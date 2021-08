–

De parte de SAS Madrid August 16, 2021 88 puntos de vista

Las vacunas espa帽olas est谩n teniendo un agosto ajetreado. Primero, la Agencia Espa帽ola del Medicamento (AEMPS) paraliz贸 los ensayos en humanos de la vacuna desarrollada por el equipo de Mariano Esteban, del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC), sin precisar las razones. Tampoco si se trataba de una decisi贸n temporal o definitiva. Al ser hasta entonces la m谩s adelantada, los focos se pusieron sobre los proyectos restantes: dos m谩s llevados a cabo en el CSIC y otro en una farmac茅utica catalana, de momento la 煤nica que ha recibido luz verde para iniciar la fase cl铆nica con personas.

Isabel Sola es una de las mayores expertas del pa铆s en coronavirus y codirige junto a Luis Enjuanes el laboratorio del Centro Nacional de Biotecnolog铆a (CNB) encargado de realizar otra de las vacunas del CSIC. Esta se basa en la tecnolog铆a del ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, pero mejorada. Adem谩s, est谩n investigando su aplicaci贸n intranasal, una f贸rmula novedosa a la que atribuyen “much铆simas bondades” pues protege directamente en la puerta de entrada de la COVID-19: las mucosas. Preguntamos a la bi贸loga por los detalles su vacuna 鈥搎ue est谩 buscando el apoyo de una empresa privada que la pueda fabricar a gran escala鈥, las terceras dosis y la inmunizaci贸n en menores de 12 a帽os.

La suya es la vacuna del CSIC m谩s adelantada despu茅s de la de Mariano Esteban. 驴Qu茅 han descubierto hasta ahora y en qu茅 fase est谩n?

Estamos en la etapa precl铆nica. Es decir, estudiando c贸mo funcionan los experimentos en modelos animales peque帽os, como de rat贸n. La administraci贸n ser谩 intranasal, que da inmunidad en las mucosas y protege completamente. Lo que pasa es que los expertos en vacunas, todos, nos han dicho que debemos trabajar en paralelo en la dosis intramuscular porque es lo m谩s habitual y lo que las agencias reguladoras quieren. Es algo nuevo que acabamos de incorporar a nuestra l铆nea de investigaci贸n.

驴Cu谩les son las ventajas de la administraci贸n intranasal?

Tiene la ventaja de que se administra la misma v铆a por la que entra el virus en nuestro cuerpo, a trav茅s de la mucosa de la nariz. Los tejidos de las mucosas (nasales, oculares, respiratorias) son los que primero se encuentran con la vacuna. La reconocen y generan una respuesta que inicialmente est谩 localizada ah铆, justo en la puerta de entrada de la COVID, y que tiene unos componentes diferentes a los de la inmunidad intramuscular. Son los anticuerpos IgA que se segregan y tienen la particularidad de atravesar la mucosa y quedarse en las secreciones. Entonces, antes de que el virus entre en las c茅lulas, la propia secreci贸n de la mucosa se encuentra con los anticuerpos que le impiden entrar.

Ahora hay varias vacunas de las autorizadas, como AstraZeneca o CanSino, que est谩n empezando a hacer ensayos cl铆nicos para darlas de forma intranasal. Es una l铆nea de trabajo con mucho futuro porque ya se sabe las bondades que tiene. Pero todo en ciencia lleva su tiempo.

En cuanto a la tecnolog铆a de su vacuna, 驴en qu茅 se diferencia del ARN mensajero de Pfizer y Moderna? 驴Lo mejora de alguna manera?

El ARN es una mol茅cula mensajera, es decir, es portadora de informaci贸n para que una vez dentro de la c茅lula esta la interprete y ejecute una serie de instrucciones. El ARN de Moderna o de Pfizer tiene entre 4.000 y 5.000 letras, que llevan la informaci贸n para producir la prote铆na S, la esp铆cula, que es la que forma la corona del coronavirus. Nuestro ARN en cambio tiene 25.000 nucle贸tidos: es como seis veces m谩s grande. Eso significa que porta mucha m谩s informaci贸n.

驴Qu茅 informaci贸n lleva?

Pues una m谩quina que le permite copiarse miles de veces. Si ponemos una mol茅cula de ARN dentro de una c茅lula, ella, por s铆 misma, har谩 miles de copias id茅nticas en cuesti贸n de horas. Esto quiere decir que podemos utilizar dosis mucho m谩s peque帽as, porque las c茅lulas que la reciben la amplifican, y por lo tanto, se simplifica la producci贸n de la vacuna.

La segunda propiedad es que, adem谩s de portar la maquinaria de replicaci贸n, lleva otras prote铆nas del virus, como la prote铆na M o la prote铆na N. 驴Para qu茅 valen? Cuando nosotros nos infectamos, nuestro sistema inmune no reconoce solo la prote铆na S de la esp铆cula y genera una respuesta contra ella, sino que adem谩s lanza una respuesta celular frente a la prote铆na M y la N. Esto mejora la potencia de la vacuna porque consigue tener el virus controlado de una manera m谩s completa.

La complejidad de lo que cuenta, unido a que ahora deben desarrollar tambi茅n la administraci贸n intramuscular, 驴cree que va a retrasar la salida al mercado de esta vacuna? 驴Qu茅 fechas manejan?

Es muy complicado dar fechas, pero nuestro horizonte m谩s realista ser铆a en el pr贸ximo a帽o. Hay que ver nuestra vacuna como de segunda generaci贸n. Es decir, las que hay ahora est谩n demostrando una efectividad y una seguridad fant谩sticas y nos est谩n permitiendo cambiar el horizonte de la pandemia. Al menos en el primer mundo. Pero en ciencia uno piensa en mejorar lo que hay. Nos vemos un poco m谩s en esa l铆nea: la de avanzar en el campo de las vacunas de ARN y a帽adirles un nuevo valor. Pero no dejamos de ponernos presi贸n para ir lo m谩s r谩pido posible.

Nosotros podemos tener ideas fant谩sticas, pero si eso no se transfiere a una farmac茅utica que las genere a gran escala, no habremos logrado gran cosa. Habremos avanzado en lo acad茅mico, pero necesitamos siempre una compa帽铆a aliada que produzca la vacuna.

驴Hay una urgencia real en obtener una vacuna espa帽ola o funcionar谩n como reserva en el caso de que fallen las extranjeras?

Quiz谩 nuestra vacuna no cambie la situaci贸n de Espa帽a porque afortunadamente el porcentaje de gente vacunada crece cada d铆a. Pero estaremos ah铆 para otros pa铆ses que puedan necesitar una vacuna como la nuestra. O, por lo menos, habremos logrado avances en este campo para estar mejor preparados para el futuro.

Pero es importante contar con una tecnolog铆a propia…

Al principio no se sab铆a c贸mo iban a responderlas los productores de vacunas o si iba a haber suficientes. Afortunadamente las cosas han ido razonablemente bien. Esa urgencia enorme no est谩 ah铆. Ahora bien, que Espa帽a pueda desarrollar vacunas frente a la COVID es un movimiento estrat茅gico. Demuestra la capacidad de un pa铆s de responder a una pandemia como la que hemos vivido. Es importante desde el punto de vista de la investigaci贸n y desde el punto de vista industrial, esencial para poder llevar una vacuna al mercado. Nosotros podemos tener ideas fant谩sticas pero si eso no se transfiere a una farmac茅utica que lo genere a gran escala, no habremos logrado gran cosa. Los cient铆ficos habremos avanzado en lo acad茅mico, pero necesitamos siempre una compa帽铆a aliada que produzca la vacuna.

La vacuna del CSIC desarrollada por Mariano Esteban colabora con la farmac茅utica Biofrabri. 驴Tiene su vacuna ese apoyo privado?

Esta situaci贸n de emergencia nos ha hecho mirar al exterior y ponernos en contacto con compa帽铆as que tengan la capacidad para desarrollarla a gran escala. S铆 que estamos buscando esa l铆nea de colaboraci贸n o transferencia. Ha sido un salto cualitativo en lo que nosotros hab铆amos hecho hasta ahora, que era estrictamente investigaci贸n para publicar. Ahora buscamos que se pueda trasladar a la vida real a trav茅s de los ensayos cl铆nicos o las colaboraciones con empresas.

驴Y por parte de la Administraci贸n p煤blica?

Tambi茅n tenemos el apoyo del CSIC y del Ministerio de Sanidad, que est谩n comprometidos a que los candidatos espa帽oles, si funcionamos bien, podamos esperar al menos la Fase I del ensayo cl铆nico en humanos. Eso es fundamental porque te abre la puerta a la Fase II y la Fase III. Pero adem谩s, en el peor de los casos, si no llegamos a esas fases porque el coste es enorme y no hubiera una compa帽铆a detr谩s, ya tendr铆amos validado un candidato. Eso supone un avance enorme en una situaci贸n de emergencia futura.

He visto que apoya la vacunaci贸n en ni帽os. 驴Cree que si no se inmunizan la “sexta onda” podr铆a generarse en los colegios?

Lo que es evidente es que las personas que se est谩n infectando ahora son las que no est谩n vacunadas. Es cierto que en ni帽os la infecci贸n no siempre va acompa帽ada de una enfermedad severa, aunque en algunos casos pueden aparecer complicaciones. Tambi茅n pueden transmitir el virus a otras personas que, aunque est茅n vacunadas, no est谩n protegidas, como hemos visto antes. Con la variante Delta, que se transmite fenomenal, vamos a necesitar un 90% de la poblaci贸n vacunada. Los j贸venes y los ni帽os son necesarios para alcanzar un buen nivel de inmunidad.

Porque es seguro que habr谩 vacuna infantil…

Aqu铆 la clave est谩 en que las vacunas sean seguras para los ni帽os. Ahora se est谩n haciendo ensayos cl铆nicos en los m谩s peque帽os, de 5 a 12 a帽os. Demostrar谩n la seguridad y la eficacia que tienen las vacunas y, si todo ha ido bien, la posibilidad de vacunarlos no reviste mayores complicaciones. De hecho, van a contribuir a conseguir esa inmunidad general a la que a la que aspiramos, porque sin ella el virus se sigue moviendo. No hay m谩s misterio.

En ni帽os la infecci贸n no siempre va acompa帽ada de una enfermedad severa, aunque en algunos casos pueden aparecer complicaciones. Tambi茅n pueden transmitir el virus a otras personas que, aunque est茅n vacunadas, no est茅n protegidas.

Volviendo a los ensayos. Todos los ojos est谩n sobre el de Esteban. 驴Cree que finalmente la AEMPS le permitir谩 seguir adelante con la fase en humanos o estamos ante una suspensi贸n irreversible?

No s茅 exactamente en qu茅 consiste el informe sobre la vacuna de Mariano Esteban. Pero en estos procesos de revisi贸n es relativamente normal que una agencia te pida m谩s informaci贸n o que revises los datos que has presentado. Muchas veces se pueden hacer preguntas que no tienen respuesta en esos datos. O significa 煤nicamente que tienes que repetir un experimento para ampliar el tama帽o de la muestra. Yo no tengo informaci贸n sobre este caso concreto, pero cualquiera de estos procesos son reversibles. Se puede requerir m谩s informaci贸n o determinados cambios que permitan seguir adelante. No hay por qu茅 interpretar que va a ser irreversible y que la vacuna de Mariano Esteban no va a seguir adelante. Hay que ser prudentes y esperar a lo que diga la AEMPS.

Las ministras Diana Morant y Carolina Darias ponen el foco sobre las otras dos vacunas del CSIC cuando se les plantea qu茅 ocurrir谩 con la de Mariano Esteban. 驴Les preocupa que cualquier imprevisto o papel se interponga en la fase cl铆nica?

No lo pensamos mucho. La ciencia tiene ese componente de incertidumbre. Tu producto puede funcionar muy bien y luego, cuando das el salto a humanos, que no suceda eso. Nosotros tenemos una gran confianza en nuestro candidato. Y ojal谩 todo vaya bien y no haya ninguna clase de imprevistos, pero a veces es inevitable. Ah铆 est谩 el ejemplo de la vacuna de Curevac. Ten铆a una trayectoria muy extensa, experiencia y conocimiento como los que m谩s. Cuando hicieron el ensayo cl铆nico vieron que ten铆a una protecci贸n del 50% y que no era suficiente para seguir adelante. Con esa incertidumbre hay que convivir. 驴Y c贸mo se soluciona? Asegur谩ndose de que lo haces de la mejor forma posible en cada peque帽o paso que des.

Contaba Mariano Esteban lo duras que son las agencias de control durante el desarrollo de una vacuna. 驴Ya han empezado ustedes a intercambiar informaciones con la AEMPS? 驴Qu茅 es lo que m谩s les preocupa de cara a su ensayo?

Tuvimos una primera toma de contacto hace tiempo con la AEMPS que no se ha continuado hasta que no tengamos datos m谩s presentables. Est谩n muy abiertos y con muy buena disposici贸n para colaborar en el dise帽o m谩s satisfactorio del ensayo. 驴Qu茅 es lo que nos preocupa? La efectividad, por supuesto. Cuando en modelos animales tienes eficacias que son muy buenas te da una cierta seguridad, pero no la garant铆a del 100%. Y desde luego la seguridad. Que no haya nada inesperado. Y eso es algo que hasta que no la administras a un humano, no lo puedes saber.

No es raro que cuando empiecen la fase cl铆nica casi toda la poblaci贸n haya recibido ya su pauta completa. 驴C贸mo se proceder铆a para encontrar voluntarios?

El ensayo de Fase I es relativamente peque帽o, con varias decenas de personas, 100 como mucho. Pero los ensayos cl铆nicos suelen ser multic茅ntricos, no se hacen en un 煤nico pa铆s para conseguir una muestra heterog茅nea de poblaci贸n y asegurar que tu vacuna funciona con distintas razas, distintas edades y en distintas condiciones. Se est谩n haciendo muchos ensayos cl铆nicos en pa铆ses en los que hay muy poca gente vacunada, como Sudam茅rica o Vietnam. De hecho, Pfizer no solo los hizo en Reino Unido y Estados Unidos, sino tambi茅n en Sud谩frica y Brasil. As铆 que no ser铆a una cosa extra帽a tener que irse a otro pa铆s.

No hay porque interpretar que la decisi贸n de la AEMPS va a ser irreversible y que la vacuna de Mariano Esteban no va a seguir adelante. Hay que ser prudentes.

Hablemos ahora de la tercera dosis. Se est谩 empezando a debatir si habr铆a que pon茅rsela a los m谩s vulnerables, como los internos de las residencias o las personas con patolog铆as. 驴Qu茅 opina usted?

Yo creo que hay que distinguir. No hay evidencias de que sea necesaria una tercera dosis para todos. Otra cosa son los grupos de poblaci贸n en los que dos dosis no son suficientes. Me refiero a las personas que est谩n inmunodeprimidas, bien porque tienen un problema gen茅tico en su sistema inmune o porque tienen enfermedades que afectan a las c茅lulas inmunes o porque est谩n recibiendo ciertos tratamientos que les inmunodeprimen. Aunque la inmunidad celular se estudia menos y siempre conviene tenerla presente, el que no tengan anticuerpos hace pensar que su protecci贸n est谩 incompleta. Quiz谩 ser铆a conveniente que esta gente la recibiera.

Otro grupo que podr铆a ser candidato son los mayores. Pero se necesitar铆an datos sobre su inmunidad a d铆a de hoy, ocho meses despu茅s de haber recibido la vacuna. En las 煤ltimas semanas de julio ha habido un aumento de positivos en las residencias de mayores. Si la protecci贸n est谩 declinando, es necesario vigilarlos muy de cerca porque no vamos a esperar a que muera m谩s gente. Hay que tomar decisiones anticip谩ndonos a eso. Pero no dir铆a que haya que empezar ma帽ana mismo a ponerles una tercera dosis. Creo que todav铆a es prematuro.

Es curioso que Occidente haya comenzado a debatir sobre esto cuando ni siquiera se ha acabado con el programa de vacunaci贸n normal. 驴A qu茅 se debe esta fiebre por la tercera dosis? 驴Son las farmac茅uticas las que nos han convencido de que as铆 sea?

Hay un poco de retroalimentaci贸n entre las farmac茅uticas y los pa铆ses, s铆. La cosa empez贸 hace tres semanas porque Pfizer public贸 un art铆culo en el que dec铆an que seis u ocho meses despu茅s de poner la vacuna, el porcentaje de protecci贸n hab铆a bajado de un 90% a un 80%. Eso lo acompa帽aron de un informe interno en el que aseguraban que la tercera dosis aumentaba la respuesta inmune. L贸gicamente. Pero es curioso porque estas mismas compa帽铆as han dicho que sus vacunas siguen conservando una efectividad de m谩s del 80% contra la variante Delta (frente al 90% contra Alfa) y que no hay que preocuparse.

Cuando el n煤mero es el mismo, pero dentro del debate de la tercera dosis, el discurso cambia. En un caso lo interpretamos como que la vacuna sigue siendo efectiva y en el otro como que la efectividad est谩 cayendo y vamos a necesitar una tercera dosis. Entonces quiz谩 s铆 est谩n forzando las cosas. Pero insisto, no hay que perder de vista que la inmunidad puede ir perdi茅ndose y es mejor que nos anticipemos ahora a que nos sorprendan las cosas dentro de tres meses.

La vacunaci贸n heter贸loga (combinaci贸n de dos distintas) ha recibido el benepl谩cito de la comunidad cient铆fica. 驴Podr铆a ser su vacuna una opci贸n futura de tercera dosis o de dosis de refuerzo?

Podr铆a ser una opci贸n, desde luego. En el caso de que se necesitara una dosis de recuerdo en el futuro, cuantas m谩s alternativas de vacuna haya mejor. Flexibiliza el proceso. No todas las vacunas van a necesitar conservarse a la misma temperatura y por tanto algunas van a poder llegar donde otras no. Es decir, cuantas m谩s candidatas haya con tecnolog铆as o con sistemas complementarios, mejor para todos. Como digo, no es nada nuevo y es de esperar que funcione mejor que dando dos dosis iguales.

Enlace relacionado ElDiario.es (14/08/2021).