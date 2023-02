–

Nikki R. Keddie

La resistencia noviolenta ha desempe帽ado un papel influyente en la historia de Ir谩n desde finales del siglo XIX, en particular, al desafiar a los gobernantes injustos y su sumisi贸n a los intereses extranjeros. Cr铆ticamente, esto ha implicado una alianza estrat茅gica recurrente entre sectores del clero; l os comerciantes del bazar; y la 茅lite intelectual secular, generalmente modernizadora y nacionalista. Al carecer de un acuerdo real sobre los objetivos deseados, esta alianza se ha basado en gran medida en la existencia de enemigos comunes, la dinast铆a gobernante y sus partidarios extranjeros, y ha sido potente en la organizaci贸n en torno a temas antiimperialistas, como las concesiones hechas a intereses comerciales extranjeros.

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淚ran: Nonviolent Revolts, 1890鈥1906禄 escrito por Nikki R. Keddie en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Nikki R. Keddie (de soltera Anita Ragozin , 30 de agosto de 1930) es una acad茅mica estadounidense de historia oriental, iran铆 y de mujeres. Es profesora em茅rita de historia en la Universidad de California, Los 脕ngeles.

En este cap铆tulo, me centro en el per铆odo en que esta alianza se forj贸 por primera vez durante la dinast铆a Qajar (1794-1925) y, en particular, las protestas del tabaco de 1891-1892 y la subsiguiente revoluci贸n constitucional de 1905-1911. Esta alianza resurgi贸 durante la dinast铆a Pahlavi, especialmente en la campa帽a de nacionalizaci贸n del petr贸leo de 1951-1953, en las protestas antigubernamentales de principios de la d茅cada de 1960 e incluso en el movimiento de 1978-1979 que derroc贸 a la monarqu铆a y finalmente anunci贸 la revoluci贸n isl谩mica. Todos estos episodios implicaron, en mayor o menor medida, esfuerzos para deshacerse del control extranjero de la econom铆a iran铆 y construir una sociedad y un estado independientes.

El contexto pol铆tico y econ贸mico de los movimientos de protesta de 1890-1911 fue la estrecha relaci贸n entre la dinast铆a gobernante y las potencias extranjeras, en particular, pero no exclusivamente, Rusia y Gran Breta帽a. Desde principios del siglo XIX, Rusia y Gran Breta帽a compitieron entre s铆 para controlar Ir谩n. Ambos intervinieron en la pol铆tica y la econom铆a iran铆, mediante sobornos y amenazas, y militarmente protegiendo el trono. Adem谩s, Rusia, Gran Breta帽a y Francia recibieron una serie de concesiones econ贸micas y culturales, como contratos lucrativos y aranceles bajos sobre las importaciones. El tema de estos aranceles preferenciales suscit贸 protestas y peticiones espor谩dicas entre los bazaris iran铆es (t茅rmino que engloba a los comerciantes y artesanos de los bazares tradicionales) cuyas ventas se vieron afectadas negativamente, pero estas protestas no suger铆an la magnitud de las revueltas de finales del siglo XIX.

Ir谩n no es el 煤nico que no tiene grandes pensadores que promovieron una filosof铆a de resistencia noviolenta. La historia iran铆 incluye elementos que glorifican la violencia, como la celebraci贸n de los antiguos reyes iran铆es en la epopeya Shahnameh y la admiraci贸n nacionalista m谩s reciente por varios gobernantes conquistadores. Las culturas de muchas tribus n贸madas, que formaron gran parte de la poblaci贸n de Ir谩n hasta la d茅cada de 1920, involucraron el uso de la violencia para proteger las rutas migratorias y, en ocasiones, para asegurar el dominio sobre las poblaciones locales asentadas. La violencia hacia las mujeres, los esclavos y, en ocasiones, las minor铆as religiosas o culturales fue ampliamente aceptada. Se encontraron tendencias compensatorias en las 贸rdenes y la poes铆a suf铆es, incluido el trabajo del poeta Jalal al-Din Rumi, quien respald贸 la unidad de la humanidad y desalent贸 la enemistad hacia los dem谩s. Sin embargo, pol铆ticamente estas tendencias generalmente abogaban por el quietismo, lo que significa aceptar gobernantes o l铆deres locales, sin importar cu谩n opresivos sean. Aquellos que deseaban evitar la violencia eran m谩s propensos a unirse a grupos m铆sticos que se concentraban en pr谩cticas individuales y grupales internas que a defender la resistencia basada en ideas que podr铆an parecer contradecir el Cor谩n. Sin embargo, los iran铆es que resistieron activamente a los gobernantes o a los extranjeros a menudo recurrieron a un repertorio familiar de medios noviolentos, especialmente pidiendo santuario, cerrando bazares y manifestaciones masivas, aunque no renunciaron a las amenazas o al uso de la violencia.

Los movimientos de protesta que describo en este cap铆tulo no rechazan la violencia en su totalidad, pero recurrieron a la historia de acci贸n popular de Ir谩n para llevar a cabo diversas formas de resistencia noviolenta. Adem谩s, fueron influenciados por nuevos movimientos religiosos que surgieron en el siglo XIX y, a su vez, ayudaron a dar forma a las campa帽as de protesta de 1890-1911.

El quietismo y el desaf铆o a 茅l

Durante siglos, los principales ulama (clero) favorecieron el quietismo pol铆tico hacia las dinast铆as que gobernaron Ir谩n, en particular los Safavids (1501鈥1722) y los Qajars de principios del siglo XIX. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el nuevo movimiento Babi se convirti贸 en una seria amenaza tanto para el poder real como para el de los ulemas. Los adherentes cre铆an que Sayyed Ali Mohammad de Shiraz era el Bab, la puerta de entrada al Im谩n Oculto (que regresar铆a como el Mahdi mesi谩nico). En 1850, su encarcelamiento y ejecuci贸n provocaron levantamientos de Babi que fueron reprimidos sin piedad. Aquellos que siguieron las ense帽anzas originales del Bab, llamados Azalis, permanecieron activamente hostiles a los Qajars y a los ulama. Aunque algunos ulemas se convirtieron en Babis o simpatizantes, la mayor铆a permaneci贸 unidos con los Shahs contra los Babis 鈥渁p贸statas鈥. En la d茅cada de 1860, Baha鈥檜llah, el medio hermano del sucesor del Bab, se autoproclam贸 el futuro profeta predicho por el Bab y cre贸 la religi贸n bah谩鈥櫭, seguida por la gran mayor铆a de los bab铆es y los nuevos conversos. Tanto las ramas bab铆es como bah谩鈥櫭璼 de la religi贸n ped铆an reformas en las relaciones humanas, pero los bah谩鈥櫭璼 estaban m谩s influenciados por las ideas liberales occidentales. Significativamente para la historia de la resistencia noviolenta, los bah谩鈥櫭璼, aunque su renuncia a la violencia fue generalmente quietista, llamando a la aceptaci贸n de los poderes f谩cticos, a menudo abog贸 por importantes reformas constitucionales y judiciales.

Los bab铆es y los bah谩鈥櫭璼 influyeron en varios reformadores iran铆es no bab铆es, que inclu铆a hombres con puestos de embajadores o ministros como Mirza Hosain Khan y Malkum Khan, este 煤ltimo habiendo tenido un contacto cercano con los babis en el Imperio Otomano. Sin embargo, los babis fueron vistos oficialmente como herejes ya que los musulmanes vieron a Mahoma como el 煤ltimo profeta y rechazaron las afirmaciones prof茅ticas posteriores. Esto puso a los bab铆es y bah谩鈥櫭璼 en una posici贸n peor en los pa铆ses musulmanes que a los cristianos, jud铆os y zoroastrianos que fueron aceptados como 鈥済ente del libro鈥 cuyos profetas precedieron a Mahoma. Hubo varios pogromos anti-bah谩鈥櫭璼 en la 茅poca de Qajar, a menudo instigados por los principales ulama.

Sin embargo, cientos de miles de iran铆es descontentos con el gobierno autoritario de los Qajars se uni贸 a estos movimientos religiosos, lo que ayud贸 a abrir sus mentes a las ideas reformistas y liberales. Como resultado, ambos movimientos y Azali Babis en particular, a menudo sin revelar su afiliaci贸n religiosa, desempe帽aron un papel destacado en la campa帽a constitucional de 1906 e influyeron en otros participantes no babis.

Desarrollos que conducen a la Protesta del tabaco de 1891鈥1892

Antes de la protesta nacional contra el tabaco de 1891鈥1892, hubo varios eventos menores que contribuyeron a que los iran铆es creyeran que la resistencia, incluida la resistencia noviolenta, contra los gobernantes ego铆stas y autocr谩ticos y la dominaci贸n extranjera podr铆a ser efectiva. Hubo numerosas protestas locales, a menudo en las que participaron mujeres y minor铆as, contra los actos arbitrarios de los gobernadores provinciales o los escandalosos aumentos de precios. Las formas tradicionales de protesta noviolenta inclu铆an tomar bast (refugio inviolable) en santuarios, mezquitas y legaciones extranjeras; cierre de bazares; boicotear productos extranjeros; y amenazar, aunque no llevar a cabo, actos violentos. A partir de 1830, grupos de comerciantes y los artesanos en los bazares urbanos solicitaron a los Shah o gobernadores que redujeran la competencia de los importadores extranjeros, que por tratado pagaban aranceles bajos y estaban exentos de algunos impuestos locales. Estas protestas de petici贸n generalmente fracasaron ya que, dados sus tratados a largo plazo, hab铆a poco que el gobierno pudiera hacer salvo arriesgarse a la guerra.

Sin embargo, a veces tuvieron 茅xito las manifestaciones locales de protesta, a menudo por mujeres, contra los altos precios de los alimentos b谩sicos, como la harina y el pan. Se cre铆a ampliamente que el Islam integraba la justicia como un valor b谩sico (o equidad), lo que implicaba un trato justo, incluida la equidad econ贸mica, para todos. Como resultado, las protestas a menudo se expresaban en demandas de justicia.

A principios de la d茅cada de 1870, la oposici贸n noviolenta result贸 en la cancelaci贸n de un enorme concesi贸n que otorga el control de casi toda la econom铆a de Ir谩n a un s煤bdito brit谩nico, el bar贸n Julius de Reuter (famoso por las agencias de noticias). A cambio de pagos a los negociadores del tratado y peque帽as regal铆as al estado, Reuter obtuvo los derechos para construir todos los ferrocarriles y tranv铆as, crear un banco nacional, explotar la mayor铆a de los minerales y construir otras empresas industriales y agr铆colas. Un primer ministro iran铆 reformista, Mirza Hosain Khan, promovi贸 esta concesi贸n como un atajo a la modernizaci贸n, pero los rusos excluidos se opusieron al trato, tambi茅n muchos comerciantes, una facci贸n en la corte dirigida por el la esposa favorita de Shah, y por el peque帽o grupo de nacionalistas progresistas. Su influencia fue lo suficientemente fuerte como para forzar la destituci贸n de Mirza Hosain Khan y lograr que el Shah retrasara la construcci贸n del ferrocarril (una condici贸n de la concesi贸n) para que tuviera una excusa para cancelar la concesi贸n.

Posteriormente, sin embargo, en 1888, el gobierno brit谩nico utiliz贸 la reclamaci贸n de Reuter de compensaci贸n por esta cancelaci贸n para obligar al Shah, Naser al-Din Qajar (r. 1848鈥1896), a restablecer partes del acuerdo. Otorgar al Imperial Bank of Persia, de propiedad brit谩nica, los derechos exclusivos para emitir billetes de banco para todas las transacciones monetarias en Ir谩n fue inmediatamente impopular entre los comerciantes locales que perdieron ante el monopolio brit谩nico del papel moneda. A煤n m谩s resentida fue la concesi贸n que otorgaba a una empresa brit谩nica el monopolio de las operaciones internas y el comercio exterior de productos de tabaco en todo Ir谩n. Los comerciantes se opusieron porque les quitaron sus ganancias en el comercio de tabaco; los iran铆es comunes se opusieron a dar tanto control sobre sus vidas y medios de subsistencia a los extranjeros; a los ulama no les gustaba la mayor presencia de extranjeros y sus formas, como la mezcla de g茅neros, la vestimenta extra帽a y las ideas modernas no isl谩micas; y muchos lo vieron como un paso hacia el control extranjero de Ir谩n.

Varios hilos de oposici贸n comenzaron a unirse. El Shah, despu茅s de despedir a Mirza Hosain Khan, abandon贸 todos los intentos de reforma y desalent贸 la educaci贸n y los viajes al extranjero de los iran铆es. Los reformadores modernizadores, algunos de los cuales hab铆an favorecido la concesi贸n de Reuter, a la que se opusieron la mayor铆a de los comerciantes, ahora se realinearon. Algunos reformadores permanecieron en el gobierno y operaron entre bastidores. Otros, que a menudo viv铆an en el extranjero, publicaron art铆culos o tratados que favorec铆an el gobierno representativo y la regla de derecho y denunciaban las concesiones extranjeras.

Algunos ulemas destacados respondieron a las quejas de sus seguidores y se opusieron al creciente control de las pol铆ticas iran铆es por parte de 鈥渋ncr茅dulos鈥 extranjeros. Uno de los cr铆ticos del Shah fue Sayyed Jamal al-Din Asadabadi, conocido como Afghan铆, pero iran铆 de nacimiento. En 1890, tuvo que refugiarse en un santuario cerca de Teher谩n, donde continu贸 predicando contra el creciente control y las concesiones extranjeras, y ense帽贸 a sus medios seguidores como la distribuci贸n de panfletos y la formaci贸n de organizaciones secretas. Finalmente, el Shah viol贸 el santuario de Afgani y lo llev贸 al exilio en el Irak otomano en 1891. A pesar de su exilio, Afghani sigui贸 siendo una poderosa voz de resistencia a las pol铆ticas del Shah.

El movimiento del tabaco de 1891鈥1892

En 1890, tras el tercer viaje de Naser al-Din Shah a Europa, se otorg贸 a un s煤bdito brit谩nico, a un precio muy bajo, una concesi贸n que otorgaba todo el control econ贸mico sobre el cultivo, la venta y la exportaci贸n de productos de tabaco iran铆es. La concesi贸n se mantuvo en secreto hasta que, a fines de 1890, el peri贸dico en idioma persa Akhtar, con sede en Estambul, public贸 una fuerte cr铆tica. A diferencia de la mayor铆a de las otras concesiones, esta cubr铆a un producto que ya se cultivaba y usaba ampliamente en Ir谩n; por lo tanto, seguramente despertar铆a una amplia oposici贸n entre comerciantes, tenderos y terratenientes, as铆 como entre la gente com煤n. Tanto hombres como mujeres en Ir谩n usaban mucho el tabaco en forma de pipas de agua y tambi茅n era un cultivo de exportaci贸n. Pronto el clero chi铆ta, que ten铆a v铆nculos familiares y lazos ideol贸gicos con las clases del bazar, se sumaron a una oposici贸n que fortalecidos por su indignaci贸n contra el hecho de que una empresa cristiana extranjera ahora controlaba el comercio de tabaco de Ir谩n.

Ocurrieron protestas en varias ciudades una vez que los agentes de la compa帽铆a tabacalera empezaron a llegar y publicar plazos para la venta de todos los tabacos a la empresa. Las protestas adoptaron principalmente formas nouviolentas, como manifestaciones masivas a las que a menudo se dirigieron l铆deres clericales y negativas a vender tabaco. La primera gran protesta ocurri贸 en Shiraz, donde un destacado cl茅rigo predic贸 el incumplimiento de la orden de vender tabaco a la empresa. En represalia, el gobierno expuls贸 al principal l铆der religioso del movimiento, quien se dirigi贸 al Irak otomano donde se reuni贸 con Afghani. Posteriormente, Afghani escribi贸 al destacado cl茅rigo chi铆ta radicado en Irak, Hajj Mirza Hasan Shirazi, pidi茅ndole que denunciara el Shah y su venta de Ir谩n a los europeos. En ese momento, Shirazi respondi贸 escribiendo en privado al Shah, repitiendo muchos de los puntos de Afghani contra la proliferaci贸n de concesiones a los extranjeros.

Mientras tanto, continuaron las manifestaciones masivas en Ir谩n. Las protestas de Tabriz, donde algunos participantes amenazaron con matar a representantes reales y de la compa帽铆a, fueron tan amenazantes que el gobierno decidi贸 suspender la concesi贸n de tabaco all铆. Tambi茅n en Mashdad, algunos manifestantes amenazaron con matar a los representantes de la empresa. Sin embargo, en otras partes de Isfahan, Teher谩n y varias otras ciudades, las protestas masivas en expansi贸n se organizaron de manera noviolenta, apelando a los principales ulama para que se opusieran a la concesi贸n.

El paso final fue un triunfo de la resistencia noviolenta. Se emiti贸 una fatwa (decreto) a nombre del l铆der iran铆 de la comunidad chi铆ta, Shirazi, con sede en Irak, que confirm贸 cuando se cuestion贸 su autor铆a. Dec铆a que todo uso y comercio de tabaco, mientras existiera la concesi贸n, era contra la voluntad del Im谩n Oculto. El objetivo del boicot no era dejar de fumar como tal, sino forzar la cancelaci贸n de la concesi贸n del tabaco. Esta fatwa asegur贸 la ampliaci贸n de la desobediencia civil. El boicot al tabaco comenz贸 primero en Isfahan por parte de algunos de sus cl茅rigos destacados y se extendi贸 r谩pidamente a las principales ciudades y pueblos de todo Ir谩n. En diciembre En 1891, el movimiento culmin贸 con un boicot nacional sorprendentemente exitoso sobre la venta y el uso del tabaco, observado incluso por las esposas del Shah y los no musulmanes. Quienes reportaron este evento fueron un谩nimes en decir que no se pod铆a ver a nadie en Ir谩n fumando o comprando o vendiendo tabaco en este per铆odo.

Ante la unidad del pueblo y un nivel sin precedentes de cumplimiento del boicot, el gobierno intent贸 acabar con el monopolio interno de la empresa y dejar inalterable su monopolio sobre las exportaciones de tabaco. Una manifestaci贸n masiva para protestar por esto en Teher谩n, en la que varias personas murieron por disparos del gobierno, fue seguida por protestas nopviolentas a煤n m谩s masivas. Esta presi贸n oblig贸 al gobierno a cancelar toda la concesi贸n tabacalera, a pesar de que cargaba con una gran deuda por el pago exorbitante a la tabacalera de los gastos reclamados.

Esta lucha suger铆a que las victorias contra el gobierno autocr谩tico, incluso con respaldo extranjero, podr铆an obtenerse con poca o ninguna violencia si los comerciantes, los ulemas, los reformadores intelectuales y de 茅lite y la gente com煤n trabajaran juntos con un objetivo 煤nico y espec铆fico en mente. Si bien estallaron algunos incidentes violentos, principalmente en Tabriz y Mashhad, el movimiento sigui贸 siendo predominantemente noviolento. El tema de los grupos 茅tnicos y las minor铆as no fue importante en el movimiento, excepto en la medida en que se vio que los no musulmanes observaban el boicot al tabaco definido isl谩micamente.

Un impacto a largo plazo del movimiento del tabaco fue el origen de una alianza t谩ctica y estrat茅gica entre algunos del naciente grupo de modernizadores iran铆es. Estos inclu铆an varios babis, secularistas y nacionalistas, con una gran cantidad de comerciantes amenazados por la dominaci贸n econ贸mica occidental, y una secci贸n de los ulemas a los que no les gustaba el crecimiento del control imperial y cristiano occidental en Ir谩n. Esta alianza iba a reaparecer en la revoluci贸n de 1905-1911. El movimiento tambi茅n fue pionero en t谩cticas que se usaron nuevamente durante la revoluci贸n constitucional: folletos, manifestaciones masivas y contacto telegr谩fico entre ciudades iran铆es y entre Ir谩n y el santuario chi铆ta en las ciudades de Irak.

Durante algunos a帽os despu茅s del movimiento del tabaco, el Estado logr贸 comprar algunos de los ulemas con subsidios y suspendiendo las concesiones extranjeras. Sin embargo, los continuos problemas subyacentes de la autocracia en connivencia con el imperialismo significaron que la resistencia civil, ahora inspirada por la confianza y las habilidades ganadas del exitoso movimiento tabacalero, estaba destinada a reaparecer en forma a煤n mayor y con demandas m谩s radicales en los pr贸ximos a帽os.

Antecedentes de la revoluci贸n constitucional de 1905-1911

Entre 1892 y 1905 creci贸 el descontento con el gobierno. Despu茅s de que un seguidor afgano asesinara a Naser al-Din en 1896, Muzaffar al-Din (r. 1896鈥1907) fue un Shah d茅bil que instituy贸 pocas reformas. En cambio, incurri贸 en grandes pr茅stamos de Rusia, utilizados principalmente para financiar sus extravagantes viajes por Europa, y puso las aduanas iran铆es bajo el control de un impopular belga. Se formaron sociedades secretas que involucraron a reformadores pero tambi茅n apelaron a l铆deres religiosos y trabajaron contra la autocracia de Ir谩n y a favor de la reforma. Las victorias japonesas en la Guerra Ruso-Japonesa y la Revoluci贸n Rusa de 1905, que otorgaron un parlamento representativo, dieron mayor 铆mpetu tanto a la revuelta como a las ideas constitucionales parlamentarias en Ir谩n.

Adem谩s, varias figuras gubernamentales e intelectuales iran铆es propusieron importantes reformas en la gobernanza. Sus ideas influyeron en los iran铆es y los prepararon para acciones populares de desobediencia civil y rebeli贸n contra el gobierno autocr谩tico y la dominaci贸n extranjera. Mirza Fath Ali Akhundzadeh (1812鈥1878) escribi贸 obras de teatro, ensayos y tratados contra el mal gobierno de Ir谩n, el clero corrupto y el maltrato a las mujeres que llegaron a ser conocidos por muchos iran铆es alfabetizados en Ir谩n y el C谩ucaso. Mirza Aqa Khan Kermani (1853鈥1896) contribuy贸 a Akhtar, que era muy conocido entre los iran铆es alfabetizados en Estambul e Ir谩n. Sus escritos fueron fuertemente cr铆ticos con las condiciones socioecon贸micas, las 茅lites y el clero de Ir谩n. Mirza Malkum Khan (1833-1908), quien cre贸 un grupo de estilo mas贸n en Teher谩n, publicando en Londres un peri贸dico en idioma persa, Qanun, que se contrabandeaba regularmente en Ir谩n. Abog贸 por el estado de derecho y el gobierno representativo y atac贸 a los gobernantes de Ir谩n. Afghani (1838鈥1897) abog贸 por la modernizaci贸n de los pa铆ses musulmanes para combatir el imperialismo brit谩nico. Fue influyente en Egipto, donde su personalidad e ideas carism谩ticas atrajeron a un importante grupo de j贸venes reformadores. En Par铆s, entre 1883 y 1884, coedit贸 un peri贸dico panisl谩mico distribuido gratuitamente en todo el mundo musulm谩n y ense帽贸 a los opositores en Ir谩n medios como la organizaci贸n de sociedades secretas y folletos de oposici贸n, lo que contribuy贸 significativamente al movimiento del tabaco. Abd al-Rahim Talebof (1834鈥1911) escribi贸 libros en un lenguaje sencillo que abogaba por reformas seculares en la educaci贸n, el gobierno y la ley. Y finalmente, Zain al-abedin Mara gheh鈥檌, un comerciante que viv铆a principalmente fuera de Ir谩n, escribi贸 el libro de viajes ficticio de Ibrahim Beig, que critica amargamente las condiciones iran铆es, que fue muy le铆do, incluso en las sociedades secretas iran铆es.

Pensadores como estos fueron influyentes entre los iran铆es alfabetizados que estaban insatisfechos con la pobreza econ贸mica y el atraso de Ir谩n y su sumisi贸n a Rusia y Gran Breta帽a. Adem谩s, la influencia anterior y continua de los disidentes religiosos, incluidos Azali Babis, los baha铆es y los cl茅rigos reformistas, se sum贸 a la receptividad de muchos iran铆es hacia los reformadores seculares.

Tambi茅n influyeron antes y durante la revoluci贸n los trabajadores iran铆es que emigraron, generalmente temporalmente, al C谩ucaso ruso. Mientras estaban en el extranjero, entraron en contacto con sindicatos y socialdem贸cratas y, por lo tanto, fueron introducidos al activismo secular por la reforma o la revoluci贸n.

Antes de la revoluci贸n constitucional, se formaron en varias ciudades varias sociedades pol铆ticas y culturales secretas y abiertas orientadas a la reforma. Comerciantes prominentes fundaron sociedades para contrarrestar el creciente control europeo del pa铆s. En Teher谩n, incluyeron comerciantes armenios y zoroastrianos no musulmanes que ayudaron a financiar nuevas escuelas y una biblioteca p煤blica. Tambi茅n en Teher谩n, un grupo de intelectuales liberales, incluidos algunos en el gobierno, formaron la Sociedad del Aprendizaje en 1897-1898. Ayudaron a fundar la Biblioteca Nacional en 1904. Los reformadores de Teher谩n fundaron varias escuelas, mientras que las mujeres de 茅lite establecieron las primeras escuelas para ni帽as.

Azali Babis fueron prominentes en tales sociedades, incluida Mirza Aqa Khan Kermani y Shaikh Ahmad Rudi en Kerman. En d茅cadas posteriores, estos incluyeron a los predicadores Malek al Motakallemin y Sayyed Jamal al-Din Va鈥檈z, un librepensador influenciado por Babi con sede en Isfahan. Estos dos fueron prominentes en la Sociedad Isl谩mica, que pidi贸 a los iran铆es que boicotearan los productos extranjeros y compraran solo productos producidos en Ir谩n. M谩s tarde fueron a Teher谩n y estuvieron entre los predicadores m谩s destacados al principio de la revoluci贸n adaptando el Islam al constitucionalismo democr谩tico, participando en la reuni贸n de fundaci贸n del Comit茅 Revolucionario, y escribieron El sue帽o verdadero (un libro que critica las condiciones actuales y propone un futuro ideal) y, finalmente, encontraron la muerte en el golpe de estado de 1908.

En Tabriz j贸venes intelectuales, influenciados por escritos liberales occidentales y las ideas socialdem贸cratas cauc谩sicas, fundaron una sociedad pol铆tica. Entre ellos, Sayyed Hasan Taqizadeh, quien m谩s tarde salt贸 a la fama como l铆der socialdem贸crata. La escuela moderna que establecieron fue cerrada por cl茅rigos ortodoxos, pero luego instalaron una librer铆a que vend铆a libros modernos y, durante un a帽o, publicaron una revista semanal cuyos lectores se extendieron a Teher谩n.

En 1902-1903 comenzaron las protestas noviolentas, cuando varias sociedades secretas se activaron en Teher谩n y en otros lugares y distribuyeron folletos antigubernamentales, llamados 芦cartas nocturnas禄 porque se repart铆an durante la noche. Un movimiento revivido y poderoso de ulemas, cortesanos, bazaris y progresistas seculares forz贸 la destituci贸n en 1903 del primer ministro Amin al-Soltan, a quien se culp贸 de los pr茅stamos y concesiones que aumentaban el control ruso sobre Ir谩n.

El Shah nombr贸 a un pariente reaccionario, Ain al-Dauleh, como primer ministro, pero continuaron las protestas contra los altos precios, centr谩ndose en el funcionario belga a cargo de la aduana y el tesoro. En mayo de 1904, cincuenta y siete intelectuales vinculados a la Biblioteca Nacional realizaron una reuni贸n secreta donde establecieron el Comit茅 Revolucionario. La mayor铆a de los asistentes coincidieron en que el gobierno desp贸tico deber铆a ser reemplazado por uno m谩s democr谩tico. Aunque en la reuni贸n se dirigieron dos predicadores babis y varios miembros eran babis, acordaron no asistir a ninguna reuni贸n no isl谩mica que los opositores pudieran usar como pretexto para atacarlos.

Otra sociedad secreta, Secret Anjoman, formada en febrero de 1905, fue apoyada por cl茅rigos progresistas. Un miembro invoc贸 el modelo de la Revoluci贸n Rusa de 1905. La primera declaraci贸n publicada de The Secret Anjoman exig铆a un majles (parlamento) y leyes para frenar el poder de los ministros gubernamentales y los ulemas. Las sociedades secretas crecieron y educaron a sus miembros y a otros leyendo y difundiendo literatura cr铆tica, incluido el Libro de viajes de Ibrahim Beig y El sue帽o verdadero. Se sum贸 al descontento que los peri贸dicos persas cr铆ticos publicados en el extranjero ahora estaban m谩s f谩cilmente disponibles en Ir谩n que bajo Naser al-Din.

Algunos, especialmente en las sociedades secretas, comenzaron a planear acciones para instalar un gobierno constitucional. La Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905 y la Revoluci贸n Rusa de 1905 fortalecieron el sentimiento revolucionario. Al mismo tiempo, los iran铆es vieron una oportunidad ya que el estado ruso, ocupado en la guerra y la revoluci贸n, ser铆a incapaz de intervenir en un movimiento que pretend铆a disminuir el poder ruso en Ir谩n. Adem谩s, la visi贸n del 煤nico poder constitucional asi谩tico derrotando al principal poder no constitucional europeo hizo que muchos iran铆es vieran las constituciones como un secreto de fuerza.

La revoluci贸n de 1905-1911

La revoluci贸n iran铆 de 1905-1911, a veces llamada la revoluci贸n constitucional, se llev贸 a cabo en dos etapas principales. En la primera etapa (de 1905 a 1907), la oposici贸n, utilizando en su mayor铆a medios noviolentos, logr贸 establecer una constituci贸n y majles. Mozaffar al-Din Shah muri贸 en 1907 y el siguiente Shah, Mohammad Ali (r. 1907-1909), disolvi贸 las majles y volvi贸 a ocupar Ir谩n por la fuerza. Mohammad Ali fue depuesto a trav茅s de una lucha violenta y se restableci贸 el gobierno constitucional, pero la revoluci贸n finalmente fue reprimido por la intervenci贸n militar rusa y brit谩nica en 1911.

La revoluci贸n a menudo se fecha a partir de diciembre de 1905, cuando el gobernador de Teher谩n bastinadoed (golpear los pies) a los comerciantes que dijo estaban cobrando de m谩s por el az煤car. Como sucedi贸 durante el movimiento del tabaco, la violencia fracas贸 contra el gobierno. Un gran grupo de mollas (un t茅rmino general para la mayor铆a del clero de bajo rango) y bazaaris tomaron bast (santuario) en la mezquita real de Teher谩n. Cuando las fuerzas del gobierno violaron su santuario y los dispersaron, fueron a un santuario cercano y formularon demandas para el Shah. Su n煤mero lleg贸 a m谩s de 2.000. Su demanda clave era un representante adalatkhaneh (casa de justicia), una especie de tribunal superior que representara varias clases cuyos deberes, en su mayor铆a judiciales, no fueron detallados. Esta demanda fue un compromiso entre el clero tradicional, que a煤n no estaba listo para exigir una constituci贸n, y los constitucionalistas. Los bastis se negaron a dispersarse y las huelgas en los bazares continuaron durante un mes, respaldadas por manifestaciones populares noviolentas en curso. Bajo tal presi贸n, el Shah cedi贸. En enero de 1906, accedi贸 al adalatkhaneh y destituy贸 al gobernador de Teher谩n, como tambi茅n lo hab铆an exigido los manifestantes.

El Shah, sin embargo, no tom贸 medidas para crear el adalatkhaneh. En cambio, el gobierno exili贸 a los l铆deres nacionalistas, incluido Sayyed Jamal al-Din Va鈥檈z, a ciudades distantes. Varios opositores volvieron a refugiarse en la mezquita de los viernes de Teher谩n. Cuando los estudiantes de teolog铆a intentaron liberar a un predicador arrestado, un oficial del gobierno mat贸 a un joven estudiante de teolog铆a. Luego, estudiantes de teolog铆a marcharon para conmemorar a este m谩rtir y los soldados mataron a m谩s de 100 personas. M谩s opositores llegaron a la mezquita del viernes y algunos gritaron 鈥淟arga vida a la naci贸n de Ir谩n鈥, que se uni贸 a los esl贸ganes m谩s religiosos. Despu茅s de esto, el grupo se traslad贸 en masa para tomar bast en Qom en julio de 1906. Los revolucionarios utilizaron estos bast masivos para educar a la gente sobre la constituci贸n gobierno y derechos humanos.

En julio, despu茅s de obtener el permiso del encargado de negocios brit谩nico, un multitud, que en agosto lleg贸 a 14.000 bazaaris, tom贸 bast en la legaci贸n brit谩nica en Teher谩n. Como resultado, el negocio se paraliz贸. A estas alturas, el bast se hab铆a convertido en una huelga general, ya que casi un tercio de la fuerza laboral comercial de Teher谩n estaba involucrada. Miles de mujeres solidarias se manifestaron fuera de la legaci贸n. Por las noches, la multitud escuch贸 la historia del asesinato del Imam Husain ibn Ali en Karbala y se identific贸 con 茅l.

La participaci贸n masiva de miembros de gremios, estudiantes e intelectuales radicales de las sociedades secretas aceler贸 la formulaci贸n de nuevas demandas respaldadas por la educaci贸n pol铆tica continua de los iran铆es comunes en espacios p煤blicos a trav茅s de sermones, debates abiertos e intercambios libres de ideas sobre derechos pol铆ticos y representaci贸n. Ahora los manifestantes exigieron la destituci贸n del primer ministro y el establecimiento de un majles y discutieron una constituci贸n. La continua protesta masiva, el fracaso de los esfuerzos para sobornar a sus partidarios m谩s conservadores y las deserciones dentro del gobierno significaron que el Shah tuvo que ceder. A fines de julio, el Shah destituy贸 al primer ministro y acept贸 los majles. Las dos partes llegaron a un acuerdo final el 9 de agosto de 1906, solicitando la elecci贸n inmediata de una asamblea consultiva nacional, majles.

Adem谩s de disidentes religiosos, secularistas y cl茅rigos progresistas, los gremios comerciales fueron cruciales para este 茅xito. Los gremios organizaron y financiaron el bast en la legaci贸n brit谩nica y obtuvieron el derecho de representaci贸n gremial importante en las primeras majles. Como ocurri贸 en la revoluci贸n de 1979, la naturaleza heterog茅nea de la coalici贸n revolucionaria trajo m谩s luchas internas.

El movimiento noviolento democr谩ticamente organizado y participativo con sus demandas liberales y constitucionales finalmente se hab铆a ganado un espacio institucionalizado para convertir sus ideas en leyes y pr谩cticas. El primer majles fue elegido r谩pidamente por un sistema de seis clases que dio gran representatividad a los gremios. Ir贸nicamente, la primera elecci贸n de seis 鈥渆stamentos鈥 result贸 ser m谩s democr谩tica que las posteriores elecciones por sufragio universal masculino, que en la pr谩ctica resultaron en la dominaci贸n de los terratenientes y la 茅lite, a trav茅s de la intimidaci贸n de los campesinos.

Los majles se abrieron en octubre de 1906 y asignaron un comit茅 para redactar una Ley Fundamental, que el Shah firm贸 cuando estaba mortalmente enfermo en diciembre de 1906. En 1907, su sucesor, Mohammad Ali Shah, firm贸 una Ley Complementaria m谩s larga. Estas dos leyes formaron la Constituci贸n iran铆 hasta 1979. Basada en gran medida en la constituci贸n belga, cre贸 una monarqu铆a constitucional en la que se supon铆a que el poder real resid铆a en los majles elegidos. La igualdad ante la ley y los derechos y libertades personales estaban garantizados, sujetos a algunos l铆mites, a pesar de las objeciones de algunos ulemas de que las religiones minoritarias no deber铆an tener el mismo estatus que el Islam.

La ley electoral de 1906 exig铆a la formaci贸n de anjomans (consejos) para supervisar las elecciones de majles. En varias ciudades, estos anjomans permanecieron en sesi贸n por demanda popular y asumieron nuevas responsabilidades, principalmente dirigidas a defender el control democr谩tico de los gobiernos centrales y locales. Una ley de 1907 otorg贸 a los anjomans autoridad fiscal y de gasto que los convirti贸 en 贸rganos de gobierno.

Adem谩s, se formaron consejos no oficiales, tambi茅n llamados anjomans, en todo Ir谩n, un v铆vido reflejo del activismo c铆vico perdurable despertado por los movimientos noviolentos en los a帽os anteriores. Casi 200 anjomans se formaron en Teher谩n y probablemente alrededor de 100 en otros lugares. Los iran铆es de fuera de Teher谩n que viv铆an en Teher谩n tambi茅n formaron anjomans, el m谩s importante de los cuales fue el Tabriz anjoman de Teher谩n de 3.000 miembros dirigido por Taqizadeh. La mayor铆a de los anjomanos apoyaron el gobierno constitucional y se opusieron a los intentos de Mohammad Ali Shah de limitarlo. Algunos anjomans representaban oficios, etnias, incluidos los iran铆es-armenios, o grupos religiosos como los zoroastrianos y los jud铆os. Hubo algunos anjomanos conservadores. Los anjomanos formaron la base principal de una nueva sociedad civil.

Un papel protag贸nico en la defensa de la revoluci贸n lo desempe帽贸 el Consejo Nacional Comit茅 Revolucionario, que ten铆a v铆nculos con los socialdem贸cratas cauc谩sicos e inclu铆a a varios Azali Babis y editores de los peri贸dicos revolucionarios que proliferaban. Dos miembros, los predicadores populares Sayyed Jamal al-Din Va鈥檈z y Malek al-Motakallemin, pronunciaron frecuentes discursos apasionantes y educativos ante multitudes entusiastas. Hubo varios anjomans de mujeres que trabajaron para establecer escuelas, hospitales y orfanatos y para promover los derechos legales de las mujeres.

En enero de 1907, el nuevo y autocr谩tico Shah nombr贸 como primer ministro ministro Amin al-Soltan Atabak, quien hab铆a sido primer ministro durante la revuelta del tabaco y despu茅s hasta su derrocamiento en 1903. Esto suscit贸 conflictos en el campo pro-constitucional. Fue asesinado en agosto de 1907 por un miembro de un grupo de extrema izquierda, aunque tambi茅n hay pruebas de que los mon谩rquicos tambi茅n estaban planeando su asesinato. El 31 de agosto de 1907, Gran Breta帽a y Rusia firmaron un acuerdo que resolv铆a sus conflictos y divid铆a a Ir谩n en una zona norte, abierta a los rusos; una zona neutral media; y una zona sureste, abierta a los brit谩nicos. El acuerdo viol贸 claramente la soberan铆a iran铆 sobre su territorio a pesar de las afirmaciones brit谩nicas y rusas de lo contrario.

El Shah, tras un atentado fallido contra su vida, tom贸 medidas que culminaron en un golpe de Estado. En junio de 1908 exigi贸 el arresto de varios revolucionarios, los majles se negaron y muchos grupos informales de la sociedad civil que se hab铆an reunido antes en anjomans vinieron a defender a los majles. Taqizadeh, despu茅s de encabezar una delegaci贸n para reunirse con el Shah, aconsej贸 precauci贸n y convenci贸 a los anjomans de que se dispersaran. Luego, el Shah orden贸 a la Brigada Cosaca, que se form贸 en 1879, estaba dirigida por oficiales rusos y se sum贸 al poder de Rusia en Ir谩n, que disparara contra los majles y la mezquita contigua, un lugar de reuni贸n para los constitucionalistas. Entre los asesinados estaban los l铆deres de Azali Babi, incluido Malek al-Mutakallemin y otros. Dos l铆deres Muytahid, Sayyid Abdullah Bihbahani y Mirza Sayyed Mohammad Tabataba鈥檌, fueron arrestados, golpeados y puestos bajo arresto domiciliario. Taqizadeh con varios otros se refugi贸 en la legaci贸n brit谩nica y luego se fue temporalmente a Gran Breta帽a.

El Shah envi贸 fuerzas tribales para restaurar la autocracia en todo Ir谩n. Esto condujo a la contraviolencia y la guerra de guerrillas, comenzando con la insurgencia guerrillera en Tabriz, para restaurar el gobierno constitucional. Las fuerzas constitucionalistas del norte y del sur tomaron Teher谩n en julio de 1909. Mohammed Ali Shah busc贸 refugio con los rusos antes de exiliarse y su hijo menor se convirti贸 en Shah con un regente constitucionalista. Un l铆der muytahid que hab铆a respaldado el golpe fue ahorcado.

Se eligi贸 un segundo majles, que manifest贸 diferencias entre los moderados conservadores y el Partido Dem贸crata nacionalista reformador, dirigido por hombres como Taqizadeh. Para hacer frente a la quiebra financiera, los majles invitaron a un experto financiero estadounidense, Morgan Shuster, a ser tesorero general. Sin embargo, en noviembre de 1911, Rusia, con el apoyo brit谩nico, envi贸 un ultim谩tum exigiendo la destituci贸n de Shuster y el acuerdo de Ir谩n de no involucrar a extranjeros sin el consentimiento ruso y brit谩nico. Los majles se negaron pero, a medida que avanzaban las tropas rusas, el gabinete regente y moderado (compuesto principalmente por miembros de la confederaci贸n tribal Bakhtiari) disolvi贸 los majles, acept贸 el ultim谩tum y despidi贸 a Shuster. Esto marc贸 el final de la revoluci贸n, aunque la constituci贸n te贸ricamente continu贸, se eligieron m谩s majleses y algunas de las reformas que autorizaron sistemas educativos, judiciales y econ贸micos m谩s modernos iniciaron medidas de reforma posteriores.

La revoluci贸n demostr贸 que las protestas y demandas noviolentas pod铆an generar grandes cambios. Incluso despu茅s de que el nuevo Shah us贸 la violencia y la ayuda brit谩nica a la oposici贸n fue reemplazada por el apoyo ruso-brit谩nico a la dinast铆a, las protestas noviolentas promovieron ideas reformistas y democr谩ticas. Sin embargo, la acci贸n noviolenta ya no fue suficiente para lograr fines democr谩ticos frente a la reacci贸n armada.

Actitudes iran铆es hacia la violencia y resistencia noviolenta en 1890-1911

El movimiento del tabaco y los primeros a帽os de la revoluci贸n de 1905-1911 demostraron que la resistencia masiva noviolenta pod铆a producir victorias tanto contra un r茅gimen autocr谩tico como contra potencias extranjeras. Sin embargo, los escritores iran铆es posteriores generalmente han destacado cuestiones distintas de los medios de lucha utilizados durante el per铆odo 1890-1911 o los roles relativos de la resistencia violenta y noviolenta. En el per铆odo Pahlavi (1925-1979), el escritor m谩s popular sobre la revoluci贸n fue Ahmad Kasravi, un nacionalista populista secular que glorificaba el papel en la revoluci贸n de los l铆deres guerrilleros azer铆es鈥擲attar Khan y Baqer Khan鈥攜 acusaba al socialdem贸crata noviolento , Sayed Hasan Taqizadeh, de cobard铆a.

Los eruditos marxistas y sus seguidores enfatizaron el papel de los socialdem贸cratas en la revoluci贸n, incluidos los actos guerrilleros y noviolentos. Los nativos armenios y georgianos tanto de Ir谩n como del C谩ucaso ruso tuvieron un papel importante en la revoluci贸n, nuevamente tanto violenta como noviolenta, y algunos acad茅micos los han estudiado y enfatizado. Mehdi Malekzadeh, un erudito de origen babi, escribi贸 un libro que da debido peso a los revolucionarios de Babi, aunque no los nombra como tales. El gran orientalista brit谩nico, Edward G. Browne, public贸 un libro sobre la revoluci贸n para despertar a los s煤bditos brit谩nicos contra el apoyo de su propio gobierno a las pol铆ticas rusas despu茅s de 1907. Tambi茅n enfatiz贸 el papel de las protestas noviolentas.

Algunos acad茅micos recientes han rastreado las actividades de las mujeres en la revoluci贸n. Si bien algunas mujeres se hicieron pasar por hombres para unirse a la guerrilla, casi todas las dem谩s actividades de las mujeres fueron noviolentas, desde formar comit茅s hasta recaudar dinero para causas nacionales, escribir art铆culos period铆sticos y publicar el primer peri贸dico de mujeres. Recientemente, algunos estudiosos del baha铆smo han argumentado que una de las razones por las que los baha铆es se abstuvieron de desempe帽ar un papel m谩s visible en la revoluci贸n fue para no contaminar el movimiento a los ojos de los musulmanes y cl茅rigos conservadores y, por lo tanto, socavar su unidad.

En el per铆odo posterior a 1979, las defensas del clero, incluida la atribuci贸n a todos los avances logrados en el per铆odo 1890-1911 se han vuelto comunes y la censura de puntos de vista que desagradan a la 茅lite gobernante es a煤n m谩s fuerte que en la 茅poca de Pahlavi.

Hoy, cuando muchos iran铆es quieren alentar el uso de t谩cticas noviolentas en los movimientos contra el r茅gimen clerical y militar, algunos iran铆es enfatizan la importancia de las acciones noviolentas en los 茅xitos logrados en los movimientos de 1890-1911. Esta opini贸n se ha expresado m谩s en discursos que en tratados. Algunos escritores sostienen que tanto la protesta del tabaco como la revoluci贸n de 1905-1911 fueron abrumadoramente no violentas y que sus logros se obtuvieron por medios noviolentos. La mayor铆a de los eruditos considerar铆an esto una exageraci贸n, aunque ciertamente se logr贸 mucho por medios noviolentos, y estas experiencias noviolentas pasadas constituyen una fuerza hist贸rica importante dentro de las 鈥渙leadas de retroceso y retorno鈥 de revoluciones sociales y pol铆ticas prolongadas que Ir谩n experiment贸 desde entonces.

La herencia de la resistencia

Los movimientos de resistencia de 1890-1911 tuvieron un fuerte impacto en la conciencia nacional y las identidades colectivas. Durante la revoluci贸n de 1905鈥1911, los participantes apelaron tanto a Ir谩n como al Islam, pero el crecimiento de las ideas nacionalistas iran铆es durante el per铆odo de 1890鈥1911 aument贸 en gran medida la identificaci贸n nacional de muchos iran铆es. A pesar de la ideolog铆a isl谩mica del r茅gimen actual durante la Guerra Ir谩n-Irak (1980-1988) y despu茅s, ha tenido que apelar en gran medida a la identidad iran铆 que se present贸 por primera vez en 1890-1911. El impacto de la resistencia civil durante 1890-1911 en las estrategias nacionalistas posteriores es ambiguo. Ciertos l铆deres, como Taqizadeh, renunciaron a la lucha a favor de respaldar el ascenso al poder de Reza Shah Pahlavi, coronado en 1925. Vieron necesario un l铆der militar fuerte y unificador para contrarrestar el poder de los pa铆ses extranjeros, especialmente Gran Breta帽a. Reza Shah reprimi贸 los movimientos populares y las tribus n贸madas. Cuando los aliados de la Segunda Guerra Mundial lo obligaron a abdicar en 1941, reaparecieron movimientos populares de izquierda a derecha y la mayor铆a respald贸 el movimiento de Mohammad Mossadeq por la nacionalizaci贸n del petr贸leo. Este movimiento us贸 algunas de las t谩cticas y estrategias iniciadas en 1890-1911, como huelgas generales y boicots, e involucr贸 m谩s iran铆es. Algunos participantes tambi茅n utilizaron medios violentos, incluido el asesinato, pero los 茅xitos de Mosaddeq deben atribuirse a la presi贸n de las t谩cticas de masas. Sin embargo, como en 1911, el movimiento popular fue reprimido debido a la intervenci贸n extranjera, en este caso el golpe de 1953 contra Mosaddeq ejecutado por Estados Unidos con apoyo brit谩nico.

Los l铆deres que defendieron las t谩cticas violentas han conservado un lugar de honor en la conciencia nacional iran铆, incluidos Afghani, Mirza Aqa Khan Kermani, Mirza Reza (el asesino de Naser al-Din) y otros. Varias historias y novelas hist贸ricas perpetuaron tales puntos de vista. A煤n m谩s sorprendente es la valoraci贸n casi universal de los per铆odos del pasado de Ir谩n cuando los reyes crearon grandes imperios a trav茅s de la conquista. Hay discursos isl谩micos y marxistas en competencia, pero estos tambi茅n suelen glorificar a hombres que hicieron uso de medios violentos y apoyaron muchos elementos del nacionalismo iran铆.

Tales ideas llegaron a incluir a conquistadores isl谩micos, como algunos Safavid gobernantes y el conquistador del siglo XVIII, Nader Shah Afshar. Las contrateor铆as antimon谩rquicas y antiimperialistas a menudo invocaban revueltas violentas contra los tiranos extranjeros. El influyente peri贸dico Kaveh (1916-1922), fundado en Berl铆n por Taqizadeh y otros progresistas iran铆es, tom贸 el nombre de un legendario rebelde del Shahnameh, Kaveh el herrero. Y los pensadores isl谩micos a menudo justificaron las guerras santas defensivas contra los atacantes, incluidos los rusos de principios del siglo XIX.

Los h茅roes de tales narraciones siempre fueron hombres; los roles de las mujeres tend铆an a ser validados solo como m谩rtires y v铆ctimas de la opresi贸n religiosa o como modelos de obediencia. Esta 煤ltima es la imagen de F谩tima, la esposa del Imam Ali, invocada entre otros por el musulm谩n 鈥渞evolucionario鈥, Ali Shariati. Cuando la Rep煤blica Isl谩mica necesit贸 la ayuda de las mujeres en la Guerra Ir谩n-Irak, sus l铆deres invocaron a la hermana del Imam Husain, Zainab, como s铆mbolo de resistencia a sus captores sunitas. El creciente movimiento de mujeres noviolentas del pasado dos d茅cadas, con el apoyo de la di谩spora iran铆, ha revivido historias heroicas de resistencia noviolenta de las mujeres. Se refieren, sin mencionar su religi贸n, al poeta y predicador babi Tahereh y al escritor bah谩鈥櫭 del per铆odo constitucional Tayireh, as铆 como a la feminista de principios del siglo XX Sediqeh Daulatabadi y a la princesa socialista secular Qajar Taj al-Saltaneh.

La revoluci贸n iran铆 de 1978-1979 y el opositor Movimiento Verde de 2009-2010 revivieron y ampliaron los medios masivos noviolentos empleados en el per铆odo 1890-1911. En 1977, Shah Mohammad Reza, en parte bajo la presi贸n de Estados Unidos, redujo las restricciones a la libertad de expresi贸n, e intelectuales prominentes y otros firmaron cartas abiertas y realizaron lecturas de poes铆a exigiendo reformas. En 1978 una serie de crecientes protestas masivas que ocurrieron casi autom谩ticamente en los intervalos chi铆tas est谩ndar de cuarenta d铆as, debilit贸 al gobierno, que fue socavado a煤n m谩s por la represi贸n violenta de una manifestaci贸n y especialmente por una huelga general que incluy贸 a la industria petrolera. As铆 como los movimientos anteriores hicieron un uso intensivo del tel茅grafo, este utiliz贸 cintas de casete del ayatol谩 Jomeini, el l铆der de la oposici贸n religiosa en el exilio en Francia. El gobierno fue derrocado con poco uso de la violencia en febrero de 1979.

El Movimiento Verde, en protesta por el recuento fraudulento de votos en las elecciones presidenciales de junio de 2009, al igual que los movimientos anteriores, combin贸 a personas de muchas clases y puntos de vista diferentes. Oper贸 a trav茅s de protestas masivas, abrumadoramente noviolentas, en varias ciudades. Al igual que los movimientos anteriores, ha utilizado los 煤ltimos medios de comunicaci贸n para llegar y movilizar a los partidarios: en los movimientos de 1890-1911, el tel茅grafo y los folletos mimeografiados; en 1978-1979, las cintas de casete de Khomeini; y actualmente, Internet, incluidos blogs, fotograf铆as y videos, mensajes de texto y tweets. Hasta la fecha no trajo a partes importantes de las fuerzas armadas a su lado, ni tiene un programa unificado o un l铆der claro, aunque algunos movimientos han tenido 茅xito sin un 煤nico l铆der.

Desde 1890 hasta el presente, muchos iran铆es han visto acciones noviolentas. como una opci贸n t谩ctica en ciertas situaciones m谩s que como una filosof铆a. Por lo general, han preferido los medios de lucha noviolentos cuando ha sido posible, dada la incapacidad de la poblaci贸n para vencer a las fuerzas armadas en una lucha violenta. Con la experiencia pasada de medios noviolentos tradicionales como boicots, santuario y huelgas generales, y 茅xitos en forzar concesiones incluso de oponentes poderosos, Ir谩n ha experimentado varias protestas y revueltas predominantemente noviolentas. Sin embargo, cuando las fuerzas gubernamentales han recurrido a la violencia, algunos opositores han tendido a adoptar medios violentos, en 1908-1911 en gran escala y en otros movimientos en menor escala. El Movimiento Verde actual ha visto m谩s insistencia en la resistencia noviolenta que los movimientos anteriores debido a su mejor comprensi贸n de c贸mo las t谩cticas estrat茅gicas noviolentas pueden funcionar en beneficio de los aparentemente impotentes. Por lo tanto, los movimientos de hoy parecen haber aprendido lecciones importantes de la resistencia pasada.

