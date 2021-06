–

De parte de Arrezafe June 11, 2021 70 puntos de vista

Transcripción de la

intervención

del profesor Norman Finkelstein, el 8 de Junio de 2021.

Transcripción del inglés: Arrezafe

En la guerra

del 47 al 49 entre el Estado de Israel y los estados árabes

vecinos, Israel conquistó alrededor del 80 por ciento de lo que se

llamó Palestina bajo mandato británico, habiendo dos territorios

que no estaban bajo el control israelí. Esos dos territorios se

denominaron Cisjordania, que fue ocupada por Jordania, y la Franja de

Gaza, que quedó bajo jurisdicción egipcia. Así que el 80% de

Palestina había caído en poder del Estado de Israel y el 20 por

ciento restante, la orilla occidental, incluida Jerusalén Oriental y

Gaza, que como he dicho estaba bajo la jurisdicción de Egipto,

quedaba fuera del control israelí.





En 1948, en el transcurso

de la creación de Israel, en torno al 90 por ciento de la población

árabe palestina fue

expulsada del territorio que devino Israel, y ese 90 por ciento

expulsado pasó a denominarse la cuestión de los refugiados

palestinos. En ese momento, se estima que alrededor de 750.000

palestinos fueron expulsados. La cifra actual, considerando a los

descendientes de los expulsados originarios, es de aproximadamente

5,7 millones de refugiados palestinos, un gran número de los cuales

terminaron en en campos de refugiados en Cisjordania y en Gaza. Así

pues, hoy, alrededor del 70 por ciento de la población de Gaza está

compuesta por refugiados hijos y nietos de refugiados palestinos de

1948.

Combatientes de la Haganah expulsan a los palestinos

de Haifa, el 12 de mayo de 1948





Voy a situarme

directamente en 1967. En 1967 hubo otra guerra

entre Israel y los estados árabes vecinos. En el curso de dicha

guerra Israel conquistó la Franja de Gaza y Cisjordania, de tal modo

que ahora el 100 por ciento de lo que se llamó Palestina bajo

mandato británico, quedó bajo control israelí. De ese 100 por

ciento, el 80 por ciento era el Estado de Israel tal como fue creado

en 1948 y el 20 por ciento pasó a llamarse territorios palestinos

ocupados, que comprendían Cisjordania, incluidas Jerusalén

oriental y la franja de Gaza. En este punto quiero avanzar nuevamente

para tratar de dar una idea de cómo hemos llegado a la situación

actual.

En 2006 se llevaron a

cabo por primera vez elecciones

democráticas en los territorios palestinos ocupados y como

resultado de dichas elecciones, el movimiento islámico Hamas obtuvo

la mayoría de votos y por tanto era oficialmente el parlamento

elegido por los palestinos. Inmediatamente después de esas

elecciones, en las que el expresidente estadounidense Jimmy

Carter tomo parte como observador declarándolas libres y justas.

Inmediatamente después, Israel, Estados Unidos y más tarde la Unión

Europea, impusieron un bloqueo férreo a Gaza. En otras palabras, el

pueblo de Palestina fue castigado por haber participado en unas

elecciones democráticas y haber elegido un gobierno al que Estados

Unidos e Israel no apoyaban. Y ese es el origen del aspecto más

brutal de la situación en la que se encuentra actualmente Gaza, es

decir, sometida a un brutal bloqueo.

En 2007, Israel, Estados

Unidos y elementos de la autoridad palestina intentaron un golpe

de estado para derrocar

al gobierno democráticamente elegido en Gaza, es decir a Hamas.

Hamas frustró el golpe y en ese momento consolidó su poder en Gaza.

La reacción de EE UU, Israel y la UE fue endurecer aún más el

bloqueo de Gaza, un bloqueo que ha sido universalmente condenado por

ser una forma de castigo colectivo ilegal según el derecho

internacional y a todas luces inmoral. Es un bloqueo criminal, en el

sentido literal, porque como Human Rights Watch señala,

la negación sistemática, metódica y sostenida a un pueblo del

derecho a salir y regresar a su país está tipificado en el derecho

internacional de Crimen

de Lesa Humanidad.

Situación en Gaza

según el derecho internacional.



Número uno. Como ya

señalé, un gran número de refugiados que fueron expulsados de 1947

a 1949, habitan hoy en Gaza y conforman, como dije, el 70 por ciento

de la población. La negación de los derechos de los palestinos

refugiados en Gaza, la negación de su derecho a regresar a sus

hogares en Israel, de donde fueron expulsados, es un Crimen

de Lesa Humanidad según el derecho internacional. Así que ese

es el crimen contra la humanidad número uno. Ahora, la negación del

derecho de las personas en Gaza a salir y a regresar libremente a su

tierra natal, a saber, Gaza, la negación de ese derecho, la negación

de la libertad de movimiento es un segundo crimen contra la

humanidad. La denegación del derecho a salir y entrar libremente en

Gaza agrava el bloqueo brutal que ha causado una situación

humanitaria catastrófica en Gaza. Antes de continuar, quiero

enfatizar lo que creo que es el factor más grave de esta situación,

un hecho que todos deberíamos tener en cuenta cuando oimos hablar de

Gaza, y ese hecho es que la mitad o más de la población de Gaza son

niños menores de 18 años. De modo que, aproximadamente, tal vez más

de 1 millón 500.000 niños, a los cuales se les niega el derecho a

la libertad de movimiento, están siendo bloqueados en Gaza.

Así pues, tenemos el

crimen de la expulsión de los refugiados, el crimen del bloqueo y

además el crimen de las condiciones de vida impuestas a la población

de Gaza, la mitad de la cual son niños. En este momento, el

desempleo en Gaza es de alrededor del 60 por ciento, en general entre

los jóvenes es más alto, alrededor del 70 al 75 por ciento, y el 80

por ciento de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria

porque, dadas las condiciones, no puede disfrutar de un mínimo nivel

de vida. El 96 por ciento del agua

de Gaza no es apta para el consumo humano. Así pues, a los dos

primeros crímenes, el crimen de la expulsión de los palestinos,

agravado por el criminal bloqueo de Gaza, tenemos que añadir el

crimen de las condiciones de vida –dada la situación, de

infravida– que se le han impuesto a la población de Gaza. A esos

tres crímenes infligidos al pueblo de Gaza hemos de añadir las

periódicas

masacres que Israel perpetra contra su población. Así, tenemos

en 2000 la operación Hierro Fundido, en 2012 la operación Pilar

Defensivo, y en 2014 la operación Margen Protector.



De esas tres masacres,

–aún no hemos abordado la actual– tomemos la tercera, la llamada

Operación Margen Protector. Durante la Operación Margen Protector,

Israel mató a aproximadamente 550

niños palestinos y destruyó sistemática y metódicamente

18.000 hogares palestinos. Así pues, además de los tres crímenes

contra la humanidad que ya he descrito, tenemos este cuarto Crimen

Contra la Humanidad: las sistemáticas masacres que Israel inflige al

pueblo de Gaza.

Me gustaría agregar,

porque es un hecho que hay que tener siempre presente cuando

analizamos la situación, cuales son las dimensiones físicas de

Gaza. He dado algunos datos a tener en cuenta, es una numerosa población de refugiados

con un considerable número de niños. Permitirme agregar uno

más: Gaza es un lugar muy pequeño. ¿Cuál es la longitud de Gaza?

La longitud de Gaza es un maratón. Un maratón, sí, que en medidas

estadounidenses son 26.2 millas. La longitud de Gaza es de 25

millas. ¿Qué significa eso? Significa que si eres un buen corredor

podrías ir de extremo a extremo de Gaza en unas tres horas. La

longitud de Gaza equivale a una carrera de tres horas, solo una

carrera de tres horas de un extremo al otro. ¿Es ancha? Bueno, el

doble del Central Park, el parque de Nueva York. Si duplicas su

tamaño, ese es el ancho de Gaza. La extensión de Gaza es pues de un

maratón por dos Central Park. Esas son las dimensiones físicas de

uno de los lugares más densamente poblados del mundo, la mitad de

cuya población, insisto, son niños. Niños confinados en un área

sometida a bloqueo cuya longitud es de 41 kilómetros de largo por 6

y 12 kilómetros de ancho.





A dicho panorama hemos de

agregar la completa indefensión de la población. No es cierto y la evidencia no respalda la aseveración de que Gaza posea

algún tipo de armamento que pueda considerarse en absoluto

sofisticado. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos el último ataque

de Israel a Gaza. Daré algunos datos que tal vez os interese

saber. Como recordareis, al comienzo del último ataque israelí

contra Gaza se habló mucho sobre la sofisticación de los nuevos cohetes lanzados desde Gaza. La mayoría de la gente se lo creyó. ¿Hay algo de verdad en

ello? Bueno, tenemos información rigurosa que puede rebatir dicha afirmación. Algunos datos básicos. Recordaréis que al comienzo del

último ataque israelí se dijo que Hamas estaba lanzando

aproximadamente “400 cohetes diarios”. Dijeron que era la exhibición más inusual debido a la abundante cantidad de

cohetes que se estaban lanzando. También se dijo que la Cúpula de

Hierro, la cúpula protectora israelí, no estaba funcionando en los

primeros días. Si lees los periódicos de aquellos momentos, en ellos

se decía que Cúpula de Hierro no estaba funcionando. Luego,

haciéndose eco de los portavoces del estado de Israel, dijeron que

la Cúpula de Hierro no estaba equipada para manejar un aluvión de

cohetes tan denso.

Vale. Entonces tenemos,

por un lado, 400 supuestos cohetes disparados contra Israel, y por

otro lado una Cúpula de Hierro que, según reconoció el

propio Israel, no funcionaba o “no podía manejar un aluvión de

cohetes tan denso”. La conclusión lógica es que se

deberían haber producido daños masivos a la infraestructura civil

en Israel. Daños masivos, porque estamos hablando de 400 cohetes diarios durante la primera semana y una Cúpula de Hierro ineficaz. Sin

embargo, cuando vas y miras el sitio web israelí, que narra a diario

el daño a la infraestructura civil infligido por los cohetes de

Hamas, no obtienes casi nada. De hecho, durante los primeros seis

días no mencionaron ningún daño a la infraestructura civil. Al

séptimo día mencionaron algunos daños en algunos edificios y

algunos vehículos, eso es todo lo que comunicaron. Así que has de plantearte, si es que los medios de comunicación israelíes y occidentales

no te han lavado el cerebro, la pregunta más

obvia. Si cientos y cientos y cientos y cientos de supuestos cohetes apuntando a áreas civiles densamente pobladas de Israel

–porque dijeron que los cohetes estaban llegando a Jerusalén, a

Tel Aviv, a Ashkelon, zonas densamente pobladas– no han producido daños, seguramente ello

es debido a que Israel tiene un sistema de defensa civil muy

sofisticado, lo cual explica por qué hubo tan pocas

muertes de civiles: estaban en los refugios antiaéreos.

De acuerdo, esa es una

explicación perfectamente plausible. Pero, como todos sabemos, las

escuelas no van a los refugios antiaéreos, las casas no van a los

refugios antiaéreos, los edificios gubernamentales no van a los

refugios antiaéreos, por lo que deberían haberse producido daños masivos en dichas estructuras. Pero no los hubo, y así pues la única conclusión

razonable a la que cabe llegar es que no eran cohetes, eran fuegos

artificiales, no eran cohetes e Israel no estaba bajo ninguna amenaza

existencial, no se enfrentaba a un asalto militar sin precedentes por

parte del sofisticado armamento tecnológico de Hamas, todo ello es un falaz sinsentido.

Haceos una pregunta

simple, otra más, una pregunta que os libere del masivo lavado de cerebro

de los medios. Gaza es un lugar pequeño escudriñado y

sometido a una estrecha (y esta sí sofisticada) vigilancia tecnológica por parte del Estado

de Israel. Además, los ex miembros de la Autoridad Palestina de

Fatah que viven en Gaza, actúan como espías de la autoridad

palestina y por tanto como espías del Estado de Israel. Pregúntate

cómo es posible. Hasta el final de la última masacre israelí en

Gaza se dispararon, según Israel, 4300 cohetes contra Israel. Ahora pregúntale a los “periodistas”: ¿Es posible que se hayan ocultado

4300 cohetes en la franja de Gaza? ¿Que ninguno de los sofisticados

sistemas de la sofisticada vigilancia electrónica israelí, haya

podido detectar nada de eso? ¿Que ninguno de los miles de

colaboradores de la Autoridad Palestina en Gaza supiera, ni tuviera el más mínimo conocimiento de la existencia de todos estos cohetes ocultos? ¿Que nadie supiera dónde

estaban ubicadas todas esas supuestas fábricas de cohetes que, según Israel, había en Gaza? ¿Dónde estaban? ¿Un montón de fábricas de cohetes

en un área de “un maratón x dos parques”?

Y entonces te haces

otra sencilla pregunta. Gaza ha estado bajo un hermético bloqueo

desde 2006 y ciertamente desde 2013, tras del derrocamiento del

gobierno de la Hermandad Mulsumana en Egipto. Ahora te planteas: si Israel no solo estaba confiscando cualquier cosa que pudiera ser útil

para fabricar armas, sino cualquier cosa a la que Israel denomina

“artículo de doble uso”. Un artículo de doble uso es aquel que, en determinadas circunstancias, podría usarse

para construir un arma. Entonces ¿cómo entró en Gaza todo el

material necesario para poder fabricar 4300 cohetes? ¿Cómo?¿Cómo

entró todo ese material? ¿Dónde diablos radica el milagro de poder introducir de

contrabando en Gaza el material para construir fábricas y 4300

cohetes? Y por cierto, según dicen ellos, eso es solo un pequeño porcentaje

del número total de cohetes en posesión de Hamas, porque como resultado

del alto el fuego no todos los cohetes habrían sido utilizados.

En fin, cuando sumas todos

estos factores –que como he dicho estaré encantado de escuchar lo que

los medios tienen que decir al respecto, para informarme e

iluminarme– cuando sumas todos esos factores, digo, llegas a la

conclusión de que no se pudieron disparar cohetes contra Israel. No

se han disparado cohetes contra Israel, no hubo cohetes porque no

hubo daños, no podría haberlos porque no se podrían haber ocultado en

Gaza durante tanto tiempo sin ninguna alerta de la inteligencia

israelí, no pudo haberlos porque no había infraestructura ni material para fabricar

verdaderos cohetes en Gaza. Así que, como dije antes y reitero con pesar, Gaza sigue siendo una población civil con un

gran numero de niños y totalmente indefensa que hace dos semanas volvió a sufrir otro ataque, el cuarto ataque brutal. El primero con la operación Plomo

Fundido en 2008, el segundo con la operación Pilar

Defensivo en 2012, y el tercero con la operación Margen

Protector en 2014. Eso sin contar a los cientos de palestinos que

fueron asesinados durante la gran

marcha del retorno por francotiradores israelíes que atacaron a

niños, periodistas, médicos y personas discapacitadas que ni

siquiera estaban cerca de la valla perimetral cuando fueron blanco criminal de

los francotiradores que los hirieron de muerte o los lisiaron de por

de vida.



Ha vuelto a suceder de

nuevo, hace dos semanas, contra una población civil absolutamente

indefensa y con una abrumadora mayoría de niños. El punto de

inflexión llegó, como siempre, cuando Israel tuvo que tomar una

decisión. La decisión era muy sencilla: aceptar el alto el fuego o

acometer una invasión terrestre. E Israel decidió –porque en 2014

durante la operación Margen Protector, 66 soldados israelíes

murieron durante la invasión terrestre de Gaza, que para Israel es

un número alto– que no iban a acometer la invasión terrestre

porque no querían sufrir bajas entre sus soldados.

Y entonces, lo que le

hicieron a Gaza en 2008, en 2012, en 2014 lo han vuelto a hacer, una vez más, con la que

han denominado operación Guardián

de las Murallas o algún nombre idiota de esos que el ejército

más cobarde de la Tierra da a sus operaciones. Y quiero subrayar

eso: el ejército más cobarde de la Tierra. Porque, como están aterrorizados

ante la posibilidad de sufrir una sola baja en combate, simplemente

atormentan, torturan, asesinan y destruyen Gaza y a su población

civil por control remoto, sin enfrentarse a ninguna amenaza

proveniente de Gaza. Excepto que hubiese habido una amenaza real y significativa, solo entonces este ejército cobarde habría invadido Gaza.

En cuyo caso y debido al odio del que estos asesinos y torturadores se han hecho merecedores, creo que la población de Gaza, desde el niño hasta la

bisabuela celebrarían la perspectiva de poder destrozar, uno por

uno, a estos cobardes, asesinos y torturadores que han arruinado y

destruido tantas vidas de este desventurado e indefenso pueblo mediante

control remoto.