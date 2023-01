–

Continuando con la serie de entrevistas realizadas durante el Centenario y 28潞 Congreso de la AIT, hablamos con uno de los tres compa帽eros irlandeses enviados como delegados por la organizaci贸n anarcosindicalista Organise! (隆Organ铆zate!), fundada en 1984 y surgida a trav茅s de la uni贸n de diferentes organizaciones anarquistas irlandesas.

Pocas horas despu茅s de la entrevista, las secciones de la AIT presentes en el Congreso aprobaron por unanimidad su adhesi贸n a nuestra Internacional anarcosindicalista. Damos la bienvenida pues, a nuestras compa帽eras y compa帽eros de AIT en toda Irlanda. 隆Salud!.



Haz click en la imagen para ver la entrevista realizada a uno de los compa帽eros enviados como delegados al Congreso por la organizaci贸n irlandesa “Organise!”

A continuaci贸n adjuntamos un breve an谩lisis de la primera sesi贸n del Congreso Internacional, donde se trat贸 al adhesi贸n de la organizaci贸n anarcosindicalista irlandesa:

“El 28潞 Congreso de la AIT tuvo lugar del 9 al 11 de diciembre en Alcoy, Espa帽a.

Los Congresos de la AIT se celebran cada tres a帽os: el 煤ltimo tuvo lugar en 2019 en Melbourne, Australia. All铆 decidimos que el Congreso del Centenario se celebrara en Espa帽a, acogido por nuestra Secci贸n, la CNT-AIT. Los compa帽eros de Espa帽a eligieron la ciudad de Alcoy para acoger la celebraci贸n. Esta elecci贸n fue significativa, como explicaremos m谩s adelante, y result贸 ser un lugar excelente para celebrar nuestro Congreso.

Llegaron delegaciones de la mayor铆a de las Secciones de la AIT (aunque a algunos delegados no se les permiti贸 viajar al espacio Schengen). Fuimos recibidos con la mayor camarader铆a y hospitalidad por nuestros anfitriones en Espa帽a, que tambi茅n hab铆an preparado una serie de eventos para acompa帽ar el Congreso.

Antes del Congreso hubo conciertos, presentaciones de libros y una visita con informaci贸n hist贸rica sobre la Revoluci贸n Petrolera. Para quienes no lo conozcan, se trata de un acontecimiento muy significativo en la historia obrera de 1873, cuando los trabajadores de la Federaci贸n Regional Espa帽ola de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores protagonizaron una revuelta y, durante un tiempo, tomaron el control de la ciudad antes de ser brutalmente reprimidos. Tales acontecimientos formaron parte del rico legado del movimiento obrero libertario en Espa帽a, que finalmente desemboc贸 en la fundaci贸n de la CNT en 1910.

Como es habitual, el orden del d铆a del Congreso fue bastante extenso y conten铆a numerosos puntos relativos a cuestiones como la mejora del funcionamiento interno de la Internacional, la acogida de nuevos miembros en la Federaci贸n, la creaci贸n y/o presentaci贸n de la labor de grupos de trabajo y proyectos pr谩cticos, el debate, la rotaci贸n de las funciones y mucho m谩s.

Uno de los primeros puntos de la Agenda se refer铆a a la afiliaci贸n, por lo que nos complace anunciar que nuestras compa帽eras de Irlanda, de “Organise” se han unido como Amigos de la AIT. Esperamos una fruct铆fera cooperaci贸n.”

Following the series of interviews carried out during the Centenary and 28th Congress of the IWA, we talked with one of the three Irish comrades sent as delegates by the anarcho-syndicalist organization “Organise!”, founded in 1984 and emerged through the union of different Irish anarchist organizations,

A few hours after the interview, the sections of the IWA present at the Congress unanimously approved their adhesion to our anarcho-syndicalist International. So we welcome our IWA comrades from all over Ireland. Cheers.

Here is a brief analysis of the first session of the International Congress, where the accession of the Irish anarcho-syndicalist organization was discussed:

“The 28th IWA Congress took place from December 9-11 in Alcoy Spain.

The IWA Congresses occur every three years: the last one took place in 2019 in Melbourne, Australia. There we decided that the Centennary Congress should be held in Spain, hosted by our Section, the CNT-AIT. The comrades in Spain chose the city Alcoy to host the celebration. This choice was significant, as we will explain later and proved to be an excellent place to hold our Congress.

Delegations arrived from most of the IWA Sections (although a few delegates were not allowed to travel to the Schengen area). We were met with the greatest comaraderie and hospitality by our hosts in Spain who had also prepared a number of events to accompany the Congress.

Prior to the Congress there were concerts, book presentations and a tour with historical information about the Petroleum Revolution. For those who may not know about this, it was a very significant event in workers’ history in 1873 when workers from the Spanish Regional Federation of the International Workingmen’s Association led a revolt and, for a time, took over the town before being brutally repressed. Such events were part of the rich legacy of the libertarian workers’ movement in Spain which eventually led to the foundation of the CNT in 1910.

As usual, the Congress agenda was quite extensive and contained many points relating to issues such as improving the internal functioning of the International, welcoming new members into the Federation, creating and or presenting the work of working groups and practical projects, discussion, rotation of the functions and more.

One of the first points of the Agenda related to affiliation so we are pleased to announce that our comrades from Ireland,from 鈥濷rganise!鈥 have joined as Friends of the IWA. We look forward to fruitful cooperation!”