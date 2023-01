Israel ha comenzado el a帽o con un nuevo gobierno, lo llaman 鈥渄e ultraderecha鈥. Lo es en sus pol铆ticas econ贸micas, pero en sus pol铆ticas sociales y racistas contra el pueblo nativo palestino es simplemente m谩s claro e irreflexivo que los de la 鈥渋zquierda sionista鈥. Se trata de una diferencia de grado, no de esencia, que est谩 marcando la actitud del gobierno sionista en los diferentes aspectos de la actualidad.

El informe anual del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional Israel铆 (INSS, en sus siglas en ingl茅s) ha sido siempre una gu铆a estrat茅gica para los gobiernos israel铆es. El informe de 2023 que ya ha sido entregado al presidente del Estado sionista, aconseja mantener la libertad operativa del ej茅rcito para 鈥渂loquear una escalada de violencia鈥 ante el debilitamiento de la Autoridad Palestina cuyo presidente, Mahmud Abbas, con sus 87 a帽os se acerca a su final.

Dicha libertad operativa conlleva la aplicaci贸n de unos conceptos claves en la mentalidad b茅lica israel铆 como 鈥渃ortar el c茅sped鈥, es decir, llevar a cabo incursiones militares en las zonas de densa poblaci贸n palestina para asesinar yo detener a activistas palestinos en la resistencia armada o popular, o como 鈥減lanchar la conciencia鈥, esto es, causar el m谩ximo trauma en la poblaci贸n civil, que sirve de incubadora de dichos activistas, con una violencia letal indiscriminada con el objetivo de que la poblaci贸n palestina deje de apoyar cualquier forma de ejercer resistencia frente a la ocupaci贸n israel铆.

Se a帽ade a esa escena la 鈥渞elajaci贸n del protocolo de abrir el fuego鈥 que ha ordenado Itamar Ben Gvir, el nuevo ministro de Seguridad Nacional israel铆. Ben Gvir es seguidor de la corriente kahanista, es violento y anti-谩rabe, y es colono del asentamiento ilegal Kiryat Arba en Hebr贸n donde tiene la costumbre, y su esposa tambi茅n, de ir con su pistola por los barrios palestinos. Cabe mencionar que tiene, adem谩s, antecedentes penales por violencia racista.

La 鈥渞elajaci贸n de los protocolos de abrir fuego鈥 significa libertad de asesinar. Ben Gvir no es el primero en relajar dichos protocolos, aunque no se puede negar que sus declaraciones muestran una latente voluntad de matar a palestinos y echarlos fuera del pa铆s. Lo que vemos actualmente en los campos de personas refugiadas en Yenin y Bel茅n, as铆 como en otras aglomeraciones palestinas, es la fiel traducci贸n de esa pol铆tica.

Para Ben Gvir, las y los prisioneros palestinos est谩n viviendo en 鈥渃ampos de verano鈥. En dichos 鈥渃ampos鈥 se encuentran, hoy por hoy, m谩s de 7.400 personas, entre ellas 150 ni帽os. De all铆 salieron Karim Yunis con 66 a帽os y Maher Yunis con 64 a帽os, dos primos que pasaron 40 a帽os en las c谩rceles israel铆es por luchar contra el colonialismo sionista.

Karim fue sacado de la c谩rcel a las 12 de la noche de su ultimo d铆a de sentencia. Las autoridades israel铆es lo llevaron en coche a la cuidad de Ra鈥檔ana, a 60 kil贸metros de su pueblo A鈥檃ra. All铆 lo dejaron en la estaci贸n de los autobuses y le dijeron: 鈥淏煤scate la vida鈥. Gracias a un grupo de trabajadores palestinos con los que se encontr贸, Karim logr贸 hablar por tel茅fono con su familia que no sab铆a su paradero y, finalmente, se celebr贸 su puesta en libertad, aunque bajo la prohibici贸n israel铆 de que hubiese banderas palestinas.

En las c谩rceles sionistas hay otros 39 prisioneros que han pasado m谩s de 25 a帽os en los 鈥渃ampos鈥 del largu铆simo 鈥渧erano鈥 israel铆. Entre el Partido Likud de Netanyahu y el partido Poder Jud铆o de Ben Gvir se alcanz贸 un acuerdo: promulgar una ley que permita la ejecuci贸n, el asesinato, de detenidos palestinos antes de aprobar el presupuesto del Estado en 2023.

Israel es un Estado que no tiene constituci贸n. Las diferentes leyes org谩nicas se gu铆an a trav茅s de una serie de leyes de base. A pesar de la separaci贸n de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, existen m谩s de 66 leyes discriminatorias contra el pueblo nativo palestino, y eso que el Tribunal Supremo israel铆 ha desestimado muchas propuestas de leyes discriminatorias.

En el acuerdo de coalici贸n firmado entre Netanyahu y Beltzlael Smotrich, jefe del partido Sionismo religioso y ministro de Finanzas, el gobierno de Netanyahu se compromete a poner en vigor una 鈥渃l谩usula de prevalencia鈥, se refiere a la prevalencia de las leyes aprobadas en el parlamento israel铆, la Knesset, sobre los laudos del Tribunal Supremo en caso de disputa entre el poder legislativo y el poder judicial. Es un golpe expl铆cito y premeditado a uno de los preceptos de la democracia: la separaci贸n entre los poderes. La democracia israel铆 es discriminatoria y racista contra los palestinos, en una palabra: es sionista.

Cabe mencionar que Smotrich es otro colono y vive en el asentamiento ilegal Kidumim construido en las tierras del pueblo palestino de Kufr kaddum, cerca de Naplusa.

El puesto del ministro de Asuntos Exteriores ser谩 ocupado por dos figuras racistas. El primero es Eli (Eliahu) Cohen que servir谩 durante dos a帽os dicho cargo para despu茅s ser sustitu铆do por Yesrael Katz hasta el fin del mandato del gobierno de Netanyahu.

Cohen fue propulsor de la ley que proh铆be a los palestinos alzar la bandera palestina en territorio bajo jurisdicci贸n israel铆. En una intervenci贸n en la Knesset, dijo que levantar la bandera palestina en una instituci贸n israel铆 en el d铆a de conmemoraci贸n de la limpieza 茅tnica palestina (Nakba) es como 鈥渁lzar la bandera del ej茅rcito republicano irland茅s o la bandera de Al-Qaeda en una universidad brit谩nica鈥. En varias ocasiones, Cohen, que fue ministro de los Servicios de Inteligencia en 煤ltimo gobierno de Netanyahu, ha tratado la Nakba con sarcasmo. En debates en la Knesset ha insistido en que la Nakba palestina se debe llamar 鈥渓a envidia palestina鈥 porque 鈥渓os palestinos no han logrado tener un Estado pr贸spero como Israel鈥.

Este discurso, marcado por la ignorancia y la prepotencia machista, se manifiesta en su postura en cuanto a la 煤ltima matanza cometida por el ej茅rcito en el campo de personas refugiadas palestinos en Yenin. Cohen la ha calificado de 鈥渁cci贸n firme y exitosa鈥, a帽adiendo: 鈥渜uien planifica para da帽ar a los ciudadanos israel铆es, asumir谩 su propia sangre鈥.

En un tono parecido, Netanyahu ha calificado de 鈥渄espreciable鈥 la resoluci贸n de la Asamblea General de la ONU que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse urgentemente sobre el “estatus legal de la ocupaci贸n鈥 israel铆 y su “anexi贸n” de territorios palestinos. Cohen, por su parte, ha dicho desafiante que dicha resoluci贸n 鈥渘o cambiar谩 la situaci贸n en el terreno鈥.

This decision will not change the situation on the ground, nor will it stop us from continuing to fight against terrorism, protect the citizens of Israel, and advance the State of Israel鈥檚 interests. >>

鈥 讗诇讬 讻讛谉 | Eli Cohen (@elicoh1) December 31, 2022