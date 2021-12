El r茅gimen sionista anunci贸 la finalizaci贸n de un muro subterr谩neo y de superficie, y una barrera mar铆tima que rodea totalmente a la sitiada Franja de Gaza

Aunque ning煤n medio de comunicaci贸n us贸 el t茅rmino 芦campo de concentraci贸n禄 para informar sobre ello, deber铆an haberlo hecho.

El diccionario Merriam-Webster define un campo de concentraci贸n como 鈥渦n lugar donde un gran n煤mero de personas (como prisioneros de guerra, prisioneros pol铆ticos, refugiados o miembros de una minor铆a 茅tnica o religiosa) son detenidas o confinadas bajo guardias armadas, que se utiliza especialmente en referencia a los campos creados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial para el internamiento y persecuci贸n de jud铆os y otros prisioneros鈥. 隆Y un campo de exterminio es 芦un campo de concentraci贸n en el que se mata sistem谩ticamente a un gran n煤mero de prisioneros!禄

La Franja de Gaza, ocupada y asediada por el apartheid de Israel, califica para ambos estadios; la diferencia es que es m谩s grande que todos los campos de concentraci贸n y de la muerte conocidos creados por los intolerantes reg铆menes occidentales en el siglo XX. La decisi贸n de Israel de redistribuir sus tropas alrededor de la franja costera densamente poblada en 2005, y luego imponer en 2006 un asedio medieval sin precedentes que ha destrozado todas las esferas de la vida, y luego llevar a cabo cuatro ataques masivos que han matado a m谩s de cuatro mil civiles, incluyendo mujeres y ni帽os, no parece ser suficiente para las 茅lites sionistas gobernantes del estado canalla.

Hace dos d铆as, anunci贸 la finalizaci贸n de un muro subterr谩neo y de superficie equipado con sensores alrededor de Gaza que incluye cientos de c谩maras, radares y otros sensores, y se extiende por 65 km. Se inform贸 que el muro tiene m谩s de seis metros de altura y su barrera mar铆tima incluye dispositivos electr贸nicos para detectar infiltraciones por mar y un sistema de armas por control remoto. El ministerio no revel贸 la profundidad del muro subterr谩neo. Tard贸 tres a帽os y medio en completarse.

Ni un solo medio de comunicaci贸n us贸 el t茅rmino 芦campo de concentraci贸n禄, tampoco apartheid en referencia al asedio en curso de la Franja de Gaza. El lenguaje utilizado por las Fuerzas de Ocupaci贸n israel铆es se ha convertido en la referencia, sin preguntas. Ninguna voz de Gaza / Palestina puede decir una palabra sobre el impacto de este 鈥減royecto鈥 en sus vidas.

Lo que podemos leer es la declaraci贸n hecha por el criminal de guerra israel铆, el ministro de Defensa Benny Gantz, que dice 芦[la] barrera, que es un proyecto innovador y tecnol贸gicamente avanzado, priva a Ham谩s de una de las capacidades que trat贸 de desarrollar禄. y que 鈥淸coloca] un 鈥榤uro de hierro鈥, sensores y hormig贸n entre la organizaci贸n terrorista y los residentes del sur de Israel鈥. 隆PUNTO! 隆No se hicieron preguntas!

Los dos millones de residentes de la Franja de Gaza deben ser encarcelados dentro de este campo de concentraci贸n porque todos son 芦partidarios de Hamas禄, y eso nos da a 芦nosotros禄 el derecho a utilizar un 芦muro inteligente禄 para rodearlos. Esa no es una forma de 芦castigo colectivo禄 solo porque 芦ellos禄 no nacen de madres jud铆as y, por lo tanto, no tienen el 芦derecho禄 a ser tratados como seres humanos plenos. Solo aquellos con piel blanca y/o nacidos en familias jud铆as pueden tener ese derecho.

El apartheid de Sud谩frica y el sur de EEUU bajo las leyes Jim Crow deben haber sido un picnic en comparaci贸n con esto.

Los dos millones de residentes de Gaza sitiada, la inmensa mayor铆a de los cuales son refugiados que fueron violentamente expulsados y despose铆dos de sus hogares por las fuerzas sionistas en 1948, fueron sometidos a cuatro semanas (2009), 2 semanas (2012), 51 d铆as (2014), y 11 d铆as (mayo de 2021) de implacable terror estatal israel铆, en el que aviones de combate sionistas atacaron sistem谩ticamente 谩reas civiles, redujeron vecindarios enteros e infraestructura civil vital a escombros y destruyeron decenas de escuelas, incluidas varias administradas por la Agencia de Obras P煤blicas y Socorro de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), donde se refugiaban civiles.

Esto se produjo despu茅s de a帽os de un asedio medieval israel铆 a Gaza en curso, paralizante y mortal, una forma severa de castigo colectivo. Pero, 驴por qu茅 芦ellos禄 no est谩n satisfechos con lo que 芦nosotros鈥 apoyados por los reg铆menes c贸mplices occidentales y 谩rabes 芦amistosos禄 les ofrecemos? (Olv铆dese del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, ratificado por 芦nosotros禄, es decir, Israel, que proh铆be el castigo colectivo de una poblaci贸n civil).

Nunca antes se le ha negado a una poblaci贸n los requisitos b谩sicos para sobrevivir como una pol铆tica deliberada de colonizaci贸n, ocupaci贸n y apartheid, pero esto es lo que Israel le est谩 haciendo al pueblo de Gaza hoy: dos millones de personas viven sin un suministro seguro de agua, alimentos, electricidad, medicinas, y casi la mitad de ellos son ni帽os menores de 15 a帽os.

Y ahora tenemos que lidiar con el hecho de que somos literalmente reclusos del campo de concentraci贸n m谩s grande del mundo sin ning煤n derecho. El presidente Carter no exageraba cuando visit贸 Gaza en 2009: 鈥淸Los palestinos en la Franja de Gaza] est谩n siendo tratados m谩s como animales que como seres humanos; nunca antes en la historia una gran comunidad como esta ha sido atacada salvajemente por bombas y misiles y luego se vio privada de los medios para repararse a s铆 misma禄.

Por desgracia, Carter ya no es el presidente de los EEUU, el aliado estrat茅gico del apartheid de Israel. Mientras los organismos oficiales y los l铆deres mundiales decidan no decir ni hacer absolutamente nada, Israel seguir谩 matando a m谩s palestinos, construyendo muros m谩s altos, reforzando el asedio, 隆y afirmar谩 que todo se hace en 芦defensa propia禄!

Y, sin embargo, a nosotros, 芦antisemitas禄 ingratos, se nos culpa por llamarlo 芦campo de concentraci贸n禄.

Munodweiss. Traducci贸n de J.M.