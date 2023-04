Israel en el abismo

–

De parte de Nodo50 April 10, 2023 79 puntos de vista

Eduardo Luque y Bashar Barazi

Israel vive la peor crisis interna desde 1948. Los gobiernos se suceden precipitadamente desde hace a帽os. Israel vive inmerso en una crisis permanente. Tras cinco elecciones generales, los israelitas entronizaron la coalici贸n liderada nuevamente por Benyamin Netanyahu. Pocos meses m谩s tarde la poblaci贸n exige desde las calles la dimisi贸n del gobierno. El 29 de diciembre Netanyahu form贸 un nuevo gabinete, el m谩s derechista de la historia. Su objetivo fundamental es, como explic贸 en su primer discurso, expandir los asentamientos expulsando a la poblaci贸n palestina. Recupera el sue帽o acariciado por Ariel Sharon. Para cumplirlo, Netanyahu quiso introducir profundas modificaciones legales que empujan al pa铆s hacia la dictadura.

La respuesta social al nuevo ejecutivo fue en aumento. En un primer momento fueron las fuerzas de izquierda. Se sumaron despu茅s sectores del 鈥渃entro鈥 e incluso de la derecha. El riesgo de una confrontaci贸n civil, que se otea en el horizonte, ha galvanizado a fuerzas pol铆ticas muy dispares. Amplios sectores ven con estupor c贸mo las propuestas legislativas de Netanyahu conducen al pa铆s al enfrentamiento social en una sociedad cada vez m谩s fragmentada. Los choques entre las fuerzas pol铆ticas en el Parlamento se est谩n extendiendo a la sociedad civil. El diputado Yair Golan, ex jefe adjunto del estado mayor del ej茅rcito israel铆, llama a la desobediencia civil 鈥contra un gobierno malicioso y malvado鈥.

Los nexos que manten铆an cohesionada a la sociedad israelita se debilitan. Hace pocos d铆as grupos de reservistas del ej茅rcito se negaban a incorporarse a los cuarteles. Las tropas de 茅lite, oficiales de la aviaci贸n y la marina se negaban a cumplir las 贸rdenes. A tal extremo ha llegado la situaci贸n que el d铆a 24 los pilotos militares que deb铆an transportar al presidente al Reino Unido se negaron a pilotar el avi贸n presidencial y Netanyahu tuvo que suspender el viaje. Israel es un hervidero de manifestaciones que duran muchas semanas de forma ininterrumpida y que quieren impedir (posiblemente sea demasiado tarde) que Israel se convierta 鈥En un Estado racista y violento que no podr谩 鈥巗obrevivir鈥. Lo dijo el ex director del Mossad.

La causa

Benyamin Netanyahu es la misma imagen del pol铆tico fel贸n. Bajo su presidencia, acuciado por las investigaciones judiciales, firm贸 con la justicia 鈥巌srael铆 un acuerdo que no pensaba respetar. Eso podr铆a motivar que el Tribunal Supremo lo declarase 鈥巌ncapaz de gobernar. Netanyahu reaccion贸 y quiso introducir una propuesta que enmendara Leyes Fundamentales (Israel no tiene constituci贸n). La reforma impulsada por Netanyahu limitar铆a la autoridad de los jueces y los asesores jur铆dicos. Una mayor铆a simple parlamentaria le permitir铆a anular una sentencia del Tribunal Supremo que implique derogar una ley o una decisi贸n del gabinete. Pero hay m谩s reformas, la mayor铆a dise帽adas para contentar a grupos espec铆ficos de la sociedad israel铆: retirar los bonos alimenticios a las familias pobres priorizando a las familias de los ultraortodoxos (que no pagan impuestos ni est谩n obligados a hacer el servicio militar), permitir que partidos abiertamente racistas se presenten a las elecciones, etc鈥 son algunas de ellas. A pesar de la respuesta en la calle, con una movilizaci贸n social sin precedentes en Israel, la ley fue aprobada por la m铆nima.

La rabia popular se ha exacerbado. Decenas de miles de manifestantes han llenado las calles de Tel Aviv y otras ciudades. El elemento m谩s peligroso es el creciente malestar en el seno del ej茅rcito (el gran nexo de uni贸n de la sociedad israel铆); cientos de soldados y oficiales israel铆es de las unidades cibern茅ticas y de operaciones especiales renuncian a presentarse al servicio militar en protesta contra la reforma judicial. En paralelo se hizo p煤blica una carta que afirma: 鈥No tenemos contrato con un dictador鈥. La carta fue firmada por 450 reservistas de las fuerzas especiales de la inteligencia militar y otros 200 de sus unidades cibern茅ticas, incluidos el Shin Bet y el Mossad. Por su parte m谩s de 400 pilotos de guerra decidieron no presentarse durante dos semanas al servicio militar. Los reservistas de la armada decidieron bloquear la zona por v铆a mar铆tima.

La vuelta al poder de Netanyahu al frente de una variopinta coalici贸n de grupos, cada uno m谩s extremista que el anterior, ha provocado un aut茅ntico revulsivo social. Netanyahu busca desesperadamente librarse del peso de la justicia. Su gobierno es d茅bil y est谩 sometido al albur de los partidos m谩s extremistas. Las voces que se alzan en el seno de su propio partido para paralizar la reforma s贸lo han conseguido un aplazamiento hasta el mes de mayo. Los grupos m谩s extremistas del ejecutivo pretenden, lo proclaman abiertamente, no s贸lo un cambio constitucional sino un trampol铆n para un cambio demogr谩fico fundamental: el proyecto pretende transferir el grueso de la poblaci贸n palestina de Cisjordania al este del r铆o Jord谩n (la actual Jordania) en una nueva di谩spora de alcance b铆blico.

El n煤cleo del problema, por tanto, va m谩s all谩 de la mera reforma legislativa. Es un enfrentamiento social en bloques cada vez m谩s antag贸nicos. Por una parte, los representantes de la antigua clase dirigente profesional (mayoritariamente asquenaz铆es), por la otra los colonos jud铆os m谩s radicalizados (los mizraj铆es). Los ministros de Netanyahu ven Oriente Pr贸ximo como una lucha entre el bien y el mal, en la que la paz no puede existir hasta alcanzar la victoria final. Los manifestantes, por el contrario, apoyan la continuaci贸n del statu quo (la ocupaci贸n, aunque de forma m谩s liberal).

En las 煤ltimas elecciones fueron los colonos m谩s extremistas los que acabaron ganando las elecciones. Llevaban d茅cadas esperando este momento y no piensan retroceder. Es el sue帽o de Ariel Sharon hecho realidad. Mientras una parte de la sociedad aguanta la represi贸n policial que va en aumento, otro sector se est谩 radicalizando, como demuestra el ataque a la ciudad palestina de Hawara. El ministro de finanzas del gobierno Netanyahu declaraba: 鈥淓l pueblo de Hawara tiene que ser aniquilado鈥︹

El declive econ贸mico

Inestabilidad pol铆tica, cambio continuo de gobierno, deterioro de la situaci贸n de seguridad, a pesar de la represi贸n los atentados se suceden. El discurso de la ultraseguridad es ya un sue帽o. Tel Aviv tuvo que ceder frente a Hezbola y llegar a un acuerdo con el L铆bano para explotar conjuntamente los dep贸sitos de gas en la zona. La posici贸n dominante de Israel se deteriora.

Esto influye en el declive econ贸mico de Israel. A la fuga de capitales hacia otros mercados m谩s 鈥渢ranquilos鈥 se le une la necesidad estadounidense de repatriar capitales, incluso a costa de sus aliados. Diarios israelitas como Maariv (el segundo con m谩s difusi贸n en Israel) se帽alaba que solo en el mes de enero hab铆an salido del pa铆s m谩s de 1.000 millones de d贸lares. Las consecuencias de la guerra en Ucrania tambi茅n influyen; la reducci贸n de la tasa de inter茅s en Israel contrasta con el aumento de precio del dinero en EEUU; la falta de seguridad interna y la permanente crisis gubernamental hacen el resto. Otros problemas a帽adidos son el aumento del paro y la huida a otros pa铆ses de parte de la poblaci贸n m谩s joven; seg煤n estad铆sticas oficiales cerca del 33% de los j贸venes quieren salir del pa铆s.

La situaci贸n social se complica.

Las voces m谩s l煤cidas alertan de la dram谩tica situaci贸n que vive el pa铆s. El exjefe del servicio de inteligencia del Mossad, Tamir Pardo, nombrado en su momento por el propio Netanyahu y ahora coordinador de las movilizaciones, se帽alaba el peligro de enfrentamiento civil: 鈥淟a reforma propuesta cambiar谩 la estructura gubernamental en 鈥嶪srael, ya que el poder ejecutivo 鈥揺ncabezado por el primer ministro鈥 tendr谩 un poder ilimitado鈥︹ El presidente del pa铆s, Issac Herzog, afirmaba hace pocos d铆as: 鈥Estamos al borde de un colapso social y constitucional鈥 a帽adiendo que las movilizaciones populares contra las reformas legislativas presagian un 鈥渆nfrentamiento violento鈥. Lleg贸 a pedir la retirada de la ley o bien el retraso de la tramitaci贸n, cosa que no se produjo. 鈥嶯etanyahu rechaz贸 la mediaci贸n del presidente. Quer铆a ganar la votaci贸n, como as铆 fue.

Los otros actores

La mediaci贸n china en Oriente Medio, consiguiendo que Ir谩n y Arabia Saudita vuelvan a intercambiar embajadores, asusta en Israel. Las relaciones de poder en la zona cambian. Ir谩n, el gran rival de Israel, se afianza como potencia regional y m谩s tras cerrar el acuerdo con Iraq para controlar a los grupos kurdos. La soluci贸n a la guerra en Yemen, en la que hab铆a intervenido Tel Aviv apoyando a Riad, modificar谩 la correlaci贸n de fuerzas en la zona. Turqu铆a se desliza hacia una postura cada vez m谩s proclive a Rusia. Israel ve con pavor que los grandes vencedores en la zona son los iran铆es. El portavoz de Exteriores iran铆, Naser Kanani, hablaba del posible colapso del pa铆s hebreo en pocos meses. La propia inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revoluci贸n Isl谩mica (CGRI) coincide en esos an谩lisis, al igual que el Secretario General de Hezbola.

Para Biden la situaci贸n actual en Israel es un quebradero de cabeza. EEUU est谩 descontento con Netanyahu, 茅ste a su vez ha prohibido a sus ministros que visiten Washington.

Israel vive un momento de tensa espera; las reformas legislativas se han aplazado para el mes de mayo. Cada grupo vela las armas en un choque que parece inaplazable. Aunque las clases medias salen muy perjudicadas en esta nueva relaci贸n de poder, es dif铆cil que act煤en por la v铆a violenta, cosa que s铆 desean los colonos (de ah铆 el ataque a la ciudad palestina). Israel vive las consecuencias de una opci贸n que pretende cambiar la estructura social y demogr谩fica del pa铆s. Es un proceso que ha estado gest谩ndose durante los 煤ltimos 23 a帽os, desde que Ariel Sharon encendi贸 la mecha de los movimientos nacionalistas m谩s radicales. En estas dos d茅cadas la sociedad israelita ha virado a煤n m谩s hacia la derecha tanto pol铆tica como culturalmente. Hoy es posible o铆r en Israel declaraciones como las pronunciadas por el ministro de transporte, Bezael Yoel Smotrich, quien afirmaba con orgullo: 芦Soy fascista y hom贸fobo, pero [no] lapidar茅 a los gays (al menos por ahora)禄.

Ahora los sectores y las facciones religiosas m谩s extremistas han llegado a la cima de su poder y no piensan abandonarlo.

Libros relacionados: