esto significa que Kurdist├ín puede ser el centro y la vanguardia de la revoluci├│n democr├ítica y de libertad en todo Ir├ín.

-¿Cuáles son las demandas de la gente, especialmente de las mujeres, en Irán y en el Kurdistán Oriental?

-Cada grupo de poblaci├│n y cada identidad tiene sus propias demandas. Sin embargo, si miramos el tema desde un punto de vista sociol├│gico y pol├ştico, encontramos que hay muchos puntos en com├║n entre las de todos los grupos de poblaci├│n e identidades dentro de Ir├ín. Uno de estos puntos comunes es la reivindicaci├│n de la abolici├│n del r├ęgimen totalitario, fascista y sectario. Este no es un r├ęgimen aceptable para los grupos de poblaci├│n de Ir├ín y para las mujeres, que despu├ęs de todo constituyen la mitad de la sociedad. En este pa├şs, la opresi├│n del r├ęgimen ha llegado a tal nivel, que interfiere en la vida de todos. Dicta c├│mo deben vestirse las mujeres y c├│mo deben atar sus pa├▒uelos en la cabeza. El r├ęgimen considera la cuesti├│n de la democracia y la libertad de los pueblos como un problema de seguridad y una amenaza a su propio poder. No permite ninguna libertad. Silencia a todos bajo el pretexto de la supuesta ÔÇťdivisi├│n de Ir├ínÔÇŁ.

Como PJAK, hemos presentado muchos proyectos en los últimos años, pero el gobierno nunca ha tenido en cuenta las demandas de la gente del Kurdistán Oriental. Por lo tanto, el pueblo de Irán, especialmente el pueblo kurdo en Rojhilat, está buscando formas de luchar por la libertad.

-El r├ęgimen iran├ş afirma que las fuerzas extranjeras est├ín detr├ís de las protestas y culpa a las fuerzas del Este de Kurdist├ín. ┬┐C├│mo eval├║a estas acusaciones?

-Tales declaraciones del r├ęgimen no son nuevas. La mayor├şa de las dictaduras que est├ín en problemas, e incapaces de resolver los conflictos de la sociedad, buscan la excusa de que las fuerzas del exterior est├ín detr├ís de ellas. Esta es una completa mentira y una excusa que utilizan los dictadores en respuesta a las demandas de libertad y derechos. Cuando una sociedad est├í gobernada por un sistema dictatorial y totalitario donde no hay libertad, las personas se ven obligadas a protestar y exigir sus derechos al gobierno. Las dictaduras se refieren a fuerzas externas para todo conflicto entre el pueblo y el gobierno. Sin embargo, la historia humana ha demostrado que este m├ętodo no tiene ├ęxito. En cambio, estamos presenciando el colapso de la dictadura y la destrucci├│n de este sistema por parte del pueblo.

-Algunas fuerzas est├ín tratando de desviar las esperanzas de la gente y revivir el r├ęgimen del Shah. ┬┐Qu├ę hay detr├ís de esto?

-Es cierto que hay algunos partidos y personas que han puesto todas sus esperanzas en la intervenci├│n extranjera y quieren ocupar un lugar en el futuro gobierno. Pero no reflejan la voluntad del pueblo. B├ísicamente, esto significa que estos c├şrculos no tienen una organizaci├│n efectiva entre la gente. Por eso, quieren ponerse en el lugar de los viejos dictadores con la ayuda de potencias extranjeras. Sabemos que el sistema global tiene sus propios planes y proyectos semi-liberales en la regi├│n, que quiere implementar por inter├ęs propio. En cambio, el poder popular se prepara en otro frente para construir una sociedad sostenible y democr├ítica. Pero, por otro lado, tambi├ęn est├ín aquellos que quieren hacer realidad las aspiraciones semi-liberales de las potencias internacionales y cambiar la actual dictadura por una nueva. Sin embargo, los pueblos de Ir├ín, y especialmente el pueblo kurdo, ya conocen este sistema din├ístico. No puede ganarse un lugar entre el pueblo iran├ş con estos m├ętodos chovinistas. El pueblo en su conjunto exige paz y libertad. Rechazan una dictadura sectaria y racista. Por lo tanto, este sistema no tendr├í cabida en el futuro de Ir├ín.

-┬┐Hay tambi├ęn intentos de marginar las demandas de las mujeres dentro de las protestas?

-Es de conocimiento com├║n que la sociedad de Ir├ín ha sido moldeada por una mentalidad integralmente patriarcal, a trav├ęs del sistema educativo y el sistema de la Rep├║blica Isl├ímica. Sobre esta base, la mentalidad tambi├ęn es patriarcal. Es comprensible sociol├│gicamente que las ideas del r├ęgimen y parte de la oposici├│n iran├ş se basen en esta mentalidad. Ven los acontecimientos pol├şticos y los problemas sociales desde una perspectiva dominada por el poder y los hombres. Por lo tanto, la parte patriarcal de esta sociedad no puede digerir las demandas naturales de libertad e igualdad de las mujeres. Quieren liberalizarlas seg├║n sus propias ideas o, dicho de otro modo, seg├║n una actitud patriarcal. Sin embargo, las demandas democr├íticas de las mujeres, que antes describ├ş como un renacimiento del esp├şritu, son un obst├ículo para la mentalidad conservadora y patriarcal.

-┬┐Qu├ę pasa con la unidad pol├ştica de las fuerzas en el Kurdist├ín Oriental?

-Independientemente de los partidos pol├şticos, el pueblo kurdo se encuentra generalmente en un estado de unidad y solidaridad. El levantamiento que comenz├│ en la ciudad de Seqiz por el asesinato de Jina Amini pronto encontr├│ apoyo en las otras ciudades del Kurdist├ín Oriental. No solo estuvieron involucradas las ciudades kurdas, sino tambi├ęn otras como Teher├ín, Tabriz, Shiraz y Ahvaz. Este levantamiento se extendi├│ a todos los lugares de Ir├ín y los kurdos que viven en otros pa├şses tambi├ęn se levantaron y tomaron las calles contra el r├ęgimen. Esto sorprendi├│ a todas las fuerzas opresoras en Ir├ín.

-┬┐Qu├ę tipo de soluci├│n quiere para Ir├ín?

-La Rep├║blica Isl├ímica, con su perspectiva sectaria y fascista, no permite ninguna posibilidad de democracia y resoluci├│n de problemas en Ir├ín. Ahora, despu├ęs de m├ís de 40 a├▒os en el poder, ni siquiera toleran a sus antiguos aliados. Muchos de sus viejos l├şderes han sido eliminados, asesinados o encarcelados. En cuanto a la cuesti├│n kurda, este sistema la aborda tanto desde una perspectiva de seguridad como sectaria-fascista. Por lo tanto, ser├şa un error hist├│rico esperar democracia de tal sistema. Como ya hemos dicho, no hay posibilidad de cambio y reforma con este gobierno. Por lo tanto, la reforma y el cambio no son posibles en este momento. El cambio s├│lo puede significar que este r├ęgimen se derrumbe y se produzca un traspaso de poder. El PJAK tiene proyectos para este per├şodo.

-┬┐Cu├íl es su demanda para el pueblo iran├ş, las fuerzas iran├şes, las fuerzas democr├íticas y las mujeres en este per├şodo?

-Desde 2016, hemos trabajado en dos proyectos principales: uno para el Kurdist├ín Oriental y otro para todo Ir├ín. Queremos que las fuerzas pro-democr├íticas cooperen en un frente com├║n contra este r├ęgimen totalitario. En la actualidad, el lema ÔÇťJ├«n, Jiyan, Azad├«ÔÇŁ ha reunido a todas las fuerzas de Ir├ín como lema b├ísico. El pueblo kurdo se convirti├│ en la vanguardia de esta revuelta. Es hora de aprovechar esto. La mayor├şa de los componentes en Ir├ín han reconocido el papel de vanguardia de Kurdist├ín, que puede liderar la revoluci├│n popular en esta etapa. Sin embargo, es importante fortalecer la unidad en el Kurdist├ín Oriental y continuar este levantamiento hasta la victoria. Es importante que las demostraciones contin├║en hasta el ├ęxito. Nosotros, el PJAK, hemos luchado por nuestro pueblo desde el primer d├şa y seguiremos apoyando a nuestro pueblo y al pueblo que exige la libertad en Ir├ín con todas nuestras fuerzas. Hasta que se logra la victoria.

