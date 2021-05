–

A fines de abril, hubo una toma del aeropuerto Mataveri de Rapanui por la llegada de un avi贸n Latam con personas ajenas a la isla, en un territorio que presenta un estado de latencia, que se encuentra libre del corona virus por la determinaci贸n de sus propios habitantes y en medio del incumplimiento de normativas por parte del Estado chileno, seg煤n se ha denunciado.



Sin embargo, la toma del aeropuerto fue la 鈥減unta del iceberg鈥 de un conflicto mayor, que se han agudizado en tiempos de pandemia y que involucra una directa responsabilidad del estado chileno, raz贸n por la cual, este 5 de mayo, una delegaci贸n Rapa Nui expuso ante la Comisi贸n de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, instancia integrada por los senadores: Alejandro Garc铆a Huidobro, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Manuel Jos茅 Ossand贸n y Ximena 脫rdenes, presidenta de esta instancia legislativa.

Las intervenciones desde Rapa Nui v铆a zoom, fueron realizadas por la presidenta del Consejo de Gesti贸n de Carga Demogr谩fica de Rapa Nui, Luz del Carmen Zasso Paoa. Tambi茅n, desde de la agrupaci贸n de mujeres Naci贸n Maohi Rapa Nui 鈥淣gavi鈥檈鈥, Ruty Pakomio y Valeria Pakarati; Y el Consejero Rapa Nui ante Conadi, Rafael Tuki.

Algunas de las normativas que se deben aplicar a la realidad en Rapa Nui y que ha juicio de exponentes no se han cumplido, se refieren al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Ind铆genas. Tambi茅n, al Art铆culo 126 bis. De la Constituci贸n Pol铆tica, que establece que Rapa Nui es territorio especial, considerando los casi 3.700 kil贸metros de distancia entre el continente y la Isla y la cultura ancestral que vive all铆. Tambi茅n y en particular, se da cuenta de la poca operatividad de la nueva ley Ley 21.070.

Al respecto, Rapa Nui tiene un estado de latencia por carga demogr谩fica, es decir, la capacidad de los servicios de la isla no cubre las necesidades en el contexto de un aumento progresivo de la poblaci贸n. La ley 21.070 permite restringir la llegada de nuevos residentes a territorio pascuense: los visitantes podr谩n permanecer, a lo sumo, 30 d铆as en Rapa Nui. A partir del 3 de mayo, sin embargo, quienes pretenden quedarse como residentes en territorio insular ya no podr谩n hacerlo, salvo contadas excepciones, con el prop贸sito de posibilitar un desarrollo sostenible, cuidando la calidad de vida de sus habitantes y conservando el patrimonio ancestral, cultural identitario y ambiental.

La presidenta del Consejo de Gesti贸n de Carga Demogr谩fica, indic贸 que la Ley 21.070 debe ser operativa, ya que estima, que no se han destinado los recursos ni coordinaciones necesarias para que sea eficaz en su implemetaci贸n. Hay gente que debe salir de la isla, pero tambi茅n debe haber gente que tiene que ingresar. Asimismo se帽al贸, que la empresa Latam debe tener criterios con los precios. Los precios en la isla han subido.

Desde de la agrupaci贸n de mujeres Naci贸n Maohi Rapa Nui 鈥淣gavi鈥檈鈥, han diciado que en tiempos de pandemia, se ha subido un 300 % el valor de la carga y el Estado, lo que ha encarecido a煤n m谩s la vida en la isla. 鈥淓l estado ha sido ciego en todas sus formas en aplicabilidad y todas sus normativas de un Pa铆s unitario. En el continente el l铆mite de pobreza es de $ 171.113 para la canasta alimenticia pero en Rapa Nui es de $ 425.492, supera el sueldo m铆nimo del Chile continental. Sin pandemia esto ya nos tra铆a problemas, en tiempo de pandemia ha sido peor鈥, indica Valeria Pakarati.

Desde mujeres Naci贸n Maohi Rapa Nui 鈥淣gavi鈥檈鈥, indican que no se est谩 cumpliendo con el Convenio 169 de la Oit en diversas materias sobre derechos ind铆genas. Que la isla est谩 libre de Covid gracias al accionar y determinaci贸n de sus habitantes, que no se justifica el toque de queda, que afecta a las actividades econ贸micas. Que la isla se mantiene con sueldos de los empleados p煤blicos, que numerosas actividades independientes est谩n muy afectadas y que en definitiva, est谩n en franco abandono.

Recalcan asimismo que debido a la realidad propia de la isla en materia cultural y social, una mayor铆a no aplica para los programas sociales del Estado, que estos no se han adecuado a la realidad isle帽a, que se establecen pol铆ticas p煤blicas a realidades homogenizantes y unitarias, sin atender la situaci贸n especial de Rapa Nui.

Conflicto LATAM y La Direcci贸n General de Aeron谩utica Civil (DGAC)

Para el Consejero Rapa Nui ante Conadi, Rafael Tuki, 鈥淗ay un monopolio de Latam en la Isla y me parece con una complicidad de la Direcci贸n General de Aeron谩utica Civil鈥, agregando: 鈥淟ATAM es la 煤nica l铆nea a茅rea que viene a la Isla, manipula un poco la situaci贸n. Rapa Nui ha tenido oferta de posibilidad de llegada de otras l铆neas, de competencia de precios, pero lamentablemente, los funcionarios de Latam hoy en d铆a, son ex directores-funcionarios de la DGAC鈥, recalcando que la empresa no ha demostrado su responsabilidad social empresarial. .

Una de las alusiones que hace Tuki sobre Latam y la DGAC, es la de Enrique Rosende, ejecutivo de Latam, oficial retirado de la Fuerza A茅rea de Chile, quien se desempe帽贸 como Comandante del Grupo de Aviaci贸n y fue Jefe de la Divisi贸n de Educaci贸n y Director General de Aviaci贸n Civil en Chile de 2002 a 2006. Hoy ejecutivo de Latam, quien habr铆a tomado decisiones que involucran afectaciones a Rapa Nui, seg煤n el Consejero Conadi.

Que el Estado chileno cumpla las normas internacionales

Otro tema que plantea Rafael Tuki, tambi茅n candidato constituyente, es por el Toque de Queda. 鈥淣o hay Covid, en un territorio ind铆gena y no permitir realizar actividades econ贸micas propias para su subsistencia, como en materia pesca y agricultura, es un atentado鈥.

Ante el abandono estatal a Rapa Nui, Tuki plantea que el Estado chileno haga cumplimiento de las normas internacionales, que permita el ejercicio de sus derechos, como Estado libre asociado, para el ejercicio de la autonom铆a y autodeterminaci贸n como Rapa Nui, para la gesti贸n ante otros pa铆ses y conseguir recursos internacionalmente, ya que la situaci贸n es cr铆tica. 鈥淟a isla de Rapa Nui debe ser respetada, hay un pueblo milenario aqu铆 que ha sido hist贸ricamente maltratado y colonizado鈥.

Carta a la FACH

A continuaci贸n, compartimos carta de Rafael Tuki, dirigido a Arturo Merino Nu帽ez, Comandante en Jefe de la FACh, enviada recientemente:

Como Ud. Sabe, existen vuelos de la FACH para la isla de Rapa Nui. Tales vuelos fueron instituidos para facilitar los viajes de los isle帽os desde la Isla al Continente y viceversa. Evidentemente, tambi茅n son utilizados para el traslado de funcionarios p煤blicos y personal FACH.

Es del caso que en el 煤ltimo tiempo el pueblo Rapa Nui ha sufrido y reclamado la vulneracion de la Ley 21.070, que Regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde Isla de Pascua鈥, ya que personas no habilitadas o que simplemente no cumplen ning煤n

requisito, est谩n viajando a la isla aprovech谩ndose de los vuelos de 鈥淩etorno seguro鈥.

Esta es una situaci贸n muy delicada, pues Rapa Nui se encuentra con zona de latencia, es decir, existen restricciones adicionales para ingresar a ella, pues la capacidad de carga se encuentra rebasada por que hay un exceso de personas en la isla de acuerdo a las mediciones e informes encargados por la autoridad, a lo que se suma la amenaza del Covid.

En este aciago contexto, Sr. Comandante en Jefe, nos hemos enterado que la Gobernaci贸n de Rapa Nui y la Direcci贸n de Aeron谩utica Civil, pactaron que 23 funcionarios p煤blicos viajaran a la isla, y que en caso de que no se accediera a esta pretensi贸n por parte de otros organismos, como el Consejo de carga de la ley 21.070, simplemente se diera la orden de no enviar el avi贸n FACH a Rapa Nui. NOs referimos al vuelo FACH del 12 de marzo, en el cual detectamos las irregularidades que siguen.

Para tal vuelo, hab铆a un listado p煤blico de personas que viajar铆an a la isla en el avi贸n Fach, pero a la vez existi贸 una lista de pasajeros, oculta y secreta, formada por los 23 funcionarios p煤blicos que ten铆an que viajar s铆 o s铆, seg煤n el acuerdo de la Gobernaci贸n con la Direcci贸n General de aeron谩utica civil (DGAC). Para poder permitir que estos 23 funcionarios p煤blicos de la lista secreta pudieran viajar a la isla en el avi贸n Fach mencionado, eligieron a dedo a 23 pasajeros que ya estaban confirmados en la lista p煤blica, y los bajaron.

A ello se agrega el hecho de que existen 160 personas rapanui aprox., que se encuentran en una residencia especial en la ciudad de Santiago, quienes han esperado durante meses poder viajar a la isla para ver a sus familias, y que tienen PCR negativo. Son personas nacidas y criadas en la isla, en un r茅gimen de libertad y no de encierro, por lo que tales factores culturales intensifican a煤n m谩s los efectos de las cuarentenas a las que se encuentran sometidos.

Entendemos que los aviones de la Fach fueron instituidos para favorecer a los isle帽os que deb铆an viajar al continente y viceversa. Alegramos que esa preferencia ha sido vulnerada mediante mecanismos arbitrarios, poco transparentes y finalmente ilegales, pues vulneran la normativa vigente establecida en la ley 21.070, pues se hace una lista p煤blica y luego otra secreta. Adjuntamos ambas listas correspondientes al vuelo descrito del 12 de marzo

En la memoria Rapa Nui todav铆a se encuentra la imagen de su padre Don Arturo Merino Ben铆tez, General fundador de la FACH, de pensamiento socialista y respetuoso de los derechos de los pueblos originarios. Apelamos a su sangre y a la figura de su padre para pedir justicia, la regularizaci贸n de los vuelos en acatamiento del derecho vigente, de sanciones para quienes hayan infringido las normas referidas.

Tenemos fe en usted se帽or Comandante en jefe, para que nuestro pueblo pueda regresar a la isla, y no se vuelvan a cometer nuevas irregularidades con la complicidad de la Direcci贸n de Aeron谩utica Civil, pues a esta altura no sabemos si los listados de pasajeros que son distribuidos p煤blicamente al Consejo de carga, ser谩n efectivamente las reales o existen listas ocultas o incluso listas negras que impidan el correcto funcionamiento de los vuelos de la FACH.

Agradecemos su atenci贸n y nos despedimos esperando que los ancestros iluminen su camino y le otorgan 茅xito en su gesti贸n.

Rafael Tuki Tepano