“La

isla, estoy en la isla, no he abandonado nunca la isla, pobre de m铆.

Cre铆 entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo, en

espiral. Error, donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo 煤nico

que conozco es la isla, nada m谩s. Y tampoco la conozco, pues nunca

tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo, hacia

el interior. Mi camino no es una espiral, tambi茅n en esto me enga帽茅,

sino giros irregulares, unas veces bruscos y breves, como valseando,

otras de una amplitud de par谩bola, abarcando turbas enteras, y otras

entre las dos, en alguna parte, y orientados invariablemente no

importa c贸mo, seg煤n el p谩nico del momento”.

Samuel

Beckett 鈥 El innombrable