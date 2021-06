–

De parte de Arrezafe June 29, 2021 91 puntos de vista





Mondoweiss

– 27/06/2021

Traducción del inglés: Arrezafe

El tiempo corre para unas

100 familias palestinas en la ciudad ocupada de Silwan, en Jerusalén

Este, que se han visto obligadas a enfrentar una decisión imposible:

demoler sus propias casas o esperar a que las fuerzas israelíes

lleven a cabo la demolición.

Es un destino contra el

que las familias del barrio al-Bustan de Silwan han estado luchando

incansablemente durante años, y el domingo todo llegará a un punto

crítico. A principios de este mes, Israel emitió una serie de

órdenes de demolición dando a las familias en al-Bustan 21 días

para evacuar y demoler sus hogares.







Según las órdenes de

demolición, si los residentes, que suman alrededor de 1.500

personas, no destruyen sus propias casas antes del domingo 27 de

junio, el municipio de Jerusalén llevará a cabo las demoliciones y

cobrará a los residentes las tarifas de demolición.



El gobierno israelí ha

acosado a las familias de al-Bustan con órdenes de demolición

durante más de una década, con el pretexto de que sus casas fueron

construidas sin un permiso del municipio de Jerusalén.



A su vez, el municipio ha

impulsado planes de organizaciones de colonos para convertir el área

de al-Bustan en un parque bíblico y conectarlo con el parque

arqueológico de la Ciudad de David.







“Las primeras órdenes

de demolición llegaron en 2004 al barrio de al-Bustan, dirigidas a

124 familias en el centro del barrio. Hasta el día de hoy, los residentes de al-Bustan se ha mantenido firmes y no han dejado un solo hogar. Y no tenemos la intención de irnos”, nos dice Quteibah Odeh, de 27 años, trabajador social y vecino de al-Bustan.

Odeh, que nació y se

crió en al-Bustan y que es uno de los más de 1.500 residentes del

vecindario cuya casa está bajo amenaza de demolición, nos dice que ni

él ni ninguno de sus vecinos tienen la intención de demoler sus

propias casas. “Ellos [Israel] alegan que nuestras construcciones son “ilegales”, o que carecen de permisos, o

que se trata de una simple “cuestión inmobiliaria”. Pero en realidad es una batalla política

e ideológica”.

“Si miras por la

ventana en Silwan, puedes ver la mezquita de al-Aqsa. Escuchamos el

sonido de nuestras oraciones desde la mezquita aquí en Silwan. Es un

lugar estratégico para la ocupación. Y esta es la

verdadera batalla: Israel está tratando de instalar a los colonos y

expulsar a los palestinos, para así cambiar la realidad sobre el

terreno”, nos dice Odeh.

Cifra récord de

demoliciones

El ultimátum dado a las

familias en al-Bustan es una práctica común en Jerusalén Este.

Según la documentación de la ONU, al menos un tercio de todos los

hogares palestinos en Jerusalén Oriental carecen de un permiso de

construcción emitido por Israel, lo que pone a más de 100.000

palestinos en la ciudad en riesgo de desplazamiento.









Solo el 13 por ciento de

Jerusalén Este, la mayoría de la cual ya está construida, está

habilitada para la construcción palestina, mientras el 35 por ciento

de Jerusalén Este se ha asignado a asentamientos israelíes, que son

ilegales según el derecho internacional.



El restrictivo régimen

de planificación de Israel en los barrios palestinos de la ciudad,

junto con el hecho de que el municipio rechaza la gran mayoría de

las solicitudes palestinas de permisos de construcción, crea un

entorno coercitivo en la ciudad que pone a los palestinos en mayor

riesgo de desplazamiento, según agrupaciones de derechos humanos.



En 2020, en medio de la

pandemia de coronavirus, las fuerzas israelíes demolieron o

incautaron más de 175 estructuras palestinas en Jerusalén Oriental

por carecer de permisos de construcción.







De dichas estructuras,

alrededor del 47% fueron autodemoliciones, frente a un promedio del

21% del año anterior. Desde principios de 2021, casi el 50% de todas

las demoliciones en Jerusalén Oriental han sido realizadas por los

propios propietarios.

“La destrucción de

propiedades en un territorio ocupado está prohibida por la Cuarta

Convención de Ginebra, excepto cuando dicha destrucción sea

absolutamente necesaria por operaciones militares”, según

informe

de la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

(OCHA).



“La destrucción o

confiscación de propiedad tiene como resultado la violación de una

serie de derechos humanos, incluido el derecho a un nivel de vida

adecuado”, según el organismo de la ONU OCHA [Oficina para la

Coordinación de Asuntos Humanitarios].

“No nos dan permisos,

pero luego nos multan por no tenerlos y vienen a demoler tu casa,

tras lo cual te envían la factura por los gastos de la demolición. ¿Hay algo más opresivo que esto?”, nos dice Odeh.







Desalojos en Batn

al-Hawa

Pero los palestinos que

viven en al-Bustan no son los únicos residentes de Silwan que luchan

contra los intentos de salvar sus hogares.



A poca distancia se

encuentra el barrio de Batn al-Hawa. Justo al sur de la Ciudad Vieja,

la Mezquita Al-Aqsa es visible desde casi cualquier azotea, balcón o

calle del vecindario.

Sin embargo, para muchos

de los residentes palestinos, las vistas de su ciudad histórica y la

ciudad de Jerusalén están obstruidas por banderas israelíes

esparcidas por Batn al-Hawa que ondean en los tejados y cubren las

fachadas de los edificios.







Según grupos de derechos

humanos como B’Tselem,

Batn al-Hawa es lugar de uno de los “planes de expulsión más

extensos” en Jerusalén Oriental en los últimos años, en el

que grupos de colonos israelíes intentan expulsar por la fuerza a

los residentes palestinos del barrio y reemplazarlos por colonos

judíos.



Hablamos con Zuheir al-Rajabi, de 50 años, uno de los cientos de

residentes de Batn al-Hawa amenazados de expulsión. Su familia, de cuatro miembros, recibió un

aviso de desalojo en 2015 junto con otras 86 familias del

vecindario, ordenándoles que abandonaran sus hogares.







“Somos una familia

de refugiados y ahora están tratando de desplazarnos de nuevo”,

dice al-Rajabi, quien nació y se crió en Batn al-Hawa después de

que su familia fuera expulsada de su hogar por Israel de la Ciudad

Vieja de Jerusalén en 1966. “Cualquiera en esta

situación está condenado a la miseria. Ser desplazado más de una

vez es un sentimiento indescriptible. Fuimos desplazados por la

fuerza de nuestros hogares en el pasado, y ahora están tratando de

hacerlo nuevamente”, añadió.

A través de una serie de

mecanismos legales aprobados por los tribunales israelíes, una

organización de colonos israelíes llamada Ateret Cohanim ha

solicitado órdenes de desalojo contra las familias de Batn al-Hawa,

incluida la familia de al-Rajabi, desde 2002. Las órdenes de

desalojo han sido presentadas bajo el pretexto de que la parcela de

Batn al-Hawa era propiedad de judíos hace más de un siglo.



Si bien la ley israelí

permite que la propiedad se transfiera a los judíos que reclaman la

propiedad con anterioridad al establecimiento del estado de Israel,

ese mismo derecho se les niega a los palestinos como los al-Rajabis

que fueron desposeídos de sus hogares originales.



Hasta la fecha, Ateret

Cohanim [organización corrupta]

ya ha tomado el control de seis edificios en Batn al-Hawa, que

comprenden 27 viviendas, y tiene procedimientos legales en curso para

desalojar al menos a 81 familias palestinas, que suman 436 personas.

Desde 2015, 14 familias del barrio ya han sido desalojadas por la

fuerza.









Mientras al-Rajabi camina

por el vecindario, pasa junto a las grandes banderas israelíes que

cuelgan de las casas de sus antiguos vecinos que fueron desalojados

por la fuerza y nos dice: “Esta es una ocupación y nada les

impedirá poner en práctica sus políticas. Harán de todo, nos

arrestarán, encarcelarán y echarán a patadas, como hicieron con

nuestros vecinos”.

La comunidad

internacional debe actuar

A medida que se acerca la

fecha límite para la destrucción forzosa de las casas en al-Bustan,

los palestinos multiplican su llamada a la solidaridad y para crear

conciencia sobre la situación en Silwan. #SaveSilwan

inundó las redes sociales durante el fin de semana, instando a la

comunidad internacional a intervenir para detener las demoliciones.



“Pedimos a la

comunidad internacional que actúe y adopte medidas. No estamos

hablando de la destrucción de una casa o del desahucio de una

familia, se trata de barrios enteros y numerosas familias amenazadas.

Y no solo en Silwan, sino en Sheikh Jarrah y es toda Palestina. La

comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir, tiene

que detener estos crímenes de guerra, la destrucción y el

desplazamiento forzoso de la población palestina. No tenemos ningún

otro lugar adonde ir. Nos echaron en 1967 y quieren hacernos lo mismo

ahora”, dijo al-Rajabi a Mondoweiss.



Si bien la comunidad

internacional fracasó al no evitar los desalojos y las demoliciones

en Silwan, personas como Quteiba Odeh se sienten más esperanzadas

que nunca, quizás esta vez las cosas podrían ser diferentes. “Durante las últimas semanas, hemos visto a personas en todo el

mundo reaccionar ante lo que está sucediendo en Palestina y tomar

conciencia de lo que significa la ocupación. Nuestra resistencia

será más fuerte cuanto más personas nos apoyen. Hoy siento que, cada vez más, contamos con ese apoyo. Los palestinos amamos la

vida, queremos una vida digna y un futuro. Amamos nuestra tierra y

vamos a quedarnos en nuestra tierra. No vamos a ir a ningún otro

lugar”, nos dice Odeh y añade: “Nuestro dolor es

enorme, pero nuestra esperanza es mayor”.