May 23, 2023

Palabras en la despedida de duelo de Iroel S谩nchez, en la Casa de la Amistad, el 19 de mayo de 2023

Con infinita tristeza despedimos a Iroel S谩nchez.

Ten铆a un nombre inconfundible. Nadie se llamaba como 茅l y nadie se le parec铆a. De haber vivido hasta el 12 de septiembre de 2023, hubiera cumplido 59 a帽os. Se fue absurdamente antes, y lo peor es que no lo esper谩bamos, ni nosotros, ni 茅l, que en sus 煤ltimas horas pidi贸 a sus hijos que pagaran la cotizaci贸n del Partido para regresar al trabajo sin deudas e hizo planes para los nuevos programas de La Pupila Asombrada a los que regresar铆a. Dos d铆as antes de entrar al hospital, del cual no sali贸 con vida, conversamos largamente de la pr贸xima edici贸n del Coloquio Internacional Patria, y planeamos las conferencias que 茅l no se perder铆a en marzo de 2024.

Iroel viv铆a, militaba y escrib铆a con el 鈥渙ptimismo de la raz贸n y de la voluntad鈥 del que hablaba Jos茅 Carlos Mari谩tegui. Ese era su estado de 谩nimo habitual al que habr铆a que agregarle otro componente de su existencia: una fe absoluta en el pueblo y en la capacidad transformadora del ser humano, que proven铆a de su gran pasi贸n por las ideas y por la obra de Fidel.

Discutir con Iroel era un ejercicio arriesgado, porque sus an谩lisis no solo eran sostenidos por una gran cultura, sino por una sensibilidad pol铆tica que, junto con su animo espadach铆n, propinaba una estocada impecable y fulminante a cualquier desliz 茅tico o ideol贸gico. Nuestro amigo com煤n, Carlos Gonz谩lez Penalva, ha recordado hoy que 鈥淚roel es, ante todo, un patriota. En sentido gramsciano, es un patriota de Partido.鈥

Recuerdo hace unos a帽os un debate entre amigos sobre qu茅 era ser de izquierdas, el cual empez贸 a tomar una deriva paternalista. Iroel cerr茅 la discusi贸n con un 鈥渙ye, no somos de izquierda ni comunistas por generosidad, ni por piedad, ni por compasi贸n, sino porque antes de poder tomar partido por una causa hacemos de ella nuestra propia causa, y como el Che ponemos el pellejo para demostrar nuestras verdades鈥.

Y 茅l lo hizo. Su mayor orgullo fue haber cumplido misi贸n internacionalista en Angola. En la imagen que aparece en la portada de su cuenta en Facebook se le ve, veintea帽ero, vestido de camuflaje sobre un cami贸n de guerra en Longa, una aldea a mitad de camino entre Menongue y Cuito Cuanavale. Tres ni帽os africanos lo escoltan en franca camarader铆a, y si nos fijamos bien vemos en costado de la fotograf铆a los juguetes que Iroel y sus compa帽eros regalaron a los peque帽os, hechos con latas de conserva vac铆as, puntillas y palos de monte. All铆 recibi贸, por su hero铆smo, las medallas 鈥淧or la Defensa de Cuito Cuanavale鈥, la de 鈥淐ombatiente Internacionalista de Primera Clase鈥, la de 鈥淪ervicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias鈥 y otras.

Despu茅s vino su trabajo en la UJC, la direcci贸n de la Casa Editora Abril en los a帽os de la Batalla de Ideas, que lo llev贸 a la presidencia del Instituto Cubano del Libro y del Comit茅 Organizador de la Feria Internacional del Libro de La Habana, la fundaci贸n de la revista cultural digital La Jiribilla y la gestaci贸n de la Red En Defensa de la Humanidad. En a帽os m谩s recientes, fund贸 la enciclopedia digital Ecured, colabor贸 con decenas de publicaciones y cre贸 el blog La pupila insomne, del cual derivaron dos libros, m谩s el programa de televisi贸n La pupila asombrada, la pe帽a La pupila afilada y los proyectos con Cubadebate: Con Filo y Cuadrando la Caja.

Fue un trabajador infatigable, un revolucionario ejemplar, el hijo de Nery, el esposo de Cuqui, el pap谩 de Rub茅n y Javier, el compa帽ero inolvidable de todos nosotros, el cubano admirado y querido por sus contempor谩neos. Dicho esto 煤ltimo as铆 parecer铆a una ligereza, y habr谩 quien lo interprete como la cl谩sica exageraci贸n ante la muerte. Pero no. Hay datos, no opini贸n: la terrible noticia de ayer ha producido un aluvi贸n de mensajes de pena en las plataformas sociales. Muchos que no lo conocieron personalmente, muchos que s铆 y que saben qu茅 clase de persona 铆ntegra, honesta, incansable, luminosa era.

Finalmente, compa帽eras y compa帽eros, qu茅 dolorosos nos resultan ahora los versos de Rub茅n Mart铆nez Villena, el poeta comunista y el comunista poeta m谩s admirado por Iroel; esos versos que encabezan su blog que desde ayer se ha quedado mudo:

隆Oh, la pupila insomne y el p谩rpado cerrado!

(隆Ya dormir茅 ma帽ana con el p谩rpado abierto!)

Hasta siempre, hermano querido