隆Oh, perro, perro m铆o, a煤lla, / ofr茅ceme un poema de aullidos, conc茅deme esta gracia extrema, / t煤 mismo lo leer谩s, / mientras yo quemo los dem谩s poemas!

Poema para la poes铆a, Virgilio Pi帽era.

1.

Si hay una vieja haza帽a de la literatura, la m谩s reputada y pol茅mica, es la de legarnos nombres y, por eso, hacerlos tambi茅n olvidar. Ese legado lo construye el mercado editorial, en primer lugar, y la cultura de lecturas, en segundo. En medio de ambos, los amigos. Pero en el fondo, la escritura, el pulso atroz del fraseo, el gesto que viene a poner en evidencia, desde un fondo innombrable, el nombre mismo: 芦lo primero que habr谩 escrito un escritor habr谩 sido su nombre. Digo, el primer libro quiz谩 fue firmado antes de haber sido escrito禄, declara Wilcock en la entrevista de la RAI de 1973.

La busca del legado que anima al 煤ltimo grito de la afantasmada Sur larg贸 hace unos meses el Wilcock de Adolfo Bioy Casares, el cual es fundamental leer en contrapunto con el mastodonte anterior de los diarios de ABC que titularon Borges.

Hay que decirlo de una. El libro de Wilcock se intensifica solamente en dos o tres momentos. Las cartas del ingeniero convertido en poeta que se abren con la comicidad negativa que leemos en sus novelas, relatos y cuentos, y la an茅cdota de la ceja abierta de Bioy (ni siquiera las fotograf铆as tienen mucho valor, salvo las que aparece Livio Bacchi-Wilcock). El resto es la asunci贸n errada del diarista de una rivalidad que, en verdad, lo exclu铆a: la forjada entre Borges y Wilcock bajo los ojos del propio Bioy y Silvina Ocampo.

Johnny era un extranjero en el c铆rculo trino de JLB, ABC y SO; que reducidos a siglas no dejan de sonar a nombres de whiskys: quiz谩s por eso H茅ctor Libertella bautiz贸 al JB que le serv铆an en el Varela Varelita con un 芦Pepe Bianco禄. Esa extranjer铆a equivoca a Bioy, porque mientras 茅l cre铆a medirse con el exiliado, que dej贸 Buenos Aires por Roma, y Roma por sus m谩rgenes, lo que en el fondo suced铆a, para fortuna de la literatura argentina, era una grieta mucho m谩s honda: la distancia entre el escritor-monumento, el domador de la escritura, y el escritor-leyenda, el exiliado perpetuo (que abre un punto de contacto entre lo mejor que vino despu茅s: Copi, Osvaldo Lamborghini, etc., etc.).

Se trata, una vez m谩s, de ponerse en pose de combate y elegir una posici贸n u otra, porque tanto el monumento como la leyenda tienen sus adalides y sus peque帽as guerras in煤tiles. Y de se帽alar la diferencia: ah铆 donde el monumento construy贸 una casa de s贸lidos fundamentos, donde cobijar a la grey y asignarle a cada uno una habitaci贸n espec铆fica (incluso dejando el s贸tano y el subsuelo para algunos, las ovejas negras), la leyenda quem贸 la casa y escap贸.

Ya se sabe. Borges dispuso su obra como la Casa impert茅rrita, con sus parientes y sirvientes, la novela familiar que dej贸 en negativo sin escribir, y ech贸 como a un perro a quienes no quer铆an, o no pod铆an, acomodarse a las circunstancias designadas: comer la comida que el monumento se帽alaba, armar las fiestas que el monumento quer铆a, cantar las formas que el monumento deseaba. La leyenda estaba excluida por definici贸n del monumento.

Y 驴qu茅 era la leyenda? Respuesta: la leyenda era una vida que conten铆a dentro suyo, como un fuego precioso, un principio po茅tico que pon铆a todo lo que tocaba en estado de literatura o de incendio. Era inevitable, entonces, que Wilcock, la leyenda Wilcock, haya dado tanto para decir, falsear, ficcionar, tanto que a esta altura ni siquiera la sombra del fantasma de esa biograf铆a detallad铆sima que Ernesto Montequin prepara hace m谩s de 20 a帽os podr谩 controlar. No, las intrigas van a seguir porque el principio de la poes铆a motoriza las narraciones y no al rev茅s: primero poetizar, despu茅s narrar.

2.

Empec茅 a leer a Wilcock por consejo de un amigo al que le encanta la pol茅mica (芦el mejor Aira es un mal Wilcock禄, me dijo y me enerv贸 la curiosidad 鈥斅縞贸mo iba a decir eso del gran Aira?). Y entr茅 por el Wilcock que escrib铆a ya en esa 芦specie di italiano禄, como declara en una autotraducci贸n de sus poemas en castellano de 1963, y pens茅 de inmediato en aquella pel铆cula mal traducida de Andrei Tarkovski, El sacrificio. No se trat贸 de un sacrificio, sino de una ofrenda: La ofrenda de quemar la propia casa (cualquiera puede recordar esa imagen). Ah铆 est谩 la leyenda: quemando el castellano, que ya no daba para m谩s, como repet铆a Wilcock, porque Borges, s铆, Borges lo hab铆a agotado desde su torre de control infinita: dispuesta sobre todo el Sur, hasta globalizarlo.

A la leyenda Wilcock, el libro de Bioy no puede hacerle justicia porque cree erradamente que su amistad estaba tensada por una rivalidad cong茅nita (por eso el primer retrato de Bioy, El perjurio de la nieve, donde el poeta y protagonista del cuento, Oribe, es un desagradable plagiador y de voz aguda como el Wilcock de carne y hueso muestra la verdad de esa amistad, la competencia, que se intensifica en la an茅cdota de la ceja abierta). Sin embargo, creo que la leyenda Wilcock, a diferencia del Wilcock de Bioy, est谩 estructurada como una fuga. Y hay ahora, en la restituci贸n de Wilcock al canon que el monumento y sus tent谩culos crearon, y que ya no existe m谩s sino como pasi贸n de viejos vinagres, una intenci贸n contra la fuga: redimirlo, recordarlo, pagar la culpa, 隆ay!, del olvido y la exclusi贸n (y, 驴por qu茅 no?, del aborrecimiento con que lo excomulgaron), y reconocerlo como la oveja negra, ahora perdonada, de la divinidad trina.

Pero Wilcock, en su escritura, nombre, vida y obra, logr贸 colocarse m谩s all谩 del bien (no del mal): irredimible. Cualquier restituci贸n que se pretende redentora, quiere, en la contracara de sus buenas intenciones, de las que siempre hay que desconfiar, practicar el deporte del patronato nacional: la doma: acomodar en la segunda l铆nea, o tercera, de una 茅poca y una forma de hacer literatura, a un nombre y obra. Entonces Wilcock ser铆a la mascota algo ind贸mita con que se divert铆a y molestaba la sant铆sima trinidad de Sur: JLB, ABC y SO. Su conversaci贸n ser铆a, por eso, mejor que su escritura. La leyenda m谩s importante que la obra, de la que podr铆amos, por eso, eludirnos de leer鈥

3.

Ante ese dios trino (隆y por eso cristiano!) que conformaron la alianza de JLB, ABC y SO, siempre en la mirada de Wilcock, y sus poderes de salvaci贸n, creo que lo mejor que hizo el ingeniero, y茅ndose a Italia a escribir en esa sublengua tildada de 鈥渟pecie di italiano鈥, fue convertirse en otro dios: putrefacto, maldito, con el cual impedir su manumisi贸n. Porque solamente otro dios podr铆a estar m谩s all谩 de la redenci贸n con que el mercado y la cultura canonizar铆an un nombre, controlar铆an una llama.

Dej茅mosle, entonces, el infierno, al que pertenece con esa lengua de perversa inocencia a trav茅s de la que no pudo dejar de incendiarse su vida y obra: 鈥淔uoco, compagno, caro amigo dell鈥檕mbra, / ardi e ti spegni e grazie a me riprendi / te disperato che bruceresti il mondo / e qui da solo bruci te stesso鈥︹ .

Empecemos, entonces, a leerlo de verdad, sin pretensiones de redenci贸n, entremos a su infierno y apaguemos de una vez las esperanzas. Lo inesperado nos espera. La literatura, el fuego 鈥攓ue ac谩, y siempre, rima con juego.

1956: se arma en un domingo de marzo una discusi贸n literaria despu茅s de comer, sobre una edici贸n de poemas de sor Juana In茅s de la Cruz. Bioy declara dos errores. El segundo, la acentuaci贸n de 鈥渟alg谩is y ten茅is鈥, a lo que Wilcock agrega, corrigiendo al lector: 鈥淐omo todas las palabras agudas que terminan en n o s, se acent煤an.鈥 Bioy se desespera y corre arriba a buscar un Quijote para 鈥渄ilucidar el punto, y, para agraviar el oprobio de ser corregido por un mozalbete鈥, pero en la oscuridad atropella la esquina de un ropero, se abre una ceja y sangra copiosamente. 驴C贸mo no leer esto con una sonrisita? Y habr铆a que corregir a Bioy, otra vez: no se trataba de la acentuaci贸n de las palabras, sino de la colocaci贸n de las tildes. 驴Se abrir谩 ahora la otra ceja?

