–

De parte de Nodo50 September 5, 2022 155 puntos de vista

Tras los hechos violentos de la pasada semana que dejaron al menos 35 personas muertas y 380 heridas cuando partidarios de Muqtada al-Sadr asaltaban el Palacio Presidencial en Bagdad, el presidente del parlamento iraqu铆 ha manifestado que este lunes enviar谩 una invitaci贸n a las fuerzas y partidos pol铆ticos para establecer una mesa de di谩logo y celebrar as铆 elecciones anticipadas.

Actores pol铆ticos en Iraq

Desde que tuvieran lugar los 煤ltimos comicios, en octubre de 2021, la oligarqu铆a pol铆tica no ha logrado elegir a un primer ministro, llevando al pa铆s a m谩s tensi贸n sectaria, m谩s crisis socioecon贸mica para la poblaci贸n y m谩s v铆a libre para la injerencia exterior. El pa铆s se queda sin Moqatada al-Sadr, la figura con mayor poder convocatorio entre las masas chi铆es, confesi贸n mayoritaria en Iraq, tras el anuncio de su retirada supuestamente como consecuencia de los sangrientos acontecimientos de la pasada semana.

鈥Moqtada es una figura err谩tica, cambia continuamente sus decisiones y esto se debe relativamente a su alta espiritualidad y tambi茅n a su relaci贸n agridulce con Ir谩n鈥, explica a Arainfo AlWalid Yahya, periodista iraqu铆. 鈥淓s un indeciso y nunca termina lo que empieza, pero es una persona que hered贸 el estatus de su padre, Mohamad Sadeq al-Sadr, l铆der religioso que fue asesinado por Saddam, no acepta la wilayat alfaghih (el sistema pol铆tico religioso iran铆)鈥.

La alianza iraqu铆 patrocinada por la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n comprende a varios actores como son el Consejo Chi铆 Isl谩mico, creado en Ir谩n durante la 茅poca de Saddam y liderado por la familia al-Hakim; la Legi贸n Badr, liderada por Hadi al-Ameri, brazo militar del Consejo pero que termin贸 convirti茅ndose en una fuerza independiente y gan贸 adeptos tras la ocupaci贸n estadounidense; o las Ligas de Rectitud de Qays al-Jazali, excabecilla del ej茅rcito de al-Mahdi de Sadr.

Tambi茅n se encuentra el partido Da鈥檞a, fundado en los a帽os 60 y adoptado por Ir谩n tras la revoluci贸n isl谩mica iran铆 de Jomeini, que llev贸 a cabo el ataque contra la embajada iraqu铆 en Beirut en 1981. Es el partido del exprimir ministro Nuri al- Maliki, el mismo que se encontraba dando la rueda de prensa junto a George Bush cuando el periodista Muntazer Azaide le lanz贸 un zapato en se帽al de protesta. De la disidencia de Ammar al- Hakim del Da鈥檞a surgi贸 la corriente Hikma (Sabidur铆a), otro ex miembro de Da鈥檞a, Haider al-Abadi, tambi茅n decidi贸 retirarse del partido y crear la Alianza de la Rectitud. Existen, adem谩s, otras fuerzas m谩s peque帽as en el campo iran铆, como son Los batallones del Imam Ali o Hizbol谩 de Iraq.

En 2003, EEUU decidi贸 apoyar a las fuerzas liberales oponentes a Saddam que se encontraban en el exilio, las Fuerzas del Congreso de Londres de Ahmad al-Chalabi e Iyad Alawi, y form贸 un 贸rgano rector (en el que el Partido Comunista iraqu铆 particip贸) bajo el liderazgo de Paul Bremeer, el Alto Mandatorio de la ocupaci贸n estadounidense en Iraq. Despu茅s de las primeras elecciones en 2005, basadas en el sistema sectario establecido por EEUU, se dieron cuenta de que en el mapa pol铆tico iraqu铆 no hab铆a espacio para fuerzas no religiosas.

鈥Por eso, EEUU decidi贸 gobernar Iraq a trav茅s del acuerdo marco de comercio e inversi贸n (TIFA, en sus siglas en ingles) de 2005 y el acuerdo marco de amistad y cooperaci贸n de 2008鈥, relata Alwalid. 鈥淐on dicho acuerdos, EEUU se garantizaba la continuidad del expolio de la riqueza natural del pa铆s, as铆 como de sus inversiones, independientemente de la identidad de la fuerza que estuviese en el poder鈥, aclara el periodista.

En la arena pol铆tica est谩 el Partido Democr谩tico kurdo, liderado por Mas鈥檜d Barzani, que mantiene buenas relaciones con Turqu铆a y una relaci贸n fallida con Ir谩n. Se trata de un partido cercano a el-Sadr que tiene, como contraparte, el Partido Nacional kurdo de Pavel Talbani, muy cercano a los iran铆es y aliado del marco de coordinaci贸n. Este 煤ltimo ostenta el puesto del presidente de la Rep煤blica desde la creaci贸n del sistema actual en 2003. Hay otros partidos kurdos, pero sin una fuerza palpable en la regi贸n aut贸noma de Kurdist谩n.

Por su parte, los sun铆es tienen dos fuerzas principales: la coalici贸n Taqaddum (Progreso), liderada por el presidente del parlamento Muhammad Alhalbusi, y la coalici贸n 鈥Azm (Determination), liderada por Jamis Aljanyar. Durante las 煤ltimas elecciones de octubre de 2021, Aljanyar y Alhalbusi se unieron en una coalici贸n llamada Soberan铆a y pactaron con el-Sadr; hubo una parte de 鈥Azm que se acerc贸 m谩s al marco de coordinaci贸n iran铆.

Un sistema confesional a la fuerza

De estar regido por una dictadura, Iraq se vio forzado a asumir un sistema pol铆tico de cuotas confesionales, de manera que una figura de la principal secta religiosa, el islam chi铆, ostenta el puesto de primer ministro, los kurdos tiene la presidencia de la Rep煤blica y los sun铆es la presidencia del parlamento. Se trata de un sistema que tanto EEUU, como la ONU o la Uni贸n Europea apoyan.

Para Omar Alyafal, investigador iraqu铆 afincado en Berl铆n, se trata de 鈥渦n sistema de consenso que no se basa en coaliciones de ideas y objetivos semejantes, sino en un consenso basado en reparto de cuotas de poder en el Estado鈥.

Alyafal explica que el llamado marco de coordinaci贸n (fuerza pro-iran铆) y la corriente sadrista son 鈥渃asi iguales鈥, ambos tienen armas y dinero, ambos se alimentan de las instituciones del Estado y de hombres de negocios que los apoyan financieramente. 鈥La 煤nica diferencia es la influencia de el-Sadr en la calle, porque hered贸 una base popular grande que le santifica y obedece sin responder, incluso algunos lo adoran en el sentido religioso, es una base fiel sin que haya beneficios, al contrario que en el caso del marco de coordinaci贸n que ofrece puesto de trabajo, dinero a su p煤blico y armas a los jefes tribales鈥.

De cara a las pr贸ximas elecciones que se convocar谩n, Alyafal ve dif铆cil predecir qu茅 suceder谩, pero asegura que el enfrentamiento militar entre facciones iraqu铆es puede estallar en cualquier momento.

鈥Las fuerzas pol铆ticas, sobre todo las chi铆es, quieren monopolizar el poder, el-Sadr quiere un gobierno para 茅l y sus aliados sun铆es y kurdos; el marco es menos extremo y ofreci贸 en su momento la partici贸n del poder y la repartici贸n de los puestos ministeriales y de mando en el Estado. El enfrentamiento militar es resultado de todo eso y es posible que se reanude鈥, afirma el investigador.

Confesionalismo y patriarcado contra los derechos de las mujeres

Ambos entrevistados afirman que las masas no se sienten representadas, de ah铆 que el descontento y las manifestaciones no cesen. Siente ganas de tomar la calle, pero hay miedo a una represi贸n violenta. El pueblo no apuesta por las elecciones, que muy probablemente van a ser manipuladas y ayudan a perpetuar el actual sistema. Si en las anteriores la participaci贸n fue baja, en las pr贸ximas a煤n puede serlo m谩s.

En Iraq existe diferencia norte-sur. Hay una tercera corriente pol铆tica, la de los independientes, pero son individuos o peque帽os partidos del sur y el centro del pa铆s que en el momento del estallido de las manifestaciones tuvieron apoyo popular pero lo perdieron por decidir participar en el actual juego pol铆tico.

La realidad para las mujeres tambi茅n tiene diferencias geogr谩ficas. As铆 lo cuenta Amani al-Hasan, escritora, activista pol铆tica independiente de Waset (sur de Iraq). Durante las manifestaciones populares muchas j贸venes salen a las calles y toman parte en las movilizaciones, pero por ello sufren campa帽as de difamaci贸n contra su 鈥渉onor鈥, Amani misma lo ha sufrido, e incluso violencia de sus familias, son raptadas, violentadas f铆sicamente y algunas incluso desaparecen.

Es en el sur adem谩s donde m谩s hombres murieron consecuencia de las batallas b茅licas y donde las viudas no tienen opci贸n de casarse con otro hombre que no sea uno de la familia del marido fallecido.

鈥En el sur de Iraq las mujeres asumen la carga de las guerras y conflictos que asolan al pa铆s y se encuentran confinadas en un esquema social y patriarcal que les relega a la casa, el cuidado de la familia y los ni帽os y ni帽as鈥, dice Amani. 鈥淧ero tambi茅n es en el sur realmente donde las mujeres son m谩s activas debido a la revoluci贸n digital y las redes sociales que nos ofrecen acceso a nuevos mundos de conocimiento鈥, a帽ade.

En el norte y la capital, Bagdad, la situaci贸n de las mujeres es 鈥渞elativamente mejor鈥, apunta la activista, pero desde 2003 con la ca铆da de Saddam, la presi贸n aument贸 debido, dice, 鈥渁l sistema que gobierna el pa铆s鈥. 鈥淓n Bagdad y el norte los esquemas patriarcales son otros, pero para ayudar al hombre y servirlo, no para que la mujer se libere鈥, se帽ala Amani que lamenta que no exista una sola organizaci贸n que reivindique 鈥渄e verdad鈥 los derechos de las mujeres o que el Estado y las ONG se involucren 鈥渟olo en la capital鈥 y no lleguen a las zonas marginadas del sur.

La activista es cr铆tica con las mujeres que participan en los partidos pol铆ticos iraqu铆es por 鈥渟ervir al patriarcado y da帽ar el feminismo鈥. 鈥淐reo que las mujeres tienen que acceder a la pol铆tica, no digo lo contrario, pero yo personalmente veo que un partido pol铆tico feminista es necesario y no dejarnos convencer por lo que nos dicen de que primero hay que derrocar un sistema opresivo y luego defender el derecho de las mujeres鈥, asiente tajante Amani.

Con todo, un nuevo estallido popular en Iraq parece ser inevitable.