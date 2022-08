–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 23, 2022 165 puntos de vista

Juan Carlos Rois



Tortuga.

Aprovechando la can铆cula veraniega, les voy a contar un cuento que tiene que ver con nuestro 铆nclito ministerio de Defensa y sus mejunjes.

Como supondr谩n, Defensa es el malo del cuento. No pasa como en el poema de Goytisolo, que el lobito es el bueno y la bruja hermosa. Pero no el m谩s malo, que en esto de malos y jetas hay tambi茅n, como en el propio ej茅rcito y su comparsa civil, gradaciones y jerarqu铆as.





En el primer ciclo de rearme de la 芦democracia禄

Nos remontamos a tiempos oscuros, all谩 por los inicios de los a帽os 80.



El gobierno de aquel entones hab铆a encargado nuestro primer gran programa de rearme de la 芦democracia禄, el programa FACA (con el que llegaron a Espa帽a los aviones de combate F 18 de patente de EE. UU. y que inicialmente ten铆a presupuestado un coste de 170.000 millones de pesetas, pero alcanz贸 m谩s del doble).



Al ministro de Defensa del presidente Felipe Gonz谩lez, el exalcalde de Barcelona Narc铆s Serra y a su equipo de trabajo les rondaba por la cabeza crear una empresa estatal para 芦apoyar禄 a los programas tecnol贸gicos militares que calculaban que se iban a desarrollar para expandir nuestro militarismo intervencionista.

La empresa que se quer铆a crear era una especie de imitaci贸n de otras que ya exist铆an en EEUU (la corporaci贸n auspiciada por el Departamento de Estado de EE. UU. 芦Massachussetts Institute of Technology Research Establishment禄, de la Universidad de Harvard) y en Alemania, donde los programas de rearme, en plena carrera de armamentos, estaban a la orden del d铆a frente al Pacto de Varsovia. En estos pa铆ses se acud铆a a empresas especializadas para proporcionar servicios de consultor铆a, ingenier铆a avanzada y experticias en nuevas tecnolog铆as a los militares de cara a sus programas de armas.

Entonces estos p谩jaros ol铆mpicos del ministerio de defensa pensaron hacer una empresa estilo 芦Made in Spain禄 a imitaci贸n de las de fuera, pero con algunas particularidades, dado que no se trataba de una empresa independiente, sino de una empresa dependiente del propio del ministerio de defensa (juez y parte) y nutrida con los ingenieros que ten铆a el Estado en el INI, que, por cierto, no eran expertos en tecnolog铆as avanzadas y menos a煤n en armamentos.

La constituci贸n de ISDEFE y las maniobras de los Serra y su grupo de apoyo





Estamos en que se decidi贸 constituir la nueva empresa (septiembre de 1985), que se llam贸 芦Ingenier铆a de Sistemas para la Defensa SA禄 (en adelante ISDEFE). El por entonces secretario de Estado de Defensa, Eduardo Serra (luego ministro de defensa tanto con el PSOE como con el PP y m谩s tarde un destacado impulsor del negocio de las industrias militares) orden贸 a los cuarteles generales de los tres ej茅rcitos, a los dem谩s departamentos del ministerio de defensa y al ministerio de Transportes que transfirieran todos los programas tecnol贸gicos a la nueva empresa creada por 茅l.



Tambi茅n ordeno al Instituto Nacional de Industria (INI) transferir a esta empresa los expertos en nuevas tecnolog铆as que ten铆a y casi todos sus ingenieros, que, dicho sea de paso, eran pocos y no tan expertos ni en nuevas tecnolog铆as ni, mucho menos a煤n, en tecnolog铆a militar y programas de armas.

Bien, pues con tales apoyos el ISDEFE se constituy贸 como una empresa mercantil pero adscrita al ministerio de Defensa que estaba presidida por el propio secretario de Estado de Defensa, Eduardo Serra, lo que ya hac铆a prever para qu茅 iba a servir el asunto.

La empresa ten铆a como grandes impulsores a un tal Alberto Llobet, amigo personal del ministro de Defensa Narc铆s Serra y personaje peculiar que sin tener nombramiento oficial alguno, actuaba como si fuera el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, y a un tal V铆ctor Aguado, subdirector de industrias de la defensa, al parecer otro tipo para no perder de vista.

Bueno, sigamos el cuento: ISDEFE, entidad que nace 芦sin 谩nimo de lucro禄, ve la luz mediante una aportaci贸n de 150.000 pesetas que salieron del presupuesto de defensa, con 80 trabajadores que sacaron del INE y del Ministerio de Transportes principalmente y con un presidente que era nada menos que el secretario de estado de defensa y un secretario general que era el amigo personal de Serra, Alberto Llovet, quien a la vez ten铆a un an贸malo papel de director general de armamento y material oficioso (dado que nadie le hab铆a nombrado como tal).

驴Era necesario crear ISDEFE?

驴Era necesaria esta empresa tan pintoresca? Depende de lo que entendamos por necesario: Si se precisaba para certificar sistemas de armas a comprar por Defensa, no era necesaria, porque ya ten铆a Defensa otro engendro propio, el organismo aut贸nomo INTA que se encargaba (y encarga) de ello. Si de asesorar en los procesos de compra de armas, era ineficaz, dado que los ingenieros de ISDEFE nada sab铆an de armas . Tampoco era necesaria para certificar los programas de armas corrientes de Espa帽a, a no ser que se tuviera pensado potenciar un ciclo de rearme significativo o pasar del 芦OTAN de entrada no禄 al enga帽o de meternos la OTAN por el mism铆simo orto.



Entonces, 驴ten铆a otros fines el invento de ISDEFE? Pues si hacemos caso de la opini贸n del coronel Antonio J. Candil (quien fue el encargado espa帽ol de negociar el programa de carros de combate Leopard por parte de Espa帽a) en su libro 芦Los militares en la democracia espa帽ola. Lo pol铆tico y lo militar en la Espa帽a contempor谩nea禄 (Almuzara, 2021) ten铆a otra finalidad no explicitada: la de forrarse una cuadrilla de jetas.

Bueno, volvamos al asunto, que me l铆o.

El mejunje de la Gerencia de Cooperaci贸n Industrial y el mamoneo de las compensaciones industriales de los programas de armas espa帽olas.

Los Serras (ministro y secretario de Estado) y su cuadrilla de amiguetes adem谩s de crear esta empresa (dicho sea de paso, actualmente cuenta con m谩s de 1.600 empleados y unos resultados de m谩s de 9 millones de euros al a帽o y un patrimonio tambi茅n considerable) crearon otra cosa: un departamento ministerial llamado Oficina de Cooperaci贸n Industrial (despu茅s Gerencia de Cooperaci贸n Industrial) que tambi茅n depend铆a, casualidades de la vida, del Secretario de Estado Eduardo Serra y que deber铆a encargarse de las 芦compensaciones禄 que se supon铆a que, como transferencia de tecnolog铆a que se pactaba en los contratos de compra de armas, iba a tener Espa帽a.

Dicha gerencia fue dirigida hasta 2007 por un tal Antonio Rodr铆guez, un ingeniero que a veces se presentaba en las negociaciones de los programas de armas en el extranjero como General Rodr铆guez, a pesar de no ser militar, y que decid铆a en la pr谩ctica toda la pol铆tica de armamento del ministerio sin mayores cortapisas ni supervisiones.



Dice El coronel Candil al respecto que este personaje era digno de la saga de Rinconetes y Cortadillos de nuestra tradici贸n, lo cual da idea del elemento. Por cierto, este individuo en 2007, siendo ministro de Defensa Jos茅 Antonio Alonso, se march贸 (al parecer porque Alonso se cabre贸 por sus extralimitaciones) como asesor a General Dynamics, un ejemplo m谩s de puertas giratorias caracter铆stico de nuestro ministerio de Defensa, donde de ministro para abajo casi todos dan ejemplo al respecto.





Pero volvamos a lo de las compensaciones. Este es un cap铆tulo importante, porque el entramado de los p谩jaros referidos impuso, a partir de 1985, que cada contrato de armas que Espa帽a firmara llevar铆a como condici贸n un pacto de compensaciones (autorizaciones de los fabricantes de armas para transferir los avances industriales y tecnol贸gicos de los programas de defensa a desarrollos tecnol贸gicos espa帽oles, tanto civiles como militares). La Direcci贸n General de Armamento y Material del Ministerio, a trav茅s de la Gerencia de Cooperaci贸n Industrial dirigida por Antonio Rodr铆guez en realidad supon铆a un tap贸n y quien no pasaba por el aro, no consegu铆a contratos de armas con Espa帽a.

El pacto de compensaciones que encarec铆a los programas de defensa en al menos un 30% de su precio, precisamente por la cesi贸n de tecnolog铆a que implicaban estas.

驴Qu茅 ha hecho Espa帽a con las famosas compensaciones?

Pues bien, 驴qu茅 ha hecho Espa帽a con las compensaciones? Se lo voy a decir en cuatro palabras: N-A-D-A. No las ha empleado hasta la fecha.

驴Les parece normal? 驴M谩s de 45.000 millones de euros en programas de armamentos de los que puede que un 30% sea consecuencia de pactos de compensaciones, y no se han usado los avances tecnol贸gicos para nada? 驴A que mola?

Y entonces, 驴para qu茅 esas compensaciones? Si hacemos caso del susodicho comandante Candil, alguien se llevaba una comisi贸n de alguien, proporcional al coste de los programas de armamento pactados, aunque ambos saben que esas compensaciones son papel mojado. Y no es lo mismo, pongamos por ejemplo, llevarse una comisi贸n del 1% de 1.000 millones que de 1.300 millones.

Dice el susodicho coronel Candil que 芦ISDEFE y la Gerencia de Cooperaci贸n no s贸lo entorpec铆an la labor de los ej茅rcitos, sino que encarec铆an su gesti贸n y perjudicaban sus planes y dotaciones y adquisiciones, pero al mismo tiempo eran herramientas sumamente 煤tiles para atenazar y subyugar lo militar禄.

驴Protest贸 la c煤pula militar por este latrocinio? Parece que no. Y a帽adamos que a lo que parece estos grandes y abnegados servidores de lo p煤blico llevan mirando para otro lado desde entonces hasta hoy, incluyendo directores de armamento, JEMAD y el sunsuncorda, tanto con el PSOE como con el PP, lo que incluye tambi茅n al intachable general de Podemos, que fue tanto director de armamento como JUJEM en su momento.

La citada gerencia adem谩s sirvi贸 para alimentar el negocio de ISDEFE, empresa innecesaria desde el punto de vista de la eficacia t茅cnica, pero bien lucrativa (a pesar de nacer sin 谩nimo de lucro). Cualquier programa que supusiera dotaci贸n de material, gesti贸n log铆stica, comunicaciones o programas de armas, obligaban a contar con ISDEFE, fuera o no necesario.

En 茅poca del ministro Su谩rez Pertierra, ISDEFE acab贸 de integrarse en la Direcci贸n General de Armamento y la anterior Gerencia de Cooperaci贸n pas贸 a formar parte del organigrama de ISDEFE, una nueva vuelta de tuerca para que unos cuantos controlaran el bot铆n. Antonio Rodr铆guez pas贸 a ser consejero delegado de ISDEFE, junto con otro p谩jaro que surge de la nada, Jos茅 Vicente Cebri谩n, el hermano del Cebri谩n de El Pa铆s y del grupo PRISA, miren qu茅 casualidad.

El PP y los amiguetes

En tiempos del PP, ISDEFE sigui贸 siendo un engendro al servicio del poder y de los jetas, incluidos al parecer varios enchufados del Opus Dei, que en habiendo sustancia no pod铆a faltar. Por ejemplo, el ministro Federico Trillo impuso el contrato de la novia de su hermano, de quien no se conoc铆a una cualificaci贸n ni merecimiento especial para ello. M谩s tarde tambi茅n trabaj贸 en dicho ente la esposa de Julio Rodr铆guez. Hoy ex-JEMAD, y otros caprichos que vinculan al General Benjam铆n Michavila (padre del ministro del mismo apellido) o del Almirante Beltr谩n, jefe de gabinete del secretario de estado de defensa, as铆 como a otros generales vinculados al Opus Dei, as铆 como una legi贸n de hijos de pol铆ticos y militares. L贸gicamente todo ello por pura casualidad, no seamos malpensados.

Pero, adem谩s del uso pol铆tico y sospechas de nepotismo con el que se ha conducido esta empresa, tiene otro aspecto de inter茅s.

Dado que se condicionan los contratos de armas al asesoramiento a Defensa de ISDEFE, la contrataci贸n de programas militares por parte de Defensa es su principal fuente de ingresos. De hecho, hay contratos que no tienen en s铆 una finalidad militar (lo dijo en el congreso nada menos que un secretario de estado de defensa en tiempos de la ministra de defensa Carme Chac贸n), sino que se otorgan por motivos industriales y . . . 驴tal vez para dar negocio a ISDEFE?

La vuelta de tuerca de Aznar: las encomiendas de gesti贸n

Con Aznar inventaron una f贸rmula m谩s para dotar de ingresos diversificados a ISDEFE y no tener que competir con otras empresas. Se trata de la figura jur铆dica de 芦encomienda de gesti贸n禄, un m茅todo administrativo de contrataci贸n directa sin publicidad del que ISDEFE se ha beneficiado con distintas administraciones (no s贸lo la militar) desde entonces.

ISDEFE abusa de este tipo de contrataci贸n a dedo para 芦prestar servicios禄 a cualquier administraci贸n p煤blica, aunque a veces no contara con especializaci贸n en los temas encomendados.

Llama la atenci贸n adem谩s que en las encomiendas de ISDEFE el importe de las adjudicaciones casi siempre coincide con el de la licitaci贸n, lo que no suele ocurrir cuando el Estado licita servicios en r茅gimen de contratos con las administraciones p煤blicas.

Este tipo de actuaci贸n de ISDEFE ha motivado que el propio Tribunal de Cuentas (informe 1155) se queje de la irregularidad de la figura, de la generalizaci贸n de este tipo de contrataci贸n a ISDEFE y de la falta de especializaci贸n de ISDEFE para este tipo de contrataci贸n.

驴por d贸nde piensan que se han pasado el Ministerio de Defensa e ISDEFE el informe del Tribunal de Cuentas? En efeto, precisamente por donde se sospechan.



ISDEFE es un juguete en manos de Defensa que sirve muy bien para engrosar y disfrazar una parte del gasto militar, para colocar amiguetes y hacer negocios.

驴Y con el gobierno m谩s progresista de la historia?

Juzguen ustedes. Leemos en el Bolet铆n Oficial de la Defensa de 20 de julio de 2022,p谩gina 21.420, la Resoluci贸n 334/38288/2022, de 8 de julio, de la Subdirecci贸n General de Gesti贸n Econ贸mica, por la que se publica el Encargo de la Direcci贸n General de Asuntos Econ贸micos a la Sociedad Mercantil Estatal Ingenier铆a de Sistemas para la Defensa de Espa帽a, SA, para el an谩lisis de costes y precios, el desarrollo del Plan general para la organizaci贸n de la contrataci贸n y sus procedimientos, la contabilidad anal铆tica y la planificaci贸n financiera de la Direcci贸n General de Asuntos Econ贸micos del Ministerio de Defensa.

Porque se supone que la Direcci贸n General de Asuntos Econ贸micos del Ministerio de Defensa no tiene capacidad t茅cnica para analizar costes y precios y desarrollar el plan de contabilidad del Ministerio.

驴A que mola? Una unidad econ贸mica que no tiene pajolera idea ni personal adecuado para su trabajo propio y tiene que acudir a una entidad de ingenier铆a para que lo haga por ella.

驴Y cu谩nto le va a soplar ISDEFE a Defensa por hacer su trabajo?

Pues no se sabe. Se dice que de forma orientativa ser谩n 5.256.897,96 euros), IVA no sujeto.

Este importe se har谩 efectivo con cargo a la aplicaci贸n presupuestaria 14 03 121M2 22706 de los presupuestos de gastos correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, con la siguiente distribuci贸n de anualidades: 2022: 2.171.598,54 euros (previsi贸n servicios desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre). 2023: 3.085.299,42 euros (previsi贸n servicios desde el 1 de enero al 31 de julio). En el caso de que concurran circunstancias extraordinarias no previsibles en el momento de la firma del encargo, podr谩 modificarse el mismo, previa la tramitaci贸n del oportuno expediente.



Estamos ante una encomienda de gesti贸n firmada en julio de 2022, pero que compromete ya gasto para el presupuesto del estado de 2023.

No es el 煤nico servicio en encomienda de gesti贸n que se lleva ISDEFE desde que gobierna S谩nchez Castej贸n, lo que nos hace verificar que tampoco 茅ste le hace ascos al engendro.

Y es que en materia de defensa son siempre los mismos perros con distintos collares.



Y nosotros mirando