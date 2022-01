Pero fundamentalmente de dos: una, que la aparici贸n de un aparente nuevo reformismo conlleva un triunfalismo electoralista basado en las promesas de que ese neoreformismo ser谩 decisivo e imprescindible para las aplastantes victorias democr谩ticas que se auguran al entrar en la nueva estrategia. Se aseguraba que EH Bildu ser铆a tan relevante en la pol铆tica que, adem谩s de llegar de un modo u otro a Ajuria Enea, tal vez ayudase a reforzar la democracia en el Estado espa帽ol.

Como estaba avisado, la primera promesa ha quedado en un bluff, aunque se recupera suavizada en cada campa帽a electoral. Como soluci贸n urgente para reforzar la golpeada moral del voto acr铆tico, se ha intensificado la segunda sobre todo para justificar las nuevas genuflexiones ante el PSOE-UP. A煤n resuena el triunfalismo reciente al explicar por qu茅 se ha apoyado al capital espa帽ol en sus parlamentos de Madrid, Iru帽a y Gasteiz.

Pues bien, esta otra promesa tambi茅n ha estallado estruendosamente con la imposici贸n del decisivo pacto antiobrero entre el Gobierno, el capital y el reformismo. La teor铆a y la historia demuestran la imposibilidad de que Gobierno y reformismo se enfrenten a la esencia de la explotaci贸n capitalista, como ha quedado confirmado una vez m谩s. El mazazo que la realidad ha dado al triunfalismo de EH Bildu, desnudando su irrelevancia pr谩ctica, ha sido tal que en una escena grotesca su portavoz ha mostrado su 芦enfado禄 (sic).

Ha tardado mucho en 芦enfadarse禄 porque el Gobierno no anula la reforma de 2010鈥娾撯2012; no anula la Ley Mordaza; no frena el empobrecimiento popular, no mejora las pensiones de forma cualitativa, no simplifica los tr谩mites para las ayudas sociales鈥; no detiene la privatizaci贸n de la sanidad, de la educaci贸n, de los servicios p煤blicos鈥; no anula la represi贸n carcelaria ni reinstaura derechos de presas y presos, ni persigue la tortura鈥; no respeta derechos b谩sicos como el de manifestaci贸n, expresi贸n, etc.; no acaba con los desahucios; no combate al racismo y al fascismo, y se abstiene de condenar el nazismo en la ONU; no desarrolla una justa Memoria hist贸rica; no detiene la multiplicaci贸n exponencial del gasto militar y de la supeditaci贸n a la OTAN y la nueva traici贸n del heroico pueblo saharaui鈥; no aplica una estrategia cient铆fico-radical contra la Covid-19鈥

La irrelevancia de EH Bildu se confirma en su obcecaci贸n parlamentarista. Ninguneada por el capital ante el que se hab铆a postrado con muestras de acatamiento, por ejemplo, al aplaudir y cumplir los imperialistas Principios Mitchell 鈥搑ecomendamos su lectura en la red鈥娾撯, dice ahora que va a intentar convencer a otras 芦izquierdas禄 como ERC para 芦luchar en el Parlamento禄 a fin de revocar el pacto antiobrero. Es otro brindis al sol para mantener la esperanza de unas bases electorales cada d铆a m谩s golpeadas por ese Gobierno al que EH Bildu apoya. Bien, hasta aqu铆 hemos visto muy sucintamente c贸mo se ha cumplido la primera advertencia hecha en su tiempo por colectivos de la izquierda abertzale en recomposici贸n.

La segunda advertencia de las dos principales, trataba sobre la funcionalidad de la socialdemocracia soberanista para la estrategia del capitalismo espa帽ol en la crisis actual. En efecto, EH Bildu aun siendo irrelevante en la din谩mica socioecon贸mica y pol铆tica material, es relevante en la din谩mica legitimadora del capital en su plano de aceptaci贸n ideol贸gica, subconsciente e inconsciente del fetiche parlamentarista. Aqu铆 EH Bildu s铆 es relevante para el Estado porque, junto a otros reformismos, ayuda a conducir el reba帽o al redil del orden simb贸lico pacifista, uno de los tres pies de la explotaci贸n, siendo los otros dos la misma dictadura del salario y el terror represivo. De hecho, los Principios Mitchell son un ejemplo de unidad org谩nica entre los tres. Desde algo m谩s de una d茅cada.

EH Bildu presiona con todas sus fuerzas contra el derecho universal de rebeli贸n ante la injusticia. En los dos 煤ltimos a帽os ha presionado a presas y presos para que renuncien al derecho inalienable a ser p煤blicamente recibidos como se merecen por su pueblo. La claudicaci贸n ante la exigencia espa帽ola de prohibir el derecho inalienable al recibimiento p煤blico anula de ra铆z la demagogia de EH Bildu sobre la Memoria Hist贸rica porque destroza una de las bases de la Memoria: la 茅tica de la rebeli贸n reconocida por el Pre谩mbulo de la Declaraci贸n Universal de los DDHH de la ONU: 驴C贸mo puede haber Memoria Hist贸rica cuando el reformismo reprime su expresi贸n p煤blica?

EH Bildu y Sortu han criticado oficialmente el recibimiento popular a un expreso con treinta a帽os de c谩rcel a sus espaldas, confirmando as铆 su relevancia para la dominaci贸n espa帽ola. Vemos, por tanto, c贸mo el capital se refuerza con la irrelevancia/relevancia de EH Bildu, como ya lo hab铆an advertido los colectivos de izquierda abertzale que reiniciaron su recuperaci贸n hace unos a帽os.

Euskal Herria, 27 de diciembre de 2021

www.boltxe.eus