El 8 de septiembre de 2022, tras 70 a帽os de reinado, Isabel II de Inglaterra, falleci贸 a los 96 a帽os. Monarca de la casta real brit谩nica, Isabel Alexandra Mary se convirti贸 en la lider politica de Gran Breta帽a a los 26 a帽os, el 2 de junio de 1953 y en la regente m谩s longeva en funciones de Estado de la corona brit谩nica. Su muerte significa un cambio de 茅poca, con el fallecimiento de una de las 煤ltimas personalidades del siglo XX, despu茅s de la muerte del traidor Michail Gorbachov, el pasado 30 de agosto. Isabel II representa una de las caras m谩s nefastas del imperialismo y la aristocracia del Norte.

La monarca se mantuvo en el poder por m谩s de 15 periodos de gobierno, perpetuando el enriquecimiento por desposesi贸n de las antiguas y actuales colonias brit谩nicas, como la usura de otras naciones colonialistas por medio de cr茅ditos de guerra de los bancos brit谩nicos. La reina Isabel II, como m谩xima autoridad pol铆tica, fue la terrateniente m谩s grande de Gran Breta帽a, perteneci茅ndole a la corona brit谩nica la totalidad de las tierras arables del reino, un total de m谩s de dos mil millones de hect谩reas. Despu茅s de la Primera Guerra Mundial, la corona brit谩nica se adjudic贸 la totalidad de las colonias alemanas, convirti茅ndose as铆 en la mayor familia terrateniente del planeta.

La relaci贸n entre la corona y el nazismo tambi茅n se sostuvo a pesar de la final resoluci贸n de la guerra. La cu帽ada de la reina -la princesa de Cecilia de Grecia y Dinamarca- se cas贸 con un oficial de alto nivel de la SS. As铆 mismo, existe material fotogr谩fico que muestra a la fallecida reina y su familia haciendo el saludo nazi. Por otro lado, como sucedi贸 en Estados Unidos, varios oficiales nazis se incorporaron a las filas del M16 despu茅s de la ca铆da del F眉hrer. El fascismo corre por las venas de la monarqu铆a: el pr铆ncipe Harry, hijo menor de Carlos III ha sido fotografiado el m煤ltiples ocasiones haciendo el saludo nazi, y disfrazado de oficial de la SS, as铆 como particip贸 personalmente, junto con su hermano mayor William, en la guerra de Irak y Afganist谩n. Ambas guerras resaltan por la violaci贸n sistem谩tica de Derechos Humanos por parte del ej茅rcito brit谩nico.

El compromiso de la corona brit谩nica con la continuidad del imperialismo y la profundizaci贸n del neoliberalismo es remarcable, iniciando por el sometimiento a su mismo pueblo. La Reina Isabel II nombr贸 personalmente a Margaret Thatcher, extendiendo el poder de la corona hacia el mundo de la pol铆tica, posicionando la violencia y crueldad neoliberal. Thatcher y la corona brit谩nica criminalizaron la organizaci贸n popular, eliminaron el derecho a la sindicalizaci贸n y generaron masacres bajo el discurso del enemigo interno. La negaci贸n de la corona a reconocer el conflicto con Irlanda del Norte como una guerra, gener贸 la posibilidad de cometer cr铆menes de guerra no catalogados como tales por m谩s de 60 a帽os. El conflicto en que particip贸 Isabel II, The Troubles, en contra de la IRA dur贸 30 a帽os, en el cual, en nombre de la guerra contra el comunismo, se cometieron masacres, encarcelamientos que no se reconocieron con el estatus de presos pol铆ticos, y desapariciones forzadas. El colonialismo de la corona brit谩nica se ejecuta tambi茅n a la interna.

Puertas afuera, la reina Isabel II estuvo al mando de 24 conflictos imperialistas brit谩nicos, entre ellos el genocidio a lxs Mau-Mau (1952-1960), la crisis del Canal de Suez (1956-1957), la campa帽a fronteriza en Irlanda (1956-1962), la Guerra de Malvinas (1982), la primera Guerra del Golfo (1990-1991), la Guerra en Bosnia (1992-1995), la Guerra en Afganist谩n (2001-2021), la segunda Guerra de Irak (2003-2009), la Guerra Civil Libia (2011), entre un sinn煤mero de intervenciones y guerras imperialistas, principalmente en Oriente Medio y 脕frica. La corona brit谩nica fue elemental en propiciar un territorio al sionismo israel铆, promoviendo la doctrina Balfur y otorgando el estatus legal al Estado de Israel en 1949 por mandato de la ONU, despu茅s de que Palestina fuese protectorado imperial de Gran Breta帽a.

Las masacres y los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por la corona brit谩nica distan de ser acciones individuales de oficiales aislados. La pol铆tica colonial de la corona se caracteriz贸 hist贸ricamente por la extrema crueldad. En Kenia en la posguerra, la corona brit谩nica someti贸 sistem谩ticamente a miles de personas a la esclavitud moderna. En respuesta, se gener贸 una revuelta que inici贸 en 1952 hasta el a帽o 1960, en medio de la cual la corona brit谩nica tortur贸, viol贸, ejecut贸 y desapareci贸 a alrededor de 100 mil rebeldes, aunque la cifra reconocida es de 11 mil. Las pr谩cticas que resaltaron fueron la castraci贸n a varones, y la mutilaci贸n vaginal con agua hirviendo a las mujeres. Este genocidio fue reconocido por la corona brit谩nica, en contra del pueblo Mau-Mau.

La injerencia anti subversiva de la corona en el proceso de independencia en Nigeria, tambi茅n dej贸 decenas de miles de muertes. La ocupaci贸n colonial del pa铆s africano registr贸 pr谩cticas de tortura y crueldad. Foreign Office es el brazo de la corona encargado de asuntos externos, encargado de perpetuar a cualquier costo el poder de la corona, practicando injerencia directa desde la colonia, o con pr谩cticas neocoloniales, c贸mo financiando la oposici贸n en momentos revolucionarios en antiguas colonias. En Ir谩n, un complot entre el Sha, el M16 y la CIA g茅nero una inestabilidad que impidi贸 la nacionalizaci贸n de la Compa帽铆a Anglobrit谩nica de petroleo. Una vez m谩s, la competencia por el control de recursos se posicion贸 por encima de la vida digna de los pueblos.

La brutalidad y los juegos pol铆ticos a los que la corona brit谩nica someti贸 a la India, Cachemira y Pakist谩n, generando un conflicto que hasta este momento no se ha resuelto, y ha causado millones de muertes. La delimitaci贸n arbitraria de los territorios concedidos a distintos l铆deres para lograr negocios con la corona, han generado uno de los conflictos m谩s largos y sangrientos de la historia mundial. La partici贸n de Pakist谩n y la India, siendo muy conservadores con las cifras, cobr贸 m谩s de 2 millones de vidas, y mas de 100 mil violaciones a ni帽as y mujeres.

La corona brit谩nica, imperialista y sanguinaria como todas, lamenta hoy la muerte de su reina, y nosotrxs, los pueblos del mundo, la celebramos. Una arp铆a monarca capitalista menos. El pat铆bulo es el destino hist贸rico que merecen semejantes criminales y enemigxs del pueblo desde hace siglos. Marcharemos firmes por la revoluci贸n, hasta que la 煤ltima monarqu铆a desaparezca, y los pueblos del mundo seamos libres de colonias y Estados-naci贸n capitalistas. Larga vida a los pueblos del mundo, memoria y fuego para las coronas.

Fuente: Revista Crisis