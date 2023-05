–

De parte de Kurdistan America Latina May 25, 2023

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y el Partido de la Izquierda Verde (YSP) anunciaron su posición con respecto a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía, que tendrá lugar el domingo 28 de mayo.

La conferencia de prensa en Ankara, celebrada después de una reunión de los comités ejecutivos de los dos partidos, contó con la presencia de los co-presidentes del HDP, Pervin Buldan y Mithat Sancar, y los co-portavoces del Partido de la Izquierda Verde, Çiğdem Kılıçgün Uçar e Ibrahim Akın.

“La segunda vuelta electoral tiene carácter de referéndum”

“Iremos juntos a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones y cambiaremos el régimen de un solo hombre”, declaró Buldan, explicando que el resultado determinará los años venideros.

“Estamos ante un entendimiento y una estructura totalitaria basada en el poder absoluto, que ha construido un sistema basado en un solo hombre durante 21 años. Por lo tanto, la elección del 28 de mayo tiene el carácter de un referéndum entre quienes están por un cambio democrático del sistema y los que quieren mantener este régimen monista. Afirmemos primero que no aprobamos ningún entendimiento político que rompa, explote, debilite o distraiga las resistencias al cambio democrático en la sociedad. Continuaremos nuestra lucha democrática contra tales planteamientos hasta el final”, indicó la co-presidenta del HDP.

“Seguiremos nuestra lucha por un futuro común e igual”

Al referirse al protocolo firmado ayer entre el Partido Nacionalista de la Victoria (Zafer Partisi) y el candidato de la Alianza Nacional, Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Buldan agregó: “El objetivo principal de nuestra lucha y la política de la Tercera Vía, es llevar el sistema a un estándar universal que prioriza los derechos y libertades de los ciudadanos, la justicia social y la democracia, y evitar que un puñado de usurpadores robe las oportunidades del Estado y la sociedad. Lo único que nos hace intransigentes e inflexibles es esta demanda y la necesidad del pueblo oprimido. Queremos enfatizar fuertemente que aquellos que empeñan la voluntad política de los kurdos a través de los fideicomisarios, son también aquellos que empeñan los derechos y libertades de todos los pueblos de Turquía. No es en interés de la sociedad que la cuestión kurda permanezca sin resolver. La República no podrá integrarse a la democracia mientras no se rompa este juego insoluble”.

Buldan explicó que “a principios del segundo siglo de la República, pondremos la voluntad del pueblo por encima de cualquier otra voluntad, sean cuales sean las circunstancias. Continuaremos nuestra lucha por un futuro democrático común e igualitario. Debe enfatizarse, una vez más, que es incorrecto e inhumano instrumentalizar a los migrantes o refugiados por intereses políticos. No son estas personas las responsables de la situación actual, sino el gobierno, que insiste en una política de guerra e instrumentaliza la huida y la migración con fines económicos y políticos. El problema de los refugiados y los migrantes solo puede resolverse librando una fuerte lucha por la paz contra la política de guerra”.

“La única opción es cambiar el régimen de Erdogan”

La co-presidenta del HDP manifestó: “Queremos subrayar que ningún cálculo político ni ningún interés puede ser más valioso que el futuro de los pobres, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Sabemos que sólo los principios de la democracia, el derecho y la libertad pueden oponerse a las políticas de la Alianza Popular (alianza del partido gobernante AKP con partidos nacionalistas e islamistas). Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar una vez más a la opinión pública la postura del HDP y del Partido de la Izquierda Verde, que no tienen otras preocupaciones que los intereses comunes de la sociedad y su futuro democrático, igualitario y libre, y que no tienen acuerdos secretos ni condiciones en su agenda. Nosotros, el HDP y el Partido de la Izquierda Verde, defendemos únicamente la lucha del pueblo por la igualdad, la justicia, el derecho y la libertad; estos valores son nuestro único criterio, nuestro compromiso inquebrantable. Reiteramos nuestra promesa de que no nos desviaremos de esta postura bajo ninguna circunstancia. El actual régimen de engendros creado por Erdogan y sus socios es la causa de los problemas sociales. En las elecciones del 28 de mayo se votará si este régimen irracional continúa o no. En las elecciones del 14 de mayo hubo un fuerte apoyo a la demanda de cambio democrático y prosperidad, y esta demanda se reflejó en las urnas. Millones de votos contra el sistema actual representan la demanda de más libertad, más democracia y más prosperidad. El objetivo es construir un sistema libre, democrático y justo, sin discriminación, en el que la gente pueda participar en el gobierno”.

Buldan remarcó que “una vez más, es evidente que el régimen de Erdogan no puede cumplir con estas expectativas y demandas. El mayor obstáculo para la realización de estas demandas seguirá siendo Erdogan y este régimen mismo. Por lo tanto, Erdogan nunca es una opción para nosotros, y la única opción es cambiarlo a él y al poder que representa. Por ello, reiteramos que el reconocimiento del voto democrático del pueblo kurdo y de la sociedad de Turquía en su conjunto y sus expectativas y anhelos de democracia, derecho, justicia, igualdad y libertad es de suma importancia y prioridad para nosotros. El 28 de mayo, junto con millones de personas, expresamos la esperanza de que podamos tener éxito y juntos cambiar el curso de la historia hacia el cambio democrático. Nosotros lo creemos, y tú también. Iremos a las urnas con toda su fuerza, y juntos cambiaremos el régimen unipersonal. Nuestra propia fuerza y ​​el deseo de cambio de millones de personas es nuestra mayor fuente de inspiración. Continuaremos nuestra lucha con persistencia y tenacidad. Nunca, nunca nos rendiremos. Definitivamente, definitivamente ganaremos”.

“Nuestro voto es por la democracia, el cambio y la transformación”

Los co-portavoces del Partido de la Izquierda Verde, Çiğdem Kılıçgün Uçar e Ibrahim Akın, coincidieron en la postura de su organización: “Con la decisión que tomamos en la primera y segunda vuelta de las elecciones, nuestro partido ha declarado que votará por el cambio, la transformación y la democracia. Al hacerlo, ha insistido y defendido desde el principio su postura de principios, que no requería protocolos ni negociaciones. Más de la mitad de los votantes que acudieron a las urnas en Turquía defendieron y votaron por el cambio, la transformación y la democracia. El HDP y el Partido de la Izquierda Verde son el alma de esta demanda de cambio y democracia. Hemos librado una gran batalla con la fuerza que hemos recibido de nuestros pueblos, y seguiremos haciéndolo. Ayer fuimos la respuesta a la política de los síndicos y hoy seremos la respuesta a los nuevos debates de los síndicos. Limpiaremos la política en Turquía del lenguaje chovinista y nacionalista, porque no corresponde a la realidad de la sociedad y de los pueblos. Este es nuestro llamamiento al pueblo: nuestra prioridad absoluta es acabar con este sistema faraónico, con el régimen unipersonal, con el régimen anti-mujer. Las elecciones a las que nos enfrentamos no son una elección entre Erdogan y Kılıçdaroğlu. Estas elecciones son nuestras elecciones. Nuestro voto es una vez más a favor de la democracia, el cambio y la transformación”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

