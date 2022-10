–

De parte de Nodo50 October 24, 2022

La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: 驴por qu茅 estamos presenciando unas protestas tan generalizadas en todo el pa铆s? Mi respuesta es que la intervenci贸n del estado religioso en todos los aspectos de la vida privada de las personas han llevado a una situaci贸n en la que la abrumadora mayor铆a de los j贸venes se niegan a ser gobernados a la antigua usanza.

La mayor铆a de las dictaduras contempor谩neas son bastante astutas, ya que reprimen a sus oponentes pol铆ticos y no permiten que la gente se organice, se movilice. Las huelgas y las reuniones pol铆ticas est谩n prohibidas, etc., pero esos reg铆menes no suelen interferir en la vida privada de las personas. Bajo la dictadura del Sha, por ejemplo, no pod铆a haber partidos pol铆ticos de oposici贸n, ni siquiera se pod铆a organizar un peque帽o grupo de estudio en tu universidad, pero pod铆as hacer lo que quisieras en tu vida personal. Pod铆as vestirte como quisieras, beber y comer lo que quisieras, entretenerte como quisieras. De hecho, el objetivo del estado era desviar la atenci贸n de la pol铆tica permiti茅ndote vivir tu vida privada como deseases. En este sentido, la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n es muy diferente. Quiere dictar lo que visten las personas, lo que comen, lo que beben, c贸mo socializan, etc. Esto es lo que ha ayudado a movilizar a la juventud en particular.

No cabe duda de que las protestas actuales han creado una situaci贸n muy dif铆cil para el r茅gimen. Por un lado, no puede retractarse f谩cilmente de la obligaci贸n de llevar hiyab, a pesar de que algunas facciones ‘reformistas’ dicen: ‘Renunciemos a este tema, no es tan importante, no estaba en el Cor谩n’. Pero el l铆der supremo y el actual presidente no pueden hacerlo , aunque han incumplido casi todas las dem谩s promesas de la revoluci贸n de 1979. Esta, recordemos, fue una revoluci贸n que ped铆a la independencia de las potencias occidentales y, por supuesto, eso no sucedi贸. En realidad, Ir谩n depende econ贸micamente del capital global y del orden mundial dominado por Estados Unidos. China tampoco es una potencia hegem贸nica que pueda tomar a Ir谩n bajo su ala. Pero recordemos tambi茅n que la revoluci贸n isl谩mica ocurri贸 durante la era de la Guerra Fr铆a. El eslogan del ayatol谩 Ruhollah Khomeini era “Ni este ni oeste: el Islam es la 煤nica respuesta”.

El otro tema planteado por las fuerzas pro-Khomeini en 1979 fue la afirmaci贸n de que este iba a ser el gobierno de los desheredados, de los pobres. Pero se ha convertido en una broma hoy en d铆a. Los ricos son cada vez m谩s ricos y son los principales aliados del gobierno, los que est谩n relacionados con los ayatol谩s o los que tienen conexiones con ministros y altos funcionarios. Ir谩n tiene un factor Gini de 42, uno de los m谩s altos de la regi贸n.

El Islam es m谩s o menos el 煤nico aspecto de la revoluci贸n de 1979 que pueden utilizar para reclamar legitimidad, para justificar permanecer en el poder. No creo que ni siquiera los partidarios de la Rep煤blica Isl谩mica den cr茅dito a su ret贸rica antiestadounidense: saben que se trata de esl贸ganes vac铆os. Los familiares de los principales ayatol谩s y funcionarios est谩n todos ocupados solicitando tarjetas de residencia estadounidenses. As铆 que solo les queda el Islam y tratan de mantener su base cada vez m谩s reducida con llamamientos a ‘permanecer fieles a las aspiraciones isl谩micas de la revoluci贸n del ’79’. Por eso no pueden retractarse f谩cilmente del uso del hiyab.

Es interesante que la ola de protestas se produzca despu茅s de dos o tres a帽os, cuando el gobierno de Rouhani est谩 adoptando una visi贸n m谩s relajada con respecto al hiyab. Muchas mujeres, por supuesto, se han aprovechado de esto. Aqu铆 no estamos hablando de los suburbios acomodados, sino de todas partes: muchas mujeres se han sentido capaces de andar sin pa帽uelo en la cabeza. Hace poco habl茅 con varios estudiantes que han regresado de Ir谩n y me dec铆an cu谩ntas mujeres ya no usan velo – todo esto hasta Ebrahim Raisi y la reimposici贸n de las reglas estrictas sobre el hiyab, en medio de un per铆odo de alta tensi贸n y de desesperaci贸n generalizada. Las negociaciones nucleares han fracasado, hay una grave crisis econ贸mica que conduce inevitablemente a la escalada de las protestas y a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La Rep煤blica Isl谩mica impuso medidas represivas a las mujeres tan pronto como consolid贸 su poder. Sin embargo, como en muchos otros temas, la actitud del r茅gimen ha sido contradictoria. A diferencia de los talibanes en Afganist谩n, los gobernantes de Ir谩n quieren aparecer ante el mundo afirmando que creen en la ‘igualdad de g茅nero’. De hecho, como sol铆an decirnos algunos de sus apologistas de “izquierda” en la Coalici贸n brit谩nica “Paremos la Guerra”, las mujeres iran铆es han ocupado puestos importantes en el gobierno isl谩mico: vicepresidenta, l铆der del Majlis. Si bien eso es cierto, lo que no nos dijeron es que todas ellas eran mujeres que estaban muy cerca de los centros de poder (a menudo familiares de ayatol谩s de alto rango).

La realidad de la vida de las mujeres en Ir谩n durante los 煤ltimos 43 a帽os ha sido de gran desigualdad. El sistema legal, ya sea basado en la ley Sharia o retenido de la era del Sha, es completamente mis贸gino, especialmente en lo que respecta al matrimonio, el divorcio, la herencia y los derechos laborales. El l铆der supremo Ali Khamenei y el presidente Ebrahim Raisi est谩n ansiosos por mantener el apoyo de los fundamentalistas dentro del r茅gimen. Por eso esa extra帽a obsesi贸n por lo que las mujeres llevan o dejan de llevar en la cabeza.

Mientras tanto, aunque el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, la mayor铆a no puede encontrar un trabajo adecuado: el empleo femenino, seg煤n cifras del gobierno, es solo del 13%. De hecho, la tasa total de desempleo es muy alta debido a la terrible situaci贸n econ贸mica, como consecuencia directa de los cierres industriales causados 鈥嬧媝or las sanciones, las privatizaciones implacables y la corrupci贸n.

Econom铆a

En Ir谩n, el 80% de la poblaci贸n est谩 urbanizada. Los campesinos se han visto obligados a emigrar a los barrios marginales como resultado directo de las pol铆ticas econ贸micas de la Rep煤blica Isl谩mica. Dos de los alimentos b谩sicos del pa铆s, tambi茅n producidos para la exportaci贸n, eran el arroz y el t茅. En las 煤ltimas dos d茅cadas, capitalistas sin escr煤pulos estrechamente asociados con altos ayatol谩s y funcionarios han inundado el mercado con arroz y t茅 baratos importados del exterior (solo para subir los precios m谩s tarde). Esto ha llevado a la bancarrota a los productores nacionales. La gente ha estado comprando pasta para reemplazar el costoso arroz y el pan, 隆pero ahora tambi茅n hay escasez de pasta! Baste decir que comprar y preparar alimentos para la familia suele ser responsabilidad de las mujeres.

Dado el empeoramiento de la situaci贸n econ贸mica (sanciones, inflaci贸n del 40%, una moneda que cae continuamente de valor y ahora la guerra en Ucrania), muchos iran铆es se ven obligados a tener dos o tres trabajos solo para poder sobrevivir. En la mayor铆a de las familias, las mujeres tienen que trabajar, a pesar de que terminan en trabajos temporales, peor pagados y menos seguros, a veces aceptando trabajos mal pagados trabajando desde casa. Se podr铆a decir que esta fuerza laboral femenina sufre grados de explotaci贸n mucho m谩s altos.

隆Agregue a eso la amenaza de que la polic铆a moral las castigue por no cubrirse la cabeza adecuadamente! En algunos casos, como en el de Mahsa Amini, te arrestan por mostrar un par de cent铆metros de cabello, lo que la polic铆a moral llama ‘hiyab pobre’. No es de extra帽ar que las mujeres de clase trabajadora est茅n tan indignadas.

Pero, de hecho, los estudiantes, los j贸venes y los hombres mayores de la clase trabajadora est谩n apoyando a las mujeres, porque ellos tambi茅n est谩n hartos de la escasez de alimentos, el aumento de los precios, los salarios bajos y no pagados, el desempleo masivo, la abolici贸n de los subsidios a los alimentos y al combustible. Por supuesto, las p茅rdidas de puestos de trabajo se debieron en gran parte a la privatizaci贸n masiva, y la abolici贸n de los subsidios fue una de las condiciones aceptadas por la Rep煤blica Isl谩mica a cambio de los pr茅stamos del Fondo Monetario Internacional. Ir谩n, cabe se帽alar, sigue intentando encabezar la lista de las llamadas econom铆as emergentes que se adhieren a los dictados neoliberales del capitalismo global. Todas las facciones del r茅gimen, tanto ‘reformistas’ como conservadoras, han seguido los dictados del FMI y el Banco Mundial como si provinieran directamente del Cor谩n .

Junto a la pobreza masiva, existe una riqueza incre铆ble amasada por una peque帽a minor铆a: hijos e hijas de ayatol谩s de alto rango y figuras destacadas del r茅gimen. Este grupo hace alarde de sus extravagantes niveles de consumo de lujo en las redes sociales, con p谩ginas de Instagram como #RichKidsofTehran que incluyen fotos de ellos mismos con ropa llamativa y posando junto a Ferraris y piscinas. Tal ostentaci贸n arrogante ha alimentado la indignaci贸n entre la mayor铆a de la generaci贸n m谩s joven del pa铆s, que anhela el cambio. Esta es la generaci贸n de los tel茅fonos m贸viles, las aplicaciones y las redes sociales, por lo que son m谩s que conscientes de que los j贸venes en todo el mundo no sufren el tipo de restricciones absurdas que tienen que soportar en sus vidas privadas.

Los trabajadores

Luego est谩n los trabajadores como los de la Vahed Bus Company y el complejo agroindustrial de ca帽a de az煤car Haft Tappeh. Han hecho huelga regularmente durante los 煤ltimos a帽os contra la privatizaci贸n, la p茅rdida de empleos y el impago de salarios; como era de esperar, se han unido a las protestas. Tambi茅n lo han hecho los trabajadores sider煤rgicos de la planta Ahvaz y los trabajadores petroqu铆micos, los trabajadores de la industria petrolera que organizaron huelgas durante todo el verano, quej谩ndose de las terribles condiciones laborales, la falta de seguridad y los bajos salarios. Ahora tambi茅n gritan consignas contra la dictadura.

El Sindicato de Maestros de Ir谩n es otro grupo que participa en las protestas; muchos de sus l铆deres han sido arrestados. Los maestros est谩n enfrentados con el gobierno desde hace al menos un a帽o y no se trata solo de los salarios: est谩n hartos de la intervenci贸n del gobierno en el plan de estudios; de los bur贸cratas ministeriales dici茅ndoles lo que pueden ense帽ar y lo que no; c贸mo deben tratar a los estudiantes que no est谩n “bien vestidos”; etc. Su sindicato semilegal ha apoyado, en particular, a las alumnas que se han quitado el velo. Hay un cortometraje en las redes sociales que muestra a ni帽as acosando y persiguiendo a un funcionario del gobierno fuera de su escuela despu茅s de que trat贸 de hablarles sobre las virtudes de usar el velo. Los maestros no hicieron nada para detenerlas.

Los abogados tambi茅n est谩n protestando… especialmente contra la corrupci贸n. Saben que para ganar un juicio en Ir谩n hay que sobornar al juez (a menudo un cl茅rigo) o alg煤n otro funcionario del gobierno. Ellos tambi茅n estuvieron en las calles la semana pasada.

Tales ejemplos muestran el alcance de estas protestas. Muchos de los que participan son j贸venes, algunos son estudiantes secundarios, y no tienen miedo. Todo esto significa que la vieja forma en que el gobierno gestiona las protestas -enviando a la polic铆a y las fuerzas de seguridad- no ha funcionado hasta ahora. En casos excepcionales, los miembros de las fuerzas de seguridad han roto filas. Me han enviado un video muy emotivo de una anciana que toma la mano de su hijo, un militar, y le dice: 鈥淣o vale tu vida鈥 y ambos se van. Sin embargo, debo enfatizar que en este momento estos casos son muy raros.

Mir-Hossein Moussavi, l铆der del movimiento Verde en 2009, ha pedido a los soldados y la polic铆a que 鈥渟e queden con la gente鈥. No s茅 exactamente qu茅 significa eso, pero seguramente implica oponerse al gobierno. No lo dice expl铆citamente, pero, por supuesto, todav铆a est谩 bajo alg煤n tipo de arresto domiciliario. El problema es que deber铆a haber hecho tales comentarios en 2009, cuando hab铆a multitudes mucho m谩s grandes en las calles de Teher谩n y otras ciudades importantes, despu茅s de las disputadas elecciones presidenciales. Sin embargo, Moussavi, como otros ‘reformistas’, no puede romper con el r茅gimen isl谩mico: sigue siendo parte integrante de 茅l.

De hecho uno de los avances de las protestas actuales es que no est谩n limitadas por la timidez de gente como Moussavi. Sin embargo, la falta de un verdadero liderazgo y coordinaci贸n a nivel nacional es una de sus principales debilidades, agravada por el 茅xito de las autoridades reduciendo las comunicaciones por Internet. Contrariamente a lo que afirman el ayatol谩 Ali Khamenei y sus seguidores dentro y fuera de Ir谩n, las protestas son espont谩neas, ciertamente no est谩n 鈥渙rganizadas por la CIA o el MI5鈥. La gente com煤n ha salido a la calle porque est谩 indignada, porque quiere un cambio.

Otro aspecto positivo de estas protestas, en comparaci贸n con las protestas de 2018-19 contra la abolici贸n de los subsidios, es que los manifestantes se distancian muy claramente del anterior r茅gimen del Sha. Tan pronto como los estudiantes se unieron, una de sus principales consignas fue 鈥溌uerte al dictador, sea el l铆der o el Sha!鈥. ‘L铆der’ es una referencia a Khamenei, cuyo t铆tulo oficial es ‘l铆der supremo’, y hay varias versiones del mismo eslogan que se repiten por todo el pa铆s, lo que no deja dudas sobre su actitud hacia el r茅gimen del Sha. Los mon谩rquicos exiliados no pueden consolarse con las actuales protestas.

Mahsa Amini era kurda y ha habido varias huelgas y otras protestas en ciudades kurdas como Sanandaj y Sagghez. Sin embargo, contrariamente a los deseos de Arabia Saud铆 y sus bien pagados analistas en los medios, esto no se ha convertido en un movimiento kurdo ‘nacionalista’. Desde el primer d铆a, las protestas en Azerbaiy谩n, Baluchist谩n, Khouzestan, Isfahan, Teher谩n y otras provincias han sido tan airadas, frecuentes y decididas como las de Kurdist谩n. Como se帽alaron varios escritores de izquierda dentro de Ir谩n, estas protestas son de hecho ‘posnacionalistas’ y no se pueden detectar sentimientos nacionalistas separatistas en ninguna de ellas.

Peculiaridades

Ha sido un objetivo a largo plazo de Arabia Saud铆 y de los republicanos neoconservadores en los EEUU dividir a Ir谩n en varios estados peque帽os. Eso resolver铆a el problema de tener que lidiar con el enemigo, ‘Ir谩n’, tal como existe hoy. El 50% del n煤cleo persa de habla farsi de Ir谩n ser铆a despojado de sus provincias con minor铆as nacionales, que se convertir铆an en una Rep煤blica de Azerbaiy谩n en el noroeste, una rep煤blica kurda (probablemente tan corrupta y pro-israel铆 como la autoridad kurda en Irak) y una rep煤blica arabe pro-Saud铆 en Khouzestan. Sabemos que esto es parte integral del plan saud铆, sobre todo porque el canal de televisi贸n internacional de Ir谩n, de mala calidad y en idioma persa (llamado ‘MBS TV’ o simplemente ‘Saudi TV’) ha hecho todo lo posible para promover esta l铆nea y fomentar la divisiones Sin embargo, dentro de Ir谩n no hay se帽ales de tales divisiones en las protestas actuales.

A煤n m谩s rid铆cula es la promoci贸n del esperp茅ntico culto de los Muyahidines e-Khalq, por parte de Iran International TV. Esta es la organizaci贸n iran铆 que se vendi贸 a Saddam Hussein; luego, despu茅s, tras la invasi贸n de Irak en 2003, se vendi贸 a la fuerza de ocupaci贸n estadounidense, solo para terminar en un bloque de pisos claustrof贸bico en Albania, pagado por los saud铆es; y apoyado por aliados de Trump como Rudy Giuliani. Su ‘l铆der’ es Maryam Rajavi, que usa hiyab, quien se divorci贸 de su esposo, Mehdi Abrishamchi, y se cas贸 con el entonces l铆der del MEK, Massoud Rajavi, en 1985 (que desapareci贸 posteriormente). Los miembros femeninos de MEK van con hiyab completo. Muchas han tenido que pasar por una ‘revoluci贸n ideol贸gica’, divorci谩ndose de sus respectivos maridos y cas谩ndose con otros hombres, seg煤n lo determine el liderazgo de la secta, a menudo en ceremonias nupciales masivas. Por lo que podemos decir, el grupo tiene muy pocos partidarios dentro de Ir谩n y no ha participado en las protestas.

Por supuesto, en ausencia de una organizaci贸n coherente, de una estrategia, el movimiento de protesta se enfrenta a graves peligros. Sectores de la izquierda iran铆 comparten la ilusi贸n de que, de alguna manera por arte de magia, las manifestaciones espont谩neas crear谩n una fuerza radical revolucionaria que defender谩 a la clase trabajadora y promover谩 una alternativa socialista. La experiencia nos dice que no ser谩 as铆. Algunos sectores de la izquierda iran铆 han estado dernortados en los 煤ltimos a帽os, algunos de ellos apoyando las sanciones, otros apoyando las intervenciones militares de EEUU en el Medio Oriente, y no se puede esperar que de repente entren en raz贸n.

El papel de las celebridades necesita un comentario. En la era de las redes sociales y los influencers, eso no deber铆a sorprendernos. Todos los d铆as durante el 煤ltimo mes, actores, directores de cine, deportistas iran铆es de ambos sexos, algunos de los cuales trabajaron en estrecha colaboraci贸n con el r茅gimen hasta hace poco, han utilizado sus plataformas de redes sociales para expresar su solidaridad con los manifestantes. No digo que esto sea completamente negativo, hay un elemento positivo en ello, pero al mismo tiempo conlleva el peligro de distracci贸n.

驴Qu茅 pasa con las consignas? Ya he mencionado las reivindicaciones contra la dictadura, y otra muy destacada es ‘Mujer, vida, libertad’. Anteriormente escrib铆 sobre mis reservas con respecto a esta consigna, acu帽ada originalmente por el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n) en Turqu铆a y retomado por sus socios del YPG del Kurdist谩n sirio. Carece de cualquier car谩cter de clase y es lo suficientemente vaga como para permitir que se formen alianzas sin principios. 驴Libertad para qui茅n? 驴Bajo qu茅 sistema econ贸mico? De hecho, ayuda a fomentar la ilusi贸n de que la ‘libertad’ o la igualdad de la mujer pueden lograrse bajo el sistema capitalista. Si est谩s en un pa铆s como Ir谩n, con sus terribles condiciones econ贸micas, el t茅rmino ‘libertad’ alienta un frente popular, es decir, de colaboraci贸n de clases, que incluya feministas isl谩micas, empresarios laicos y ‘reformistas’ del r茅gimen. Muchos en la izquierda la han adoptado como 煤nica consigna, sin otras explicaciones, sin intentar darle un contenido program谩tico concreto.

Por supuesto, encaja como anillo al dedo con el Partido Tudeh, los ‘comunistas oficiales’ de Ir谩n, que vuelven a pedir un 鈥渇rente unido contra la dictadura鈥. (Digo ‘una vez m谩s’, porque este fue exactamente su llamamiento en febrero de 1979, antes de la ca铆da del Sha). Todos conocemos las terribles consecuencias de unirnos con todos los reaccionarios que se oponen a los dictadores de hoy, reaccionarios que quieren imponer su propio tipo de represi贸n. Despu茅s del desastre de apoyar a Jomeini en 1979 y su posterior apoyo a la Rep煤blica Isl谩mica hasta 1983, cuando Tudeh y sus aliados comenzaron a sufrir la represi贸n, el arresto y el encarcelamiento, cabr铆a pensar que habr铆an aprendido la lecci贸n. Aunque claramente no es as铆.

Luego est谩n los trabajadores petroqu铆micos de Vahed y Haft Tappeh. Est谩n defendiendo algunos de los viejos esl贸ganes de 1979 como Nan, kar, azadi (‘Pan, trabajo, libertad’) u otras versiones. Algo evidentemente mucho m谩s avanzado.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado de Joe Biden, Antony Blinken, dijo la semana pasada: 鈥淵a no hablaremos m谩s del JCPOA鈥, el acuerdo nuclear con Ir谩n. 鈥淪olo nos preocupan las protestas鈥. Cualquier intervenci贸n militar estadounidense o sanciones adicionales ser铆an un desastre. Fortalecer铆an al r茅gimen, que actualmente les dice a sus partidarios fuera de Ir谩n que no hay grandes protestas: todo es propaganda de EEUU, Israel, etc. Tal intervenci贸n externa permitir铆a los ataques m谩s brutales de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y debilitar铆a las protestas. Claramente, nadie dentro de Ir谩n est谩 pidiendo esa intervenci贸n.

Sin embargo, el apoyo desde abajo es muy bienvenido. Las mujeres de los pa铆ses vecinos, en Turqu铆a, Irak y Afganist谩n, as铆 como en los pa铆ses europeos y EEUU, han mostrado solidaridad con las mujeres iran铆es. Sin duda, un debilitamiento del islam pol铆tico en Ir谩n tendr谩 importantes consecuencias en Oriente Medio. Por supuesto, todav铆a estamos muy lejos de la ca铆da del r茅gimen, pero la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n se enfrenta ahora a un gran desaf铆o, m谩s serio que en cualquier momento durante los 煤ltimos 44 a帽os.

Las protestas actuales est谩n menos organizadas y son num茅ricamente m谩s peque帽as que las de 2009 (motivadas por lo que las facciones ‘reformistas’ del r茅gimen llamaron unas elecciones presidenciales ‘ama帽adas’). Sin embargo, son m谩s importantes, en parte porque cuentan principalmente con el apoyo de la clase trabajadora y la clase media-baja, y la edad promedio de los manifestantes es m谩s joven, lo que significa que muchos de los que participan tienen menos miedo de las fuerzas de seguridad. M谩s de una d茅cada despu茅s de 2009, y tras el fracaso de la 煤ltima ronda de negociaciones nucleares, no hay esperanzas inmediatas de mejora econ贸mica. Como muchos iran铆es han estado diciendo en las 煤ltimas semanas, no tienen nada que perder – Kard be ostokhan ressidhe (‘El cuchillo ha llegado al hueso’). En 2009, el liderazgo del movimiento estuvo a cargo de dos de las facciones ‘reformistas’ del r茅gimen. En definitiva, quer铆an que la Rep煤blica Isl谩mica sobreviviera. Las protestas actuales no son tan t铆midas.

驴Qu茅 sigue?

Es muy dif铆cil predecir el futuro de estas protestas, pero ciertamente podemos especular sobre varios escenarios. Podr铆amos ver a EEUU, Israel y Arabia Saud铆 tratando de transformar las protestas actuales en una ‘revoluci贸n de color’, promoviendo a los llamados ‘l铆deres’ desde arriba. Tal como est谩n las cosas, es poco probable que funcione, ya que hemos sido testigos de intentos fallidos de producir tales testaferros. Sin embargo, incluso si se produjera tal cambio de r茅gimen, el nuevo estado enfrentar铆a tantos desaf铆os sociales, pol铆ticos y econ贸micos que inevitablemente reanudar铆a la represi贸n, represi贸n que comenzar铆a por atacar a los sectores m谩s pobres de la poblaci贸n.

Otra posibilidad es que el r茅gimen isl谩mico y su l铆der supremo decidan que sus propios intereses exigen cambiar sus pol铆ticas actuales. Ya tenemos dos ‘grandes ayatol谩s’ en la ciudad religiosa de Qom pidiendo compromiso, y los ‘reformistas’ est谩n adoptando una posici贸n similar. El l铆der supremo puede destituir al presidente actual y nombrar un reemplazo interino; en tales circunstancias, todo lo que podemos esperar son cambios muy superficiales. La grave situaci贸n econ贸mica seguramente dar谩 lugar a nuevas protestas.

En lo que respecta a la Rep煤blica Isl谩mica, el escenario m谩s probable es un aumento de la represi贸n, por ejemplo, el despliegue de las brigadas de 茅lite de la Guardia Revolucionaria con el objetivo de aplastar todas las protestas. El 16 de octubre fuimos testigos de un incendio en la prisi贸n de Evin, donde est谩n detenidos muchos de los arrestados en las recientes protestas. Las autoridades afirman que el incendio se inici贸 en la 鈥渟ecci贸n no pol铆tica鈥 de la prisi贸n, mientras que otra versi贸n dice que hubo 鈥渦n mot铆n que desemboc贸 en un incendio鈥. La oposici贸n dice que se dispararon bombas incendiarias contra los prisioneros en Evin (hay un precedente para esto: el incendio en el cine Rex en 1978 fue iniciado por partidarios del ayatol谩 Jomeini). Probablemente no sepamos la verdad en un futuro pr贸ximo, pero en alg煤n momento descubriremos qui茅n fue el responsable de las ocho muertes oficialmente declaradas en Evin. En 煤ltima instancia, la culpa recae en el l铆der supremo, ya que los que murieron eran prisioneros en una c谩rcel iran铆. Todo esto demuestra el tipo de ataque brutal que puede organizar el r茅gimen.

Para la izquierda, el mejor escenario es si contin煤an estas protestas. Todos los d铆as somos testigos de la incorporaci贸n de nuevos grupos de trabajadores. Despu茅s de una serie de privatizaciones, ya no podemos confiar en una huelga petrolera nacional (como en 1979). Pero se est谩n dando las condiciones para que podamos construir una organizaci贸n seria, con un programa serio. Cuanto antes se pueda hacer, m谩s cerca estaremos del derrocamiento revolucionario del gobierno de la Rep煤blica Isl谩mica, con consecuencias sin precedentes no solo para Ir谩n, sino para todo el Medio Oriente.

El significado de la huelga de los trabajadores del petr贸leo

Farid Mahoutchi

El lunes [10 de octubre], los trabajadores de un complejo petroqu铆mico en Asaluyeh, al sur de Ir谩n, se levantaron en huelga. Sus colegas de la refiner铆a de petr贸leo de Abad谩n se unieron a ellos el martes. Cuatro semanas despu茅s del inicio de las grandes protestas en Ir谩n, la huelga de los trabajadores del petr贸leo y la petroqu铆mica es considerada como un punto de inflexi贸n.

No es la primera vez que los trabajadores del petr贸leo, principalmente los que tienen un contrato a t茅rmino, se declaran en huelga. Pero antes, hab铆an organizado manifestaciones para exigir sus derechos. Las protestas fueron reprimidas y muchos trabajadores de escasos recursos fueron encarcelados o despedidos. Sin embargo, los trabajadores petroleros iran铆es se unieron al levantamiento nacional y a la demanda popular de “cambio de r茅gimen”.

Desencadenadas inicialmente por la muerte de una joven kurda de 22 a帽os [Mahsa Amini] mientras se encontraba detenida por la polic铆a, las protestas iran铆es se convirtieron en una revoluci贸n, la gente exige nada menos que un cambio de r茅gimen. Las protestas continuaron pese a la violenta represi贸n del r茅gimen.

El primer momento decisivo de la revuelta iran铆 fueron las manifestaciones del s谩bado [8 de octubre], a las que se sumaron los estudiantes. Estas manifestaciones se produjeron d铆as despu茅s de la sangrienta represi贸n durante la oraci贸n en Zahedan y despu茅s de que el L铆der Supremo del r茅gimen, Ali Jamenei, amenazara a los iran铆es mientras y elogiara a sus fuerzas represivas.

El levantamiento iran铆 conoci贸 lo que muchos consideran como el segundo gran momento cuando los trabajadores petroleros con contrato a t茅rmino iniciaron su huelga por varias razones:

– Considerada como la principal fuente de ingresos del r茅gimen, el cierre o la paralizaci贸n parcial de la industria petrolera es un gran golpe para la teocracia gobernante de Ir谩n. En otras palabras, los trabajadores controlan la principal fuente de ingresos del r茅gimen.

– Los trabajadores iran铆es se encuentran entre las clases m谩s oprimidas y desfavorecidas de la sociedad. La corrupci贸n y la incompetencia del r茅gimen han convertido a la sociedad iran铆, y en particular a la clase trabajadora, en un polvor铆n. Ir谩n cuenta con casi 15 millones de trabajadores, que forman una gran parte de la poblaci贸n junto con sus familias. As铆, los trabajadores que se unen al levantamiento suponen una seria amenaza para la teocracia en el poder.

– Los trabajadores no tienen nada que perder dada la corrupci贸n del r茅gimen y el saqueo de sus riquezas. Su participaci贸n en el actual levantamiento significa que las protestas han entrado en una nueva era.

– Los trabajadores petroleros iran铆es cuentan con sus sindicatos y se encuentran entre los sectores m谩s organizados por su historial de rebeld铆a. Esto les ha facilitado la organizaci贸n de protestas y huelgas, y la r谩pida difusi贸n de las mismas es una prueba de ello.

– Cabe destacar que durante los 煤ltimos meses del r茅gimen del Sha, la huelga de los trabajadores petroleros iran铆es, en 1979, supuso un golpe fatal para el r茅gimen. La comunidad internacional no sancion贸 al r茅gimen del Sha, pero la huelga de los trabajadores sacudi贸 gravemente su econom铆a.

En s铆ntesis, la huelga de los trabajadores petroleros confirm贸 la f茅rrea determinaci贸n del pueblo iran铆 de derrocar a la teocracia gobernante a toda costa. El r茅gimen saquea la riqueza de la naci贸n iran铆 para mantener su poder mediante la exportaci贸n del terrorismo al extranjero y la represi贸n dentro del pa铆s. La comunidad internacional debe aumentar la presi贸n sobre el r茅gimen y apoyar a los iran铆es en la exigencia del respeto de sus derechos.

