De parte de Nodo50 December 24, 2021 67 puntos de vista

Acaba de terminar la segunda fase de la s茅ptima ronda de negociaciones indirectas para el retorno de EEUU al acuerdo nuclear que el G5+1 pact贸 con Ir谩n, iniciada el 9 de diciembre en Viena. Aunque lo que realmente se negocia, no es la s贸lo vuelta de EEUU, sino el retorno general al estatus anterior a la firma del Plan de Acci贸n Integral Conjunta (PAIC) de 2015. Ir谩n, al retirarse EEUU y Europa al no cumplir con sus obligaciones de establecimiento de relaciones comerciales plenas con la Rep煤blica Isl谩mica, se vio obligada a abandonar el tratado, de acuerdo con las cl谩usulas de salvaguarda existentes, y continuar sus avances nucleares y su investigaci贸n civil sin ning煤n tipo de cortapisas.

Pero ahora es EEUU quien no para de lamentarse de la decisi贸n que tom贸 Trump de manera unilateral, porque ven c贸mo probablemente tengan que bajar las exigencias a Ir谩n aceptadas en el pacto anterior o hacer m谩s concesiones econ贸micas a la Rep煤blica Isl谩mica. En todo caso, las extensiones del acuerdo que pretend铆an imponer, sobre el desarrollo de misiles o las limitaciones a la soberan铆a sobre su pol铆tica exterior, se esfumaron para siempre, si es que alg煤n d铆a esperaron realmente obtener ventajas en esos campos.

El Asesor de Seguridad Nacional, dijo que la salida del acuerdo:

鈥淒ej贸 un programa nuclear iran铆 sin restricciones. Nos dej贸 con menos visibilidad y seguimiento de su programa. Y es por eso que el primer objetivo de la administraci贸n Biden es ver si podemos volver al cumplimiento mutuo鈥.

Y no paran de lamentarse porque saben que les queda poco tiempo. No porque haya un l铆mite establecido inamovible, sino porque los avances t茅cnicos iran铆es, a pesar de los sabotajes israel铆es, no paran de aumentar. Los sionistas saben que, cada vez que han atacado a los complejos de centrifugadoras, Ir谩n ha aumentado su n煤mero, su capacidad y la pureza el uranio enriquecido obtenido. Ya est谩 anunciado alcanzar el 60% a corto plazo, muy cerca del fat铆dico 90%, la pureza 煤til para la construcci贸n de armas nucleares.

Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Pol铆ticos (la misma que sue帽a con cortar el NordStream II y esa que llevaba pan a los manifestantes en la plaza Maidan durante el golpe de estado ucraniano) declar贸 que

鈥淓stados Unidos desea volver al acuerdo nuclear JCPOA de 2015鈥. 鈥淚r谩n est谩 procediendo actualmente con el desarrollo de su programa nuclear durante este plazo, y esto es preocupante para nosotros. El tiempo se est谩 agotando, pero estamos trabajando para que Ir谩n vuelva al acuerdo y seguimos trabajando duro en Viena.鈥

En EEUU est谩n muy nerviosos, Israel no puede hacer m谩s de lo que hace para parar el programa. Su ej茅rcito no est谩 preparado para un ataque abierto a Ir谩n que, probablemente, ser铆a contestado, como poco, adem谩s de por la Rep煤blica Isl谩mica, por Ham谩s desde Palestina y Hezbollah desde L铆bano.

Saben que tienen que negociar s铆 o s铆. Pero bajar las condiciones del PAIC de 2015 ser铆a inaceptable para Biden por la presi贸n sionista y republicana a la que se ver铆an sometidos. Est谩n en una muy compleja posici贸n. Quiz谩 podr铆an tercerizar algunas de esas prebendas a trav茅s de Europa, pero poco m谩s.

驴Por qu茅 Ir谩n est谩 resistiendo tanto? 鈥攕e preguntar谩n muchas personas.

Es muy f谩cil adivinarlo. Aunque Ir谩n sigue sumido en una crisis econ贸mica derivada de las sanciones occidentales, cada vez las est谩 sorteando con m谩s 茅xito.

El acuerdo econ贸mico y militar firmado a largo plazo con China le va a suponer la independencia total de EEUU y, sobre todo, de Europa. Es un acuerdo a 25 a帽os, alcanzado el pasado marzo de este a帽o, donde China se har谩 con buena parte del petr贸leo iran铆 a cambio de:

Cooperaci贸n en la producci贸n de petr贸leo, transporte y seguridad mar铆tima;

Desarrollo de infraestructuras ferroviaria, vial y portuaria en Ir谩n (Ruta de la Seda)

Uso de monedas nacionales en actividades bancarias internacionales (bye, bye d贸lar)

Ayuda en defensa, armamento militar y tecnolog铆as de la informaci贸n.

Pero ya se est谩 notando. China import贸 en noviembre 600.000 barriles de petr贸leo diario, s贸lo para cubrir las demandas de las refiner铆as independientes, a las que recientemente se les permiti贸 subir las cuotas de importaci贸n de crudo iran铆. Imaginemos qu茅 suceder铆a si abren del todo el grifo鈥 entre otras cosas que Europa, por culpa de los USA, quedar铆a privado para siempre de los hidrocarburos iran铆es y de la posibilidad de invertir en la industria del pa铆s.

El problema con las sanciones generalizadas es que, cuanto m谩s generales, menos efecto causan. Medio mundo se est谩 organizando al margen de EEUU y, cuando afinen sus sistemas de intercambio y transacciones directas, la capacidad de presi贸n econ贸mica y diplom谩tica del imperio, se habr谩 perdido del todo.

Posiblemente la semana que viene prosigan con la 3 parte de esta ronda, pero no se esperan muchos avances. Lo 煤nico conseguido en la anterior es la vuelta a la instalaci贸n de c谩maras de seguridad en los centros nucleares, pero absolutamente condicionados al cumplimiento de tres exigencias:

La realizaci贸n de investigaciones judiciales sobre el sabotaje israel铆 de las instalaciones nucleares iran铆es,

La condena por parte de la AIEA de los sabotajes sionistas y

El examen de nuevas c谩maras por parte de Ir谩n antes de que se instalen.

Es Ir谩n quien ahora pone las condiciones. EEUU est谩 tratando de tranquilizar a Israel con cada paso que da para que no les muerdan demasiado, pero la capacidad del sionismo para boicotear el acuerdo como hizo con Donald Trump ha desaparecido por completo. Ahora son los EEUU quienes lo van mendigando, e Ir谩n quien los est谩 cociendo a fuego lento鈥