De parte de Anarquia.info June 5, 2021 37 puntos de vista

Supongo que mi historia dista mucho de ser habitual. Comienza cuando era un adolescente, que a煤n no hab铆a cumplido los 18 a帽os y estaba enfadado con las condiciones socioecon贸micas de su comunidad.

Al crecer en zonas republicanas irlandesas de clase trabajadora, era inevitable que estuviera intensamente expuesto a esa ideolog铆a y a su propaganda. Afirmaba que todos los males de la sociedad irlandesa pod铆an achacarse a la injerencia del Estado brit谩nico y que s贸lo un Estado socialista independiente pod铆a ofrecer una soluci贸n. La historia, el romanticismo y la ya fuerte influencia de la comunidad fueron dif铆ciles de resistir. Hab铆a encontrado mi respuesta.

Al ser joven e inexperto, mi participaci贸n fue bastante lejana. No fue mucho m谩s que asistir a protestas callejeras y distribuir propaganda. Aunque mi papel era menor, el Estado no lo ve铆a con buenos ojos. Me hab铆a atrevido a desafiar su statu quo; ahora era un objetivo leg铆timo.

El 9 de marzo de 2008, el Ej茅rcito Republicano Irland茅s de Continuidad (CIRA) tendi贸 una emboscada a un convoy del Servicio de Polic铆a de Irlanda del Norte (PSNI) y mat贸 al agente Steven Carroll. En respuesta, el Estado se lanz贸 en picada: haciendo redadas y detenciones. Me retuvieron e interrogaron durante 14 d铆as antes de enviarme a la c谩rcel. Finalmente fui condenado por mi participaci贸n en el ataque en un juicio sin jurado y se me impuso una pena de cadena perpetua con una sentencia m铆nima de 18 a帽os de prisi贸n. Yo ten铆a 17 a帽os en ese momento y no tuve ninguna participaci贸n en los acontecimientos de esa noche. El Estado necesitaba una victoria contra lxs republicanxs armadxs y, como chivo expiatorio, yo encajaba.

Mientras estuve en la c谩rcel, mi lugar natural fue entre otrxs activistas republicanxs encarceladxs. A lo largo de los a帽os, nos comprometimos colectivamente en la lucha carcelaria, soportando las duras condiciones y la brutalidad para hacernos valer como presxs pol铆ticxs y mejorar nuestra calidad de vida. Tuvimos algunos 茅xitos, pero se tomaron ciertas decisiones t谩cticas que, junto con las dificultades internas, creo que socavaron el progreso.

A lo largo de los a帽os de lucha, mi visi贸n pol铆tica madur贸 y mi comprensi贸n de conceptos como libertad y dominaci贸n se profundiz贸. Empec茅 a reconocer que el republicanismo ten铆a una visi贸n muy estrecha del mundo y una cultura autoritaria muy arraigada. Me convenc铆 de que cualquier Estado irland茅s independiente, socialista o no, ser铆a tan perjudicial como el Estado brit谩nico.

As铆 que, despu茅s de unos 7 a帽os de vida como prisionero republicano, empec茅 a sentirme inc贸modo con la etiqueta republicana. Me adentr茅 en ideas m谩s libertarias y finalmente abrac茅 el anarquismo.

En consonancia con mis nuevos valores, dej茅 la comodidad de la comunidad de presxs republicanxs y entr茅 en la poblaci贸n de presxs 芦ordinarixs禄. Fue una decisi贸n dif铆cil, ya que dejaba atr谩s no s贸lo una ideolog铆a y una cultura con las que no estaba de acuerdo, sino tambi茅n a buenxs amigxs y compa帽erxs.

Ahora, en la poblaci贸n penitenciaria general desde hace varios a帽os, me siento orgulloso de llevar las ideas del anarquismo a otras personas que se encuentran oprimidas en nuestra sociedad y de promover la comunidad, la solidaridad y el apoyo mutuo.

Sigo haciendo lo que puedo para promover un cambio positivo. Sigo desafiando mi actual encarcelamiento y luchando contra el Estado y las diferentes formas de dominaci贸n. Con el apoyo de mi familia, la solidaridad de otrxs activistas y el apoyo mutuo de mis compa帽erxs de prisi贸n, puedo seguir adelante y enfrentarme a los actos represivos del Estado. No permitir茅 que me dobleguen y continuar茅 con mi rabia en mi camino.

John Paul Wootton

Davis E3

Maghaberry Prison

BT28 2PT

Irlanda del Norte/Reino Unido

[Nota: aunque no se menciona en esta declaraci贸n, recientemente se ha sabido que un agente estatal encubierto estuvo involucrado en la infiltraci贸n y el debilitamiento de la Campa帽a de Justicia Craigavon 2. Consulte JFTC2.IE o JFTC2 en facebook para saber m谩s sobre la campa帽a de justicia].

FUENTE: JUNE 11

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A