En Israel, la derecha m谩s radical y xen贸foba ha vuelto al poder. Esto significa que las pol铆ticas ya fuertemente antipalestinas e ilibertarias del gobierno saliente sufrir谩n un impulso militarista y la consolidaci贸n de la ocupaci贸n de tierras palestinas y la expulsi贸n de los habitantes leg铆timos. Junto al Likud de Benjamin Netanyahu, el partido Otsma Yehudi (Poder Jud铆o), el Partido Sionista Religioso y el partido Noam entraron en el gobierno, formando una coalici贸n de fan谩ticos fundamentalistas y fascistas. 鈥- Entrevistamos a un compa帽ero de Tel Aviv sobre esta situaci贸n.

1) Tras las recientes elecciones generales, Netanyahu volvi贸 al poder apoyado por la extrema derecha; 驴Qu茅 podemos esperar de este nuevo gobierno con respecto al tema de los derechos civiles, las relaciones israelo-palestinas y los territorios ocupados?

Mientras escribo estas l铆neas, el nuevo gobierno a煤n no ha llegado oficialmente al poder, solo suceder谩 en los pr贸ximos d铆as. Un amigo m铆o escribi贸 algo que capta los sentimientos de muchos israel铆es en este momento:

芦驴Cu谩l es la diferencia entre el nuevo gobierno y una pesadilla? No es necesario esperar a que comience una pesadilla鈥β. Dado que el nuevo gobierno es considerado, al menos en el papel, como el m谩s religioso, fascista y corrupto que hemos tenido, podemos esperar que sucedan cosas muy malas en todos los temas mencionados: intentar谩n cambiar la ley y controlar a los israel铆es. tribunal supremo, clausurar las organizaciones de izquierda y de derechos humanos, tomar medidas en茅rgicas contra la disidencia, eliminar los estudios 芦progresistas禄 del sistema de educaci贸n p煤blica, especialmente todo lo relacionado con cuestiones de g茅nero, apoyar una pol铆tica ultracapitalista, dar carta blanca a polic铆as y soldados y colonos sean a煤n m谩s violentos y letales con los palestinos y, lo que es m谩s importante para Netanyahu, liberarlo del enjuiciamiento al que se enfrenta por abuso de confianza, soborno y fraude. Todo lo que mencion茅 era parte del programa electoral de los pol铆ticos del nuevo gobierno. A煤n est谩 por verse si realmente lo har谩n.

2) 驴Existe una oposici贸n no parlamentaria (radical y libertaria) que intenta oponerse a las pol铆ticas racistas y militaristas del gobierno?

Hay una minor铆a muy peque帽a de activistas que van a protestas en Cisjordania, participan en acciones de solidaridad, se niegan a hacer el servicio militar, etc. Y tambi茅n est谩n las ONG que documentan violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados y la discriminaci贸n de la poblaci贸n palestina dentro de Israel. Todos los mencionados anteriormente son objetivos del nuevo gobierno, pero representan solo un peque帽o segmento de la sociedad israel铆. Por otro lado, existe un antagonismo masivo hacia el nuevo gobierno por parte de los elementos m谩s tradicionales de la sociedad (por ejemplo, de los liberales, la izquierda sionista y las organizaciones de trabajadores) y se puede prever que el momento en que el nuevo gobierno intentar谩 hacer 禄 cambios 芦radicales禄, por ejemplo eliminando el poder del tribunal superior israel铆 y sometiendo a los jueces a los pol铆ticos, habr谩 protestas y enfrentamientos en las calles. Esto abrir铆a un dilema para los radicales: 驴deber铆an unir fuerzas con personas y partidos que quieren oponerse a la extrema derecha solo para que Israel vuelva a la 芦normalidad禄? Una normalidad que incluye, entre otras cosas, la ocupaci贸n de los territorios de millones de palestinos, tribunales militares, detenciones administrativas y asesinatos casi diarios por parte del ej茅rcito. Personalmente, creo que los radicales deber铆an unirse al futuro movimiento de protesta y darle forma desde dentro. Usted sabe c贸mo comienza una lucha pero no sabe c贸mo terminar谩鈥 Los cambios que el nuevo gobierno est谩 impulsando har铆an a nuestra sociedad a煤n m谩s opresiva, autoritaria y podr铆an abrir la puerta a una dictadura dentro de Israel.

3) 驴Existen movimientos que colaboran activamente con la resistencia palestina, o en todo caso con grupos palestinos no vinculados a Ham谩s?

No hay conexi贸n (que yo sepa) con grupos armados palestinos. Hay v铆nculos con comunidades en lucha, comit茅s populares, agricultores, activistas y acad茅micos. En un d铆a muy favorable, la izquierda radical israel铆 puede movilizar a unos cientos de personas para una manifestaci贸n en Cisjordania. Pero la mayor铆a de las veces solo un pu帽ado de activistas est谩 all铆 para ayudar contra los ataques de los colonos. 脷ltimamente estos mismos activistas han sido tan deslegitimados que los colonos y los soldados se sienten lo suficientemente seguros como para atacarlos tambi茅n. Hay muchas ONG que trabajan en cuestiones de derechos humanos relativas a los palestinos, y tambi茅n hay partidos pol铆ticos conjuntos de ciudadanos palestinos de Israel con ciudadanos jud铆os, organizaciones de base,

etc. Sin embargo, es obvio que las organizaciones existentes no han logrado detener el deterioro de la situaci贸n y se necesita desesperadamente una nueva visi贸n.

