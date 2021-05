subtítulos en castellano ↑

Las autoridades israelíes

están cometiendo crímenes de lesa humanidad de apartheid y

persecución. La conclusión se basa en la política general del

gobierno israelí de mantener la dominación de los israelíes judíos

sobre los palestinos y en los graves abusos cometidos contra los

palestinos que viven en los territorios ocupados, incluido Jerusalén

Este.

El informe de 204

páginas, “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the

Crimes of Apartheid and Persecution” (“Un umbral cruzado: las

autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”),

examina el trato que reciben los palestinos por parte de Israel. El

informe presenta la realidad actual de una única autoridad, el

gobierno israelí, que gobierna principalmente en la zona comprendida

entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, poblada por dos grupos

más o menos iguales en tamaño, y que favorece metodológicamente a

los israelíes judíos mientras reprime a los palestinos, con mayor

severidad en los territorios ocupados.

Aproximadamente 6,8

millones de judíos israelíes y 6,8 millones de palestinos viven hoy

entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un área que abarca

Israel y el Territorio Palestino Ocupado (TPO), este último

compuesto por Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja

de Gaza. En la mayor parte de esta área, Israel es el único poder

gobernante; en el resto, ejerce la autoridad primaria junto con el

autogobierno palestino limitado. En estas áreas y en la mayoría de

los aspectos de la vida, las autoridades israelíes privilegian

metódicamente a los judíos israelíes y discriminan a los

palestinos. Las leyes, políticas y declaraciones de los principales

funcionarios israelíes dejan en claro que el objetivo de mantener el

control judío israelí sobre la demografía, el poder político y la

tierra ha guiado durante mucho tiempo la política del gobierno. En

pos de este objetivo, las autoridades han desposeído, confinado,

palestinos separados por la fuerza y subyugados en virtud de su

identidad en diversos grados de intensidad. En ciertas áreas, como

se describe en este informe, estas privaciones son tan graves que

equivalen a crímenes de lesa humanidad de apartheid y

persecución.