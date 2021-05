–

De parte de Memoria Libertaria

El Salto/Eduardo Pérez

Isaac Puente fue el m茅dico m谩s destacado del movimiento revolucionario espa帽ol hasta la fecha de su fusilamiento, el 1 de septiembre de 1936.

Isaac Puente lleg贸 al local de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo en la calle Zapater铆a de Vitoria-Gasteiz un mi茅rcoles de 1923, 鈥渟embrando el terror, pues a causa del sombrero le creyeron un polic铆a鈥, seg煤n relat贸 Daniel Orille, uno de los iniciadores del sindicato vitoriano.

De esta forma tan peculiar, Puente comenzar铆a su periplo como m茅dico m谩s destacado del movimiento revolucionario espa帽ol hasta la fecha de su fusilamiento, el 1 de septiembre de 1936. Part铆cipe de mil y una revueltas y detenciones, Puente es principalmente conocido como autor del folleto El comunismo libertario, de 1933, que servir铆a como base de la ponencia de la CNT previa al estallido de la Guerra Civil. Seg煤n este m茅dico vasco, 鈥渆l comunismo implica, mejor que la comunidad de bienes, la existencia de una colectividad que atienda primordialmente a administrar la econom铆a de modo que queden satisfechas las necesidades de todos sus componentes. Y para que este comunismo sea libertario no ha de contener un c煤mulo de fuerza o de autoridad que encierre una amenaza para la libertad individual鈥.

Menos conocida es su faceta como revolucionario en el 谩mbito de la medicina, tema que Puente abord贸 habitualmente en la prensa, tanto en la m谩s 鈥榩ol铆tica鈥 como en la especializada. Este m茅dico que desempe帽aba su trabajo en el medio rural alav茅s, como era habitual en la izquierda, y espec铆ficamente en el anarquismo de la 茅poca, estaba atento a las nuevas corrientes que surg铆an y, en su 谩mbito profesional, contribuy贸 a popularizar algunas como el neomaltusianismo o la eugenesia (ideas que, a pesar de sus posteriores aplicaciones y perspectivas reaccionarias, tambi茅n fueron valoradas desde puntos de vista progresistas), as铆 como el derecho al aborto o el naturismo.

Puente, sin renunciar a su defensa de la ciencia, advert铆a de los peligros de la exageraci贸n de las virtudes de su gremio: 鈥淓n medicina, el mito propagado y aceptado como axioma es creer que, sin la intervenci贸n de los m茅dicos, la mortalidad ser铆a enorme y las enfermedades tendr铆an una duraci贸n mayor o un fin grave. Gracias a la medicina no hemos desaparecido como especie. M茅dicos y profanos se hacen la ilusi贸n de que las enfermedades retroceden ante los tratamientos y que todo es resultado de la acci贸n vigilante del m茅dico鈥.

Sin embargo, en su opini贸n, 鈥渓a verdad es que todas las enfermedades pueden evolucionar hacia la curaci贸n sin la intervenci贸n del m茅dico, y que en muchas enfermedades, en casi todas las infecciosas, puede prescindirse de todo tratamiento. La realidad es que el m茅dico no hace muchas veces m谩s que dar la sensaci贸n de que hace algo, y las enfermedades evolucionan a pesar suyo y por encima del poder restringido de los remedios que maneja鈥.

Como anarquista, Puente trazaba un paralelismo entre el poder de la medicina y el poder del Estado: 鈥淟os pol铆ticos practican la supercher铆a de que se desvelan por nuestra vida ordenada y feliz. Gracias a sus sacrificios y a su direcci贸n se sostienen las sociedades y no nos comemos los unos a los otros. La Guardia Civil y la pol铆tica, los Tribunales de Justicia y los presidios contienen la criminalidad en l铆mites discretos. Sin ellos, todos transgredir铆amos las normas de convivencia y nos dedicar铆amos al saqueo, al crimen y al pillaje. La verdad es que si no hay m谩s delitos que los que se registran es porque no se siente la necesidad de cometerlos. El hombre de buenos sentimientos no matar谩 aunque se le brinde la impunidad, y en cambio el perverso mata a pesar de todas las coacciones鈥.

El m茅dico alav茅s no se mord铆a la lengua para concluir que 鈥渓a medicina, la educaci贸n y la pol铆tica, y sus respectivos profesionales o pr谩cticas, no resuelven los problemas que la naturaleza iba a solucionar por s铆 misma sino que complican las cosas para hacerse imprescindibles y hacer al individuo y a la sociedad dependientes de ellos鈥.

La cirug铆a salvaje y los m茅dicos mercenarios

En esta l铆nea, Isaac Puente era un furibundo cr铆tico de ciertas pr谩cticas m茅dicas habituales tanto en su 茅poca como hoy, casi un siglo despu茅s. Respecto al encarnizamiento m茅dico, afirmaba su convicci贸n de que 鈥渄isputar violentamente una vida a la muerte que, al fin, ser谩 su f谩cil presa, es empresa triste y equivocada鈥.

De sus ataques no se libraba la expansi贸n de la cirug铆a, que para el facultativo vasco no era sino un indicador del 鈥渁traso de la medicina鈥, 鈥渦n arte par谩sito que medra a expensas de aquellos enfermos que la medicina desahucia鈥 y condenada a desaparecer si esta 煤ltima avanzaba. La cirug铆a, con 鈥渙rigen en pr谩cticas de crueldad, salvajismo y superstici贸n鈥, 鈥渘i siquiera merece el nombre de ciencia鈥 y 鈥渉a deshumanizado la medicina鈥, pues 鈥渟obre la mesa de operaciones el enfermo se convierte en un animal viviseccionable鈥 por parte del cirujano, quien antes de la operaci贸n parece 鈥渦n miembro del Klu-Klux-Klan鈥 y despu茅s de ella 鈥渦n carnicero de etiqueta鈥.

Asimismo, en sus escritos Puente demol铆a la industria sanitaria de su 茅poca, as铆 como el papel de los profesionales dentro del mismo. 鈥淓l m茅dico se convierte as铆 en servidor mercenario del Estado, en funcionario del Cuerpo de Prisiones, en inspector encargado de hacer la vista gorda, o en par谩sito de las plagas sociales, de la tuberculosis, de la locura o de la prostituci贸n鈥, se帽alaba.

No obstante, el galeno revolucionario no perd铆a de vista que la progresiva proletarizaci贸n de los m茅dicos hac铆a posible su participaci贸n en el movimiento obrero. Puente, de esta forma, fue uno de los impulsores de los sindicatos de Sanidad dentro de la CNT.

Salud y libertad

La participaci贸n de los m茅dicos en el sindicalismo, en opini贸n de Puente, no deb铆a tener como fin exclusivo sus reivindicaciones laborales. Al estar la salud conectada con la sociedad, su gremio deb铆a pelear por mejorar ambas: 鈥淓l derecho del hombre a un m铆nimum de bienestar y a condiciones de alimentaci贸n, vivienda, trabajo y educaci贸n compatibles con la salud, pudiera con justo t铆tulo y plena raz贸n, figurar entre nuestras aspiraciones de clase. Ser铆a impedir que la medicina y la sanidad fueran una farsa m谩s, de las muchas con que se enga帽a al pueblo鈥.

Pon铆a el ejemplo de la tuberculosis, fomentada por 鈥渕ala alimentaci贸n, vivienda insana, sin luz ni aire, un trabajo extenuante鈥. Por ello, 鈥渟er铆a m谩s eficaz que una Revoluci贸n Cient铆fica (el logro de un medio curativo e inmunizante), una Revoluci贸n Social que diera la emancipaci贸n econ贸mica al trabajador鈥.

A pesar de su 茅nfasis en los factores sociales, Puente no los identificaba como origen de todos los males, sino que tambi茅n prestaba gran atenci贸n a la conducta personal. De ah铆 su conexi贸n con el naturismo, que le llevaba a recomendar un modo de vida saludable, con vegetarianismo, combate al uso de t贸xicos, sol, aire libre y ejercicio f铆sico. De ah铆 una de las frases m谩s reconocibles del m茅dico anarquista: 鈥淟a salud, como la libertad, ha de conseguirla cada cual鈥.