–

De parte de La Haine January 4, 2022 61 puntos de vista

Se trata de la Reunificaci贸n del IRA de 2012, conocido en los medios de comunicaci贸n como 鈥淣uevo鈥 IRA. El Ej茅rcito Republicano Irland茅s ha publicado esta declaraci贸n de A帽o Nuevo:

Declaraci贸n de A帽o Nuevo 2022 del Ej茅rcito Republicano Irland茅s

La direcci贸n del Ej茅rcito Republicano Irland茅s env铆a un saludo de A帽o Nuevo a todos nuestros voluntarios, compa帽eros encarcelados y simpatizantes de todo el mundo. Tambi茅n saludamos a todos los revolucionarios antiimperialistas que siguen luchando por liberarse de la ocupaci贸n y la tiran铆a, en particular a nuestros camaradas palestinos.

Una vez m谩s, el 2021 ha visto c贸mo el ocupante ha intensificado su guerra propagand铆stica contra el IRA en sus intentos de alejarnos de vosotros, el pueblo. Una batalla de corazones y mentes combinada con trucos sucios, la focalizaci贸n de las familias y los j贸venes mientras se mantiene a las comunidades como rehenes a trav茅s de criminales de carrera e informantes ha a帽adido m谩s condiciones para la lucha armada.

A pesar del mito del cansancio de la guerra perpetrado por el ocupante, el IRA no ha sido derrotado. Hemos demostrado una vez m谩s que mientras Irlanda siga bajo ocupaci贸n, seguiremos resistiendo; tal como hemos hecho en cada generaci贸n cuando la lucha ha tenido altibajos, hoy no es diferente. La direcci贸n del Ej茅rcito Republicano Irland茅s desea dejar claro que, aunque otros renieguen o abandonen la lucha y a sus camaradas, nosotros no estamos ni mucho menos vencidos.

Nuestro n煤mero de voluntarios sigue aumentando constantemente y los nuevos reclutas se unen a un ej茅rcito de mujeres y hombres bien disciplinados, organizados y valientes.

Confiamos en la victoria y podemos asegurar que no seremos derrotados por nada que el ocupante pueda lanzarnos.

Somos capaces de atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero nuestros ataques est谩n cuidadosamente calculados para reducir el riesgo para la poblaci贸n civil. En numerosas ocasiones a lo largo de 2021 tuvimos la oportunidad de atacar objetivos militares brit谩nicos, pero nuestros voluntarios se retiraron debido al riesgo de v铆ctimas civiles.

El Ej茅rcito Republicano Irland茅s afrontar谩 el a帽o 2022 con una resistencia continua. Estamos seguros de que vosotros, el pueblo, estar谩 con nosotros y seguir谩 d谩ndonos el apoyo que siempre nos ha dado. Recordad, s贸lo puede haber un resultado, una verdadera Rep煤blica Socialista de 32 condados.

T O鈥橬eill鈥

Insurgente.org