Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Galiza all谩 donde la derecha espa帽ola gobierna; sin embargo, hay un pueblo que resiste, que demanda la amnist铆a para las presas y presos pol铆ticos y, a la vez, reclama ser un pueblo libre e independiente. Hablamos con Iria Calvelo, militante de Ceivar. Insiste en que esa organizaci贸n independentista y antirrepresiva no ser铆a necesaria en 鈥渦na Galiza libre, socialista y feminista鈥. Recuerda que 鈥渃on la Operaci贸n Jaro y nuestra absoluci贸n no se acaba la represi贸n espa帽ola, pero es una gran victoria para nuestro movimiento, para el nacionalismo gallego鈥 y a帽ade que 鈥渆l Estado espa帽ol sabe que la llama que mantiene viva la lucha es la solidaridad鈥.

Calvelo recuerda que 鈥渆l d铆a 24 de julio (v铆spera del D铆a da Patria Galega), tenemos nuestro acto central en Compostela: la Cadeia Humana pola Liberdade, que es una convocatoria que llevamos haciendo desde hace 13 a帽os para exigir la libertad de las presas y presos independentistas gallegos, reivindicaci贸n que tambi茅n extendemos a otras presas y presos pol铆ticos鈥.

驴Qu茅 es Ceivar? 驴Cu谩ndo naci贸? 驴Qu茅 objetivos persigue?

Ceivar es una organizaci贸n independentista y antirrepresiva gallega, que naci贸 en el a帽o 2003 para denunciar la represi贸n que sufr铆a la militancia independentista y dar cobertura jur铆dica a estas personas represaliadas.Por aquel entonces, la represi贸n a la que nos enfrent谩bamos era de baja intensidad: sanciones administrativas, detenciones鈥

En el a帽o 2005 detienen a dos militantes independentistas acusadas de un delito de terrorismo, y el escenario para nosotras, como organizaci贸n antirrepresiva cambia totalmente. De ah铆 en adelante, la represi贸n contra nuestro movimiento se intensifica.

Aunque somos una organizaci贸n independentista tambi茅n extendemos nuestra solidaridad a otras personas represaliadas por su militancia pol铆tica, tanto en Galiza como en otros pueblos en lucha.

Nuestro objetivo es desaparecer, que Ceivar y la lucha antirrepresiva no sean necesarias. Y esto s贸lo lo vemos posible en una Galiza libre, socialista y feminista.

驴Cu谩ntos presas y presos pol铆ticos hay en Galicia? 驴En qu茅 condiciones se encuentran? 驴Sufren dispersi贸n?

En Galiza no dej贸 de haber presos y presas pol铆ticas desde el franquismo, y muchas de ellas marcadamente nacionalistas e independentistas. Es un hecho que poca gente conoce, porque siempre nos vendieron que fuimos de los primeros territorios del Estado en caer en manos fascistas. Y la realidad es que aqu铆 hubo resistencia en los montes durante a帽os.

A d铆a de hoy hay 5 personas que est谩n dentro del Coletivo de Pres@s Independentistas Galeg@s, todas ellas est谩n en c谩rceles en territorio gallego, aunque en un principio estuvieron dispersadas. Dos de ellos ya est谩n juzgados, y a lo largo de estos a帽os pasaron por prisiones como C贸rdoba, Oca帽a, Estremera, o Villanubla. Las otras 3 est谩n a espera de juicio en preventivo, y estuvieron presas en Soto del Real y Estremera. Hace un a帽o aproximadamente empezaron a traerlas a Teixeiro y A Lama.

Adem谩s de 茅stas, hay 4 militantes antifascistas pres@s del Colectivo PCr-Grapo. Todas ellas dispersadas a cientos de kil贸metros de Galiza: en Salamanca, Puerto de Santa Mar铆a, Ja茅n y Valencia. Todas ellas est谩n juzgadas.

La situaci贸n que viven las presas y presos pol铆ticos gallegos es muy similar a la que viven los presos y presas pol铆ticas vascas: p茅rdida del derecho a la intimidad (por las intervenciones de todas las comunicaciones), en general m贸dulos de primer grado, que son m谩s restrictivos y con menos horas de patio

Nos puedes recordar la 鈥淥peraci贸n Jaro鈥, el juicio contra Causa Galiza y Ceivar, que supon铆a peticiones de la Fiscal铆a de largos a帽os de c谩rcel para varios independentistas galegos y galegas y que inclu铆an la ilegalizaci贸n de ambos colectivos. Tu estabas entre ellas. 驴Qu臈 sientes ahora pasado ese momento de tensi贸n?

La Operaci贸n Jaro se compuso de dos fases que llev贸 adelante la Guardia Civil: una en 2015, en la que detuvieron a 9 militantes de Causa Galiza, y la otra en 2017, en la que nos detuvieron a tres militantes de Ceivar. La verdad, que en un primer momento pensamos que archivar铆an la causa, dado que qued贸 paralizada hasta el a帽o 2019, cuando fiscal铆a sac贸 las desproporcionadas peticiones fiscales. Esta es una pr谩ctica que ya se est谩 volviendo habitual por parte de Fiscal铆a: inflar las peticiones para provocar pactos.

Yo la verdad, que pasado ya todo el proceso, y mirando un poquito hacia atr谩s, en como fuimos sobrellevando toda esta locura, pues me siento muy orgullosa. Tanto de c贸mo enfrentamos el juicio, defendi茅ndonos, sabiendo que pod铆amos perder, pero tambi茅n que ten铆amos muchas posibilidades de ganar y adem谩s ten铆amos una responsabilidad pol铆tica y hab铆a que pelear; como de mis compa帽eros y de la organizaci贸n de la que hago parte. Con la Operaci贸n Jaro y nuestra absoluci贸n no se acaba la represi贸n espa帽ola, pero es una gran victoria para nuestro movimiento, para el nacionalismo gallego, y para el movimiento asociativo en general. Ahora toca seguir luchando.

Pese a esa presi贸n, 驴segu铆s adelante? 驴No os hab茅is amedrentado?

隆Que va hombre!, miedo creo que pasamos todas en diferentes momentos del proceso, tanto en las detenciones como despu茅s poni茅ndonos en el peor de los casos. Pero con todo, creo que el juicio se enfrent贸 de la forma m谩s digna que se pudo, y seguimos con la misma ilusi贸n y alegr铆a que el primer d铆a. Incluso dir铆a que con m谩s energ铆a y con el coraz贸n m谩s lleno, o yo por lo menos as铆 lo siento. Despu茅s de tantos a帽os trabajando en la lucha antirrepresiva, que es una militancia muy dura, porque pocas veces tienes motivos de celebraci贸n; para m铆 el sentir como nos ven铆a de vuelta toda la solidaridad, todo el cari帽o鈥 no hay palabras para explicar eso la verdad.

En el Estado espa帽ol reclamar la independencia es causa de que vayan a por ti. 驴Consideras al Estado espa帽ol democr谩tico? 驴Trata de cortar las alas de movimientos o plataformas que aspir谩is a una Galicia independiente para que no se extienda el sentimiento de un estado galego o una rep煤blica galega?

No, obviamente, el Estado Espa帽ol no es democr谩tico. Aqu铆 es m谩s f谩cil acabar en la c谩rcel por escribir una canci贸n contra el rey que por malversar dinero p煤blico, por ejemplo.

S铆, claro, el Estado trata de cortarnos las alas, eso intentaron de hecho con la Operaci贸n Jaro y operativos anteriores a 茅ste contra otras organizaciones pol铆ticas y juveniles de nuestro pa铆s. La funci贸n de la represi贸n en Galiza, al fin y al cabo, es la misma que en cualquier otra parte del mundo: desestabilizar, amedrentar y reprimir para acabar con la disidencia. Por eso son tan importantes las redes solidarias y crear espacios de confianza entre las militantes, y m谩s en un movimiento peque帽o como el nuestro. El Estado sabe que la llama que mantiene viva la lucha es la solidaridad.

El gobierno 鈥渕谩s progresista鈥 de la historia, me refiero al del Estado espa帽ol (PSOE-UP), da pasos para garantizar esas ansias de libertad del pueblo galego?

No, la verdad es que me parece que el gobierno 鈥渕谩s progresista鈥 de la historia, en este aspecto, no se diferencia del anterior gobierno. Y a nivel represivo, dir铆a que tampoco se diferencia mucho: una de sus promesas electorales era derogar la Ley Mordaza, que ah铆 sigue; a Fito y Valentina, les metieron en prisi贸n preventiva en plena pandemia y eso con el estado deficitario y lamentable de la sanidad en prisi贸n, a nosotras nos juzgaron en la Audiencia Nacional por ejercer nuestro derecho a ser solidarias鈥

驴Qu茅 opini贸n os merece la entrada en prisi贸n de Pablo Has茅l? 驴En el Estado espa帽ol no hay libertad de expresi贸n? PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a echar atr谩s la Ley Mordaza, pero no llega. 驴Nos han vendido humo?

El encarcelamiento de Pablo Has猫l es una muestra m谩s de lo que habl谩bamos, a nivel represivo no se diferencian de otros gobiernos: la libertad de expresi贸n es inexistente.

Bueno, humo le vendieron a quien se lo quiso comprar. El PSOE siempre supo estar a la altura en cuanto a represi贸n se refiere: con sus duras reformas penales, el terrorismo de Estado, durante los a帽os que estuvieron en el poder decenas de militantes pol铆ticos denunciaron torturas en los cuarteles鈥

Persiguen a independentistas, a quienes reclaman la amnist铆a, pero la ultraderecha y los fascistas campan a sus anchas por todos los lugares, 驴qu茅 ocurre en el Estado espa帽ol despu茅s de 45 a帽os ya de la muerte del dictador Franco?

Pues que para la disidencia pol铆tica en el Estado nada cambi贸. Da igual, de gris, de marr贸n, de azul o de verde, que siguen reprimiendo de la misma manera a las que luchan con la idea de que otro mundo es posible. 隆Y vaya si lo es!, pero nos quieren quitar las ganas de pelear por 茅l a base de palos, igual que hac铆an antes amparados en la dictadura, pero ahora disfrazados de dem贸cratas.

En el Estado Espa帽ol no hubo una superaci贸n real de la dictadura franquista. Los ministros de Franco siguieron en la pol铆tica, las cunetas siguen llenas de fusiladas y nadie pag贸 por ello, ni por las torturas en los cuarteles, ni por los hijos e hijas robadas a las militantes. La falsa transici贸n fue un lavado de cara, los mismos fascistas con otro nombre.

En Galiza, 驴qu茅 piensan los partidos pol铆ticos de la amnist铆a? 驴En Ceivar 驴os sent铆s amparadas?

Bueno, no se exactamente que piensan sobre la amnist铆a y no puedo hablar por organizaciones de las que no hago parte. Lo que si se es que Ceivar reclama abiertamente la amnist铆a para las presas y presos pol铆ticos, y nos sentimos amparadas por el movimiento nacionalista e independentista gallego, de hecho en estos 煤ltimos a帽os nos tienen mostrado su solidaridad ante montajes jur铆dico-policiales, como fue la Operaci贸n Jaro.

Dinos, por favor, c贸mo se puede colaborar o mostrar la solidaridad con las presas y presos pol铆ticos de Galiza.

En la p谩gina de Ceivar (ceivar.org) est谩n las direcciones de l@s pres@s independentistas galleg@s para poder hacerles llegar unas palabras solidarias en forma de postal o carta.

Tambi茅n est谩 el n煤mero de cuenta de la organizaci贸n. El dinero que recaudamos va destinado, entre otras cosas, a pagar la asistencia jur铆dica tanto de las personas presas como de las personas represaliadas por su militancia independentista, a pagar el peculio de los presos y ayudar a las familias en la medida que podamos si lo necesitan.

Y por si alguien se anima, te comento tambi茅n, que el d铆a 24 de julio (v铆spera del D铆a da Patria Galega), tenemos nuestro acto central en Compostela: la Cadeia Humana pola Liberdade, que es una convocatoria que llevamos haciendo desde hace 13 a帽os para exigir la libertad de las presas y presos independentistas gallegos, reivindicaci贸n que tambi茅n extendemos a otras presas y presos pol铆ticos.

