La ministra de Igualdad, Irene Montero. Foto: Ministerio de Igualdad

Vox se debilita en luchas internas y, en mitad de sus reproches e invectivas, una nueva pol茅mica sacude a Podemos; concretamente, a la ministra de Igualdad Irene Montero, acusada de fomentar la pederastia por unas declaraciones en las que enfatizaba la necesidad de que los menores reciban educaci贸n sexual seg煤n se desprende de la nueva ley del aborto. Que la ministra, madre de tres hijos, fue v铆ctima de la tergiversaci贸n interesada de sus palabras y jam谩s defendi贸 ning煤n da帽o a la infancia, mucho menos incurrir en delitos de pederastia, lo podr谩 comprobar cualquiera con la capacidad cognitiva m铆nima como para entender un enunciado en su contexto. El problema es que buena parte de la pol铆tica, y los canales por los que se ejecuta y dirime, ya no van de comunicar afirmaciones coherentes ni de comprenderlas, sino de confundir lo m谩ximo posible al interlocutor y, a trav茅s de ese juego sucio, obtener r茅ditos electorales o econ贸micos.

Por eso la controversia en torno a Montero no es solo un ataque a ella 鈥搇legando incluso a pedir su dimisi贸n鈥, ni siquiera 煤nicamente un intento de perjudicar a su partido, sino de exprimir el jugo de la mentira hasta que menoscabe tant铆simo la democracia de un pa铆s que esta sea indistinguible de otra forma de gobierno previsiblemente peor. En otras palabras: la ofensa a Montero, su deslegitimaci贸n a base de falsedades, constituye una agresi贸n a los derechos de todos en cuanto ciudadan铆a que merece, legalmente hablando, una informaci贸n veraz para el pleno ejercicio de sus libertades. Sobre c贸mo hemos llegado hasta aqu铆 hay varias hip贸tesis; muchas de ellas, apuntando algunos antecedentes, remiten inequ铆vocamente al fen贸meno Trump.

23 de septiembre de 2022. El canal de noticias The American Conservative se hace eco del bulo y culpa directamente a Montero 鈥揷on menci贸n especial a la teor铆a de g茅nero y queer鈥 de maltratar as铆 a los menores: 鈥渟e trataba de sexualizar a los ni帽os y prepararlos para ser pasto de ped贸filos鈥. No es de extra帽ar esta interpretaci贸n por parte de un medio conservador estadounidense. Las fake news relacionadas con la pederastia formaron parte del ciclo que llev贸 a Trump a la presidencia en 2016, y alcanzaron su c茅nit en el caso conocido como 鈥淧izzagate鈥, una conspiraci贸n ideada por la ultraderecha seg煤n la cual el partido dem贸crata se hallaba involucrado en una red de tr谩fico y explotaci贸n infantil que practicaba ritos sat谩nicos. Esta patra帽a circul贸 tanto que sus adeptos localizaron una pizzer铆a de Washington como lugar donde supuestamente estar铆an secuestradas las criaturas y un fan谩tico irrumpi贸 all铆 a tiros con la intenci贸n de liberarlas. No encontr贸 ni rastro del complot en que cre铆a, pero daba igual, porque el da帽o ya estaba hecho.

Al ascenso de este tipo de conspiraciones, cuya mayor expresi贸n quiz谩 sea el asalto al Capitolio estadounidense en enero de 2021, contribuyeron la manipulaci贸n perpetrada en las redes sociales mediante un complejo sistema algor铆tmico que viraliza los contenidos falaces m谩s r谩pido que los ver铆dicos, y crea c谩maras de eco de manera que el usuario solo lee lo que quiere leer, aquello que confirma sus prejuicios, pero tambi茅n los grandes conglomerados medi谩ticos. Estos 煤ltimos, sedientos de clicks y share, han abrazado el espect谩culo en detrimento de la informaci贸n sin importarles si, por el camino, aupaban a personajes deleznables que se dedicaban a difundir como cierto aquello que no lo era.

En la ceguera propulsada por el algoritmo y el rol de los grandes medios a la hora de validar la mendacidad residen, para el investigador de Harvard Lee McIntyre, dos elementos de la posverdad, en cuyo n煤cleo sit煤a a la cadena Fox News. Si, seg煤n datos de 2013 recogidos por el autor, un 69% de los invitados a la Fox eran esc茅pticos respecto al cambio clim谩tico, cabe destacar asimismo su papel en el encumbramiento de Trump, desde antes de ocupar la Casa Blanca hasta mucho despu茅s, como demuestra el hecho de que se negara a retrasmitir en directo las sesiones de la comisi贸n de investigaci贸n que encontr贸 al expresidente culpable de haber provocado la insurrecci贸n en el Capitolio. Ni siquiera la tentativa de golpe de estado 鈥搒eg煤n la defini贸 esa comisi贸n鈥 fue motivo suficiente para adoptar cierto rigor period铆stico, puesto que el criterio predominante es la satisfacci贸n de una clientela educada en la idolatr铆a y el dogmatismo, mercanc铆as que habr铆a que vender a toda costa.

Estas pr谩cticas, comunes en Espa帽a, han resultado en alteraciones de la voluntad popular tan sangrantes como las derivadas del caso Ferreras, en la distorsi贸n de un debate tan necesario como el de las macrogranjas, o en la popularizaci贸n de que Pedro S谩nchez o 鈥el gobierno recauda鈥 demasiados impuestos cuando estos van a las arcas p煤blicas y se destinan a mantener el Estado del Bienestar. Estas pr谩cticas, apunta McIntyre, fortalecen una posverdad que no es m谩s que una 鈥渇orma de supremac铆a ideol贸gica鈥 elaborada a costa de privar a la ciudadan铆a de sus derechos con el fin de seguir engordando los bolsillos de algunos mientras, no casualmente, el fascismo contin煤a ganando terreno, como acabamos de constatar en Italia.

Que Vox, en plena crisis intestina, se querelle contra Montero por sus declaraciones es oportunista; que, desde medios y redes, el bulo logre aglutinar a casi toda la derecha pol铆tica, fagocitar la verdad y el sentido com煤n, movilizar a cantidades ingentes de personas es sintom谩tico de una degradaci贸n tanto informativa como democr谩tica que nos afecta a todos y amenaza nuestro futuro.