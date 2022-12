–

Mientras en Ir谩n contin煤an las protestas contra el r茅gimen de los ayatolas, tambi茅n se multiplican las condenas a muerte contra manifestantes acusados de 鈥渆nemistad con Dios, rebeli贸n armada contra el Estado o insultar al Profeta鈥.

Hasta este fin de a帽o, eran m谩s de 30 los civiles condenados a muerte. Seg煤n Amnist铆a Internacional (AI), 26 manifestantes detenidos durante las protestas pacificas contra el gobierno iran铆 podr铆an ser ejecutados en el corto plazo. El caso que m谩s trascendi贸 a la opini贸n p煤blica durante este mes, fue el del futbolista iran铆 Emir Nasir Azadani, pero otros dos jugadores aparecen entre los condenados a muerte: se trata de Said Yaqub y Salih Mir Haii. A ellos se le suman tres raperos, Saman Yasin, Tomac Salihi y Behram Ali Kendi. Y tres mujeres: Mesha Muhamed, Fehime Kerim y Farzane Qerehesnli.

Los y las condenadas est谩n acusadas de 鈥渋njurias contra el Profeta鈥. Por ese mismo delito, ya fueron ejecutados en la horca el joven de 23 a帽os Mohsen Shekari y el luchador deportivo Majid Reza Rehneverdi.

El art铆culo 262 del C贸digo Penal Isl谩mico, vigente en Ir谩n, establece que si alguien insulta a Mahoma o a otros profetas del Islam, esa persona est谩 sujeta a ser condenada a muerte. La 鈥渆nemistad con Dios鈥 o moharebeh, es una de las figuras m谩s utilizadas desde que estallaron las protestas en demanda de libertad y justicia luego del asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini en manos de la 鈥減olic铆a moral鈥.

Sin embargo, en Ir谩n hay muchas causales por las cuales se puede condenar a una persona a la ejecuci贸n. Entre ellas se encuentran la de 鈥渉acer la guerra a Dios鈥 o de 鈥減ropagar la corrupci贸n鈥, ambas incorporadas al sistema judicial iran铆 en 1982 y parte del C贸digo Penal Isl谩mico desde 1990.

Otros delitos que pueden ser punibles con la muerte, la amputaci贸n de miembros o la deportaci贸n, de acuerdo con la ley isl谩mica vigente en el pa铆s, son 鈥渦tilizar armas para intimidar al pueblo, rebeli贸n armada contra el Estado, planear el derrocamiento del Estado y robo a mano armada鈥. En 2011, se incorpor贸 un nuevo art铆culo al C贸digo Penal para tipificar aquellos 鈥渄elitos que afectan a la seguridad p煤blica del pa铆s, perturban la seguridad, perjudican a las personas y a la propiedad p煤blica y privada鈥. Esta figura es una de las m谩s utilizadas para reprimir las actuales protestas.

De hecho, de acuerdo con el r茅gimen iran铆, los y las condenadas a muerte lo est谩n debido a que utilizaron armas contra las fuerzas de seguridad o contra el gobierno central, y no tanto por delitos m谩s 鈥渁bstractos鈥, como el de la ofensa a Dios. En el caso particular del futbolista Nasir Azadani, de 26 a帽os, el jefe del tribunal de Isfahan, Asadollah Jafari, afirm贸 que el deportista era 鈥渦no de los nueve acusados en el caso en el que tres agentes de seguridad fueron asesinados durante los disturbios del 25 de noviembre鈥. Por lo que, de acuerdo con el gobierno, se trata de un 鈥渢errorista peligroso鈥.

Los agentes pertenec铆an al Basij, una fuerza paramilitar ligada a los Guardianes de la Revoluci贸n. Jafari justific贸 que 鈥渆l acusado ha confesado abiertamente sus acciones criminales. Tambi茅n hay un v铆deo de c谩maras locales y suficiente documentaci贸n de que esta persona es miembro de un grupo armado, y la acusaci贸n se ha emitido en base a estos documentos, demostrando que era parte de una red organizada para combatir contra las bases de la Rep煤blica Isl谩mica鈥. Lo cierto es que los y las detenidas son cada vez m谩s y sin acusaciones concretas de haber cometido un delito. Directamente, son imputados o imputadas bajo la figura de moharebeh.

Lo que sucede en el pa铆s es extremadamente complejo, y el gobierno no est谩 logrando dar respuesta a las demandas leg铆timas de sus ciudadanos y ciudadanas. Las detenciones de alto perfil contin煤an, como la de la actriz Taraneh Alidoosti, arrestada hace dos semanas luego de denunciar, a trav茅s de su cuenta de Instagram -que fue bloqueada-, la ejecuci贸n de Mohsen Shekari, condenado por herir a un integrante del Basij durante las protestas. Las ejecuciones ordenadas por el r茅gimen iran铆 son p煤blicas y esto contribuye cada vez m谩s a la indignaci贸n generalizada de los y las manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos, ya sean extranjeras o iran铆es, calculan que alrededor de 20.000 personas fueron detenidas o encarceladas desde que comenzaron las protestas. En particular, 44 abogados, de las cuales 15 son mujeres, fueron arrestados. Del total, 20 abogados y abogadas fueron puestos en libertad bajo fianza, aunque los procesos judiciales en su contra contin煤an. De las abogadas, Sina Yousefi, subdirectora de la Comisi贸n de Derechos Humanos de los Juristas de Azerbaiy谩n Oriental, y Negi Kiani, fueron sentenciadas a prisi贸n y se les prohibi贸 salir del pa铆s.

D铆as atr谩s, se conoci贸 un nuevo informe publicado por Iran Human Rights (IHR) denunci贸 que cualquier activismo a favor de los derechos humanos en Ir谩n es reprimido de forma violenta. La instituci贸n remarc贸 que la situaci贸n de los y las defensoras de los derechos humanos se deterior贸 considerablemente en comparaci贸n con el a帽o pasado.

Seg煤n el informe, los y las activistas se encuentran detenidas ilegalmente, de forma 鈥減reventiva鈥, en sus domicilios. Como ejemplo, se cit贸 los casos de Golrokh Irayi-Ebrahimi, Milad Fadayi, Saba Sherdoost y Majid Tavakoli o Arash Sadeghi, arrestado a pesar de padecer c谩ncer.

IHR advirti贸 que 鈥渉ay profesores que fueron detenidos o sufrieron represalias por negarse a entregar nombres de alumnos y estudiantes que protestaban o estaban en huelga鈥, y una de las docentes 鈥減erdi贸 la vida debido a un ataque al coraz贸n por la presi贸n鈥.

Desde que se iniciaron las protestas en Ir谩, al menos 469 personas, entre ellas 63 ni帽os y 32 mujeres, fueron ultimadas por las fuerzas de seguridad. Las personas abatidas corresponden a 25 provincias del pa铆s, la mayor铆a en Sist谩n y Baluchist谩n, Azerbaiy谩n Occidental, Kurdist谩n, Teher谩n y Mazandar谩n, respectivamente.

Ya van m谩s de tres meses de protestas sostenidas en Ir谩n, lo que habla a las claras de una necesidad social de transformaci贸n concreta en el pa铆s de mayor铆a persa. Quienes est谩n al frente de las movilizaciones son j贸venes de entre 20 y 40 a帽os que no vivieron los a帽os de gloria de la Revoluci贸n Isl谩mica y no se sienten interpelados por la 茅pica revolucionaria. En ese contexto, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es una demanda clave, que desencaden贸 las revueltas, pero no la 煤nica. Adem谩s, reclaman una apertura democr谩tica real y un mayor bienestar econ贸mico que, en un contexto de crisis, el r茅gimen no les est谩 pudiendo otorgar desde ya hace muchos a帽os.

Las protestas en Ir谩n est谩n sostenidas por amplios sectores de la poblaci贸n, muchos de los cuales no necesariamente exigen instaurar valores o un sistema m谩s occidentalizado, sino adaptar y modernizar la idiosincrasia del pa铆s en un sistema donde las nuevas generaciones tambi茅n se sientan incluidas. Por lo pronto, esto parece bastante lejos de concretarse, mientras el r茅gimen ingresa en una de sus etapas m谩s represivas y duras desde el triunfo de la Revoluci贸n Isl谩mica en 1979.

FUENTE: Leandro Albani y Gonzalo Fiore Viani / La tinta

