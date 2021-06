“Construí mi casa,

ladrillo a ladrillo. Hemos vivido en esta casa durante 70 años y

ahora (los israelíes) afirman que es suya. Forzaron a la gente a

salir de sus casas sin ropa, descalza a las 5 de la mañana”.

Um Sameer protesta por la ocupación y el robo perpetrado por Israel

en Sheikh Jarrah, Jerusalén.

[transcripción]

Um Sameer. Jóvenes

desarmados y con las manos desnudas. Tanques, cohetes … Ellos

[Israel] trajeron de todo al barrio. Ninguno de nosotros llevamos

nada en la mano, son protestas pacíficas con el fin de lograr

nuestro objetivo de recuperar nuestros hogares. No tienen derechos

sobre estas casas, ni siquiera un grano de arena, ni en toda

Palestina, desde Haifa hasta Jaffa, aquí no tienen nada. Nada. Esto

es Palestina, una histórica tierra árabe desde hace miles de años.

Esta es una protesta contra los asentamientos en cada lugar de al-Quds

[Jerusalén], donde somos particularmente asediados.

Periodista. Um

Sameer, díganos a qué familia pertenece usted.

Um Sameer. Somos

la familia Abdelatiff, propietaria de una de las 28 viviendas

familiares amenazadas por los desalojos. Imagínense, construí

mi casa ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, en ella viví con mi

esposo, crie a mis hijos y a toda mi familia, hemos vivido en esta

casa durante 70 años y ahora dicen que es de ellos y quieren

obligarnos a salir de ella. El día que vinieron a desalojar a la

familia Ghawy de su casa, ¿ves todos estos controles militares?, se

alinearon de un extremo al otro de la calle y nadie podía moverse ni

un solo respiro. Sacaron a la gente de sus casas sin ropa y descalzos

a las 5 de la mañana, estaban dormidos. Este ejército opresor,

esta ocupación indecente. Tenemos que eliminarlo, Israel no es un

país real. ¡Oh mundo! ¡Oh pueblo árabe! Este es un estado

imaginario. Estos son los opresores que atacan a nuestros jóvenes

desarmados y con las manos desnudas. Este es un país falso sin

ningún poder propio, su poder está en sus mentiras y engaños, en el

apoyo de sus aliados opresores. Este es un estado ocupante y nunca

habrá tal país como Israel. Seremos libres, pacíficamente, por la

guerra o por cualquier medio seremos libres, si Dios quiere.

Periodista. Um

Sammer, ¿ha estado soportando una vida de injusticias?

Um Sameer. Claro.

Esto no es solo injusticia, esto es tiranía. Son como Hitler, no veo

diferencia entre ellos. ¿Una casa que construiste tú mismo, vienen

y se la apropian? ¿Qué hay del esfuerzo que nos costó levantarla?

Toda una vida de trabajo y cuidado de mi casa. ¿Quién hizo todo

eso? ¿Ellos? Ni siquiera conocemos a estas personas. No quieren

hacer nada. Mira a estos chicos y chicas jóvenes [manifestantes

palestinos], no llevan nada en la mano. Mire a los colonos [sionistas

armados], estos son los hombres que están dominando al-Quds. Pero te

juro que su día llegará.

Periodista. Este

caso va a los tribunales israelíes.

Um Sameer. Ha

estado en los tribunales durante años, ellos no poseen nada aquí. Palestina es un

país árabe y musulmán y no será arrebatada del mundo árabe.

Periodista. ¿Una

palabra para el mundo árabe?

Um Sameer. Hago un

llamado al mundo árabe, sé que se sienten solidarios con nosotros,

en sus corazones, sus almas y emocionalmente, y sabemos que no pueden

hacer nada por nosotros. Pero no nos apoyamos en nadie, porque

resistiremos la ocupación con nuestras propias manos. Si Dios

quiere, seguiremos resistiendo hasta el último momento de nuestra

vida.

Periodista. La vi

antes en un acalorado debate con un colono.

Um Sameer. Mi

corazón está en llamas por la tremenda hipocresía y la afirmación

de que estas tierras son de ellos. Porque saben con cada fibra de su

ser que lo que están diciendo son mentiras. Esto es sionismo, no

tiene nada que ver con el judaísmo. La gente dice que luchamos

contra el judaísmo, pero no es así, siempre hemos tenido buenas

relaciones con cristianos y judíos, siempre hemos sido buenos vecinos. Pero rechazamos la ocupación, la rechazamos, la rechazamos

totalmente.

