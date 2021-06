–

De parte de Rojo Y Negro June 23, 2021 89 puntos de vista

Todas las convocatorias para cubrir plazas mediante oposici贸n re煤nen a muchas personas por el leg铆timo inter茅s de mejorar su empleo o conseguir un puesto de trabajo con estabilidad, m谩s ante la situaci贸n del mercado de trabajo que existe en la actualidad.

Lo que no es admisible es tratar a las personas que se presentan a estas pruebas de forma lamentable y lo que es peor, de forma arbitraria, permitiendo seg煤n en que casos individuales, determinadas concesiones.

En estas pruebas hubo continuas faltas de respeto, desde esperar m谩s de hora y media el inicio de las pruebas en el exterior del recinto, con la situaci贸n que todav铆a a nivel de salud no disponer de ba帽os, no tener posibilidad de mantener distancia de seguridad, llegar los ex谩menes antes de ser repartidos sin precintar, no tener personal suficiente para controlar el desarrollo de las pruebas de forma adecuada, ya que hab铆a personas haciendo las pruebas mientras otras no dispon铆an de los ex谩menes a煤n.

Como final de este proceso, el tribunal, que por cierto, sobre cuya forma de selecci贸n de sus miembros ha consultado este sindicato, sin obtener respuesta, no ha admitido quejas por escrito.

Sabemos que los responsables de este mal funcionamiento ni siquiera van a sonrojarse si leen esto, aunque s铆 se deber铆a reflexionar sobre lo importante de estas oposiciones para las personas que optan a los puestos.

A lo largo de esta semana va a tener lugar el segundo ejercicio de las pruebas, desde la Secci贸n Sindical de CGT, esperamos que no se repitan las arbitrariedades y malas pr谩cticas del primer ejercicio y que se trate con respeto a los y las participantes en las pruebas. Poni茅ndose en marcha las medidas necesarias y de forma urgente para que el desarrollo de los ex谩menes sea correcto y respetuoso.

SECCI脫N SINDICAL DIPUTACI脫N PROVINCIAL DE BURGOS