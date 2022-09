Las calles de las principales ciudades de Kurdist谩n iran铆 (Rojhilat) est谩n, literalmente, prendidas fuego. Desde la semana pasada, miles de personas se manifiestan para repudiar el asesinato de la joven kurda Mahsa Amini. La muchacha, de 22 a帽os, lleg贸 el viernes 16 de septiembre a Teher谩n para visitar a familiares. La denominada 鈥減olic铆a moral鈥 la detuvo y la arrest贸. 驴El crimen? Llevar desacomodado el hiyab que recubre, obligatoriamente, el cabello de las mujeres que viven en Ir谩n. Las leyes isl谩micas impuestas tras la revoluci贸n encabezada por el ayatola Ruhollah Jomeini son estrictas al respecto.

El mismo d铆a que Mahsa fue detenida, su hermano Kiarash declar贸 al portal de noticias IranWire que, mientras la esperaba fuera de la comisar铆a, vio salir una ambulancia. En ese momento, le informaron que su hermana hab铆a sufrido un ataque card铆aco y cerebral, y que estaba en coma. Kiarash dijo: 鈥淪贸lo transcurrieron dos horas entre su detenci贸n y su traslado al hospital鈥, y agreg贸: 鈥淣o tengo nada que perder. No permitir茅 que las cosas sigan as铆 sin protestar鈥.

Por su parte, la polic铆a de Teher谩n justific贸 en un comunicado que la joven fue detenida para recibir 鈥渆xplicaciones e instrucciones鈥 sobre el c贸digo de vestimenta. 鈥淩epentinamente, sufri贸 un problema card铆aco y fue trasladada inmediatamente al hospital con la cooperaci贸n de la polic铆a y los servicios de emergencia鈥, argumentaron desde las fuerzas de seguridad.

Para ese momento, la noticia y las denuncias sobre lo que le hab铆a sucedido a Mahsa comenzaron a regar los medios de comunicaci贸n kurdos, que en su totalidad se encuentran fuera de Ir谩n por estar prohibidos.

El mismo viernes, se supo que la joven se encontraba junto a su hermano cuando una furgoneta de vigilancia de la polic铆a moral les bloque贸 el paso. Los agentes la obligaron a entran al veh铆culo. A su hermano, que intent贸 intervenir, le retorcieron el brazo para detenerlo. Los agentes policiales le dijeron a Kiarash que llevar铆a a su hermana a la comisar铆a y que la dejar铆an en libertad luego de una 鈥渃lase de reeducaci贸n鈥 de una hora.

Casi dos horas m谩s tarde, los m茅dicos del hospital donde estaba la joven le comunicaron a su familia que el cerebro de Mahsa ya no funcionaba. El 20 de septiembre, la vida de la muchacha hab铆a dejado de latir.

En medio de todo esto, la agencia de noticias estatal IRNA difundi贸 un video donde supuestamente se la observa a Mahsa desmayarse, sin que intervenga la polic铆a. Con esta 鈥減rueba鈥 se intent贸 sostener la versi贸n oficial de que la joven ten铆a problemas de salud preexistentes, algo que su propio padre desminti贸 en varias ocasiones.

In East #Kurdistan 鈥 #Iran mass protests against Iranian dictatorship. Men and women united for freedom after the murder of #JinaMahsaAmini by the police. pic.twitter.com/cfsybfGr7N

鈥 Kongra Star Women’s Movement Rojava (@starrcongress) September 21, 2022